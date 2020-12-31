Украина в 2020 году закупила вакцину от коронавируса на 964 млн грн, экспресс-тесты на 989 млн грн, - Минздрав
В Министерстве здравоохранения заявили, что Украина в 2020 году закупила вакцину от коронавируса на сумму 964 млн грн и экспресс-тесты на сумму 989 млн грн.
Об этом сказала во время брифинга замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ.
"Закуплено 5,9 млн экспресс-тестов на COVID-19 на 989 млн грн, медикаментов для лечения COVID-19 только по централизованным закупкам для поставок на 146 млн грн, средств индивидуальной защиты для медиков на сумму более 730 млн грн. Накануне осуществили одну из первых закупок вакцины на сумму 964 млн грн. Закуплено 200 аппаратов ИВЛ на сумму 84 млн грн", - сказала она.
По словам Шаталовой, в целом Минздрав на закупку лексредств, медизделий и медоборудования в 2020 году направил 12,8 млрд грн.
"Речь идет о централизованных закупках за средства бюджета 2020 года, а также средства из фонда борьбы с COVID-19. На протяжении 2020 года Минздрав обеспечил поставки лексредств и медизделий на общую сумму более 6,5 млрд грн. Минздрав также отдал поручение на закупку 416 автомобилей экстренки на сумму 728 млн грн и инициировал закупку 161 компьютерного томографа на сумму 2,3 млрд грн, из которых 48 уже поставили в медучреждения", - отметила замминистра.
По ее словам, региональные медучреждения также оперативно заключили договоры о закупке новых аппаратов ультразвуковой диагностики и рентген-систем на общую сумму более 1 млрд грн.
Кроме того, в рамках совместного проекта министерства с Всемирным банком "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в 2020 году реализовали программы в восьми регионах на сумму более 2,6 млрд грн.
Пруф: https://www.president.gov.ua/news/********-otrimaye-she-19-miljona-doz-vakcini-proti-covid-19-65885
=============
Просто стыд какой-то
Я гидую таке собі колоти.
Є ще варіант, що нам підсунули кацапську вакцину.
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser @travel_ANDdream
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream
Китай умовно схвалив ПЕРШУ вакцину проти COVID-19 для масового використання.
Ви будете сміятися, але це здається не Sinovac (яку схвалили для застосування в разі екстремальної потреби), а вакцина Sinopharm.
Sinovac продають янелохам по всьому світі, щоб мати кошти на справжню.
=====
Это есть почти в конце заявления
============
Как по мне, то эта китайская вакцина куплена специально для того, что бы люди шли к Пальчевскому вакцинироваться в пять-десять раз дороже из-за безысходности.
https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX @CommanderAntiZe
https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe
Только не умрите от смеха.
Миша Радуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу.
Санта Барыга.
https://mobile.twitter.com/rosakatzman червона шапка https://mobile.twitter.com/rosakatzman @rosakatzman https://mobile.twitter.com/rosakatzman/status/1344366340036063233 15 ч
Це ту яку в германії розморозили і спортили ?
пошатнуть шатающиеся закупки(это закупили = дали заявку, а привезут после Пауа-новой-Гватемалы?)
вспетушились бо надо "результат" показать. вон как у Стебанова - в один день вирус отправыл в "рай" 70 православных, а на след. день - уже более 200.
прям все восхитились работой магистра медицины)
Прожженным эгоистам это сложно понять, конечно.
А так - да. самоизоляция - это способ обрубить цепочку заражений, когда сознательный гражданин после заражения прекращает заражать других.
Разумеется, это сработало - в Китае именно этим способом была погашена пандемия - изоляцией.
В других государствах тоже способом изоляции населения сдерживали пандемию - для человека разумного это вполне логично - сидишь дома = не заражаешь других людей.
А вот для человека, у которого вавка вместо мозгов - это "магические заклинания".
" Люди без мозгов верят что нахождение человека дома каким то образом влияет на Вирус"
Капец ты дурачек...не понимаешь элементарный вещей - если ты, будучи зараженным, будешь сидеть дома, а не ходить в гости-на работу и контактировать с другими людьми - ты банально - не заразишь этих других людей. Это же так просто понять, если в голове есть больше 1й извилины...но это, очевидно, не твой случай - для тебя все это - "магия".
Но для тебя это все так и осталось - "непонятными ритуалами". Так что могу тебе только посочувствовать - тяжело, наверное, тебе без мозгов-то жить.
И все вы - лгуны и манипуляторы. Какие нахрен трусы? МЫ обсуждали необходимость самоизоляции при заражении коронавирусом - ВСЕ.
А трусы свои сюда не приплетай - между самоизоляцией и трусами нет ничего общего. Первое - разумный и естественный способ противодействия пандемии, второе - просто глупость.
Потому ты - из верующих (во всемирный ковидный заговор или еще в какую-то чушь) и бездумно отрицаешь все, что связано с пандемией (думать-то ты не обучен), а я принимаю разумные, логичные, научно обоснованные меры.
"Ношение намордников 24на 7? Дистанция со всеми людьми 1.5 метра? Это же все чисто типа обрядности в Новой Религии."
Обрядности это только для пустоголовых идиотов, которые думать не обучены, но которые ВЕРУЮТ в то, что никакой пандемии якобы нет и у которых мозгов не хватает, чтобы понять, что вирус передается при незащищенном контакте больных людей со здоровыми.
