Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ, - Цаплиенко. ФОТО

Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ, - Цаплиенко. ФОТО

Из сирийского лагеря, в котором содержатся родственники боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), освобождены несколько украинских женщин с детьми.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"До сих пор не верю, что мы это сделали. Но это произошло. Благодаря длительной и сложной спецоперации украинские женщины освобождены из сирийского лагеря. Год назад мы нашли почти сорок наших соотечественниц и их детей в страшных условиях лагеря для семей террористов ИГИЛ - наиболее жестокой организации радикального ислама. Украинки умоляли вернуть их домой. И вот мы возвращаемся. Женщины уже на территории Ирака, где их ждет украинский борт", - написал Цаплиенко.

Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ, - Цаплиенко 01
Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ, - Цаплиенко 02
Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ, - Цаплиенко 03

Других подробностей относительно данной операции Цаплиенко не сообщил. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Курды заявили о захвате в плен 8 террористов ИГИЛ в Сирии, среди которых украинец

Автор: 

плен (2684) Сирия (3159) Исламское государство (599)
Топ комментарии
+34
Вы уверены , что это украинки ?
31.12.2020 16:10 Ответить
+23
Да побыстрее привозите шахидок с шахиденками..
31.12.2020 16:09 Ответить
+17
Это в таком виде эти "заблудшие овечки" и по Киеву будут ходить? Я уже и не говорю, что там с мозгами и мировозрением, после той дичи, которую мы видели на игиловских видео. Ой не тех вы возвращаете домой господин Цаплиенко, совсем не тех
31.12.2020 16:19 Ответить
Цей ідіот думає, що з проституткою говорить, негідник. Приниження і моральні тортури тільки починаються цим нещасним жінкам.
31.12.2020 18:06 Ответить
Цим нещасним жінкам, потрібно було думати перед тим, як вони зайшли в інтернет на сайт знайомств з громадянами з далекої і чужої країни.
31.12.2020 18:16 Ответить
Так вот! И их об этомм предупреждали, но нет он шейх, он умный и красивый. Теперь слезы льют, но хиджап не снимают.
31.12.2020 21:13 Ответить
Радикальні ісламісти це невиліковно і везти їх сюди це величезна помилка, вони часто туди їдуть добровільно.
31.12.2020 16:37 Ответить
слезы наворачиваются..це - перемога! отъедятся и назад патроны мученикам подавать...
31.12.2020 16:38 Ответить
Жінки і діти тих хто відрізав голови, кидав в цистерни з кислотою і спалювали заживо (усіх хто проти ІДІЛ)-це спеціально для придурків на сайті які радіють такій пєрємогє (Цвіт генофонду поповнюється)
31.12.2020 16:38 Ответить
Только двух женщин и их семь детей
31.12.2020 16:47 Ответить
Подавляющее большинство женщин ходят так потому что так хотят мужчины. Садимся в 737 боинг. Пол самолета таких привидений. Пока летели я вздремнул. В Борисполе из самолета выходили женщины европейского вида. Кстати чем беднее и малообразованнее -тем религиознее. В Тегеране в 14 квартале (самые богатые) такие красавицы......так что глаза разбегаются.
31.12.2020 16:49 Ответить
украинок на фото не увидел , ни одной , теперь я полагаю к нам приедет тысяч 10 ихних родственников , и всем дадут гражданство и полагающие выплаты
как там гетьман Сирко по этому поводу говорил
31.12.2020 16:56 Ответить
Голожопых, грязных и будут строить сво кварталы.
31.12.2020 16:59 Ответить
Сомневаюсь. Из разоренной казламордыми Сирии может и приедут если больше некуда. А до многих стран Украине расти и расти во всех отношениях. Это телеящик нам вещает, что хорошо только у нас. Поверь там намного лучше. Не везде конечно.
31.12.2020 17:03 Ответить
чернильниц пускать нельзя ( максимув в лагерь ) , они уже не наши
своим гражданам помогли-бы , а чурок у нас и так в достатке
31.12.2020 17:22 Ответить
Переселенок з Донбасу, маскваротих
31.12.2020 18:11 Ответить
Не пишите херню, а поедте подальше от туристических районов таких европейских стран как румыния и болгария. Посетите не туристический китай, индонезию и малазию, волосы дыбом станут. Даже в Ю. Корее я вам много мест найду где гадят в дырку в полу и на завтрак пьют рисовую брагу. Про индию и пакистан вообще молчю.
31.12.2020 17:28 Ответить
На київському вокзалі теж в дирку, хіба там унітази стоять? Бачила лише в Полтаві три штуки за більшу плату .
31.12.2020 18:17 Ответить
На вокзале! В этом все! А я говорю за квартиры.
31.12.2020 21:16 Ответить
Да и еще где вы на ж/д вокзале в Киеве дырку нашли? Хотя,да,вы наверное на путях ...
31.12.2020 21:18 Ответить
Какого хера они нам нужны? Они были настолько тупы, что вышли замуж за этих идиотов, потом поперлись в сральник мира, там нарожали детей, предали свою культуру и вот теперь мы их тянем домой где они будут требовать строительсва мячетей и хождения на госслужбу в хиджабах. Британия и Франция ни чему не учет.
31.12.2020 16:58 Ответить
У арабэнов женщина не человек. ...в тюрягах они вместе с мужиками в камерах сидят... -- там они мясо.

