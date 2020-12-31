РУС
Две гранаты Ф-1 обнаружены у двери тещи Шабунина. Активисту будут предложены меры безопасности, - Нацполиция

Сегодня, 31 декабря, около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Святошинском районе города Киева в многоэтажном жилом доме на третьем этаже у входной двери квартиры, которая сдается в аренду, обнаружены две скрепленные скотчем гранаты Ф-1.

Владелицей квартиры является мать жены Виталия Шабунина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции. 

На место происшествия выехали взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа. Проводится тщательный осмотр места происшествия, полицейские устанавливают возможных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать лиц, причастных к совершению этого преступления.

После осмотра этому событию будет дана правовая квалификация.

В сообщениии также напоминается, что вчера около 21:30 поступило сообщение от 37-летнего жителя Ривне о том, что на первом этаже у дверей одной из квартир находятся взрывоопасные предметы. В квартире, кроме хозяйки квартиры, матери председателя общественной организации, никого не было. Ее и еще пятерых жителей подъезда эвакуировали.

"Учитывая эти события, Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. В случае согласия - их будут обеспечивать полицейские Киева", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.

Читайте также: В корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено, - Офис генпрокурора. ФОТО

взрывчатка (854) Нацполиция (16713) Шабунин Виталий (606)
Топ комментарии
+9
я не понял, причем здесь шабунин со своей тещей - КВАРТИРА ЗДАВАЛАСЬ В АРЕНДУ И ТЕЩИ ТАМ Н*Е*Б*Ы*Л*О!!!!!!!!!;
31.12.2020 13:40 Ответить
+7
а если кто насрет в лифте, где живет теща шабунина, это будет расценено как "месть" "активисту" шабунину?????
31.12.2020 13:43 Ответить
+7
Пиар мощного борца с коррупцией продолжается, скоро гранаты с болтами вместо запалов найдут у двери двоюродной тети.))
31.12.2020 13:48 Ответить
Брехня от соросятины коррупционера и вора денег американских налогоплательщиков. "самострел" для привлечения внимания. Что это чучело что его кумир Сытник! Мерзкие особи.
31.12.2020 13:27 Ответить
Болить?
31.12.2020 13:31 Ответить
О, коррупционер выполз?
31.12.2020 13:32 Ответить
при Порохе такого не было !!!
31.12.2020 13:41 Ответить
Тада....там только Шабунину дом пытались поджечь...
01.01.2021 14:47 Ответить
Маєш право на власну думку.
31.12.2020 13:41 Ответить
Корупционеров нада лишать права существовать !
31.12.2020 14:17 Ответить
Уже лет 7 как "лишают". И что? Результат? Ну кроме обогащения тех кто типа борется с коррупцией.
31.12.2020 14:19 Ответить
Ну так надо тогда пригласить чесную антикоррупцию из за рубежа, если сами корумпированы насквозь !
31.12.2020 14:23 Ответить
Хм, как показало время...из за бугра присылают всякое лайно.
31.12.2020 14:25 Ответить
А бугор в простонародье паребриком называют.
31.12.2020 14:57 Ответить
https://youtu.be/5wwARjvFjhk Самий перший Новий 2021 рік
31.12.2020 13:28 Ответить
Виталя зачем ты так, теща это святое.
31.12.2020 13:28 Ответить
Зелені знахабніли, уже гранати підкидують
31.12.2020 13:28 Ответить
НУ ДА, УБИЙЦЫ САМОГО ГЕНИАЛЬНОГО НАСТОЛЬКО ТУПЫ И САМОУВЕРЕНЫ, ЧТО В МОМЕНТ СКАНДАЛА С МАМОЙ ГЕНИАЛЬНОГО И НАИЧЕСТНЕЙШЕГО РЕШИЛИ ИЗВЕСТИ СО СВЕТУ ЕГО ЛЮБИМУЮ ТЁЩЕНЬКУ. 😆😅🤣😂😝

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?????? 😆😅🤣😂😝
31.12.2020 13:31 Ответить
На святе зазіхнули,на тещу,нелюди!!))
31.12.2020 13:31 Ответить
Это для годового отчёта кураторам иностранным...Ну бабло распилили, надо же отписаться и на жалость пробить. Типа как оно с "коррупцией борется".
31.12.2020 13:32 Ответить
ШТА?!
31.12.2020 13:33 Ответить
Ты кое что забыл:
"Украина под внешним управление"
"Соросята"
"Майдауны"
"Гражданская война"
...
31.12.2020 13:58 Ответить
А до этого было:
"Украина не слышит Донбасс"
"топаз дай команду"
"укры распяли мальчика"
"укры истребили всех снегирей"
"путин введи"
31.12.2020 15:02 Ответить
методички старые достали?! Ню...ню.....
31.12.2020 15:53 Ответить
Тут все дело , кто эти методички писал. Ню , и еще раз ню.
31.12.2020 17:15 Ответить
две гранаты без взрывчатки и запалов. ими убить можно, если только с размаху в голову засадить. да уж...
31.12.2020 13:38 Ответить
Татаров з шоблою?
31.12.2020 13:38 Ответить
Вот только не гранаты а пустые корпуса от гранат.
31.12.2020 13:40 Ответить
у мамы корпуса, а у тещи уже гранаты
31.12.2020 13:42 Ответить
Сомневаюсь, экспертиз не было, а на вид точно такие же как и в первый раз, там болты вместо запалов.
31.12.2020 13:50 Ответить
я не понял, причем здесь шабунин со своей тещей - КВАРТИРА ЗДАВАЛАСЬ В АРЕНДУ И ТЕЩИ ТАМ Н*Е*Б*Ы*Л*О!!!!!!!!!;
31.12.2020 13:40 Ответить
а если кто насрет в лифте, где живет теща шабунина, это будет расценено как "месть" "активисту" шабунину?????
31.12.2020 13:43 Ответить
а как же! Шабунин лично фотки выложит!
31.12.2020 13:50 Ответить
Хотів би я побачити, як би Ви відреагували на муляж вибухового пристрою біля Вашого дому
Залякування теж злочин
31.12.2020 14:14 Ответить
Он бы сходил под себя в мнгновение ока ! )))))
31.12.2020 14:21 Ответить
>Залякування теж злочин

