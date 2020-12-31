Украина в 2020 году закупила вакцину от коронавируса на 964 млн грн, экспресс-тесты на 989 млн грн, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что Украина в 2020 году закупила вакцину от коронавируса на сумму 964 млн грн и экспресс-тесты на сумму 989 млн грн.

Об этом сказала во время брифинга замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ.

"Закуплено 5,9 млн экспресс-тестов на COVID-19 на 989 млн грн, медикаментов для лечения COVID-19 только по централизованным закупкам для поставок на 146 млн грн, средств индивидуальной защиты для медиков на сумму более 730 млн грн. Накануне осуществили одну из первых закупок вакцины на сумму 964 млн грн. Закуплено 200 аппаратов ИВЛ на сумму 84 млн грн", - сказала она.

По словам Шаталовой, в целом Минздрав на закупку лексредств, медизделий и медоборудования в 2020 году направил 12,8 млрд грн.

"Речь идет о централизованных закупках за средства бюджета 2020 года, а также средства из фонда борьбы с COVID-19. На протяжении 2020 года Минздрав обеспечил поставки лексредств и медизделий на общую сумму более 6,5 млрд грн. Минздрав также отдал поручение на закупку 416 автомобилей экстренки на сумму 728 млн грн и инициировал закупку 161 компьютерного томографа на сумму 2,3 млрд грн, из которых 48 уже поставили в медучреждения", - отметила замминистра.

По ее словам, региональные медучреждения также оперативно заключили договоры о закупке новых аппаратов ультразвуковой диагностики и рентген-систем на общую сумму более 1 млрд грн.

Кроме того, в рамках совместного проекта министерства с Всемирным банком "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в 2020 году реализовали программы в восьми регионах на сумму более 2,6 млрд грн.

