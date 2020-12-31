РУС
Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский

В Украине с августа текущего года заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут свободно выбрать себе поставщика газа с выгодными условиями. Помочь населению сэкономить на счетах за газ могут государственные компании, в частности газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

"Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. "Нафтогаз" четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле ", - отметил Зеленский.

Кроме этого он сообщил, что уже обсудил с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым вопрос цен для населения.

"Несмотря на то что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у "Нафтогаза" сегодня самые дешевые цены из всех поставщиков", - рассказал президент.

На сегодня в Украине поставки газа для домохозяйств осуществляют более 50 компаний. В зависимости от поставщика и региона, цены на газ отличаются существенно. Например, цена на газ на январь 2021 от ГК "Нафтогаз Украины" составляет 7,22 грн / куб. м с НДС, тогда как цена областных газсбытов в среднем равна 9,9 грн / куб. м с НДС.

Частные поставщики в разных регионах Украины иногда устанавливают цену на газ для населения на 30-40% выше, чем ГК "Нафтогаз Украины".

"Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем" Нафтогаз ", - отметил глава государства. "Нафтогаз" будет предлагать самые низкие цены на рынке. И будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям надо помогать ", - добавил он.

Топ комментарии
+52
*****, даже не смешно
31.12.2020 14:00 Ответить
+39
я понял как зеля собирался "снизить" тарифы в два раза - путем а вы посмотрите, у кого-то ещё дороже...
31.12.2020 14:01 Ответить
+30
Это примерно, как столкнуть человека в яму, а потом, стоя наверху и ухмыляясь, давать советы как из нее выбираться.
31.12.2020 14:25 Ответить
Не смешно ибо при выборе другого нового поставщика старый приходит и отключает газ путём вырезания куска трубы
показать весь комментарий
31.12.2020 14:15 Ответить
«Уважаємій гаспадін адміністратар. Ві знаєтє как я вас уважаю...»
показать весь комментарий
31.12.2020 14:23 Ответить
дуньку поганяй - выпусти накопившиеся обиды
показать весь комментарий
31.12.2020 14:32 Ответить
Типова тактика троля))). іди звідси, син курви, кацапська гидота смокче за капєйкі.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:47 Ответить
воно, довбню, смокче за дорого...
Господь! Та дай цьому дурню трошки разуму, бо воно якось піде на червоне світло й його роздавить самоскид..
показать весь комментарий
31.12.2020 14:56 Ответить
москалю !
поправ гугл-перекладач!!
показать весь комментарий
31.12.2020 17:03 Ответить
подмойся и смажь свой зад вазелином
- приду и поправлю...
показать весь комментарий
20.01.2021 07:43 Ответить
уверен?
показать весь комментарий
31.12.2020 15:08 Ответить
Я про такое читал где то...
показать весь комментарий
31.12.2020 15:13 Ответить
насмешил... петяботы и не такое напишут
показать весь комментарий
31.12.2020 16:43 Ответить
а я десь читав, що ти дебіл
показать весь комментарий
31.12.2020 17:14 Ответить
получишь , напиши пожалуста , у нас на тополях такого даже не слышал
показать весь комментарий
31.12.2020 17:00 Ответить
Что подтверждает ваши слова ? Ссылку на примерЫ !
показать весь комментарий
31.12.2020 17:13 Ответить
та то тупий троль, аби бзднути
показать весь комментарий
31.12.2020 17:14 Ответить
С какого буя? Я спокойно сменил поставщика. Никто ко мне не приходил и ничего не обрезал.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:25 Ответить
Это примерно, как столкнуть человека в яму, а потом, стоя наверху и ухмыляясь, давать советы как из нее выбираться.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:25 Ответить
Яке воно брехливе, аж гидко слухати.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:25 Ответить
https://mobile.twitter.com/OleksaYkrop

https://mobile.twitter.com/OleksaYkrop Олексo Васильович https://mobile.twitter.com/OleksaYkrop @OleksaYkrop https://mobile.twitter.com/OleksaYkrop/status/1343990483358511105 29 дек.

