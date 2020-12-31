Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ, - Цаплиенко. ФОТО
Из сирийского лагеря, в котором содержатся родственники боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), освобождены несколько украинских женщин с детьми.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.
"До сих пор не верю, что мы это сделали. Но это произошло. Благодаря длительной и сложной спецоперации украинские женщины освобождены из сирийского лагеря. Год назад мы нашли почти сорок наших соотечественниц и их детей в страшных условиях лагеря для семей террористов ИГИЛ - наиболее жестокой организации радикального ислама. Украинки умоляли вернуть их домой. И вот мы возвращаемся. Женщины уже на территории Ирака, где их ждет украинский борт", - написал Цаплиенко.
Других подробностей относительно данной операции Цаплиенко не сообщил.
как там гетьман Сирко по этому поводу говорил
своим гражданам помогли-бы , а чурок у нас и так в достатке
Если это действительно правда -- про украинок -- то это круто!
Поддержал!
Скажем так -- не оправдываясь: Сеструха родная замужем за арабом с 1990 года. И Мама при ней была... -- пока её там не зарезали. Убийцу отпустили -- он же мужчина -- сразу в Ливию сбежал -- там у бандюков лежбище...
А я туда лет 10 ездил в гости, раза по три на год... -- один разок и попал в ихний обезъянник. + рассказы всякие от местных про арабэнськи нравы.
Я, Женщин -- всех люблю... -- чисто за ихню вредность! *)
Срока за преступления за одни и теже преступления разные...условия у женщин лучше..никаких высших мер наказания??почему???
В случае развода, даже если ты лучший отец в мире- ребёнка матери! Почему? Где равноправие?
Украина ничем и не отличается от Германии в этом вопросе. Я на основании украинских реалий и пишу.
Это где?! Не смеши мои тапки
Извинись на всякий случай -- не? *)
Это оружие замедленного действия.. Дурдом..
Я в Києві бачила таких, як я, студенток, які голови понакривали.
З закритим обличчям, правда, ні.
Нам розказують, що вдома (у квартирі, на подвір*ї) їм і увага, і любов, і т.д., вони - цариці.
Навряд чи аж так.
Я б ніколи не погодилася на таке.
Це занадто чуже і неприйнятне для мене.
Чи вони справді мають занижену самооцінку, чи ще якісь комплекси ...
Сколько из-за этой пиар акции потом людей в Украине погибнет?!?
Журналіст Цаплієнко (Козлєвіч) працює на божевільних.
Ми - божевільні???😵😤😤😠