18 868 96

НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского". ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Печерский суд и Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой пытаются защитить бывшего министра экологии Николая Злочевского времен президентства Виктора Януковича по делу о взятке в $5 млн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ и рассекретила записи переговоров по делу, передает Цензор.НЕТ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют о беспрецедентном сопротивление со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева, из-за чего министр времен президента Януковича может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление", - отметили в НАБУ.

Отмечается, что детективы завершили расследование еще в начале декабря. Однако 24 декабря Печерский суд тайно, без участия прокуроров САП, обязал Офис Генпрокурора забрать дело у НАБУ и передать его другому органу расследования, утверждают в Бюро.

Бюро считает решение суда незаконным и отмечает, что закон запрещает передавать дела НАБУ в другие органы.

В НАБУ также отмечают, что суд отказался предоставить полный текст решения прокурорам САП и, вопреки законодательству, передал его представителю ОГП, который не является прокурором по делу и не может участвовать в процессуальных действиях.

"Такого количества явно незаконных действий органов прокуратуры и органов судебной власти мы не наблюдали за весь период существования антикоррупционных органов", - заявили в НАБУ.

Отмечается, что из-за общественного резонанса, НАБУ рассекретило записи переговоров участников преступления.

На видео зафиксирован момент задержания одного из подозреваемых и его угрозы детективу огнестрельным оружием. Остановить сопротивление и заставить сложить оружие удалось только после сообщения о видеофиксации следственного действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело о крупнейшей в истории Украины взятке Злочевского в $5 млн обязали передать от НАБУ в СБУ

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.

Автор: 

НАБУ (4547) Злочевский Николай (149) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2606)
Офіс венедіктової керується президентом.
А він близький шут біглого януковища.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:11 Ответить
+41
НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского" - Цензор.НЕТ 3448
показать весь комментарий
31.12.2020 13:16 Ответить
+39
НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского" - Цензор.НЕТ 3356
показать весь комментарий
31.12.2020 13:18 Ответить
Офіс венедіктової керується президентом.
А він близький шут біглого януковища.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:11 Ответить
Офис Луценко теж керувався президентом Пепой и при ньому справу Злочевського закривали три рази. Пепа близький холуй буглого януковоща.)
НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского" - Цензор.НЕТ 8018
показать весь комментарий
31.12.2020 13:17 Ответить
Висмоктано з пальця. Ага
показать весь комментарий
31.12.2020 13:24 Ответить
Ну що там Юга Луценко смоктав мені не цікаво а от офіційна заява речника генерального прокурора Сарган Ларісочки є офіційним документом. Ага)
показать весь комментарий
31.12.2020 13:30 Ответить
І про що була заява Сарган?
Тільки буквально.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:42 Ответить
Порохняві ну на якій помийці вас набирають? Читай насолоджуйся https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/3069929036413933
показать весь комментарий
31.12.2020 18:08 Ответить
Я знаю достеменно.
А ви збрехали.
Хоча що очікувати від тако лайна?
показать весь комментарий
31.12.2020 20:24 Ответить
А почему вы начало от сарган не скопировали , а они начинаются так
"Це два записи адвоката Джуліані "
И дальше практически , то что вы скопировали
Вы бы нам ещё раша Тудей здесь предложили 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
31.12.2020 21:26 Ответить
дурбецало, тобі знов Порох штани зіпсував?))
чи це Порох венедиктову назначів та заважає ЗАРАЗ посадити злочевського.
Навчися думати головою, а не дупою:
"Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют о беспрецедентном сопротивление со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева, из-за чего министр времен президента Януковича может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление"

хоча яка там голова у зебіла? одна макітра...
показать весь комментарий
31.12.2020 15:20 Ответить
Ще один полудурок карамелькою зроблений)))
"У квітні під час інтерв`ю «The New York Times» генпрокурор Юрій Луценко детально розказав журналістці Юлії Мендель (ага, саме їй) про усі кримінальні провадження, які були розпочаті щодо фірми Бурисма та її власника Злочевського.

Справа про ухилення від податків, ст. 212 КК України. Це провадження розслідувалося в ГПУ ще до приходу Луценка на посаду Генпрокурора. Проте лише восени 2016 справа була розслідувана і «Бурісма» заплатила найбільшу суму на той час 180 млн. грн. податків і штрафних за результатами експертиз, а провадження було закрите.

