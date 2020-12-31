РУС
Микитась о принудительной доставке в суд: "Это ложь! Я сегодня утром уже был в суде"

Микитась о принудительной доставке в суд:

Экс-глава Укрбуда, бывший нардеп Максим Микитась заявил, что утром 31 декабря уже был в суде, избирающем ему меру пресечения по делу о похищении человека.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас узнал информацию о принудительном приводе в суд и увидел новости, что я якобы снова не явился в суд. Это ложь! Я сегодня утром уже был в суде! Но на 10.00 у меня была повестка быть в полиции на допросе в другом месте… пока мы туда ездили они показали неявку и дискредитируют меня", - заявил экс-нардеп.

Микитась также опубликовал фото повестки на допрос и видео того, как он туда приехал.

Беспредел и инсинуации продолжаются! Сегодня как и вчера меня гоняют по всему городу. Звонками и повестками за двадцать...

Опубліковано Максимом Микитасем Четвер, 31 грудня 2020 р.

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд обязал принудительно доставить Микитася на заседание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Микитася доставили в суд для избрания ему меры пресечения

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

Также на Цензор.НЕТ: Микитасю не избрали меру пресечения, адвокаты заявили отвод судье

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.

Автор: 

Укрбуд (56) Микитась Максим (155)
Топ комментарии
+9
Чувствуется неповторимая вонь портнова
31.12.2020 15:37 Ответить
+4
Хіба я згадував Петра чи Вавочку??? Якщо тобі Петро теж в штані нагадив ,то то твої проблеми ,звернись до психіатра чи що !!)))
31.12.2020 15:52 Ответить
+2
То питання-Яка потвора бреше ??? Доки в Україні будуть безкарно брехати ,вселяки політикани та журнаГлисти ???))))
31.12.2020 15:38 Ответить
31.12.2020 15:37 Ответить
Безкарна,безвідповідальня брехня ,породжує вседозволеність(беспредел) !!!)))
31.12.2020 15:40 Ответить
Однопартийца Петра голыми руками не возьмешь!
31.12.2020 15:47 Ответить
31.12.2020 15:52 Ответить
ну кому в штаны, кому в мозги
31.12.2020 16:14 Ответить
Не був Микитась ніколи в партії Петра Порошенка
31.12.2020 16:01 Ответить
Хороший юмор, так может Микитась вообще, и депутатом восьмого созыва не был?
31.12.2020 16:14 Ответить
А до чого тут депутатство?
31.12.2020 16:42 Ответить
был, когда было удар- европейская солидарность
31.12.2020 16:22 Ответить
Не був. У фракції, можливо, у партії не був
31.12.2020 16:23 Ответить
Бабло заносив?
31.12.2020 15:37 Ответить
"Я сегодня утром уже был в суде"
- посцать заходил... Это тоже "был"
31.12.2020 15:48 Ответить
31.12.2020 15:38 Ответить
если их там крепко брать за яилы, как этого микитася, то они там все друг друга посдают, только бы не сидеть... вот беда одна - нужна честная прокуратура и честный суд...
31.12.2020 15:40 Ответить
На 100% корумповану систему не можливо реформувати ,її можливо лише знищити та створити нову !!!)))
31.12.2020 15:43 Ответить
Нет никакой системы, просто у нас нет нетерпимости к коррупции на всех уровнях.
31.12.2020 17:33 Ответить
Доречі, що до "великого злодія" Микитася

- 2014 - передав 20 автомобілів підвищеної прохідності в зону АТО.
- 2015 за власні кошти побудував недільну школу при Свято-Вознесенському храмі в Голосіївському районі Києва.
- Підтримує команду із сидячого волейболу для інвалідів «Славутич», що вигравала чемпіонати України та турніри в Прибалтиці
Я так думаю, що за ці передані в АТО 20 автомобілів насправді судять.
Портнов взяв на олівець, і Татаровим провернули справу
31.12.2020 16:07 Ответить
Микитась про примусову доставку до суду: "Це брехня! Я сьогодні вранці вже був у суді" - Цензор.НЕТ 5365микитась имеет ТРИ ордена от церквей, этож надо так заносить,а продажная церковь за бабло ордена выдает
31.12.2020 16:19 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Микитась,_Максим_Викторович-почитайте,как церковь ордена выдает
31.12.2020 16:20 Ответить
І усі ордени від московського патріархату
31.12.2020 16:47 Ответить
Их задача засунуть Микитася в СИЗО и заставить отказаться от показаний на Татарова в деле НАБУ, причём любыми способами, вот и идут в ход мусорские разводки. Они потом в суде будут заявлять что его надо содержать под стражей, потому что он не является на заседания, а если не придёт по повестке, тоже самое, не является по вызову следователя и уклоняется от участия в процессуальных действиях.
31.12.2020 16:46 Ответить
.

тут за день так накувыркаешься, приходишь в суд - там ты сидишь
31.12.2020 17:07 Ответить
 
 