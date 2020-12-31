Агент НАБУ Шевченко - Зеленскому: Венедиктову нужно немедленно уволить. Вы становитесь гарантом вседозволенности для коррумпированных тварей

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и коррумпированные судьи Печерского суда г. Киева делают все для того, чтобы "похоронить" дело в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского о взятке в $5 млн

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook ранее сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко.

"Наибольшая взятка в истории Европы - 6 млн. $ наличными, пять из которых предназначались руководству НАБУ и САП, и еще один миллион доверенные лица Злочевского планировали распределить между собой. Казалось бы, что может помешать осуществлению правосудия? Ведь все преступление и участие подозреваемых подробно задокументировано в пределах негласных следственно-розыскных действий. Но генеральный прокурор Ирина Венедиктова и коррумпированные судьи Печерского суда города Киева решили иначе - они плюют на закон, а нормы УПК им вообще не указ. И прямо сейчас они делают все, чтобы забрать дело у НАБУ и похоронить", - пишет Шевченко.

При этом он отмечает, что его не удивляют действия "преступников в мантиях и погонах",а удивляет поведение президента, который вместо немедленного увольнения генпрокурора просто молчит и ничего не делает.

"Владимир Зеленский, вы всем нам рассказывали о какой-то "весне", так упорно требуете "посадок" ... вы вообще представляете себе, сколько времени и усилий понадобилось, чтобы поймать на взятке миллиардера? От моего знакомства с одним из подозреваемых до момента передачи взятки прошло ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА! Вы вообще знаете, сколько людей вообще было задействовано на стадии фиксации преступления и ареста всех причастных? Более пятидесяти специалистов: детективы, прокуроры, спецтехники, "наружка", спецназ НАБУ ...Резюмируя, могу сказать только одно: вы, господин президент, должны быть гарантом Конституции, прав и свобод для всех граждан Украины, а вместо этого вы становитесь гарантом безнаказанности и вседозволенности для всех коррумпированных чудовищ! И еще не все потеряно - вы можете все изменить. Но захотите ли?", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского". ВИДЕО

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.