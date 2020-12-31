Микитась о принудительной доставке в суд: "Это ложь! Я сегодня утром уже был в суде"
Экс-глава Укрбуда, бывший нардеп Максим Микитась заявил, что утром 31 декабря уже был в суде, избирающем ему меру пресечения по делу о похищении человека.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас узнал информацию о принудительном приводе в суд и увидел новости, что я якобы снова не явился в суд. Это ложь! Я сегодня утром уже был в суде! Но на 10.00 у меня была повестка быть в полиции на допросе в другом месте… пока мы туда ездили они показали неявку и дискредитируют меня", - заявил экс-нардеп.
Микитась также опубликовал фото повестки на допрос и видео того, как он туда приехал.
Беспредел и инсинуации продолжаются! Сегодня как и вчера меня гоняют по всему городу. Звонками и повестками за двадцать...Опубліковано Максимом Микитасем Четвер, 31 грудня 2020 р.
Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд обязал принудительно доставить Микитася на заседание.
Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.
- посцать заходил... Это тоже "был"
- 2014 - передав 20 автомобілів підвищеної прохідності в зону АТО.
- 2015 за власні кошти побудував недільну школу при Свято-Вознесенському храмі в Голосіївському районі Києва.
- Підтримує команду із сидячого волейболу для інвалідів «Славутич», що вигравала чемпіонати України та турніри в Прибалтиці
Я так думаю, що за ці передані в АТО 20 автомобілів насправді судять.
Портнов взяв на олівець, і Татаровим провернули справу
тут за день так накувыркаешься, приходишь в суд - там ты сидишь