Справа по відмиванню брудних коштів, ст. 209 КК України, велася в ГПУ при активній участі заступника генпрокурора Каська. Провадження зводилося до того, що Злочевський мав рахунки в Британії, які, на думку слідства, не підтверджувалися його доходами. Ця справа ще до приходу Луценка була програна в Лондонському суді, де Злочевський показав, що на його рахунок ще до початку слідства надійшли кошти за продаж однієї з нафтобаз. На жаль, Генпрокуратура тих часів не змогла навести контраргументи і Лондонський суд закрив справу, до того ж наші лондонські колеги сплатили штрафні санкції суду.

Справа про розкрадання державних ресурсів, ст. 191 КК України, провадження розслідувалися також в ГПУ ще з 2014 року.

Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії в уряді Азарова, на думку слідства, сам собі, а точніше - своїм фірмам. В рамках цих проваджень розслідувалося питання його фірми «Бурісма». В рамках одного з проваджень були і міжнародні запити в ряд країн, з яких були достатньо непогана доказова база. Проте справа була, всупереч закону, передана в НАБУ. А вже там вона була ЗАКРИТА.
За словами керівника САП, детективи НАБУ не зробили жодних слідчих дій, тому він змушений був закрити провадження."
показать весь комментарий
31.12.2020 18:10 Ответить
Т е адвокат Трампа Джулиани по вашему правду говорит - это то что вы скопировали от сарган
показать весь комментарий
31.12.2020 21:28 Ответить
Ага прямо тексту так и написано: У квітні під час інтерв`ю «The New York Times» генпрокурор Юрій Луценко детально розказав журналістці Юлії Мендель......
показать весь комментарий
01.01.2021 01:18 Ответить
Начало у сарган как начинается ? - це два записи адвоката Джуліані
Или это не ваша ссылка на ее Фейсбук , постом выше ?
показать весь комментарий
01.01.2021 01:35 Ответить
Да мені посрати як починаються про Дждуліані. Мені цікаво що сказав Генеральний прокурор України картавий Юрко - три справи закрили. Одну прокурор САП бо НАБУ хером об ляжки не вдарило. Так шо читайте глобус краще і смокчіть карамєльки.
показать весь комментарий
02.01.2021 02:15 Ответить
СЕО бурисмы был сын вица Обамы))) Поэтому и спустили все на тормозах.... Джулиани лично приезжал в Украину за документами... Уже при трамплине))) А в рамках этого расследования в США изъят ноутбук сынули который он забыл в сервисе ... Именно забыл.

Ещё про Ротердам+ расскажи- какой уголь ( качество) и схема поставки...

«Конфетчиков» на помойке набирают- видно денег нет или платят по 100гр за пост... Видел в новостях как закрывали ботофермы и колл центры- стоят вдоль стен какие-то дети... китайские SIM card маршрутизаторы и серверы.
показать весь комментарий
01.01.2021 14:50 Ответить
Як він тебе. )))
Вчися, підвищуй кваліфікацію, а то виженуть. І пам'ятай - все, що ти пишеш може бути використано проти тебе, ще й більш ефективно.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:35 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2020 13:36 Ответить
Ну але ж Зєлєнскій - не Порошенко? Він же інший! Він ніфіга ніколи не порушував? 😂
показать весь комментарий
31.12.2020 14:37 Ответить
А можно ссылку хотя бы на цензор , а то не хотелось бы вас брехуном обзывать и думать , что все ваши высказывания ложь и вы действуете по принципу сам дурак
показать весь комментарий
31.12.2020 17:21 Ответить
Заголовок кстати к Пете относится - он ведь сам министром был у Януковича ))))
показать весь комментарий
31.12.2020 18:47 Ответить
"...пытаются защитить министра времен Януковича".

