"Глава МИД Кулеба о планах в отношениях Украины и США: "Мы ждем рок-н-ролла" "

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает "динамических и драйвовых" отношений с администрацией избранного президента США Джо Байдена.

Об этом Кулеба сказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами - это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука в эту песню стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри - в реализации реформ", - отметил Кулеба.

Третьим приоритетом глава МИД назвал отношения в экономической сфере, что охватывает инвестиции в Украину и торговлю на мировых рынках.

По словам Кулебы, восстановление должности спецпредставителя Госдепартамента США по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, было бы положительным шагом, но это - не главное.

"Опыт наличия этой должности положительный, мы были бы довольны, если бы она была восстановлена. ... Но очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель, а чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина - это суперважный партнер в Европе. И для этого нужно, чтобы в Госдепе, в Минобороны, Минфине, Конгрессе - везде были сторонники Украины, которые помогают нам развивать эти отношения. А будет конкретная должность или не будет - это уже второстепенный вопрос", - отметил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ведет переговоры о возможном участии Зеленского в инаугурации Байдена, - замглавы МИД Енин