12 302 150

Глава МИД Кулеба о планах в отношениях Украины и США: "Мы ждем рок-н-ролла"

Глава МИД Кулеба о планах в отношениях Украины и США:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает "динамических и драйвовых" отношений с администрацией избранного президента США Джо Байдена.

Об этом Кулеба сказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами - это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука в эту песню стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри - в реализации реформ", - отметил Кулеба.

Третьим приоритетом глава МИД назвал отношения в экономической сфере, что охватывает инвестиции в Украину и торговлю на мировых рынках.

По словам Кулебы, восстановление должности спецпредставителя Госдепартамента США по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, было бы положительным шагом, но это - не главное.

"Опыт наличия этой должности положительный, мы были бы довольны, если бы она была восстановлена. ... Но очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель, а чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина - это суперважный партнер в Европе. И для этого нужно, чтобы в Госдепе, в Минобороны, Минфине, Конгрессе - везде были сторонники Украины, которые помогают нам развивать эти отношения. А будет конкретная должность или не будет - это уже второстепенный вопрос", - отметил Кулеба.

Автор: 

Топ комментарии
+17
РОК-Н-РОЛЛ ТАК РОК-Н-РОЛЛ
( в исполнении .........)
31.12.2020 12:39 Ответить
+14
Кулеба - "Мы ждем рок-н-ролла"

Це точно......
31.12.2020 12:54 Ответить
+11
Рок-н-ролл на пианине?
Только гитара!
31.12.2020 12:40 Ответить
Та да,зесрань)особенно от того Байдена ,когда вы выбрали зекретина,он говорил :"Звонил Петру,ему сейчас трудно,но он держится"...где ж теперь будешь,зесрань?
31.12.2020 13:38 Ответить
Вы уважаешь Вольнова?
я тоже. Он грит - "при "свыночолом"" я ни разу не сомневался шо он не сдаст.
вот и все. кто не уважает Вольнова - не оч. умный.
31.12.2020 14:23 Ответить
Думаю, що для Зелі буде ламбада. Жаль, що і нам прийдеться підтанцьовувати
31.12.2020 13:26 Ответить
https://youtu.be/5wwARjvFjhk З новим 2021 роком! Оленд Нова Зеландія
31.12.2020 13:47 Ответить
Для Зеленого лайна буде не рок-н-рол - а похоронний марш.
31.12.2020 13:48 Ответить
когда штаты потребуют выдачи бени мохнорылого -- для зеленой жабы на банковой начнется ТРЭШ-- МЕТАЛ
01.01.2021 09:12 Ответить
Я б відразу перейшов до Heavy metal ^Y^ (forever!)
31.12.2020 13:51 Ответить
чет вспомнилось "Блэкджек" от "Айрборн"(австралийцы)
31.12.2020 14:05 Ответить
Airborne взагалi зачОтна команда !А Runnin Wild ульотний альбом , причому всі пісні в альбомі ! Хоча сам вже багато років є фаном неперевершеною Металіки-)
31.12.2020 14:29 Ответить
Ранннинг? та эт моя любимая группа
Баллада об Уильяме Киде - чего стоит ..... круто, классно. Да и Металлика - напр. Моторбрес - офигенно, или Принц шарминг, да все там крутотень.
Я вот вспомнил песню, но забыл название, от Ландсера - ну там под олдовый рок-н-ролл. Та шо и говорить, Ландсер и Шталгевиттер и прочие - тоже гуд.
Даже польская "РАК" группа, "РАК " - стиль. - Неймейкер, клип крутой(пока вроде не заблокировали еще на Ютубе) - Ферст ту дай.

