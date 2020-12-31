РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10269 посетителей онлайн
Новости
1 920 8

Папа Римский Франциск не будет проводить новогоднюю мессу из-за проблем со здоровьем

Папа Римский Франциск не будет проводить новогоднюю мессу из-за проблем со здоровьем

Папа Римский Франциск не будет проводить новогоднюю мессу 31 декабря и 1 января из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщили в пресс-центре Ватикана, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что при этом Папа Франциск проведет молитву "Ангел Господний" 1 января, которая будет транслироваться из библиотеки Апостольского дворца, как и было запланировано.

"Из-за болезненной невралгии седалищного нерва сегодня вечером и завтра утром богослужения при кафедральном престоле базилики Святого Петра не будут проходить под председательством Святейшего отца", - заявили в Ватикане.

Отмечается, что вечернюю и благодарственную молитву вечером 31 декабря проведет кардинал Джованни Баттиста Ре, а святую мессу 1 января возглавит кардинал Пьетро Паролин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Франциск в рождественском послании раскритиковал "национализм вакцин"

Автор: 

Ватикан (217) Папа Римский (456) Франциск (181)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да и из за КОРОНЫ незачем паству собирать....
показать весь комментарий
31.12.2020 16:06 Ответить
Паршива болячка- одужання Папі.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:06 Ответить
Главное НЕ ПУТАТЬ Рождество с Новым годом
Новый год - просто смена чисел в календаре .
А Рождество - важное события христианского мира
показать весь комментарий
31.12.2020 16:19 Ответить
25 декабря ( 7 января), язычники отмечали день рождение какого-то своего божка. Никто не знает точно, когда родился Христос.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:40 Ответить
Важен факт рождения Спасителя и нашего принятия этого как важного для нас события.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HLUXTWX_bVw -

-
-

----
показать весь комментарий
31.12.2020 16:20 Ответить
 
 