Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский
В Украине с августа текущего года заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут свободно выбрать себе поставщика газа с выгодными условиями. Помочь населению сэкономить на счетах за газ могут государственные компании, в частности газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. "Нафтогаз" четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле ", - отметил Зеленский.
Кроме этого он сообщил, что уже обсудил с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым вопрос цен для населения.
"Несмотря на то что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у "Нафтогаза" сегодня самые дешевые цены из всех поставщиков", - рассказал президент.
На сегодня в Украине поставки газа для домохозяйств осуществляют более 50 компаний. В зависимости от поставщика и региона, цены на газ отличаются существенно. Например, цена на газ на январь 2021 от ГК "Нафтогаз Украины" составляет 7,22 грн / куб. м с НДС, тогда как цена областных газсбытов в среднем равна 9,9 грн / куб. м с НДС.
Частные поставщики в разных регионах Украины иногда устанавливают цену на газ для населения на 30-40% выше, чем ГК "Нафтогаз Украины".
"Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем" Нафтогаз ", - отметил глава государства. "Нафтогаз" будет предлагать самые низкие цены на рынке. И будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям надо помогать ", - добавил он.
Господь! Та дай цьому дурню трошки разуму, бо воно якось піде на червоне світло й його роздавить самоскид..
поправ гугл-перекладач!!
- приду и поправлю...
https://mobile.twitter.com/OleksaYkrop Олексo Васильович https://mobile.twitter.com/OleksaYkrop @OleksaYkrop https://mobile.twitter.com/OleksaYkrop/status/1343990483358511105 29 дек.
а пам"ятаєте як в 18-му році, коли хйло кремлівске перекрило газ для України і був заклик "Прикрути!",довбодзьоби масово викладали фотки з запаленими усіма конфорками в себе на кухнях?? де вони тепер...?
https://mobile.twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina https://mobile.twitter.com/antegotovina69 @antegotovina69
так, пам'ятаю.
Коли КМ України намагався звести газовий баланс та просив зменшити споживання - ЗЕбіли масово писали: ''я вам блдь прікручью'' і вмикали опалення на всю... Все було похєр, бо Порох давав субсидію.
Зараз сидять на сраці рівно, як миші під віником.
правда смех истерический - неужели у этой мраЗи нет дна?...
Центр дослідження корупції та організованої злочинності визначив людину року у сфері організованої злочинності та корупції. Одним із фіналістів цього конкурсу став український олігарх Ігор Коломойський.
Риторичне питання.
Наприклапд, на послуги стаціонарного телефону в державного Укртелекому тариф вдвіччі вищий, ніж приватного Датагруп.
Остальные бы понаблюдали...
( Это, конечно, не в оправдание Янелоха )
Чтоб они все сдохли .
https://twitter.com/CommanderAntiZe
CommanderX
@CommanderAntiZe
·https://twitter.com/CommanderAntiZe/status/1344615900054433800 25 мин
Поздоровлення від Олексія Гончаренка
https://twitter.com/i/status/1344615900054433800
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3514903128606330?__cft__[0]=AZUs7FbwxyTiPMn0ul77D2HWyJcWDCITb-X6f-0AUgYTjDuMCf0SoMsGiRzZydMas2ZiJ2Xz30Mc_Ee039SiI5y6DUaShhM8EydOXwUpiAvw6mIpTnyMtS0NJ6RCtdKcv5SlTHlZJIebLrQUHKCvl6wfztN2jHLb-ZKJNGJEEi39ag&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 грудня о 15:48 ·
Вова... А ведь скоро два года с твоего радостного новогоднего поздравления. Два года с громкого заявления стать президентом. Два года пустых обещаний и сказочных сказок. Нет, я конечно верю, что ты возможно искренне хотел построить тут дом Солнца. И те, кто в итоге тебя привёл за ручку на церемонию инаугурации, именно это тебе обещали. Дескать ты Вова только скажи «Да», и всё произойдёт как в сказке... И все соратники Януковича сами отправятся на нары... Бурштын обратно самозакопается... Так называемые порохоботы, ну те, не совсем понятные 25% исчезнут как утренняя дымка... И Володя путин, только при упоминании одного твоего имени, потеряет сознание от страха, успев перед этим подписать приказ про деоккупацию Крыма и Донбасса... Ах да, ещё тебя все будут фактически носить на руках, а ты собственно будешь наслаждаться всеобщим обожанием. В общем, всё что захочешь, только согласись.
Почти два года прошло Вова! И что? И НИ-ЧЕ-ГО... Кому ты был должен по гроб жизни за то, что дали подержаться за булаву, тебя поимели. Вернее не тебя, а Украину. Быстро вернув и компенсировав миллиарды гривен. Тихо и спокойно. Чтобы не поднимать лишний шум. Откусили нехилые кусочки от финансового пирога страны, пока ты устраивал шоу Новые Санжары и встречал самолёты с коммерческим грузом. Всего за два года, ты Вова просрал на международной всё, что только можно было просрать. Соратники Януковича прочно обосновались на Банковой и давно крутят тобой, как ребёнок послушной юлой. Экономика находится где-то в районе государева очка... вернее чуть ниже хвостика слона, но это одно и то же. А люди в больницах бросают жребий, кому достанется кислород, пока твой задрипанный Офис пишет сценарий нового ролика. Кстати как там подготовка к Новогоднему обращению? Всё пучком? Ты же только не забудь упомянуть Порошенко и Рошен, (а то никто не поверит). Это же они забыли снабдить «ковидные» койки кислородом, из-за чего сотни украинцев отправились в мир иной? Ну они, больше некому...
А знаешь Володя, что тебя больше всего гложет? То, что ты больше никогда не будешь купаться в лучах всеобщего обожания. Ну как было тогда, семь лет назад. Кто-то восхищался тобой как комиком, кто-то любил в тебе актера, а кто-то классного пацана. Были люди равнодушные. Но вряд ли были те, кто тебя презирал и ненавидел... Прошло всего-то несколько лет. И сейчас, миллионы украинцев при виде тебя, уже обвешанного прозвищами (Уклонист Оманский, Моника Потерпевшая и так далее), скрежещут зубами. Им не нужен автограф, как это было бы еще два года назад. Они желают спросить у тебя, «Как тебе спится Володя после того, как Ярослав Журавель умер под твоим личным контролем?... И про упоминании Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко давление не скачет Вова? Нет?... Как там поживает российский агент на Банковой? Кофе хоть угощаете его? Не устал ещё солдатам и офицерам на фронте лапшу на уши вешать?». И ещё у них десятка три разных вопросов. Злых вопросов. Очень. Рвущих сердца украинцев в клочья...
Уходи Володя. Сам... Два, три предложения глядя в объектив и тебе станет легче. Уходи, пока не поздно. Да нет, не для тебя поздно, кому ты фиг нужен? Пока для Украины не поздно Вова. Слышал про такую страну?
Саму систему нужно менять .
Ни на Пэдро или какого иного жулика или бандита , а саму систему власти .
Нужно , чтобы власть зависила от народа , а не народ от прихотей шайки жулья .
так что жри...
Мерзкая лицемерная тварь, так это окацзываеца в качестве помощи с 1 января дорожает электрика для населения?? Погань ты и есть настоящий мародьор.
Браво препиЗЕдент! Поэтому государственная"Центрэнерго" продаёт Коломойскому электроэнергию по 1.15 гр. кВт/ч, а нариду по 1,68 гр.
Сам прочитав цей пост, ділюся і з вами.
дійсно..Не бачу Майдану "за Петра!"
А мы их отдаем на приватизацию - что бы они работали в интересах одной семьи!