Украина была чрезвычайно активной на международной арене и уверенно идет к полноправному членству в ЕС, - Ермак

Несмотря на то что пандемия разделила людей и государства, в 2020 году команда президента Владимира Зеленского активно работала на международной арене.

Об этом в своей колонке на сайте LIGA.net написал руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По его словам, экономизация внешней политики дает результаты – несмотря на серьезный мировой кризис и закрытие границ, сокращение нашего экспорта незначительно.

"Несмотря на огромные усилия противников, мы существенно расширили сотрудничество с ключевыми партнерами", – подчеркнул Андрей Ермак.

Он напомнил, что в 2020 году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, а в сентябре успешно провела совместные беспрецедентные широкомасштабные военные учения.

По словам руководителя Офиса президента, партнерство с США вышло на новый уровень. Летом Соединенные Штаты утвердили военную помощь Украине на сумму 250 млн долларов.

"Речь идет о предоставлении нашей стране средств контрбатарейной борьбы, транспорта, медицинского оборудования и подготовке украинских воинов, в Украину поступила партия противотанковых комплексов "Джавелин", – написал он.

Андрей Ермак отметил, что Саммит Украина – ЕС продемонстрировал: наша страна уверенно идет к полноправному членству в Евросоюзе. Продолжается кропотливая работа над обновлением Соглашения об ассоциации и для подписания "промышленного безвиза", что даст украинским производителям больше возможностей для экспорта.

Руководитель Офиса президента уверен, что амбициозное Соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией даст огромный толчок сотрудничеству во всех сферах – от торговли и инвестиций до политического взаимодействия. Комфортные условия кредитных гарантий для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов позволят реализовать инвестпроекты в различных секторах.

"Переоснащение ВМС Украины современными ракетными катерами укрепит нашу обороноспособность. Мы сможем модернизировать мощности украинских судостроителей и загрузить их производством части кораблей. Планируем строительство двух военно-морских баз", – отметил Андрей Ермак.

Визит Владимира Зеленского в Турцию руководитель Офиса президента также считает историческим. По его словам, существенно увеличится сотрудничество в сфере безопасности и ВПК – будут совместно производиться корветы, двигатели и военные дроны, развиваться системы ПВО.

"Открываются серьезные перспективы в энергетике, в инфраструктуре, в финансовом секторе и промышленности, готовится соглашение о свободной торговле", – отметил Андрей Ермак.

Он также подчеркнул, что в этом году Украина была чрезвычайно активной на пути к миру. После многолетнего перерыва команда Владимира Зеленского возобновила переговоры в Нормандском формате и перезагрузила работу минской Трехсторонней контактной группы.

"Украина смогла полностью убедить международных партнеров в стремлении к миру на нашей земле, что мы делаем для этого все возможное, и точно не украинская сторона тормозит процесс", – отметил руководитель Офиса президента.

Андрей Ермак также подчеркнул, что именно благодаря усилиям президента Владимира Зеленского удалось освободить десятки наших граждан из ужасного плена, а упорная работа всей команды позволила достичь самого длительного действия режима прекращения огня. Удалось спасти десятки жизней – как военнослужащих Вооруженных сил, так и мирных жителей с обеих сторон линии фронта.

Руководитель Офиса президента также выразил уверенность в том, что наше государство в 2020 году вернуло в мировую повестку дня вопрос освобождения украинского Крыма.

