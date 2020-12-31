Новые договора на поставку вакцины от COVID-19 в Украину будут заключены в ближайшее время, - Степанов

Следующие договора на поставку вакцин против COVID-19 с мировыми топ-производителями будут заключены в ближайшее время.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Министерство здравоохранения Украины находится на финальном этапе заключения следующих договоров с ведущими мировыми производителями вакцин против COVID-19. Вакцина компании" Синовак "- не единственная, которая будет закупаться государством. Мы находимся на финальной стадии подписания договоров с другими ведущими мировыми производителями вакцин против коронавирусной болезни. Переговоры с некоторыми компаниями мы начали еще с мая 2020 года. Кроме непосредственного общения с компаниями, у меня происходят постоянные переговоры с коллегами - министрами здравоохранения других стран. В первую очередь стран-производителей вакцин против COVID-19 ", - подчеркнул глава Минздрава.

Максим Степанов также отметил, что во время переговоров министерство здравоохранения фокусировалось на том, чтобы договориться о поставке вакцин против коронавирусной болезни в Украину в кратчайшие сроки.

Также министр сообщил, что все вакцины против COVID-19, которые закупаются за государственные средства, будут бесплатными для украинцев.

"Это стратегия МОЗ, утвержденная президентом Украины Владимиром Зеленским - обеспечить доступ к вакцинам против коронавирусной болезни всем без исключения гражданам Украины", - добавил министр.

Как сообщалось, первая партия китайской вакцины Sinovac составит 700 тыс. доз, бесплатно получат врачи и люди из группы риска.