Я уж подумал речь идет о министре экономики "времен Януковича"
Впрочем его тоже не трогаютНАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 7742
показать весь комментарий
01.01.2021 13:52 Ответить
Щас забанят- как я понял Цензор лёг.... На меня тут только 2 серьезных ( видно кураторы) напали....А так дети пишут за «конфетки»
показать весь комментарий
01.01.2021 14:52 Ответить
Ой а дело о "хищении государственных средств" это когда министр Злочевский своей Бурисме лицензии на добычу выдавал, передали в НАБУ а оно его закрыло. Интересно почему? Наверное был рок-н-ролл..... с Байденом)))
НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 4501
показать весь комментарий
31.12.2020 13:26 Ответить
Що ж ти робиш з тролями, вони вже не знають що їм робити, крім спаса всі аргументи закінчилися.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:38 Ответить
А ти не пробував усвідомити, що за крило тому, що там злочину не було? Злочевський не завжди і не в усьому робив злочини. А у статті по конкретний, рощслідуваний злочин. Іхто заважає Зєлєнскому стати президентом - охоронцем занюкоу? Його 200-відсотковий генпрокврор Вєнєдіктова? 😁
показать весь комментарий
31.12.2020 14:40 Ответить
То ви визначіться, яку справу закрив Луценко, а яку - Холодницький. Бо виходить так, що ви не знаєте про що мова, а лише кидаєте гівно не вентилятор, щоби смерділо навколо, бо вам це до смаку.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:50 Ответить
беднядко кацап https://censor.net/ru/user/474487.. знов ти обісралося з Бурисмою.. як й вовка шмаркля))
Як кацапи не старалися - а ЦРУ, ФБР та інші послали вас у дупу з фейками про Бурісму.. навіть трамп не допоміг))
показать весь комментарий
31.12.2020 15:25 Ответить
Ну звісно! Байден не буде працювати на коррупційній конторі! злочевський поважний бізнесмен))) У педоботів повна фрустрація. Вони вже серуть аби срати))
показать весь комментарий
31.12.2020 18:16 Ответить
Членистоногое- ты официальные документы почитай - про это дело в США.... ФБР и ЦРУ ведёт расследование по сынуле.... Именно Джулиани прилетев в Украину раскопал тут много интересного. Луцык и прочая шушера просто хотела на этом деле поиметь бонусов в виде ништяков от США.... Про США...Им пофиг что с этим делом «обосралась» Украина.... Они его раскрутят как Манафорта...Даже Байден сам заявил что не будет менять руководителей федералов.... Это самостоятельные структуры. Байден старший был виц Обамы.... Он уйдёт с президенства через месяц или по здоровью( деменция) или по этому делу сына... Но я тебе скажу больше - этим делом его «вынудят» уйти с президенства.... Это и есть план Гари и кортезки)))) Но ещё им надо стать.... Трамп дожмёт их.....
показать весь комментарий
01.01.2021 15:01 Ответить
Та то не може бути!!! Карупціанєр - то папєрєднік бариґа! Зєлєнскій - чєсний роман! Він поборов карупціюууууу! 😁
показать весь комментарий
31.12.2020 14:34 Ответить
Хтось сумнівався в імбіцилах? Імбіцил, котрий одного разу вибрав яника, іншого разу обов'язково вибере зелю. Вони вибирають тільки рівних собі, по інтелекту. Хоча ні, проффесор і кловун обікрали всю країну. Не таких вже й лохів обрали лохи
показать весь комментарий
31.12.2020 13:13 Ответить
Яныка подтасовал чучма- он построил олигархическую Украину..... Ющенко здал народную победу Яныку... когда в 2004 мы ему ее « вырвали» Тогда был шанс - ющ его продал - а все остальное это следствие...Тогда в этой предвыборной «войне» погибло только 2 человека....
подтасовки админресурса итдитп....
показать весь комментарий
01.01.2021 15:06 Ответить
НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского" - Цензор.НЕТ 4407
показать весь комментарий
31.12.2020 13:15 Ответить
НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского" - Цензор.НЕТ 3448
показать весь комментарий
31.12.2020 13:16 Ответить
венедиктова харьковская консерва с парашкинским душком.....
показать весь комментарий
31.12.2020 13:16 Ответить
С новым годом, Ирина Валентиновна!
показать весь комментарий
31.12.2020 13:17 Ответить
НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского" - Цензор.НЕТ 3356
показать весь комментарий
