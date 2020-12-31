Украина была чрезвычайно активной на международной арене и уверенно идет к полноправному членству в ЕС, - Ермак
Несмотря на то что пандемия разделила людей и государства, в 2020 году команда президента Владимира Зеленского активно работала на международной арене.
Об этом в своей колонке на сайте LIGA.net написал руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
По его словам, экономизация внешней политики дает результаты – несмотря на серьезный мировой кризис и закрытие границ, сокращение нашего экспорта незначительно.
"Несмотря на огромные усилия противников, мы существенно расширили сотрудничество с ключевыми партнерами", – подчеркнул Андрей Ермак.
Он напомнил, что в 2020 году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, а в сентябре успешно провела совместные беспрецедентные широкомасштабные военные учения.
По словам руководителя Офиса президента, партнерство с США вышло на новый уровень. Летом Соединенные Штаты утвердили военную помощь Украине на сумму 250 млн долларов.
"Речь идет о предоставлении нашей стране средств контрбатарейной борьбы, транспорта, медицинского оборудования и подготовке украинских воинов, в Украину поступила партия противотанковых комплексов "Джавелин", – написал он.
Андрей Ермак отметил, что Саммит Украина – ЕС продемонстрировал: наша страна уверенно идет к полноправному членству в Евросоюзе. Продолжается кропотливая работа над обновлением Соглашения об ассоциации и для подписания "промышленного безвиза", что даст украинским производителям больше возможностей для экспорта.
Руководитель Офиса президента уверен, что амбициозное Соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией даст огромный толчок сотрудничеству во всех сферах – от торговли и инвестиций до политического взаимодействия. Комфортные условия кредитных гарантий для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов позволят реализовать инвестпроекты в различных секторах.
"Переоснащение ВМС Украины современными ракетными катерами укрепит нашу обороноспособность. Мы сможем модернизировать мощности украинских судостроителей и загрузить их производством части кораблей. Планируем строительство двух военно-морских баз", – отметил Андрей Ермак.
Визит Владимира Зеленского в Турцию руководитель Офиса президента также считает историческим. По его словам, существенно увеличится сотрудничество в сфере безопасности и ВПК – будут совместно производиться корветы, двигатели и военные дроны, развиваться системы ПВО.
"Открываются серьезные перспективы в энергетике, в инфраструктуре, в финансовом секторе и промышленности, готовится соглашение о свободной торговле", – отметил Андрей Ермак.
Он также подчеркнул, что в этом году Украина была чрезвычайно активной на пути к миру. После многолетнего перерыва команда Владимира Зеленского возобновила переговоры в Нормандском формате и перезагрузила работу минской Трехсторонней контактной группы.
"Украина смогла полностью убедить международных партнеров в стремлении к миру на нашей земле, что мы делаем для этого все возможное, и точно не украинская сторона тормозит процесс", – отметил руководитель Офиса президента.
Андрей Ермак также подчеркнул, что именно благодаря усилиям президента Владимира Зеленского удалось освободить десятки наших граждан из ужасного плена, а упорная работа всей команды позволила достичь самого длительного действия режима прекращения огня. Удалось спасти десятки жизней – как военнослужащих Вооруженных сил, так и мирных жителей с обеих сторон линии фронта.
Руководитель Офиса президента также выразил уверенность в том, что наше государство в 2020 году вернуло в мировую повестку дня вопрос освобождения украинского Крыма.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Татаров (коррупция)
2. Вагнергейт (госизмена)
3. Указ по Тупицкому (превышение полномочий и узурпация власти).
И, если №1 и №3 - это повод Западу считать ЗЕ-режим уродским, то №2 это повод правосудию США и Великобритании считать ЗЕ-режим вражеским и преступным.
А Порошенко Байдену с удовольствием все подтвердит по всем пунктам.
Вернее сказать - уверенно сползаем к рахосранскому болоту.. Вашими же усилиями г-н ДьЕрмак.
Яке членство, під керівництвом зрадників та довпойопів???
Вроде ж Боррель все ясно сказал Зеленскому:
ЕС - не банкомат!!! Пшелнах Ермак.
сказал человек, который заведует канцелярией преза............