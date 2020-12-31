Две гранаты Ф-1 обнаружены у двери тещи Шабунина. Активисту будут предложены меры безопасности, - Нацполиция
Сегодня, 31 декабря, около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Святошинском районе города Киева в многоэтажном жилом доме на третьем этаже у входной двери квартиры, которая сдается в аренду, обнаружены две скрепленные скотчем гранаты Ф-1.
Владелицей квартиры является мать жены Виталия Шабунина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
На место происшествия выехали взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа. Проводится тщательный осмотр места происшествия, полицейские устанавливают возможных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать лиц, причастных к совершению этого преступления.
После осмотра этому событию будет дана правовая квалификация.
В сообщениии также напоминается, что вчера около 21:30 поступило сообщение от 37-летнего жителя Ривне о том, что на первом этаже у дверей одной из квартир находятся взрывоопасные предметы. В квартире, кроме хозяйки квартиры, матери председателя общественной организации, никого не было. Ее и еще пятерых жителей подъезда эвакуировали.
"Учитывая эти события, Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. В случае согласия - их будут обеспечивать полицейские Киева", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?????? 😆😅🤣😂😝
"Украина под внешним управление"
"Соросята"
"Майдауны"
"Гражданская война"
...
"Украина не слышит Донбасс"
"топаз дай команду"
"укры распяли мальчика"
"укры истребили всех снегирей"
"путин введи"
Залякування теж злочин
= тероризм
зі справою татарова зараз влада перейшла в офіційні корупціонери..
тобто тероризм на рівні держави..
G7 посли на відпочинках, тому менти/сбушники/судді пішли в наступ
У бородавочника мама любит вертолёт? Обязательно спросите!
Ну цирк! У бородавочника много ещё родственников? Насколько плодовита была его бабушка?
Зачем по новой подымать тему Шабунина? Он что сам попросил?
як пуйло