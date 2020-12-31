РУС
Украина в 2020 году закупила вакцину от коронавируса на 964 млн грн, экспресс-тесты на 989 млн грн, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что Украина в 2020 году закупила вакцину от коронавируса на сумму 964 млн грн и экспресс-тесты на сумму 989 млн грн.

Об этом сказала во время брифинга замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ.

"Закуплено 5,9 млн экспресс-тестов на COVID-19 на 989 млн грн, медикаментов для лечения COVID-19 только по централизованным закупкам для поставок на 146 млн грн, средств индивидуальной защиты для медиков на сумму более 730 млн грн. Накануне осуществили одну из первых закупок вакцины на сумму 964 млн грн. Закуплено 200 аппаратов ИВЛ на сумму 84 млн грн", - сказала она.

По словам Шаталовой, в целом Минздрав на закупку лексредств, медизделий и медоборудования в 2020 году направил 12,8 млрд грн.

"Речь идет о централизованных закупках за средства бюджета 2020 года, а также средства из фонда борьбы с COVID-19. На протяжении 2020 года Минздрав обеспечил поставки лексредств и медизделий на общую сумму более 6,5 млрд грн. Минздрав также отдал поручение на закупку 416 автомобилей экстренки на сумму 728 млн грн и инициировал закупку 161 компьютерного томографа на сумму 2,3 млрд грн, из которых 48 уже поставили в медучреждения", - отметила замминистра.

По ее словам, региональные медучреждения также оперативно заключили договоры о закупке новых аппаратов ультразвуковой диагностики и рентген-систем на общую сумму более 1 млрд грн.

Кроме того, в рамках совместного проекта министерства с Всемирным банком "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в 2020 году реализовали программы в восьми регионах на сумму более 2,6 млрд грн.

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4914) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+4
Це ж китайське фуфло.
Я гидую таке собі колоти.
Є ще варіант, що нам підсунули кацапську вакцину.
31.12.2020 12:45
+4
Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тести на 989 ​​млн грн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3961Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тести на 989 ​​млн грн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9240
31.12.2020 12:46
+3
Необходимость самоизоляции.
31.12.2020 12:33
Накануне осуществили одну из первых закупок вакцины на сумму 964 млн грн.Источник: https://censor.net/ru/n3240035 Вакцины от других видов гриппа?
31.12.2020 12:27
китайскую от ковида
Пруф: https://www.president.gov.ua/news/********-otrimaye-she-19-miljona-doz-vakcini-proti-covid-19-65885
=============
Просто стыд какой-то
31.12.2020 12:39
Таки справді встид. Скромно вказали суму, але не вказали кількість доз. Підозрюю, що доз рівно стільки, щоб вистачило на всіх квартальських. Іншим держава, тобто Зєлєнскій нічого не винен.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:43
Це ж китайське фуфло.
Я гидую таке собі колоти.
Є ще варіант, що нам підсунули кацапську вакцину.
31.12.2020 12:45
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser @travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream



Китай умовно схвалив ПЕРШУ вакцину проти COVID-19 для масового використання.
Ви будете сміятися, але це здається не Sinovac (яку схвалили для застосування в разі екстремальної потреби), а вакцина Sinopharm.
Sinovac продають янелохам по всьому світі, щоб мати кошти на справжню.
31.12.2020 12:48
Ну, особисто собі, рідним, близьким я буду рекомендувати сертифікована розвиненими державами вакцину. Але доя зерен х і Китай - авторитет. Що стосується мене і моїх найближчих родичів, вакцинуватся нам поки протипоксзано, оскільки всі перехворіли КОВІДом. Слава Господу, залишились живі і без серйозних ускладнень, хоча у двох випадках ситуація була критичною.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:59
Йдеться про закупівлю 1 913 316 доз за ціною 504 грн за дозу.
=====
Это есть почти в конце заявления
31.12.2020 13:53
Китайской вакцины на самом деле нет, есть опытный образец, который не прошел все этапы тестирования и не зарегистрирован в мире как вакцина. Потом все лекарства и вакцины в том числе проходят обязательную сертификацию в Украине. Так что мы подписали контракт на покупку вакцины когда она будет готова и зарегистрирована.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:50
У меня вопрос: а кто в здравом уме будет вакцинироваться китайской вакциной, даже бесплатно?
============
Как по мне, то эта китайская вакцина куплена специально для того, что бы люди шли к Пальчевскому вакцинироваться в пять-десять раз дороже из-за безысходности.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:15
https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe

https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX @CommanderAntiZe

https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe



Только не умрите от смеха.
Миша Радуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу.
Санта Барыга.
31.12.2020 12:51
https://mobile.twitter.com/rosakatzman

https://mobile.twitter.com/rosakatzman червона шапка https://mobile.twitter.com/rosakatzman @rosakatzman https://mobile.twitter.com/rosakatzman/status/1344366340036063233 15 ч

Це ту яку в германії розморозили і спортили ?
31.12.2020 12:51
😁
31.12.2020 13:55
31.12.2020 17:29
Вот этот одновременный падеж зелёной элиты с ковидом, как по мне, и есть привитие от ковида под наблюдением врачей.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:17
просто пройди.те на Путина, Шаталова.