"Потому что это Наука а там берут в расчет факты"
Верно. Это - наука и эффективность этих мер НАУЧНО доказана.
А вот ТВОЕ мнение обо всем этом как раз не опирается на науку, а опирается на мнения всяких теть Дусь, одной из которых ты и являешься.
Разумеется, наука проверяла все это. По поводу масочной и респираторной защиты поставленно множество научных экспериментов, доказывающих степень защиты тех или иных средств. То, что вы не хотите этого видеть и слышать - это ваши личные проблемы с головой.
"Доказано что твоя самоизоляция хоть как то заметна для Вируса?"
Ппц просто...каким нужно быть идиотом, чтобы не понимать самого очевидного - если большой и заразный человек пересидит период заразности в изоляции - он не заразит других людей. Это же так просто и очевидно для любого разумного существа!
=========
Заблаговременное знание причины смерти. А если ты тест не сделал, то в случае склеивания ласт клеем ПВА государству придется делать тесты, которые оплачены из бюджета. Так сказать ЭКОНОМИЯ
вона має купу побічок та неефективна.
але зрештою, українці 72 %, які обрали це чмо, на європейських виробників не заслуговують.
крапка.
Это равновесие может быть разрушено новым кризисом, причем он должен кардинально отличаться от биологической эпидемии, так как появление какого-нибудь нового ужасного вируса будет воспринято с очевидным недоверием. Судя по всему, уже в 21 году тем структурам, которые продвигают идеи нового мирового порядка, придется вводить «в бой» что-то совершенно новое, но не менее угрожающее, причем в глобальном масштабе.
Глобальной системой безопасности может угрожать, пожалуй, лишь одна угроза, которая будет носить буквально витальный характер - это нарушение и даже разрушение структур жизнеобеспечения. Энергосистем в первую очередь. В локальном виде энергокатастрофу мы могли наблюдать по событиям в Венесуэле, где энергосистема страны, разворованная правящим наркокартелем «Дель Сол» под вывеской боливарианского сосьялизмо, пребывает в ужасающем состоянии.
До такого состояния в развитых странах довести системы жизнеобеспечения можно только одним способом - вирусными атаками. Вирусы в данном случае будут иметь не биологическую, а цифровую природу.
Я думаю, что в ближайшее время - год-полтора-два - мы вполне можем столкнуться с чередой очень серьезных техногенных аварий, причем они могут носить каскадный характер. И если они будут происходить, то сразу во многих местах и странах. Возможно, с очень серьезными жертвами и разрушениями.
Опять же - речь идет не о природной жестокости каких-то маньяков, а о вполне рациональных решениях. Вопрос о переходе и трансформации нынешнего мирового порядка встал ребром. Тем более, что он уже начал осуществлятся. А раз так - то останавливаться уже точно никто не будет. Да и невозможно это: любая катастрофа - процесс однонаправленный. Его нельзя ни остановить, ни обратить вспять. Можно лишь выбирать направление движения, да и то - далеко не всегда.
Поэтому как только меры по установлению террористического фашистского управления начнут «пробуксовывать», на «помощь» коронавирусу обязательно придет что-то ещё. Я лично ставлю на вирус компьютерный - это наиболее очевидный и простой вариант, который вполне можно контролировать и удерживать на необходимом уровне. По крайней мере теоретически. Как это может выглядеть на практике - сказать сложно.
«Глубинные государства», особенно в США, вполне могут мобилизовать для решения этой задачи уже имеющиеся военные и корпоративные структуры типа всевозможных киберкомандований, которые обладают необходимыми ресурсами и технологиями. Цель ударов по системам жинеобеспечения - точно та же, что и «пандемия». Создание состояния ужаса и беспомощности - террор, одним словом. Террор, как метод управления. Если сейчас на острие террора находятся террористические группировки типа ВОЗ, то «передача дел» следующей инстанции сделает «спасителями человечества» уже не медиков, а компьютерных гениев. Если сейчас на коне врачи, которых записывают в герои и спасители, то эту роль у них перехватят компьютерные гении и всевозможные «военные хакеры». Памятники благодарное человечество после своего спасения будет ставить еще и им.
В любом случае угроза расширения базы террора весома и, скорее всего, будет реализована. Причем в короткое время. Его и так очень мало. Трансформация - чрезвычайно затратный процесс в ресурсном смысле, но она имеет и еще один неприятный аспект - чем дольше идет переходный период сноса старых структур управления и создания новых, тем процесс становится всё менее управляемым. Темп определяет практически всё.
Поэтому как только сопротивление медицинским манипуляциям вырастет до неприемлемых с точки зрения проектировщиков процесса величин, они будут вынуждены задействовать и иные способы доведения дел до логического завершения. И я думаю, что 21 год вполне может к Ковиду добавить и еще целый перечень рукотворных катастроф. А уж кого объявят ответственным - террористов-хакеров, вышедший из-под контроля ИИ или критические сбои в самой системе, это вопрос сугубо технический. Любое объяснение будет ложью, как сегодня любые истории про коронавирус - тоже чистой воды ложь.
Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин.
А где же эта вакцина? Даже в "Эпицентре" не было в продаже? Или Вове её всё в Феофании вкололи и от того у него рожа так распухла, что и в экран телевизора с диагональю 80 дюймов не помещается?
"Імя, сестра, імя?"