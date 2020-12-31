РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5807 посетителей онлайн
Новости
4 207 143

Украина была чрезвычайно активной на международной арене и уверенно идет к полноправному членству в ЕС, - Ермак

Несмотря на то что пандемия разделила людей и государства, в 2020 году команда президента Владимира Зеленского активно работала на международной арене.

Об этом в своей колонке на сайте LIGA.net написал руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента. 

По его словам, экономизация внешней политики дает результаты – несмотря на серьезный мировой кризис и закрытие границ, сокращение нашего экспорта незначительно.

"Несмотря на огромные усилия противников, мы существенно расширили сотрудничество с ключевыми партнерами", – подчеркнул Андрей Ермак.

Он напомнил, что в 2020 году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, а в сентябре успешно провела совместные беспрецедентные широкомасштабные военные учения.

По словам руководителя Офиса президента, партнерство с США вышло на новый уровень. Летом Соединенные Штаты утвердили военную помощь Украине на сумму 250 млн долларов.

"Речь идет о предоставлении нашей стране средств контрбатарейной борьбы, транспорта, медицинского оборудования и подготовке украинских воинов, в Украину поступила партия противотанковых комплексов "Джавелин", – написал он.

Андрей Ермак отметил, что Саммит Украина – ЕС продемонстрировал: наша страна уверенно идет к полноправному членству в Евросоюзе. Продолжается кропотливая работа над обновлением Соглашения об ассоциации и для подписания "промышленного безвиза", что даст украинским производителям больше возможностей для экспорта.

Руководитель Офиса президента уверен, что амбициозное Соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией даст огромный толчок сотрудничеству во всех сферах – от торговли и инвестиций до политического взаимодействия. Комфортные условия кредитных гарантий для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов позволят реализовать инвестпроекты в различных секторах.

"Переоснащение ВМС Украины современными ракетными катерами укрепит нашу обороноспособность. Мы сможем модернизировать мощности украинских судостроителей и загрузить их производством части кораблей. Планируем строительство двух военно-морских баз", – отметил Андрей Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведение сил готовится еще на четырех участках на Донбассе, - Ермак

Визит Владимира Зеленского в Турцию руководитель Офиса президента также считает историческим. По его словам, существенно увеличится сотрудничество в сфере безопасности и ВПК – будут совместно производиться корветы, двигатели и военные дроны, развиваться системы ПВО.

"Открываются серьезные перспективы в энергетике, в инфраструктуре, в финансовом секторе и промышленности, готовится соглашение о свободной торговле", – отметил Андрей Ермак.

Он также подчеркнул, что в этом году Украина была чрезвычайно активной на пути к миру. После многолетнего перерыва команда Владимира Зеленского возобновила переговоры в Нормандском формате и перезагрузила работу минской Трехсторонней контактной группы.

"Украина смогла полностью убедить международных партнеров в стремлении к миру на нашей земле, что мы делаем для этого все возможное, и точно не украинская сторона тормозит процесс", – отметил руководитель Офиса президента.

Андрей Ермак также подчеркнул, что именно благодаря усилиям президента Владимира Зеленского удалось освободить десятки наших граждан из ужасного плена, а упорная работа всей команды позволила достичь самого длительного действия режима прекращения огня. Удалось спасти десятки жизней – как военнослужащих Вооруженных сил, так и мирных жителей с обеих сторон линии фронта.

Руководитель Офиса президента также выразил уверенность в том, что наше государство в 2020 году вернуло в мировую повестку дня вопрос освобождения украинского Крыма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча советников "нормандской четверки" может состояться в январе, - Ермак

Автор: 

НАТО (10263) Евросоюз (17495) Ермак Андрей (1303) Офис Президента (1821)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Украина была чрезвычайно активной на международной арене и уверенно идет к полноправному членству в ЕС, - Ермак - Цензор.НЕТ 3069
показать весь комментарий
31.12.2020 14:48 Ответить
+32
Украина была чрезвычайно активной на международной арене и уверенно идет к полноправному членству в ЕС, - Ермак - Цензор.НЕТ 1032
показать весь комментарий
31.12.2020 14:51 Ответить
+31
Украина была чрезвычайно активной на международной арене и уверенно идет к полноправному членству в ЕС, - Ермак - Цензор.НЕТ 7325Украина была чрезвычайно активной на международной арене и уверенно идет к полноправному членству в ЕС, - Ермак - Цензор.НЕТ 2703
показать весь комментарий
31.12.2020 15:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Хуже идиота, может быть только инициативный идиот." Эти слова лучше всего объясняют рвения зебилов по евроинтеграции и вступлении в нато.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:38 Ответить
Не разевал бы ты пасть, д'ерьмак.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:43 Ответить
"Реваншу" та "капітуляції" точно нема- і вже добре.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:43 Ответить
Только лично по ЗЕ и Ермаку:
1. Татаров (коррупция)
2. Вагнергейт (госизмена)
3. Указ по Тупицкому (превышение полномочий и узурпация власти).

И, если №1 и №3 - это повод Западу считать ЗЕ-режим уродским, то №2 это повод правосудию США и Великобритании считать ЗЕ-режим вражеским и преступным.