31.12.2020 13:18 Ответить
НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 2646
показать весь комментарий
31.12.2020 13:34 Ответить
Все это сработает против Зели - назревание кризиса, в первую очередь, экономического, с ростом тарифов ЖКХ и т. д. Это может накалить обстановку настолько, что народ начнет подниматься на протесты и добиться переформатирования власти, как минимум - досрочных парламентских выборов. (с)
показать весь комментарий
31.12.2020 13:18 Ответить
бидлопрезидент +бидловлада=капець країні.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:22 Ответить
Вова идиот, он таких вещей не понимает..., но есть такое понятие кумулятивный эффект, - это когда множество маленьких ручейков сливаются в один большой поток и смывает нах зеленую плесень... Можно защитить одного Ермака, или одну Венедиктову или одного Татарова или одного Злоческого, .... но всех сразу нельзя, - система идет в разнос... Что мы сейчас и наблюдаем.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:25 Ответить
Ще б пак, тож спіробітник Офісу Венедиктової дивився, е ЄРДР чи закрили справу на Злочевсько чи ні при передачі хабаря.
А зараз усе хочуть зруйнувати
показать весь комментарий
31.12.2020 13:26 Ответить
Венедиктову нужно менять.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:29 Ответить
Да это же система. Фамилия генпрокурора не решает ничего. Туда можно посадить гнедую кобылу и она справится, когда будет копытом доки подписывать которые генерируются из офиса президента или администрации. Это муляжи генпрокуроров.
НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 3171
показать весь комментарий
31.12.2020 13:35 Ответить
Менять и сажать. Вместе с шоблой
показать весь комментарий
31.12.2020 14:12 Ответить
ти шо, дура - заявляешьб что вовка шмаркля назначил коррупционерку.. свою на 100% - в ГПУ?))
зебилы такие тупые - думают расстановкой кроватей в борделе - изменить ситуацию
показать весь комментарий
31.12.2020 15:28 Ответить
А можливо краще зразу на гіляку?
показать весь комментарий
31.12.2020 15:49 Ответить
https://youtu.be/5wwARjvFjhk НОВИЙ 2021 РІК ОКЛЕНД НОВА ЗЕЛАНДІЯ
показать весь комментарий
31.12.2020 13:30 Ответить
Ирі і сім'ї Клована немає де жити... треба ж на хатинки заробити.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:40 Ответить
Бубочка во всей красе. Президент антикоррупционер и борец с олигархией. Голосуй за бубачку, победи коррупцию.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:43 Ответить
Люди! Перестаньте Удивляться!
Шановні! Облиште дивуватися!
Зеленский и его "команда" обманом втолкнуты, впихнуты вам, чтобы сделать Украину вассалом, провинцией, окраиной отсталой, мракобесной, агрессивной России.
Втолкнуты алчностью Коломойского, деньгами Путина, сладкими речами Мураева, глупостью Гордона, дуростью Билецкого.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:52 Ответить
В конце 2014 года Злочевский выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого.
10 октября 2016 года Министерство внутренних дел сняло Злочевского с розыска по просьбе ГПУ.
1 ноября Генпрокуратура закрыла уголовное производство в отношении компаний, которые принадлежат экс-министру.
А в феврале 2018 года Злочевского видели в Киеве.
Зеленский таки гениальный огэнт крэмля! Ещё играя писюном на рояле, уже тогда дела на подельников закрывал.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:20 Ответить
За 2 последние фамилии( с определениями) - жирный + ...
показать весь комментарий
01.01.2021 15:08 Ответить
Дякую!
показать весь комментарий
06.01.2021 10:17 Ответить
Злочевський дав Десять лімонів зелені хабаря Пєцє і Оніщенко ці записи зробив. Там красиво все: і рух грошей, і мотівація, і свідки, і аудіо... Бери і неси в суд. Але Зєля не несе. Бо Пєця і Зєля - одне і те саме. Зєля всівсь у всі корупційні схеми Пєці і краде ще зухваліше і нахабніше. Буде Зєля Пєцю переслідувати???
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:58 Ответить
Да нифига! Там без крашенной крадійки не обійшлося. Первому, кому біла Бахіня об этой "сенсации" сообщила по секрету, был конешно Ванька Сулима. И ишо цукерку "Roshen" подарувала, на новий рік.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:57 Ответить
НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 4307
показать весь комментарий
31.12.2020 15:29 Ответить
Тільки чомусь Тимошенко відібрала у Ахметова-Пінчука "Криворіжсталь" і продала його на чесному аукціоні. І Нікопольский ферросплавний пішов би таким же шляхом, якби їй дали довести до кінця задумане. Там було багато об'єктів реприватизації. Але олігархи "порішали" з Ющенком і вся ця програма реприватизації згорнулася. Та й одеський припортовий вона чомусь Коломойському не продала, зіпсувавши з ним відносини. З її сторони хоч якась спроба була боротьби з олігархами, на відміну від всіх останніх президентів. Фірташевське "Тільки не Тимошенко!" у Відні на зустрічі з Порошенком і Кличком забули вже?
показать весь комментарий
01.01.2021 17:07 Ответить
sulima: Про Петра - брешете.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:56 Ответить
Українською володієте? Читайте "Петро П'ятий". Чому досі не відкрита справа по цим свідченням Оніщенко? Питання
показать весь комментарий
31.12.2020 18:46 Ответить
Чому досі не вікрита справа на Татарова по свідчення Микитася?
показать весь комментарий
01.01.2021 15:47 Ответить
sulima ivan: читати? я вірю фактам, яких неможливо спростувати. Порошенко прийняв країну в червні 2014-го зі зруйнованною армією, пустою казною, з захопленим Росією Кримом і цілком - Донбасом, нашпиговану шпигунами Росії та зрадниками, згвалтовану Януковичем.
Петро П'ятий створив антіпутінський фронт з ЄС, США, Канади, Японії.
Зараз Зеленський-Єрмак штовхають Україну під чобіт московії. Ви з ними?
показать весь комментарий
06.01.2021 12:26 Ответить
Отличный коммент.... П и З = тоже самое
показать весь комментарий
01.01.2021 15:09 Ответить
та хто би сумнівався , що там де де лями - там не садять...- боремся із корупціею- це уже не корупція - це суцільна узаконена МАФІЯ - СПРУТ ..., і тіпа наші партнери із США чи ЕС цього не знають та не усвідомлюють...
показать весь комментарий
31.12.2020 13:59 Ответить
о схеме в которой участвует Печерский суд, оффыс генпрокурора написало "Зеркало недели" https://zn.ua/internal/zakonniki-skhematozniki-kak-vyvesti-nuzhnykh-ljudej-iz-pod-otvetstvennosti.html Законники-схематозники: как вывести "нужных"людей из-под ответственности и кроме прочего "Особая роль в реализации этой схемы, скорее всего, принадлежит Андрею Портнову, который продолжает оказывать существенное влияние на Печерский суд, а также на Киевский апелляционный, в частности, через своего ставленника заместителя председателя этого суда по уголовным делам Владимира Мельника." Схема было изначально опробована в деле "VAB банка" с учетом некоторых "ошибок" доработана в деле татарова и запускается на конвейр пример тому дело злочевского
показать весь комментарий
31.12.2020 14:05 Ответить
НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 8442
показать весь комментарий
31.12.2020 14:22 Ответить
Оце блискуче!
показать весь комментарий
31.12.2020 17:57 Ответить
А как там кстати дело с бабой из ОП забыл фамилию, которая пользуясь своим персональным ключом лазила в реестр, сразу после передачи денег проверить закрыли дело или нет.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:27 Ответить
Закон? Украинские судьи (а тем более "известного" Печерского суда ) (впрочем, как и одаренная ген.прокурор г-жа Венедиктова) считают, что Закон - это не то, что принято во всем мире, а то, о они хотят.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:37 Ответить
Все прогнило! Все сносить!
показать весь комментарий
31.12.2020 14:37 Ответить
В тему. https://www.youtube.com/watch?v=UmzWn_Q5asM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Вітання від Олексія Гончаренко (відео)
Смішно?
показать весь комментарий
31.12.2020 14:57 Ответить
вениКдиктова это ватноголовая, ручная, аферистка про печерский Петушатник вообще говорить не чего https://youtu.be/DxFkinNnNyg
показать весь комментарий
31.12.2020 15:37 Ответить
Ой, та кому это сейчас интересно. Это же не про порошенко и даже не про его окружение...
показать весь комментарий
31.12.2020 15:59 Ответить
ВГАДАЙ КРАЇНУ ПО ФОТО

НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського" - Цензор.НЕТ 4055
показать весь комментарий
31.12.2020 16:38 Ответить
та шо непонятного - это Швейцария! тоже мне секрет Полишинеля!
показать весь комментарий
31.12.2020 18:23 Ответить
Ближче мабуть до Бурятії
показать весь комментарий
31.12.2020 19:21 Ответить
шо не понял моей шутки? сожалею... да от мацквы на 60-70 км в любую сторону и там такая вот с р а нь.... зато апломбу у кацапов выше крыши!
показать весь комментарий
31.12.2020 21:26 Ответить
Це не жарт, а реальність існування Московії вже 7 сторічь, ці діти майбутнє гарматне м ясо Московії десь в Донбасі або Сирії і вони з радістю туди поїдуть бо у них дома ще гірше.
показать весь комментарий
01.01.2021 00:40 Ответить
а че удивлятся , тех которых при порохе не закрыли ( а не закрыли ни одного ) , при зеленых тем более не закроют
показать весь комментарий
31.12.2020 16:47 Ответить
не понимаю. ведь коля же "хороший парень". чем какао недовольно?
Осенью 2016 г. информация о розыске Николая Злочевского по инициативе Генпрокуратуры Украины исчезла с сайта МВД Украины.
В октябре 2017 г. Burisma заявила, что Генпрокуратура Украины закрыла все уголовные дела и расследования против холдинга.
В феврале 2018 г. Николай Злочевский вернулся в Украину.
В 2018 г. на конкурсе «Благотворительная Украина - 2017» Burisma Group победила в номинации «Благотворительность большого бизнеса».
показать весь комментарий
31.12.2020 16:52 Ответить
Вот что могут делать на отлично ГПУ и суды - это разваливать дела против топ-корупционеров. Они в этом непревзойденные мастера.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:12 Ответить
ну а как же этого злочевского не защищать? вы же его фото видели? даже моя старая тетка сказала - какой красивый еврей, на шафутинского похож, наверное поёт хорошо....
показать весь комментарий
31.12.2020 18:20 Ответить
Ага, просто "красавец"...
показать весь комментарий
31.12.2020 22:43 Ответить
Ну что здесь можно сказать, коррупционеры коррупционеров покрывают, вот такая у нас страна...
показать весь комментарий
31.12.2020 22:00 Ответить
До чего же рожа противная у этого злочевского, хотя бы падло не приснился.
показать весь комментарий
31.12.2020 22:40 Ответить
Хіба то справа? - копійки! От ГЕНЕРАЛІСІМУС проти дівчат - ото кримінал!!!
показать весь комментарий
01.01.2021 11:39 Ответить
Не надо делать из него Лидера!
Чел выполнял задания системы и не забывал про себя, любимого. Выполнял хорошо, поэтому Система отстаивает свои кадры.
По многолетним отслеживаниям действий самой Системы, складывается уверенность, что она управляется из раши.
показать весь комментарий
01.01.2021 12:22 Ответить
Эти факты ещё один раз подтверждают, что Украина давным давно находится под внешним управлением через всех этих назначенцев, начиная от министров и выше, причем назначение это происходит не в нашей стране, а в ответ им разрешают иметь не прикасаемый бизнес и там за бугром создавать оффшоры, через которые выкачиваются отсюда бабки и эти "темные" назначатели там с этих оффшоров получают свою долю - вот вся простая технология. Поэтому, как только кого-то здесь берут за "жо..у", так сразу начинают проявляться эти защитники-назначатели. И это происходит давно, практически независимо от смены Президентов и правительств, которым эти забугорные назначатели также выкручивают руки. А прокуроры и суды им только помогают, конечно же тоже не за бесплатно!
показать весь комментарий
01.01.2021 12:35 Ответить
а где в мире можна найти министра с таким ....балом? или у нас или в раше
показать весь комментарий
01.01.2021 12:46 Ответить
Эта мразь - Венедиктова вообще уже разошлась ! Какой то шабош нечести!
показать весь комментарий
01.01.2021 13:31 Ответить
Злочевський процвітав за влади Кучми, Ющенка, Януковіча, Порошенка і зараз у нього все в ажурі. Це яскраво говорить про всі наші влади - цей просто рай для олігархії та топ-корупції: так було, є і буде. Ніхто не збирається щось міняти.
показать весь комментарий
01.01.2021 15:27 Ответить
Я так понимаю Злочевского, если посмотреть на его новый имидж, пригласили в новой Бондиане сниматься?
показать весь комментарий
01.01.2021 15:33 Ответить
 
 