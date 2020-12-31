РУС
Новые договора на поставку вакцины от COVID-19 в Украину будут заключены в ближайшее время, - Степанов

Новые договора на поставку вакцины от COVID-19 в Украину будут заключены в ближайшее время, - Степанов

Следующие договора на поставку вакцин против COVID-19 с мировыми топ-производителями будут заключены в ближайшее время.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Министерство здравоохранения Украины находится на финальном этапе заключения следующих договоров с ведущими мировыми производителями вакцин против COVID-19. Вакцина компании" Синовак "- не единственная, которая будет закупаться государством. Мы находимся на финальной стадии подписания договоров с другими ведущими мировыми производителями вакцин против коронавирусной болезни. Переговоры с некоторыми компаниями мы начали еще с мая 2020 года. Кроме непосредственного общения с компаниями, у меня происходят постоянные переговоры с коллегами - министрами здравоохранения других стран. В первую очередь стран-производителей вакцин против COVID-19 ", - подчеркнул глава Минздрава.

Максим Степанов также отметил, что во время переговоров министерство здравоохранения фокусировалось на том, чтобы договориться о поставке вакцин против коронавирусной болезни в Украину в кратчайшие сроки.

Также министр сообщил, что все вакцины против COVID-19, которые закупаются за государственные средства, будут бесплатными для украинцев.

"Это стратегия МОЗ, утвержденная президентом Украины Владимиром Зеленским - обеспечить доступ к вакцинам против коронавирусной болезни всем без исключения гражданам Украины", - добавил министр. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в 2020 году закупила вакцину от коронавируса на 964 млн грн, экспресс-тесты на 989 млн грн, - Минздрав

Как сообщалось, первая партия китайской вакцины Sinovac составит 700 тыс. доз, бесплатно получат врачи и люди из группы риска.

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+4
Зними штані,ти серешь !!))
31.12.2020 13:29 Ответить
+3
щось ви намутили вже.
закупаєте через прокладки - дешеву вакцину видаєте за дорогу.
31.12.2020 13:23 Ответить
+3
Зеленський, неопробований китайський фуфломіцин вирішив протестувати на українцях.
Шикуйтесь в чергу, "мудрі".
31.12.2020 13:29 Ответить
Кто куратор схемы? Выгодополучатель?
31.12.2020 13:19 Ответить
Кто, кто, ЗЕлёный конь в пальто.
31.12.2020 13:49 Ответить
https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX @CommanderAntiZe

Только не умрите от смеха.
Миша Радуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу.
Санта Барыга.

https://mobile.twitter.com/rosakatzman червона шапка https://mobile.twitter.com/rosakatzman @rosakatzman https://mobile.twitter.com/rosakatzman/status/1344366340036063233 15 ч