а пам"ятаєте як в 18-му році, коли хйло кремлівске перекрило газ для України і був заклик "Прикрути!",довбодзьоби масово викладали фотки з запаленими усіма конфорками в себе на кухнях?? де вони тепер...?
показать весь комментарий
31.12.2020 14:40 Ответить
https://mobile.twitter.com/antegotovina69

https://mobile.twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina https://mobile.twitter.com/antegotovina69 @antegotovina69

так, пам'ятаю.
Коли КМ України намагався звести газовий баланс та просив зменшити споживання - ЗЕбіли масово писали: ''я вам блдь прікручью'' і вмикали опалення на всю... Все було похєр, бо Порох давав субсидію.
Зараз сидять на сраці рівно, як миші під віником.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:41 Ответить
а я почему то ржу...
правда смех истерический - неужели у этой мраЗи нет дна?...
показать весь комментарий
31.12.2020 15:43 Ответить
31.12.2020 14:00 Ответить
Зеленый Зиздун
показать весь комментарий
31.12.2020 14:15 Ответить
повний триндец...- и це ще при тому повинні бути вдячні..., що стрижуть як баранів...
показать весь комментарий
31.12.2020 14:01 Ответить
Єдине завдання, яке було зедаунами на нього покладене він виконав: "Тільки не Порошенко". А там хоч економіка, хоч країна, на все плювати!!
показать весь комментарий
31.12.2020 14:14 Ответить
я понял как зеля собирался "снизить" тарифы в два раза - путем а вы посмотрите, у кого-то ещё дороже...
показать весь комментарий
31.12.2020 14:01 Ответить
а где у него хранилища, и сколько заломят не за наз, нет... за плечо его доставки?...
показать весь комментарий
31.12.2020 14:01 Ответить
гнусавый,пожри лучше селедки
показать весь комментарий
31.12.2020 14:04 Ответить
Агаа... А нафига им ксерокопии на право собственности на недвижимость??
показать весь комментарий
31.12.2020 14:04 Ответить
Мерзкий наглый лжец.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:08 Ответить
https://twitter.com/prm_ua Телеканал "Прямий"

Центр дослідження корупції та організованої злочинності визначив людину року у сфері організованої злочинності та корупції. Одним із фіналістів цього конкурсу став український олігарх Ігор Коломойський.

Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4930
показать весь комментарий
31.12.2020 14:08 Ответить
Предводитель стаи шакалов и гиен!
показать весь комментарий
31.12.2020 14:09 Ответить
Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7588
показать весь комментарий
31.12.2020 14:10 Ответить
Украинцы уже сэкономи на выборах.-Оказалось что клоуны дешевле бизнесменов.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:12 Ответить
Клоуны это понятно...Уточните кто бизнесмен?
показать весь комментарий
31.12.2020 14:16 Ответить
чи надовго в Нафтогазу будуть менші ціни?
Риторичне питання.
Наприклапд, на послуги стаціонарного телефону в державного Укртелекому тариф вдвіччі вищий, ніж приватного Датагруп.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:13 Ответить
******* зелены у нас монополия .и мафия в газе .какая экономия ..
показать весь комментарий
31.12.2020 14:15 Ответить
Ну Осел просто не в курсе , что такое платежи за газ и свет , оно думает , что это как с его дилерами : Один начал кокс разбавлять , ну так послал его на хрен и береш у другого , чистый из Колумбии.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:26 Ответить
Чому держава завжди хоче ****...ти пересічного громадянина ? Презики змінюються а політика залишається незмінною. Мабуть зламався велосипед і
показать весь комментарий
31.12.2020 14:16 Ответить
Как не переставляй кровати в публичном доме....Надо менять "персонал"...Перевыбоы .
показать весь комментарий
31.12.2020 14:17 Ответить
Пока нельзя , еще не все идиоты наступили на грабли своего выбора , у них еще 20% рейтинга есть , вот ближе к лету когда рейтинг будет 0,01% , вот тогда самое оно.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:22 Ответить
Украинцы могут очень хорошо сэкономить финансов и времени , если очень быстро поумнеют и выгонят это тупорыло наркоманской недоразумение с Банковой и поместят его с СИЗО СБУ , за корупцию и гос измену.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:19 Ответить
Оно невменяемое...
показать весь комментарий
31.12.2020 14:23 Ответить
Давно это понял ?
показать весь комментарий
31.12.2020 14:27 Ответить
В канун нового года не хорошо посылать за тупые вопросы.... Поэтому не буду...
показать весь комментарий
31.12.2020 14:30 Ответить
Да ладно , я не хотел обидеть , просто легкий подкол .А вообще с наступающим , и желаю нам всем , что бы еще до наступления 2022 года , мы все вместе стреляли пробками от шампанского и запускали фейерверки под печерским судом где Осла судить будут , ну или под Байковым кладбищем , тут возможны варианты.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:54 Ответить
Да бл#дь это победа, поднять цены но можно выбрать государственного поставщика - шулеры галимые
показать весь комментарий
31.12.2020 14:23 Ответить
Если бы были списки выборцев Зюзи, пусть бы на них и тестировали все зюзины рехвормы.
Остальные бы понаблюдали...
показать весь комментарий
31.12.2020 14:24 Ответить
Тут как со Змеем Горынычем , когда бухала одна голова , а рыгали все втроем. В этом минус демократии .
показать весь комментарий
31.12.2020 14:29 Ответить
Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3563
показать весь комментарий
31.12.2020 14:29 Ответить
Я ніфіга не розумію! Приватні компанії, на ринку мають чистий профіт в 40%, а державні, відповідно- 0%?! Це що за ринок такий?!
показать весь комментарий
31.12.2020 14:30 Ответить
Вони закачали у сховища влятку газ по 100 дол., так що профіт там біля 200%
показать весь комментарий
31.12.2020 14:38 Ответить
Когда-то (то ли ермак, то ли тищенко) сказал, что => голова зеЛенина работает как часы. Добавлю от себя - только оттуда часто выскакивает кукушка.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:31 Ответить
шо он несет? он сам думает или ему мендельша тексты пишет? получается что если все в подъезде потребяют газ из нафтогаза а кто то решил питаться газом из другой компании тотему надо подводить отдельную трубу? а в селе? шо вкапывать новую трубу? шо за фигня? зельц, ты лучше расскажи в будущем году у нас в Украине хоть что нибудь не подорожает? шо дятлы 73%-центные наголосовали по приколу? ну и как прикол вам нравится? видимо дятел это призвание!
показать весь комментарий
31.12.2020 14:31 Ответить
Оператор ГРМ остается тот же, задачи по утряске взаимоотношений с ним берет на себя Нафтогаз...