А еще - Финал Вар был, но сволочи побанили все клипы блин. По кр. мере Ландсера и прочих.
31.12.2020 14:35 Ответить
Ok.Наша людина !)
31.12.2020 14:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HLuHxEzO3sE
01.01.2021 16:12 Ответить
Бомба!) Взагалі у них прикольний стиль, такий собі рокнролл в форматі металу)
показать весь комментарий
01.01.2021 16:21 Ответить
You got me runnin' wild and free Runnin' wild and free
You got me runnin' wild and free Runnin' wild and free
01.01.2021 15:17 Ответить
кстати, я за группу грил, как вы понял. а альбом такой да, крут у Айрборна.
но они не пауэр метал, что не умаляет драйва.)
31.12.2020 14:36 Ответить
Ну я Power Metal не слухаю практично, Hard Rock , Heavy Metal - це мое , рок балади будь-яких рок жанрів теж ******** -)
31.12.2020 14:46 Ответить
А пока дружно вся "коМанда" пляшет кремлевское "яблочко"
показать весь комментарий
Рок-н-ролл у Бубы на заднице будет, от Байдена)) насмотримся, чувствую
показать весь комментарий
Джо недавно , свою Камбалу, назвал избранным президентом. Какой там рок-н-ролл?
показать весь комментарий
Какую ещё Камбалу?)
показать весь комментарий
Вице-преза Камалу, назвал избранным президентом.
показать весь комментарий
Ааа
показать весь комментарий
Байден, хитрый лис, уже нашёл себе преемника.))
показать весь комментарий
У Зели рок-н-ролл будет в тандеме с бородатой бабушкой.Ждем 20 января.
показать весь комментарий
Рок-н-ролл без сцены не прокатит. То бишь просто так ждать помощи от союзников совершенно недостаточно. Нужно идти им навстречу с помощью реформ. Но при зелёных пройдохах такого точно не будет.
показать весь комментарий
Надеюсь ишак исполнит рок-н-рол на раскаленной сковороде.
показать весь комментарий
Прийдуть американські рейнджери і звільнять Крим і Донбас за нас? Американське правосуддя посадить риго-соєвих за нас? Німці почнуть купувати дорожчий газ з Норвегії щоб зробити нам добре?
показать весь комментарий
100% ніхто нічого робити за ас НЕ буде,буде просто шум і науськування укр.недовлади а їм буде пох.
показать весь комментарий
взагалі-то зелено-ригові! це чудовно видно не тіки по співпраці зелених і ригів, а ще по тому, що серед зелених - 95 відсотків ригів
показать весь комментарий
Зеленскому не позавидуеш, для танцев необходимо отпустить Злочевского.
показать весь комментарий
Для того чтобы произошел рок"н"рол в отношениях со Штатами, рок"н"рол должен произойти в нашей экономике и в борьбе с коррупцией, а поддерживать того кто эту поддержку сразу разворует никто не будет.
показать весь комментарий
"Глава МИД Кулеба о планах в отношениях Украины и США: "Мы ждем рок-н-ролла" "

Шопен Соната для фортепиано № 2 си-бемоль минор, ор. 35 третья часть.
В исполнении Делавэрнского суда 😂😂😂
Бене из потерпиллером приготовиться 😜
31.12.2020 14:25 Ответить
від Байдена Україні жодного толку не буде,буде як в 2014-2018 де його синуля сидів в корупції по вуха в Україні на мутках з Бурізмой,буде приблизно те саме, дід з деменцією робити він фіг що буде та від Трампона -0 толку було.
показать весь комментарий
А получится "макарена"!
показать весь комментарий
Кулеба скоро дождется Сонаты №2 Ф.Шопена.
показать весь комментарий
А твоё ***** лебединого озера!
показать весь комментарий
С Ермаком и Татаровым вместо рок-н-ролла будет шансон, Зеленского можно не считать, он ничего не решает.
показать весь комментарий
Ждете рок-н-ролл, а получите ( и мы с вами) скорее всего "мурку"!
показать весь комментарий
(Путин) Matherfucker of the year. Motley Crue. Рок н ролл. Рекомендую.
показать весь комментарий
авжеж, авжеж...тільки відповісте на просте запитання: https://edition.cnn.com/politics/live-news/impeachment-hearing-11-20-19/h_f97dae04e836c65e067b75c11b77611f Why Sondland told Trump Ukraine's leader "loves your ass"
показать весь комментарий
Кулеба -( вікіпедія найближчого майбутнього)- помічник Єрмака - банщика президента Зеленського, найбільшої біди України за часи її новітньої історії!
показать весь комментарий
Після останнього суду США по БЄНІ, після заяв ПОРОХА про злиту спецоперацію Вовкою, Кулеба й надалі буде хлопотати зіграти Вовці на роялі свій хіт на інавгурації Байдена ?
показать весь комментарий
Да неее, рокенрола не будет , Осла раком под Рамштайн ставить будут Байден у которого комплекс по поводу своей семьи из за смерти первой жены и детей , это тупорылое чмо будет кончать быстро и со знанием дела.
показать весь комментарий
"Мы ждем рок-н-ролла". Ok, на сцене группа Бурисма
показать весь комментарий
Добре, що не хіп-хопа. Бо нам була би *опа.
показать весь комментарий
Кулеба, шо ты там ждешь? Для ожиданий нужно хоть что то делать, а ваша же зелёная команда не делает ни яух, сидит на попе ровно и чего то ждёт! вы же прокакали и то что раньше было налажено во внешнеполитическом плане и в плане международных связей. дошло уже до того , что нашего шоумена не только на инавгурацию не приглашают, а и с новым годом даже не поздравляют! осталось только безвиз забрать и всё!!! неужели тебе по ночам хорошо спится , а гарант? какой там Байден.... в Жмеринку или в Кривой рог пиво пить.... Господь почему ты так смеёшься над Украиной?
показать весь комментарий
а як ще завантажити не дуже розумному нарові, що обирати владу - це відповідальність?
показать весь комментарий
Ламбада - наше "фсьо"
показать весь комментарий
а как же секс и наркотики ? рокнролл без них никак
показать весь комментарий
Страница 2 из 2
 
 