пошатнуть шатающиеся закупки(это закупили = дали заявку, а привезут после Пауа-новой-Гватемалы?)
вспетушились бо надо "результат" показать. вон как у Стебанова - в один день вирус отправыл в "рай" 70 православных, а на след. день - уже более 200.
прям все восхитились работой магистра медицины)
31.12.2020 12:28
Кстати, вот все спрашиваю и никто не даёт вразумительного ответа - с какой целью тестироваться на наличие Ковида? Что даёт плюс или минус этого теста?
показать весь комментарий
31.12.2020 12:29
Необходимость самоизоляции.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:33
Опять "масло маслянное" Что такое "самоизоляция"? Такого медицинского термина или способа лечения нет. Что это? Административное действие? В каком параграфе Кодекса это описано?
показать весь комментарий
31.12.2020 12:39
Это не лечение, это способ коллективного противодействия пандемии.
Прожженным эгоистам это сложно понять, конечно.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:29
"Самоизоляция" - способ чего???? Ахинея высшего сорта.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:14
Как я и писал выше - эгоистам это понять сложно, ибо вам плевать на других.

А так - да. самоизоляция - это способ обрубить цепочку заражений, когда сознательный гражданин после заражения прекращает заражать других.
показать весь комментарий
01.01.2021 14:17
"самоизоляция - это способ обрубить цепочку заражений" - где нибудь это сработало или это все на уровне магических заклинаний?
показать весь комментарий
01.01.2021 21:51
Темный вы человек, если наука для вас - "магия".
Разумеется, это сработало - в Китае именно этим способом была погашена пандемия - изоляцией.
В других государствах тоже способом изоляции населения сдерживали пандемию - для человека разумного это вполне логично - сидишь дома = не заражаешь других людей.
А вот для человека, у которого вавка вместо мозгов - это "магические заклинания".
показать весь комментарий
01.01.2021 22:49
Как вот так обидно сознавать что есть реально слабоумные верящие в некую оборонительную магию типа молитв, постов, таинства , маски медицинские , антисептик на руки и так называемая самоизоляция. Наука к этим обрядам никакого отношения не имеет и не имела. Люди без мозгов верят что нахождение человека дома каким то образом влияет на Вирус! Или если дышать через кусок ткани то Вирус не пройдет! Это бред и это видно даже по твоим ответам где само определение "самоизоляция" отсутствует понятийно, так как ничего такого в терминологии науки и практики нет и не было. Лечись дальше ....
показать весь комментарий
02.01.2021 12:03


" Люди без мозгов верят что нахождение человека дома каким то образом влияет на Вирус"

Капец ты дурачек...не понимаешь элементарный вещей - если ты, будучи зараженным, будешь сидеть дома, а не ходить в гости-на работу и контактировать с другими людьми - ты банально - не заразишь этих других людей. Это же так просто понять, если в голове есть больше 1й извилины...но это, очевидно, не твой случай - для тебя все это - "магия".
показать весь комментарий
02.01.2021 13:30
В принципе ты честно говоря первый вот такой такой сферический баран в вакууме кто искренне верит в Ковид и в нужность и полезность ковидных ритуалов как то кусок тряпки в рот и нос, перчатки на рука, антисептик на перчатки, самоизоляция от самого себя, открытые передние двери в транспорте, дистанция 1.5 метра и, как вишенка,запрет на продажу трусов как антивирусная мера. Поздравляю тебя - ты выиграл Чемпионат идиотов хотя и занял второе место потому что идиот. Носи три намордника но молча и в полном одиночестве и лучше в гробу.
показать весь комментарий
08.01.2021 16:16
Честно говоря, ты не первый дурачек, у которого не хватает извилин понять, как изоляция заразных людей помогает в борьбе с пандемией, хотя я честно пытался тебе это пояснить самыми простыми словами.
Но для тебя это все так и осталось - "непонятными ритуалами". Так что могу тебе только посочувствовать - тяжело, наверное, тебе без мозгов-то жить.
показать весь комментарий
09.01.2021 12:13
Ты потужся еще чуток.... может первое место возьмешь. Хотя идея запретить продажу трусов для борьбы с вирусом пришла в голову еще большему идиоту чем ты. Радуйся! Во главе Украины еще более придурки чем ты и тебе явно комфортно. Насчет "самоизоляции"..... конечно, растройства психики не поддаются объяснению....но верить что можно "самоизолироваться" от Людей в городской квартире или где бы то нибыло вообще кроме безлюдной тайги - явный признак вялотекущей шизофрении.... Поздравляю тебя - ты шизофреник на "самоизоляции".
показать весь комментарий
09.01.2021 12:45
Ооо, вот кацап и спалился. Все вы мокшане-не-славяне на моей фамилии палитесь.

