Украинцы могут экономить при расчетах за газ до 40%, выбирая государственного поставщика, - Зеленский

В Украине с августа текущего года заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут свободно выбрать себе поставщика газа с выгодными условиями. Помочь населению сэкономить на счетах за газ могут государственные компании, в частности газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. "Нафтогаз" четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле ", - отметил Зеленский.

Кроме этого он сообщил, что уже обсудил с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым вопрос цен для населения.

"Несмотря на то что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у "Нафтогаза" сегодня самые дешевые цены из всех поставщиков", - рассказал президент.

На сегодня в Украине поставки газа для домохозяйств осуществляют более 50 компаний. В зависимости от поставщика и региона, цены на газ отличаются существенно. Например, цена на газ на январь 2021 от ГК "Нафтогаз Украины" составляет 7,22 грн / куб. м с НДС, тогда как цена областных газсбытов в среднем равна 9,9 грн / куб. м с НДС.

Частные поставщики в разных регионах Украины иногда устанавливают цену на газ для населения на 30-40% выше, чем ГК "Нафтогаз Украины".

"Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем" Нафтогаз ", - отметил глава государства. "Нафтогаз" будет предлагать самые низкие цены на рынке. И будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям надо помогать ", - добавил он.