( Это, конечно, не в оправдание Янелоха )
показать весь комментарий
31.12.2020 14:39 Ответить
а цена за смену поставщика?
показать весь комментарий
31.12.2020 14:48 Ответить
0 UAH... Через Прихват24 делать быстро и удобно...
показать весь комментарий
31.12.2020 14:56 Ответить
Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6785🤢🤮
показать весь комментарий
31.12.2020 14:31 Ответить
Как только любое новое правительство поднимает тарифы и обещает обязательно , не позднее будушего четверга , поднять доходы , мы все ясно понимаем , что это правительство никакое не новое , что всё то же самое , только вранья и обещаний стало больше .
Чтоб они все сдохли .
показать весь комментарий
31.12.2020 14:32 Ответить
https://twitter.com/CommanderAntiZe
https://twitter.com/CommanderAntiZe

CommanderX

@CommanderAntiZe

·https://twitter.com/CommanderAntiZe/status/1344615900054433800 25 мин

Поздоровлення від Олексія Гончаренка

https://twitter.com/i/status/1344615900054433800
показать весь комментарий
31.12.2020 14:32 Ответить
Вы уроды представляете как миллионы пенсионеров которые не могут разглядеть мелочь в руке пойдут искать другого поставщика и юристов которые переоформят договора на газ и на субсидии? Кстати почему изначально по умалчиванию всех перевели на самого дорогого и даже не государственного поставщика газа? Одно на***балово от етого государства.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:36 Ответить
Какие юристы о чём вы?
показать весь комментарий
31.12.2020 16:03 Ответить
Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6913
показать весь комментарий
31.12.2020 14:37 Ответить
Тут в телефонных тарифах нельзя разобраться без юристов и мата а они насмехаются что старики разберутся в ваших поставщиках и доставщиках которые по одной и той же трубе газ подают.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:39 Ответить
Поки вдячні українці будуть в роздумах про постачальника веселий президент поїде кататися на лижах в гори. "Хуженебудет хотьпосмеемся"
показать весь комментарий
31.12.2020 14:44 Ответить
Ага, обхохочемся!
показать весь комментарий
31.12.2020 20:25 Ответить
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZUs7FbwxyTiPMn0ul77D2HWyJcWDCITb-X6f-0AUgYTjDuMCf0SoMsGiRzZydMas2ZiJ2Xz30Mc_Ee039SiI5y6DUaShhM8EydOXwUpiAvw6mIpTnyMtS0NJ6RCtdKcv5SlTHlZJIebLrQUHKCvl6wfztN2jHLb-ZKJNGJEEi39ag&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Петров

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3514903128606330?__cft__[0]=AZUs7FbwxyTiPMn0ul77D2HWyJcWDCITb-X6f-0AUgYTjDuMCf0SoMsGiRzZydMas2ZiJ2Xz30Mc_Ee039SiI5y6DUaShhM8EydOXwUpiAvw6mIpTnyMtS0NJ6RCtdKcv5SlTHlZJIebLrQUHKCvl6wfztN2jHLb-ZKJNGJEEi39ag&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 грудня о 15:48 ·