= тероризм
зі справою татарова зараз влада перейшла в офіційні корупціонери..
тобто тероризм на рівні держави..
G7 посли на відпочинках, тому менти/сбушники/судді пішли в наступ
31.12.2020 14:27 Ответить
Кого реально хотят грохнуть....того убивают! а так самопостановка!
31.12.2020 13:45 Ответить
И вертолёт ещё дайте! Их же до хера накупили!
У бородавочника мама любит вертолёт? Обязательно спросите!
Ну цирк! У бородавочника много ещё родственников? Насколько плодовита была его бабушка?
31.12.2020 13:47 Ответить
Постановки....Аваков типа мост метро заминировали, ну чтоб "мышцами поиграть" для Зеленского, потом Офис Зе постановка с типа "терористом" захватившим автобус, Шабунин уже ДВА раза придумывает фейки......Ублюдки.
31.12.2020 13:48 Ответить
Пиар мощного борца с коррупцией продолжается, скоро гранаты с болтами вместо запалов найдут у двери двоюродной тети.))
31.12.2020 13:48 Ответить
31.12.2020 13:51 Ответить
даже если и найдут... то что инкриментируют? Взрывчатых веществ там не обнаружено. Даже на хулиганку не тянет.
31.12.2020 13:50 Ответить
так в этой квартире же совсем посторонние люди вроде живут. Она принадлежит теще Шабунина и сдается в аренду. В общем, Шабунин как всегда...
31.12.2020 13:53 Ответить
От як все просто...Хочеш мати державний захист - піди поклади під тьощиними дверима гранату...
31.12.2020 13:55 Ответить
31.12.20 10:06https://censor.net/ru/news/3240024/v_korpusah_granat_zalojennyh_u_dveri_materi_shabunina_vzryvchatki_ne_obnarujeno_ofis_genprokurora_foto

Зачем по новой подымать тему Шабунина? Он что сам попросил?
31.12.2020 13:59 Ответить
Напевно, такі самі як Стерненко)?
31.12.2020 14:20 Ответить
зеля став корупціонером і ще й держ.терористом..
як пуйло
31.12.2020 14:20 Ответить


Дві гранати Ф-1 виявлено біля дверей тещі Шабуніна. Активісту запропонують заходи безпеки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9168
31.12.2020 14:22 Ответить
Что бы понять кто заказчик, надо дать ответ на вопрос "кому это выгодно?". Судя по тому кому в последнее время больше всех перепало от Шабунина, а это Беня и его друг Ваван, то ответ на вопрос очевиден.
31.12.2020 15:07 Ответить
Не факт, останнім часом розгулятися ті, хто вважає Шабуніна і іже з ним грантоїдом, соросьонком, а значить агентом впливу західних структур. І такі групи діють дуже злагоджено
31.12.2020 15:14 Ответить
Ну так это пятая колонна из за паребрика. У них цель дружба с рашкой и таежный союз, а ЕС и штаты как пугало вместе с Соросом. Навряд ли за такое убивают. Убивают тогда и те, кого на чистую воду такие как Шабунин вытаскивают. Навальный , самый лучший пример. Ну это в рашке. У нас Катя Гандзюк.
31.12.2020 15:38 Ответить
Зрозуміти тих хто вийшов на "тропу війни" неможливо. На мій погляд Шабунін, який позицінує себе, як експерт по корупції нічого таємного (щоби всі не знали) не витяг. Але проросійські партії і спільноти пов'язують його з отриманням грантів і на цьому етапі не можуть контролювати його дії (що саме він збирає), тому почали контратакувати аби іншим неповадно було. Це вже, як гра у "кіт-мишка"
31.12.2020 15:48 Ответить
Ну если вам нэ зрозумило, то я не виноват. Главное , что бы спецам криминалистам все было зрозумило. Маньяков попрошу не предлагать.
31.12.2020 17:20 Ответить
На последние деньги купил и подложил.... И чем ему тёща не угодила?
31.12.2020 18:11 Ответить
теща или мама?
31.12.2020 19:23 Ответить
 
 