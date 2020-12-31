Две гранаты Ф-1 обнаружены у двери тещи Шабунина. Активисту будут предложены меры безопасности, - Нацполиция

Сегодня, 31 декабря, около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Святошинском районе города Киева в многоэтажном жилом доме на третьем этаже у входной двери квартиры, которая сдается в аренду, обнаружены две скрепленные скотчем гранаты Ф-1.

Владелицей квартиры является мать жены Виталия Шабунина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

На место происшествия выехали взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа. Проводится тщательный осмотр места происшествия, полицейские устанавливают возможных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать лиц, причастных к совершению этого преступления.

После осмотра этому событию будет дана правовая квалификация.

В сообщениии также напоминается, что вчера около 21:30 поступило сообщение от 37-летнего жителя Ривне о том, что на первом этаже у дверей одной из квартир находятся взрывоопасные предметы. В квартире, кроме хозяйки квартиры, матери председателя общественной организации, никого не было. Ее и еще пятерых жителей подъезда эвакуировали.

"Учитывая эти события, Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. В случае согласия - их будут обеспечивать полицейские Киева", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.

Читайте также: В корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено, - Офис генпрокурора. ФОТО