Це ту яку в германії розморозили і спортили ?
31.12.2020 14:37 Ответить
вам пора, и вам пора
с вакцинаторным заводом
заключать договора
31.12.2020 13:21 Ответить
"Договоры", а не "договора".
31.12.2020 13:21 Ответить
Та не, договора! Это для лохов Страдивари скрипки делал. Для нормальных пацанов он делал барабаны.
31.12.2020 13:25 Ответить
не ламайте бюрократам ізика
вони возбУждають справи і в них таможЕнниє документи
31.12.2020 13:25 Ответить
щось ви намутили вже.
закупаєте через прокладки - дешеву вакцину видаєте за дорогу.
31.12.2020 13:23 Ответить
https://novavlada.info/gosudarstvo/novosti/bolshe-poloviny-ukraincev-chuvstvovali-sebya-schastlivymi-v-2020-godu-opros - БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ УКРАИНЦЕВ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ В УХОДЯЩЕМ 2020 ГОДУ. 😆😅🤣😂😝
И ТОЛЬКО КУЧКА УПОРОТЫХ ПОРОХОБОТОВ, ПОКЛАВШИХ СВОИ ЖИЗНИ ЗА КОМПОМ ВО СЛАВУ НАИСВЯТЕЙШЕГО И ЖУЮЩИХ КОРИЧНЕВУЮ СУБСТАНЦИЮ В БЛЕСТЯЩЕЙ ОБЁРТКЕ ОТ АКБАРРРОШЕН ИСПЫТЫВАЛИ ПОЛНЫЙ ДИСКОМФОРТ. 😆😅🤣😂😝
31.12.2020 13:26 Ответить
Зними штані,ти серешь !!))
31.12.2020 13:29 Ответить
Завжди було цікаво, як ви без мізків живете?
Самостійно проаналізувати зможете, чи ніяк? Новые договора на поставку вакцины от COVID-19 в Украину будут заключены в ближайшее время, - Степанов - Цензор.НЕТ 3714
31.12.2020 13:44 Ответить
И ШО ТЫ ТУТ АНАЛО ЗУЕШЬ???? ТЕ ШО 45,5 +8,5 =< МЕНШЕ ПОЛОВИНИ????? ? 😆😅🤣😂😝
ЧИ ПОПРАВКУ НА КОВiД????? 😆😅🤣😂😝
31.12.2020 14:15 Ответить
А, то ти зовсім боляще. Бідненьке.
Проаналізувати по роках здатне, чи допомогти?
2017- 58,6% Порошенко
2018 - 59,6% Порошенко
2019- 61,1% Порошенко, ВАЗеленський
2020- 54 % ВАЗеленський
Осягнути цю глибу інформації своїм уміЩем зможеш?
31.12.2020 14:53 Ответить
ПАРАШЕНКО АКБАР. НЕТ БОГА КРОМЕ ПИТРА ОЛЕКСИЙОВИЧА И ЧАЙКАКИЙИВ
ЙИОГО ПОРОК. СМЕРТЬ ВСЕМ НЕВЕРНЫМ АКБАРПАРАШЕНКЕ. МАКНУТЬ ЙИХ УСИХ У САЛО ТА ОБМАЗАТЫ СВЫНЫНОЙЮ. 😆😅🤣😂😝
31.12.2020 15:11 Ответить
Наче до ночи ще далеко ,а Степашка вже з казками намалювався !!!))))
31.12.2020 13:27 Ответить
https://youtu.be/5wwARjvFjhk Самий перший Новий 2021 рік
31.12.2020 13:29 Ответить
Свиновак - это же Китай!
вот пусть сами ею(ей) и вакцинируются.
б*же, купить критическую вещь у красножопых??
так Стебанов - заказывай.те сразу памятники Вакциномору.
не, ну а че? один раз не тридварас, а два раза - вечер в хату. кстати, всех с четвергом, а завтра - пятница, ну и Стебанова тоже - с очередным высером по тому шо немало православных сегодня уже не те что были вчера, вернее, не только лишь все....
Новые договора на поставку вакцины от COVID-19 в Украину будут заключены в ближайшее время, - Степанов - Цензор.НЕТ 6556
31.12.2020 13:29 Ответить
Зеленський, неопробований китайський фуфломіцин вирішив протестувати на українцях.
Шикуйтесь в чергу, "мудрі".
31.12.2020 13:29 Ответить
А це не китайський фуфломіцин, це рассейскій Спутнік V тільки через Китай завезений.
31.12.2020 13:38 Ответить
Дуже може бути.
Потрібно цим "прекрасним" препаратом, привселюдно, вакцинувати зЕзідента з зЕЛеною та дітьми, папами і мамами, весь кабмін з родичами, ну і "слуг" з усіма їх сім'ями, коханками та коханцями.
Думаю, знайдеться багато звичайних, народних, лікарів і медсестер, які з великим задоволенням проведуть цю процедуру, перед тим, як самим колотися.
31.12.2020 13:52 Ответить
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser @travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream



Китай умовно схвалив ПЕРШУ вакцину проти COVID-19 для масового використання.
Ви будете сміятися, але це здається не Sinovac (яку схвалили для застосування в разі екстремальної потреби), а вакцина Sinopharm.
Sinovac продають янелохам по всьому світу, щоб мати кошти на справжню.
31.12.2020 14:32 Ответить
"...будут... в ближайшее время..."

Как и все остальные обещания зельца. Степанов, ты ведь практически единственный(ну, еще глава МИД и Ляшко) из зеленской своры, производящий впечатление более-менее порядочного. Вся эта шушера скоро рассядется(признаю, это тот оборот речи, за который я сейчас критикую), а тебе, пан Степанов, будет возможность дальше делать карьеру... если бы не подобные заявления в будущем времени...
31.12.2020 13:33 Ответить
НОВЫЕ ДОГОВОРА?!?!?!
А продемонстрируйте ка нам старые договора. Сканкопии выложите для ознакомления.
31.12.2020 13:48 Ответить
чи є різниця між чайнаваком і скотоміцином ?
31.12.2020 15:10 Ответить
какая пидступная зрадулька.
31.12.2020 16:43 Ответить
 
 