Если это действительно правда -- про украинок -- то это круто!
Поддержал!
31.12.2020 16:59 Ответить
Не пиши херни. Даже автобусы поделены на две части.Я по работе там бывал.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:05 Ответить
В тюряге?
31.12.2020 17:08 Ответить
Нет в тюряге я не был , да их там мало. Скажу что за преступления вешают на площади и идет прямая трансляция. Если попытаешься потерять кошелек -не получится , будут с собаками искать что бы вернуть (про собак это образно)
31.12.2020 17:19 Ответить
Мы с тобой про разное... -- заметь -- и я тебе не говорю: Не пиши херни. *)
31.12.2020 17:21 Ответить
Извини! Плохо реагирую на несправедливость. С праздником.
31.12.2020 17:23 Ответить
Кайн проблэм! -- алавэрдычно...*)
31.12.2020 17:24 Ответить
А ти там був в тюряге? ВагнеровецЬ?
31.12.2020 18:20 Ответить
А девушке трудно ещё шо-нить поднять, кроме взгляда наверх? *)
https://censor.net/ru/user/236493
Скажем так -- не оправдываясь: Сеструха родная замужем за арабом с 1990 года. И Мама при ней была... -- пока её там не зарезали. Убийцу отпустили -- он же мужчина -- сразу в Ливию сбежал -- там у бандюков лежбище...
А я туда лет 10 ездил в гости, раза по три на год... -- один разок и попал в ихний обезъянник. + рассказы всякие от местных про арабэнськи нравы.
31.12.2020 18:23 Ответить
Мадам видать хочет оправдать свой выбор? Мадам ваше желание жить с арабом, не есть константой
31.12.2020 21:26 Ответить
Ты можешь думать что хочешь, но отношение к женщинам на такой высоте , что нам и не снилось. Конечно всякое бывает ( как и везде) Если брать не бедняков то нам у них учиться надо.
31.12.2020 17:22 Ответить
Хм... -- в семейной иерархии, мой племянник главнее своей матери. Хотя, моя Сеструха -- украинка -- главнее всех а Тунисе! *)
31.12.2020 17:41 Ответить
Бо вона ходить з голими ляжками і нафарбована?
31.12.2020 19:11 Ответить
Могу показать Сеструху... ...но ... -- зачем тебе настроение портить?
Я, Женщин -- всех люблю... -- чисто за ихню вредность! *)
31.12.2020 19:16 Ответить
Ти напевне ідіот. Згідно Ісламу у жінка не має душі і по суті нічим від каменю не відрізняється. Це річ. Власність. Будь що, але не людина. Єдиний зв'язок з Аллахом жінка отримує тільки через душу народженого від мусульманина сина, а повагу лише коли син став шахідом. Крапка... Був тут такий дебіл з прізвищем "Бузина". Той взагалі книжку написав "Верните женщинам гаремы". Вже черви з'їли...
31.12.2020 18:04 Ответить
"женщини ето скот" В Корані такого нема. А в Талмуді є -- що іудеї тільки люди а всі інші -- тварини і здобич.
31.12.2020 19:02 Ответить
Так и написано.... В "христианстве"- что женщина, это только ребро Адама(мужчины) не более... А они(мусульмане) вообще, мол женщина скот и не имеет права даже показывать свою лицо(только глаза, чтобы не споткнуться).
Всё.
