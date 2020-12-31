РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10269 посетителей онлайн
Новости
13 597 143

Агент НАБУ Шевченко - Зеленскому: Венедиктову нужно немедленно уволить. Вы становитесь гарантом вседозволенности для коррумпированных тварей

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и коррумпированные судьи Печерского суда г. Киева делают все для того, чтобы "похоронить" дело в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского о взятке в $5 млн

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook ранее сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко.

"Наибольшая взятка в истории Европы - 6 млн. $ наличными, пять из которых предназначались руководству НАБУ и САП, и еще один миллион доверенные лица Злочевского планировали распределить между собой. Казалось бы, что может помешать осуществлению правосудия? Ведь все преступление и участие подозреваемых подробно задокументировано в пределах негласных следственно-розыскных действий. Но генеральный прокурор Ирина Венедиктова и коррумпированные судьи Печерского суда города Киева решили иначе - они плюют на закон, а нормы УПК им вообще не указ. И прямо сейчас они делают все, чтобы забрать дело у НАБУ и похоронить", - пишет Шевченко.

При этом он отмечает, что его не удивляют действия "преступников в мантиях и погонах",а удивляет поведение президента, который вместо немедленного увольнения генпрокурора просто молчит и ничего не делает.

"Владимир Зеленский, вы всем нам рассказывали о какой-то "весне", так упорно требуете "посадок" ... вы вообще представляете себе, сколько времени и усилий понадобилось, чтобы поймать на взятке миллиардера? От моего знакомства с одним из подозреваемых до момента передачи взятки прошло ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА! Вы вообще знаете, сколько людей вообще было задействовано на стадии фиксации преступления и ареста всех причастных? Более пятидесяти специалистов: детективы, прокуроры, спецтехники, "наружка", спецназ НАБУ ...Резюмируя, могу сказать только одно: вы, господин президент, должны быть гарантом Конституции, прав и свобод для всех граждан Украины, а вместо этого вы становитесь гарантом безнаказанности и вседозволенности для всех коррумпированных чудовищ! И еще не все потеряно - вы можете все изменить. Но захотите ли?", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского". ВИДЕО

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.

Автор: 

НАБУ (4547) Злочевский Николай (149) Шевченко Евгений (142) Венедиктова Ирина (726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
"Вы становитесь гарантом вседозволенности для коррумпированных тварей" - вот он тормоз. Это было очевидно еще до выборов.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:24 Ответить
+31
Агент НАБУ Шевченко - Зеленському: Венедіктову потрібно негайно звільнити. Ви стаєте гарантом вседозволеності для корумпованих потвор - Цензор.НЕТ 4097
показать весь комментарий
31.12.2020 15:54 Ответить
+26
Через 18 месяцев, фраза: "я голосовал не за зеленского, а против порошенко" имеет такой же смысл, что и "трахаюсь с мужиками, чтобы не изменять жене".
показать весь комментарий
31.12.2020 15:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ваван уже им стал.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:39 Ответить
Зеля сливает всё без разбору...ВагнерНетов,боевого генерала Кривоноса и тд...и т.п...А за бабло ваще молчу....,догоняет по сливу Витька Индюковича...,дважды не сидевшего...
показать весь комментарий
31.12.2020 15:41 Ответить
Агент НАБУ Шевченко

"Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и в доме своём". (Мф 13:53)
показать весь комментарий
31.12.2020 15:42 Ответить
Значить всі навколо погані, зеля хороший? Так і скажи зеленському що він тварь.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:42 Ответить
Вообще то он так и сказал)только до начинок не доходит...
показать весь комментарий
31.12.2020 15:45 Ответить
Ану покажи, уйобок кацапський, де він так сказав.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:07 Ответить
Читати навчись, недороблений
показать весь комментарий
31.12.2020 19:10 Ответить
Русіш швайне, покажи де воно це сказало.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:38 Ответить
Зелю ждет
Ростов...Чекистан Путлера....если успеет слинять до 20 января.....,Байдеен найдет всех...не журись Україно,...все буде Добре...
показать весь комментарий
31.12.2020 15:43 Ответить
зеленский и есть насквозь коррумпированная тварь.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:45 Ответить
Нашёл кого призывать к совести. Это зеленожопое чмо с его сотоварищами само нужно "уволить" и посадить в тюрьму.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:52 Ответить
Чим скоріше викинем Зелене багно, тим краще для держави.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:54 Ответить
Хто буде наступним гетьманом?
показать весь комментарий
31.12.2020 16:45 Ответить
актор Зеленський грає роль президента по сценаріям які йому пишуть.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:55 Ответить
Осел не становится гарантом вседозволенности , а всегда им был . Оно и к власти рвалось , по тому что надоело членом на рояле по корпаративам , а тут возможность подвернулась , за 4 года миллиардером стать и лохов при этом кормить можно только видосиками..
показать весь комментарий
31.12.2020 16:05 Ответить
Замість того, щоб з офіційною заявою виступив ситник, знову вигулькнув єдиний в світі агент, який має право публічно виголошувати власну позицію з будь яких питань))) Можливо пан ексклюзивний агент розраховує побачити замість венедиктової шабуніна? Ні? Ну тоді так і пиши : вова іди на)( уй і став намет
показать весь комментарий
31.12.2020 16:05 Ответить
Той, хто "вигулькнув" ризикував своїм життям, що вивести хабарників на чисту воду. Саме він був ключовою фігурою в цій операції з найбільшим хабарем у Європі.
А Ситник, як ніяк, а посадова особа.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:19 Ответить
Він вже двічи "спалений" агент. Його розкрито, тепер він - приватна особа, як я і ти, має право висловлювати свою думку.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:59 Ответить
Злочевский завязан на деле Байдена.Не всё так просто.Примитивам невдомёк.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:05 Ответить
І ці виродки і ті що були перед ними і ті що перед ними. І так 1000 років болота.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:10 Ответить
Так болото у світі більш 32.000 років.
Як з раю Адама через Еву вигнали.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:49 Ответить
непропорционально много "агента" шевченко на сайте...помню времена, когда к "агенту НАБУ" было много вопросов от журналистов сайта! времена меняются...
показать весь комментарий
31.12.2020 16:25 Ответить
Олігархоєвробандіто вже давно вирішили, що за них всіх відсидить бєнєдіктова і ЗЄ(саме в такому порядку).
показать весь комментарий
31.12.2020 16:32 Ответить
Зелені потвори творять відверте беззаконня і свавілля але садити треба Порошенка
показать весь комментарий
31.12.2020 16:37 Ответить
Він не просто гарант - він учасник цього.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:38 Ответить
Он такой же участник, как таракан, лижущий крошки на столе кацапа, участник кацапского застолья...
показать весь комментарий
31.12.2020 17:22 Ответить
Как вы там без меня ? Победили коррупцию ?
Агент НАБУ Шевченко - Зеленському: Венедіктову потрібно негайно звільнити. Ви стаєте гарантом вседозволеності для корумпованих потвор - Цензор.НЕТ 2474
показать весь комментарий
31.12.2020 16:59 Ответить
Товарищ зеленский ничего не знал! Простота хуже воровства...
показать весь комментарий
31.12.2020 17:11 Ответить
Шо ж получаєцця? Керівництво НАБУ, якому мали дати хабар в 5 мільйонів доларів, не хоче передавати справу в прокуратуру? Все ще розраховують на це бабло?
показать весь комментарий
31.12.2020 17:25 Ответить
Де таких дебілів як ти вирощують?
показать весь комментарий
31.12.2020 19:11 Ответить
Цікаве поздоровлення від Олексія Гончаренка

https://twitter.com/i/status/1344615900054433800
показать весь комментарий
31.12.2020 17:28 Ответить
Агент НАБУ Шевченко - Зеленському: Венедіктову потрібно негайно звільнити. Ви стаєте гарантом вседозволеності для корумпованих потвор - Цензор.НЕТ 5917
показать весь комментарий
31.12.2020 17:31 Ответить
этого аХента стало так много.....
показать весь комментарий
31.12.2020 18:09 Ответить
детский сад ...зеленое дерьмо ничего не решает оно просто затычка на зарплате .окуенной
показать весь комментарий
31.12.2020 18:20 Ответить
Бенедиктова испльзывает клоуна вместо туалетной бумаги
показать весь комментарий
31.12.2020 18:22 Ответить
Ну так..а як же..відрубає собі руку блазень звільнивши сою на 200 відсотків кишенькову генпрокуроршу. Ще порекомендуй шуту гороховому свою ************ на Сакварелідзе поміняти для сміху.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:50 Ответить
Зе - идиот походу полный !!
показать весь комментарий
01.01.2021 13:58 Ответить
А у мене не має причин не довіряти Євгенію Шевченку.
показать весь комментарий
23.01.2021 10:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 