Вова... А ведь скоро два года с твоего радостного новогоднего поздравления. Два года с громкого заявления стать президентом. Два года пустых обещаний и сказочных сказок. Нет, я конечно верю, что ты возможно искренне хотел построить тут дом Солнца. И те, кто в итоге тебя привёл за ручку на церемонию инаугурации, именно это тебе обещали. Дескать ты Вова только скажи «Да», и всё произойдёт как в сказке... И все соратники Януковича сами отправятся на нары... Бурштын обратно самозакопается... Так называемые порохоботы, ну те, не совсем понятные 25% исчезнут как утренняя дымка... И Володя путин, только при упоминании одного твоего имени, потеряет сознание от страха, успев перед этим подписать приказ про деоккупацию Крыма и Донбасса... Ах да, ещё тебя все будут фактически носить на руках, а ты собственно будешь наслаждаться всеобщим обожанием. В общем, всё что захочешь, только согласись.

Почти два года прошло Вова! И что? И НИ-ЧЕ-ГО... Кому ты был должен по гроб жизни за то, что дали подержаться за булаву, тебя поимели. Вернее не тебя, а Украину. Быстро вернув и компенсировав миллиарды гривен. Тихо и спокойно. Чтобы не поднимать лишний шум. Откусили нехилые кусочки от финансового пирога страны, пока ты устраивал шоу Новые Санжары и встречал самолёты с коммерческим грузом. Всего за два года, ты Вова просрал на международной всё, что только можно было просрать. Соратники Януковича прочно обосновались на Банковой и давно крутят тобой, как ребёнок послушной юлой. Экономика находится где-то в районе государева очка... вернее чуть ниже хвостика слона, но это одно и то же. А люди в больницах бросают жребий, кому достанется кислород, пока твой задрипанный Офис пишет сценарий нового ролика. Кстати как там подготовка к Новогоднему обращению? Всё пучком? Ты же только не забудь упомянуть Порошенко и Рошен, (а то никто не поверит). Это же они забыли снабдить «ковидные» койки кислородом, из-за чего сотни украинцев отправились в мир иной? Ну они, больше некому...

А знаешь Володя, что тебя больше всего гложет? То, что ты больше никогда не будешь купаться в лучах всеобщего обожания. Ну как было тогда, семь лет назад. Кто-то восхищался тобой как комиком, кто-то любил в тебе актера, а кто-то классного пацана. Были люди равнодушные. Но вряд ли были те, кто тебя презирал и ненавидел... Прошло всего-то несколько лет. И сейчас, миллионы украинцев при виде тебя, уже обвешанного прозвищами (Уклонист Оманский, Моника Потерпевшая и так далее), скрежещут зубами. Им не нужен автограф, как это было бы еще два года назад. Они желают спросить у тебя, «Как тебе спится Володя после того, как Ярослав Журавель умер под твоим личным контролем?... И про упоминании Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко давление не скачет Вова? Нет?... Как там поживает российский агент на Банковой? Кофе хоть угощаете его? Не устал ещё солдатам и офицерам на фронте лапшу на уши вешать?». И ещё у них десятка три разных вопросов. Злых вопросов. Очень. Рвущих сердца украинцев в клочья...

Уходи Володя. Сам... Два, три предложения глядя в объектив и тебе станет легче. Уходи, пока не поздно. Да нет, не для тебя поздно, кому ты фиг нужен? Пока для Украины не поздно Вова. Слышал про такую страну?
показать весь комментарий
31.12.2020 14:48 Ответить
Ну, тепер недежавні газопостачальні компанії можуть у суд на Зелю подати просування бізнесових інтересів однієї компаній.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:51 Ответить
Вова, знаешь что напишут в школьных учебниках Истории Украины отпериоде тыоего правления??? не знаешь? а я знаю - ДАРЕМНО ЗГАЄНИЙ ЧАС. ну не получается у тебя ничего уйди по хорошему!!!
показать весь комментарий
31.12.2020 14:56 Ответить
Как подгорает у свинаботов.!
показать весь комментарий
31.12.2020 15:01 Ответить
Українці можуть економити на рахунках за газ до 40%, вибираючи державного постачальника, - Зеленський - Цензор.НЕТ 248
показать весь комментарий
31.12.2020 15:03 Ответить
Год прошедший со всей ясностью нам показывает , что вся наша власть антинародна и несостоятельна , она прогнила и погрязла в коррупции и беззаконии .
Саму систему нужно менять .
Ни на Пэдро или какого иного жулика или бандита , а саму систему власти .
Нужно , чтобы власть зависила от народа , а не народ от прихотей шайки жулья .
показать весь комментарий
31.12.2020 15:24 Ответить
Який нарід, така й влада. А тому, щоб змінити владу треба той нарід, то бидло змінити. 73% ідіотів або перевиховати, або ... Іншого способу нема.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:40 Ответить
таким быдлом как болты и прочие зе-идиоты - должны править погонщики быдла пока они или не поумнеют, или повыздыхают...

