Микитась о принудительной доставке в суд: "Это ложь! Я сегодня утром уже был в суде"

Экс-глава Укрбуда, бывший нардеп Максим Микитась заявил, что утром 31 декабря уже был в суде, избирающем ему меру пресечения по делу о похищении человека.

"Сейчас узнал информацию о принудительном приводе в суд и увидел новости, что я якобы снова не явился в суд. Это ложь! Я сегодня утром уже был в суде! Но на 10.00 у меня была повестка быть в полиции на допросе в другом месте… пока мы туда ездили они показали неявку и дискредитируют меня", - заявил экс-нардеп.

Микитась также опубликовал фото повестки на допрос и видео того, как он туда приехал.

Беспредел и инсинуации продолжаются! Сегодня как и вчера меня гоняют по всему городу. Звонками и повестками за двадцать... Опубліковано Максимом Микитасем Четвер, 31 грудня 2020 р.

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд обязал принудительно доставить Микитася на заседание.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.