31.12.2020 19:41 Ответить
Не сочиняй! Именно христианство подняло статус женщин! Мог бы привести тебе кучу цитат про это...Другое дело , что быдло пьющее пиво и отвергающее Бога , не хотят уважать личность женщины....
31.12.2020 19:51 Ответить
Не смеши. Личность женщины итак уже до небес поднято. Я говорю фактами насчет религии. А вот ещё факты из реальной жизни- пенс.возраст меньше, несмотря на то что у женщин больше длительность жизни(где логика?). Причём работа легче у них по жизни!?
Срока за преступления за одни и теже преступления разные...условия у женщин лучше..никаких высших мер наказания??почему???
В случае развода, даже если ты лучший отец в мире- ребёнка матери! Почему? Где равноправие?
И МНОГОЕ, МНОГОЕ другое!!!
И это только исходя из официального(!) законодательства!!
31.12.2020 19:59 Ответить
Речь шла о христианстве , а не о законодательстве Германии! Знаю о том. Постхристианская европа пошла в другой уклон..., в другую глупую крайность...
31.12.2020 20:02 Ответить
А про христианство я только и сказал, что Ева сделана из ребра Адама. Так это факт- там такое есть.
Украина ничем и не отличается от Германии в этом вопросе. Я на основании украинских реалий и пишу.
31.12.2020 20:06 Ответить
Ева из ребра--это ветхий завет. Христианство - новый завет. Евреи тоже как и арабы не уважали женщин. Реалии Украины только на бумаге... У кого деньги , у того и права и на детей в том числе...
31.12.2020 20:12 Ответить
А ветхий завет, разве не на основе нового? А что оф.православие/католицизм и прочие не признают ветхий?
31.12.2020 20:15 Ответить
Новый Завет после Ветхого. Ветхий как пророчество пришествия Христа...Новый -- подтверждение прихода Его. Христианство подняло статус женщины. Христианство появилось после Христа , в Новом завете. Друг! Ты не молод, жизнь кончается, а Спасителя не знаешь...Спеши найти Христа и принять Его Господом. А эти все брызгания коментами, только воруют дни нашей жизни....
31.12.2020 21:19 Ответить
Ага по этому мы видим , что арабы вас как скот коллекцианируют
31.12.2020 21:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/468575 Ну а чоловік навіщо трахає,як ви сказали бабу? Тобто якщо чоловік творить дикість,це жінка винна?
31.12.2020 21:27 Ответить
Если попытаешься потерять кошелек -не получится , будут с собаками искать что бы вернуть
Это где?! Не смеши мои тапки
31.12.2020 21:20 Ответить
а ты че в ихней тюрьме чалился ? понятно нет , врун ты зачетный
31.12.2020 17:24 Ответить
Скажем так -- не оправдываясь: Сеструха родная замужем за арабом с 1990 года. И Мама при ней была... -- пока её там не зарезали. Убийцу отпустили -- он же мужчина -- сразу в Ливию сбежал -- там у бандюков лежбище...
А я туда лет 10 ездил в гости, раза по три на год... -- один разок и попал в ихний обезъянник. + рассказы всякие от местных про арабэнськи нравы.