И все вы - лгуны и манипуляторы. Какие нахрен трусы? МЫ обсуждали необходимость самоизоляции при заражении коронавирусом - ВСЕ.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:15
Ты наверное все таки реально заболел Ковидом. Как при чем трусы? А при том, что верующие в Ковид, как ты, верят что в "самоизоляция" что и в запрет трусов как мера борьбы с Вирусом. Кто для тебя "лгуны"? Те кто говорит что запрет на посещение парков и покупка трусов и самоизоляция с намордниками это "борьба с Вирусом"? Мне откровенно жалко слабоумных которые верят в Ковид и выполняют и искренне поддерживают такие меры. Ну давай, успешной самоизоляции тебе...
показать весь комментарий
18.01.2021 09:42
Дурачек, тебе писали про самоизоляцию заболевших - в это не надо веровать, это научно и логически доказано и обоснованно. И только пустоголовый идиот может не понимать простой истины - что если больного изолировать - он не будет никого заражать.

А трусы свои сюда не приплетай - между самоизоляцией и трусами нет ничего общего. Первое - разумный и естественный способ противодействия пандемии, второе - просто глупость.
показать весь комментарий
18.01.2021 10:28
Ха! Впервые вижу неофита Ковида что в одни мантры верит а в другие отказывается. Тебя прямо в мозг с телека говорят - Вирус Коварен и страшен! Самоизолируйся без трусов и в наморднике! А ты первой части рекомендаций веришь а второй отказываешься! Так не бывает, верь по полной или признай себя для себя идиотом без мозгов.
показать весь комментарий
18.01.2021 10:56
Между нами разница в том, что у меня есть ум, а у тебя он отсутствует.
Потому ты - из верующих (во всемирный ковидный заговор или еще в какую-то чушь) и бездумно отрицаешь все, что связано с пандемией (думать-то ты не обучен), а я принимаю разумные, логичные, научно обоснованные меры.
показать весь комментарий
18.01.2021 11:05
"а я принимаю разумные, логичные, научно обоснованные меры" - это что и как? Ношение намордников 24на 7? Дистанция со всеми людьми 1.5 метра? Это же все чисто типа обрядности в Новой Религии. Наука нигде и никогда не утверждала что "маски, антисептик, самоизоляция, 1.5 метра, запрет продаж трусов и тд имеет хоть какое то отношение к профилактике или лечению вирусных заболеваний. Нигде и никогда! Потому что это Наука а там берут в расчет факты а не мнения тети Дуси с лавочки или газетные статьи в прессе.
показать весь комментарий
18.01.2021 11:12
Что и как я писал выше, или у тебя с чтением тоже проблемы? Спор был об изоляции заболевших. Для любого разумного человека понять, как работает изоляция заболевших карантиным заболеванием - очень несложно. Но не для такого пустоголового сектанта, как ты.

"Ношение намордников 24на 7? Дистанция со всеми людьми 1.5 метра? Это же все чисто типа обрядности в Новой Религии."

Обрядности это только для пустоголовых идиотов, которые думать не обучены, но которые ВЕРУЮТ в то, что никакой пандемии якобы нет и у которых мозгов не хватает, чтобы понять, что вирус передается при незащищенном контакте больных людей со здоровыми.

