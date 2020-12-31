Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от COVID-19: У РФ недостаточно мощностей для производства

Венгрия будет закупать вакцины от коронавируса либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую у Китая.

У Россиии недостаточно мощностей для производства вакцин. Как передает Reuters, об этом заявил глава администрации премьер-министра страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, Венгрия участвовала в российских испытаниях и была одним из первых получателей небольших партий российской вакцины Sputnik-V.