Извинись на всякий случай -- не? *)
31.12.2020 17:38 Ответить
Ок , с наступающим
31.12.2020 17:53 Ответить
Впевнена, що всі вони москвощелепі.
31.12.2020 17:05 Ответить
"Из сирийского лагеря, в котором содержатся родственники боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), освобождены несколько украинских женщин с детьми."Источник: https://censor.net/ru/n3240063 я правильно поняла, что эти женщины и дети являются родственниками террористов ?
31.12.2020 17:06 Ответить
это их жены и дети
31.12.2020 18:08 Ответить
Бачили очі, що купували. А во-вторых, они, как правило, уже настолько пропитались духом своих мужей, что выветрить его уже не удастся. И кем станут эти дети, когда вырастут?
31.12.2020 17:11 Ответить
Таки-так. Вони нюх не втрачають, тримаються своїх чоловіків. Тому там рідко розводяться. А діти завжди з батьком лишаються.
31.12.2020 18:57 Ответить
Знаю одну сирийку родившуюся в Донецке! Выросла в Украине, выучилась на врача, вышла замуж в Сирию , там её муж послал грубо, убежала с ребенком опять в Украину и шо? Дальше нецензурная лайка, ...Не выходила замуж за украинца, пока писюн себе не подстриг! И сама и родичей тягает в мечеть! Радует, что муж мент и таки продолжил гулять....
31.12.2020 19:55 Ответить
Навіщо нам це сміття? Воно ще на рівні шлюбу з мусульманином було феєрично тупе, а після ісламської обробки стало абсолютно затуркане. Кого може виховати жінка в ісламі якщо середній IQ мусульманина =85, що на 15% нижче середньоєвропейського рівня і ближче до африканських негрів (75)? І ми маємо жити поряд з їх "дітьми мауглі" чи "шакалами пустелі"? Ми деградуємо. За останніми даними середній рівень IQ українців які складають ЗНО = 94 що нижче середньоєвропейського на 6 одиниць. Оці 6 одиниць і роблять різницю між "європейцем" і "совком". Єдине що втішає то це беззаперечний факт того що кацапи набагато тупіші за нас - 89. Але за такої тупої прокацапленої влади і того що вони роблять в освіті (міністр-інтелектуальний злодій, плагіатор і ригівський корупціонер!) а на ТВ кацака Полякова з Мазнатіком ми скоро станемо такими ж ідіотами як кацапи і будемо "адін нарот" з свинособаками і знову оберемо на "демократичних виборах" якесь зелене інородне лайно.
31.12.2020 17:40 Ответить
зебилам лугандонских терористов мало. Это как заразных собирали со всей планеты на старте пандемии.
31.12.2020 17:42 Ответить
Они уже не Украинки. Зачем они тут ? Чтобы их мужьям потом был повод переехать в Украину ?
31.12.2020 17:45 Ответить
Вони самі поїдуть туди, коли війна скінчиться.
31.12.2020 18:47 Ответить
Они Вам надо? Пока их мужья-бармалеи устраивали боже-ж-мой по всему Ближнему Востоку, они не жаловались и на родину не просились. Они же заражены такой бациллой, какой Вам в Украине совершенно точно не надо.
31.12.2020 17:56 Ответить
Ак Мурза -- теж баціла?
31.12.2020 18:37 Ответить
Ак-Мурза не заворачивает свою жену в мешок, не бегает по песочнице с калашом, не режет головы гяурам. А Вам советую поселить этих "несчастных" у себя дома. И все Ваше сочувствие бесследно исчезнет за 2-3 дня.
31.12.2020 18:47 Ответить
Ваше горе від того, що ви, мусульмани" не дружні, і дозволяєте християнам товкти вас у вашому домі.
31.12.2020 18:51 Ответить