"Потому что это Наука а там берут в расчет факты"
Верно. Это - наука и эффективность этих мер НАУЧНО доказана.
А вот ТВОЕ мнение обо всем этом как раз не опирается на науку, а опирается на мнения всяких теть Дусь, одной из которых ты и являешься.
показать весь комментарий
18.01.2021 11:28
" ...и эффективность этих мер НАУЧНО доказана." - что за бред плоскоземельщика? Доказано что мытьё рук убивает Вирусы в воздухе? Доказано что кусок тряпки во рту фильтрует воздух от Вирусов? Доказано что твоя самоизоляция хоть как то заметна для Вируса? Наука серьезно никогда даже не проверяла в эксперименте такие постулаты по причине их очевидной абсурдности, вся надежда только на таких лохов как ты что верят ТЕЛЕВИЗОРУ.
показать весь комментарий
19.01.2021 09:55
"Наука серьезно никогда даже не проверяла в эксперименте такие постулаты"

Разумеется, наука проверяла все это. По поводу масочной и респираторной защиты поставленно множество научных экспериментов, доказывающих степень защиты тех или иных средств. То, что вы не хотите этого видеть и слышать - это ваши личные проблемы с головой.

"Доказано что твоя самоизоляция хоть как то заметна для Вируса?"
Ппц просто...каким нужно быть идиотом, чтобы не понимать самого очевидного - если большой и заразный человек пересидит период заразности в изоляции - он не заразит других людей. Это же так просто и очевидно для любого разумного существа!
показать весь комментарий
19.01.2021 12:59
А "масло маслянное" - это совершенно из другой оперы - не стоит использовать идиомы и поговорки, значения которых вы не понимаете.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:30
Что даёт плюс или минус этого теста?
=========
Заблаговременное знание причины смерти. А если ты тест не сделал, то в случае склеивания ласт клеем ПВА государству придется делать тесты, которые оплачены из бюджета. Так сказать ЭКОНОМИЯ
показать весь комментарий
31.12.2020 18:21
Ну, по этой причине тест вряд ли стоит делать.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:38
С появлением ковида лечение пневмонии стало более продвинутым и оно ничем не отличается от "лечения" от короновируса, так как лекарств от ковида нет. Хотя может я ошибаюсь.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:44
У кого? От чего? В названии это домыслы, в прямой речи этого утверждения нет!
показать весь комментарий
31.12.2020 12:30
мабуть нишком закупили через мертв'ячука дешеву муйню в кацапів а проведуть по паперові як американську а баблішко на карман...
показать весь комментарий
31.12.2020 12:31
китайська - так пише сайт недопрезидента.
вона має купу побічок та неефективна.
але зрештою, українці 72 %, які обрали це чмо, на європейських виробників не заслуговують.
крапка.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:46
Растущее сопротивление населения разных стран карантинным мероприятиям и аномально высокое неприятие процедуре вакцинации от Ковид-19 (даже среди тех людей, кто спокойно и с пониманием воспринимает сам принцип вакцинирования) говорит о том, что с первого захода провести все запланированные мероприятия по установлению нового мирового порядка вряд ли удастся. В какой-то момент возникнет равновесие между усилиями новых глобальных фашистов по установлению «нойе орднунг» и сопротивлением народов.

Это равновесие может быть разрушено новым кризисом, причем он должен кардинально отличаться от биологической эпидемии, так как появление какого-нибудь нового ужасного вируса будет воспринято с очевидным недоверием. Судя по всему, уже в 21 году тем структурам, которые продвигают идеи нового мирового порядка, придется вводить «в бой» что-то совершенно новое, но не менее угрожающее, причем в глобальном масштабе.

Глобальной системой безопасности может угрожать, пожалуй, лишь одна угроза, которая будет носить буквально витальный характер - это нарушение и даже разрушение структур жизнеобеспечения. Энергосистем в первую очередь. В локальном виде энергокатастрофу мы могли наблюдать по событиям в Венесуэле, где энергосистема страны, разворованная правящим наркокартелем «Дель Сол» под вывеской боливарианского сосьялизмо, пребывает в ужасающем состоянии.

До такого состояния в развитых странах довести системы жизнеобеспечения можно только одним способом - вирусными атаками. Вирусы в данном случае будут иметь не биологическую, а цифровую природу.

Я думаю, что в ближайшее время - год-полтора-два - мы вполне можем столкнуться с чередой очень серьезных техногенных аварий, причем они могут носить каскадный характер. И если они будут происходить, то сразу во многих местах и странах. Возможно, с очень серьезными жертвами и разрушениями.

Опять же - речь идет не о природной жестокости каких-то маньяков, а о вполне рациональных решениях. Вопрос о переходе и трансформации нынешнего мирового порядка встал ребром. Тем более, что он уже начал осуществлятся. А раз так - то останавливаться уже точно никто не будет. Да и невозможно это: любая катастрофа - процесс однонаправленный. Его нельзя ни остановить, ни обратить вспять. Можно лишь выбирать направление движения, да и то - далеко не всегда.

