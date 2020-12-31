Папа Римский Франциск не будет проводить новогоднюю мессу из-за проблем со здоровьем

Папа Римский Франциск не будет проводить новогоднюю мессу 31 декабря и 1 января из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщили в пресс-центре Ватикана, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что при этом Папа Франциск проведет молитву "Ангел Господний" 1 января, которая будет транслироваться из библиотеки Апостольского дворца, как и было запланировано.

"Из-за болезненной невралгии седалищного нерва сегодня вечером и завтра утром богослужения при кафедральном престоле базилики Святого Петра не будут проходить под председательством Святейшего отца", - заявили в Ватикане.

Отмечается, что вечернюю и благодарственную молитву вечером 31 декабря проведет кардинал Джованни Баттиста Ре, а святую мессу 1 января возглавит кардинал Пьетро Паролин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Франциск в рождественском послании раскритиковал "национализм вакцин"