так что жри...
показать весь комментарий
31.12.2020 15:46 Ответить
А ты , типа , Пэдро-умник ?
показать весь комментарий
31.12.2020 15:53 Ответить
Українці можуть економити на рахунках за газ до 40%, вибираючи державного постачальника, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3795
показать весь комментарий
31.12.2020 15:45 Ответить
У нас COVID-19, и людям надо помогать

Мерзкая лицемерная тварь, так это окацзываеца в качестве помощи с 1 января дорожает электрика для населения?? Погань ты и есть настоящий мародьор.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:10 Ответить
- Дайте мне этого Голохвастого за горло подержать !..
показать весь комментарий
31.12.2020 16:11 Ответить
"Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей." Источник: https://censor.net/ru/n3240047

Браво препиЗЕдент! Поэтому государственная"Центрэнерго" продаёт Коломойскому электроэнергию по 1.15 гр. кВт/ч, а нариду по 1,68 гр.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:12 Ответить
Здохни,******!!!!
показать весь комментарий
31.12.2020 16:19 Ответить
Именно за это стоял майдан. Вот белорусы обзавидуются.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:23 Ответить
Скільки ви будете писати не словами, а діями треба робити .Зібратись в Києві і вимагати перевибори президента і Верховної зради, а не Ради, а також тарифи, пенсії, зарплати і ціни на продукти.Скільки ви будете вірить казочкам за 30 років, скільки ви будете рабами на власній землі. Де ваша гідність за себе, за майбутнє дітей ваших.Скільки ви будете тільки писати і возмущатись.Хочете здихати в злиднях, то здихайте, значить за служили на таке життя і моя хата з краю.Подивіться, як процвітаючі країни живуть, бо вниз є гідність і майбутнє і гуртом вони добиваються, і вони керують державою і своїм життя.Дуже прикро, нація розумна і працювита, а живе в рабському ярмі, бо самі створили феодальну коруповану олігархічну бандитську державу.Тоді вперед до такого життя. Дуже прикро....

Сам прочитав цей пост, ділюся і з вами.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:24 Ответить
Скільки ви будете писати не словами, а діями треба робити .Зібратись в Києві і вимагати перевибори президента і Верховної зради, а не Ради!

дійсно..Не бачу Майдану "за Петра!"
показать весь комментарий
31.12.2020 17:06 Ответить
Майдани за людей.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:12 Ответить
Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества

А мы их отдаем на приватизацию - что бы они работали в интересах одной семьи!
показать весь комментарий
31.12.2020 16:32 Ответить
Та йди ти бубочка лісом, брехло.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:45 Ответить
"Экономика должна быть экономной" ЗеБрежнев.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:28 Ответить
Президент думает, что смена поставщика- это что то типа телевизионный канал переключить. Теоретически всё просто. А на практике- Житомиргазсбыт тем людям, которые перешли в Нафтогаз создаёт большие проблемы, придираются, что проект не тот, дымоход без ежегодного акта из Жека,покажите паспорт на гаовые приборы, сертификаты на трубы и т.п. Только проект новый- 18 тыс гривен стоит, не говоря про всё остальное. Государство одной рукой даёт, двумя забирает.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:30 Ответить
Черниговская область, 17.11.20.на сайте Нафтогаза подал заявку и сканированные документы, подписал ЕЦП, 22.11.20 получил на е-почту посьмо о том. что абонент, 23.22.20 приехали бригада Гзззбуту, посмотрели не придираясь(мы все понимаем...), тариф 6.33, 25.12.20 перешел на тариф Годовой по 6,45 на весь 2021 год.Вот пока так....
показать весь комментарий
31.12.2020 21:23 Ответить
Как сказал "величайший лидер современности" - "Ідіть у сраку"
показать весь комментарий
31.12.2020 20:30 Ответить
Українці можуть економити на рахунках за газ до 40%, вибираючи державного постачальника, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9204
показать весь комментарий
31.12.2020 21:43 Ответить
Розчулило до сліз. Переживає бубочка за холопів..рекомендації дає.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:58 Ответить
 
 