А Порошенко Байдену с удовольствием все подтвердит по всем пунктам.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:32 Ответить
та як тобі жити - сидячи на бутилкє вєстімо
показать весь комментарий
01.01.2021 01:16 Ответить
Заткнись, Ермак.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:44 Ответить
И почему я ему не верю !
показать весь комментарий
31.12.2020 15:47 Ответить
Всех с наступающим Новым годом. Надеюсь, это будет год дохлой зеленой крысы и ее крысенышей. Здоровья, разума и оптимизма.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:54 Ответить
С таким грузом сверху как - Беня, Гудок, Зе, Ермак, Веня, Агрохимия, Татаров и т.д.(счету им нема), сплавляющимися в пламенном идейном экстазе с мертвечуковскими ржавыми "гирями", - речь об уверенной ходьбе к членству в ЕС выглядит бредом сивой кобылы.
Вернее сказать - уверенно сползаем к рахосранскому болоту.. Вашими же усилиями г-н ДьЕрмак.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:05 Ответить
НЕ СМЕШИТЕ НАРОД! СТАКОЙ КОРУПЦИЕЙ И ВЕНЕДИКТОВОЙ МЫ ЕДЕМ ТОЛЬКО НАЗАД, ШУТКА НОВОГОДНЯЯ У ЕРМАКА ПОЛУЧИЛАСЬ, А ЖАЛЬ!!!!!!!!
показать весь комментарий
31.12.2020 16:06 Ответить
Настіки активною, що має можливість втратити безвіз з Європою...
Яке членство, під керівництвом зрадників та довпойопів???
показать весь комментарий
31.12.2020 16:10 Ответить
Издевается!
показать весь комментарий
31.12.2020 16:15 Ответить
Дермак не треба бла-бла-бла.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:19 Ответить
Украина уверенно идет к полноправному членству в ЕС, - Ермак Янукович тоже так говорил до отъезда в Ростов
показать весь комментарий
31.12.2020 16:20 Ответить
Этот ермак,мабуть,цензор не читает Ему не мешало бы посмотреть на колонку справа-там висит скороход в элегантной блузке,ну в той,за которую нквдисты её уже б расстреляли,а он в Европу Хотя козлостан до Урала тоже как бы Европа
показать весь комментарий
31.12.2020 16:26 Ответить
Брехня для лохів.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:30 Ответить
Після першого і останього брифінга Дермака було все зрозуміло кожному хто він і що він.Одним словом - Дермак.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:33 Ответить
О, виповзла брехлива потвора на прізвисько "козирь".
показать весь комментарий
31.12.2020 16:35 Ответить
Ну конечно , ермак шо там с братом и вагнеровцами
показать весь комментарий
31.12.2020 16:38 Ответить
Помните слова дедушки ленина :" политика-это концентрированное выражение экономики". Если бы Украина при преЗЕденте хоть куда-то шла, то была бы утвержденная программа правительства.Из плюса в копилку успехов ЗЕлени только и можно отнести будущее сотрудничество с Турцией и Великобританией. А так все остальное перечисленное это художественный свист от ермака.Учения ежегодно проводились и до них, перезагрузка минской группы привела лишь только к блокировке, а одностороннее выполнение Украиной хотелок хремля это не достижение .И при подведении итогов 2021 года услышим тот же набор общих фраз " ведется работа над обновлением соглашения..., планируем..."
показать весь комментарий
31.12.2020 16:57 Ответить
Тада. Особенно последние 1,5 года с протянутой рукой и цветущей под покровительством ЗЕ коррупцией.

Вроде ж Боррель все ясно сказал Зеленскому:
ЕС - не банкомат!!! Пшелнах Ермак.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:23 Ответить
Уже даже хорошая мина при плохой игре не получается. Вдохновение иссякло.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:27 Ответить
Україна була надзвичайно активною на міжнародній арені і впевнено йде до повноправного членства в ЄС, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5146
показать весь комментарий
31.12.2020 17:32 Ответить
брехні від регента.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:37 Ответить
шо? в куда? зачем? где? ермак ты хоть на праздник вот эти отмазки прекрати! уж лучше бы молчали бы! ну какая активность если зельц кроме молдавашки в исходящем году ни с кем даже по телефону не общался!!! тебе тоже тексты мендельша пишет о самом великом, всезнающем, самом опытном влиятельном и даже самом красивом! и это пацаны у вас еще отмазка хорошаяместь в лице короновирусата так бы вас уже порвали как тузик грелку..... ловлю себя на том, что увидев ваши драгоценные облики по ящику, всегда стремлюсь преключить канал, а услышав еще и гнусавые отмазки вообще выключить телек......
показать весь комментарий
31.12.2020 18:08 Ответить
Это новогодняя хохма 95-го квартала?
показать весь комментарий
31.12.2020 18:14 Ответить
Він що, з дуба впав? Україна давно не була в такій задниці. Брехня - це такий стиль роботи зелепуцьких і єрмаків?
показать весь комментарий
31.12.2020 18:37 Ответить
Україна була надзвичайно активною на міжнародній арені і впевнено йде до повноправного членства в ЄС, - Єрмак - Цензор.НЕТ 256
показать весь комментарий
31.12.2020 21:46 Ответить
Украина была чрезвычайно активной на международной арене и уверенно идет к полноправному членству в ЕС, - Ермак

сказал человек, который заведует канцелярией преза............
показать весь комментарий
01.01.2021 13:53 Ответить
Заявил кацапский шпион! Хе-хе... батя гебист, мама из Питера...
показать весь комментарий
01.01.2021 14:00 Ответить
Украина была активной на международной арене и уверенно шла к полноправному члену в ЕС до прихода вас, слуг обнуленного, с вашим клоуном во главе,к власти, -товарищ Козырь.А сейчас, при вас, "дебилах, управляющих страной", страна уверенно идет к полноправному члену в совке , под крыло кремлевского обнуленного. Украинцам можешь лишний раз не стараться повесить лапшу на уши. Тупых не водится.
показать весь комментарий
01.01.2021 14:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 