Поэтому как только меры по установлению террористического фашистского управления начнут «пробуксовывать», на «помощь» коронавирусу обязательно придет что-то ещё. Я лично ставлю на вирус компьютерный - это наиболее очевидный и простой вариант, который вполне можно контролировать и удерживать на необходимом уровне. По крайней мере теоретически. Как это может выглядеть на практике - сказать сложно.

«Глубинные государства», особенно в США, вполне могут мобилизовать для решения этой задачи уже имеющиеся военные и корпоративные структуры типа всевозможных киберкомандований, которые обладают необходимыми ресурсами и технологиями. Цель ударов по системам жинеобеспечения - точно та же, что и «пандемия». Создание состояния ужаса и беспомощности - террор, одним словом. Террор, как метод управления. Если сейчас на острие террора находятся террористические группировки типа ВОЗ, то «передача дел» следующей инстанции сделает «спасителями человечества» уже не медиков, а компьютерных гениев. Если сейчас на коне врачи, которых записывают в герои и спасители, то эту роль у них перехватят компьютерные гении и всевозможные «военные хакеры». Памятники благодарное человечество после своего спасения будет ставить еще и им.

В любом случае угроза расширения базы террора весома и, скорее всего, будет реализована. Причем в короткое время. Его и так очень мало. Трансформация - чрезвычайно затратный процесс в ресурсном смысле, но она имеет и еще один неприятный аспект - чем дольше идет переходный период сноса старых структур управления и создания новых, тем процесс становится всё менее управляемым. Темп определяет практически всё.

Поэтому как только сопротивление медицинским манипуляциям вырастет до неприемлемых с точки зрения проектировщиков процесса величин, они будут вынуждены задействовать и иные способы доведения дел до логического завершения. И я думаю, что 21 год вполне может к Ковиду добавить и еще целый перечень рукотворных катастроф. А уж кого объявят ответственным - террористов-хакеров, вышедший из-под контроля ИИ или критические сбои в самой системе, это вопрос сугубо технический. Любое объяснение будет ложью, как сегодня любые истории про коронавирус - тоже чистой воды ложь.
31.12.2020 12:31
Нас, я предполагаю, около 30 млн. граждан. Остальных чем тестировать- градусниками?
показать весь комментарий
31.12.2020 12:31
Кстати очень класный способ. Определенно свидетельствует о наличии или отсутствии инфекционной болезни, лучше всяких тестов.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:40
- всё шутите...
показать весь комментарий
31.12.2020 12:56
Как-то даже с тоской вспоминаю Тимошенчиху с её Террафлю ...
показать весь комментарий
31.12.2020 12:32
С учётом, что ковид поражает клетки мозга, всё может быть.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:33
Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тести на 989 ​​млн грн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2441
31.12.2020 12:35
нащот закупок вакцины поподробнее пожалуйста
показать весь комментарий
31.12.2020 12:40
По документам купили и уже вкололи. Бабки прошли через "конторы" и уже обналичены.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:41
На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Міністерство охорони здоров'я уклало контракт про постачання на територію України в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин.
31.12.2020 12:48
31.12.2020 12:46
Закупили экспресс-тесты, которые вирус у огурцов и кока-колы находят?))
31.12.2020 12:46
МИНУТОЧКУ!
А где же эта вакцина? Даже в "Эпицентре" не было в продаже? Или Вове её всё в Феофании вкололи и от того у него рожа так распухла, что и в экран телевизора с диагональю 80 дюймов не помещается?
показать весь комментарий
31.12.2020 12:47
Як можна закуповувати "вакцину" - яка ще не сертифікована... Вони так і російську "вакцину" закуплять.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:53
Чому ж ви не уточнюєте на що викинули майже ляйрд?
"Імя, сестра, імя?"
показать весь комментарий
31.12.2020 13:24
Головне Зелене лайно вакцинуйте хорошою вакциною. Без нього (лайна)країна не виживе)))
показать весь комментарий
31.12.2020 13:24
Яку вакцину вони закупили? Спутнік V?
показать весь комментарий
31.12.2020 13:35
Спутник Фуфломицина?
показать весь комментарий
31.12.2020 13:55
а кількість купленого оприлюднити , ні ? ... бо мільйони гривень ні про що не каже ...
показать весь комментарий
31.12.2020 15:12
Красиво 2 миллиарда распилили. Напомните сколько людей вакцинировали?
показать весь комментарий
12.05.2021 17:06
 
 