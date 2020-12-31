НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского". ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Печерский суд и Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой пытаются защитить бывшего министра экологии Николая Злочевского времен президентства Виктора Януковича по делу о взятке в $5 млн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ и рассекретила записи переговоров по делу.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют о беспрецедентном сопротивление со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева, из-за чего министр времен президента Януковича может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление", - отметили в НАБУ.

Отмечается, что детективы завершили расследование еще в начале декабря. Однако 24 декабря Печерский суд тайно, без участия прокуроров САП, обязал Офис Генпрокурора забрать дело у НАБУ и передать его другому органу расследования, утверждают в Бюро.

Бюро считает решение суда незаконным и отмечает, что закон запрещает передавать дела НАБУ в другие органы.

В НАБУ также отмечают, что суд отказался предоставить полный текст решения прокурорам САП и, вопреки законодательству, передал его представителю ОГП, который не является прокурором по делу и не может участвовать в процессуальных действиях.

"Такого количества явно незаконных действий органов прокуратуры и органов судебной власти мы не наблюдали за весь период существования антикоррупционных органов", - заявили в НАБУ.

Отмечается, что из-за общественного резонанса, НАБУ рассекретило записи переговоров участников преступления.

На видео зафиксирован момент задержания одного из подозреваемых и его угрозы детективу огнестрельным оружием. Остановить сопротивление и заставить сложить оружие удалось только после сообщения о видеофиксации следственного действия.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.