Давайте без вот этих средневековых пААняток. На дворе 21 век, а Вы, как и те, кому Вы так сочувствуете, живете в дремучем средневековье.
31.12.2020 18:55 Ответить
Так, 21 век. А може, ви вже й не мужчина? Трансвестит? А знаєте, що це вестідо? Це плаття.
31.12.2020 19:24 Ответить
Вы себя хорошо чувствуете? Вам точно Скорую не надо вызвать?
31.12.2020 19:26 Ответить
Цаплиенко-придурок, ты понимаешь КОГО ты везешь в Украину? Вот так подарочек на Новый год. Спасибо. Если так будет продолждаться, на и елки ставить запретят. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-brjussele-otkazalis-ot-rozhdestvenskoj-elki-iz-za-musulman-189923/ В Брюсселе отказались от рождественской елки из-за мусульман
31.12.2020 18:13 Ответить
Українських жінок звільнили з сирійського табору для сімей терористів ІДІЛ, - Цаплієнко - Цензор.НЕТ 7145
31.12.2020 18:19 Ответить
Багато з жінок хочуть екстриму і якоїсь тваринності.Бо сидять в покорі і виконують забаганки чоловіка.Але коли припече,то хочуть втекти.
31.12.2020 18:27 Ответить
екстриму і тваринності хочуть ті, що ходять у міні-спідницях, в обтягнутих спідницях, і агресивному макіяжі, з розпатланим волоссям -- провокують усіх, від старого до малого.
31.12.2020 18:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/475824 Ці хочуть бути красивими і вільними.Це не провокація.Провокуються як раз ті,за яких замотані виходять заміж.
31.12.2020 19:38 Ответить
Чем провокуют? Если у кого то проблемы с женщинами, это его личное горе. А заматать женщину в полотенце, просто из ненависти, что тебе не дают, удел слабых. Вам нравиться быть рабыней? Ок! Но не проэцируйте это на всех!
31.12.2020 21:31 Ответить
И зачем жены и дети террористов нам тут нужны? Что бы подросли и начали взрываться в людных местах?
31.12.2020 19:25 Ответить
Так они вскоре своих мужей и кучу родственников за собой перетянут..И зачем только Неньке очередная головная боль?
31.12.2020 19:51 Ответить
Это не украинки.. В голове у них опилки это не беда...
Это оружие замедленного действия.. Дурдом..
31.12.2020 19:53 Ответить
Да...Цаплиенко таки баран!
31.12.2020 19:59 Ответить
Мені їх жаль.
Я в Києві бачила таких, як я, студенток, які голови понакривали.
З закритим обличчям, правда, ні.
Нам розказують, що вдома (у квартирі, на подвір*ї) їм і увага, і любов, і т.д., вони - цариці.
Навряд чи аж так.
Я б ніколи не погодилася на таке.
Це занадто чуже і неприйнятне для мене.
Чи вони справді мають занижену самооцінку, чи ще якісь комплекси ...
31.12.2020 21:25 Ответить
Ну і на хрена вони тут потрібні? Краще, виродки семимісячні, звільніть наших військових з полону.
31.12.2020 21:35 Ответить
Так они не заложницы, а добровольно в жены с террористами пошли? Так себе достижение.
31.12.2020 21:42 Ответить
Вам мало лугандона, нужно сюда ИГИловцев натягать??? Совсем сдурели, мыролюбцы! Твари!
Сколько из-за этой пиар акции потом людей в Украине погибнет?!?
31.12.2020 21:52 Ответить
Это жены татарских бородачей из Крыма, из которых тут каждый день изображают невинных жертв.

Українських жінок звільнили з сирійського табору для сімей терористів ІДІЛ, - Цаплієнко - Цензор.НЕТ 6858
01.01.2021 00:55 Ответить
Влада у цій країні збожеволіла.
Журналіст Цаплієнко (Козлєвіч) працює на божевільних.
Ми - божевільні???😵😤😤😠
01.01.2021 10:01 Ответить
відразу по прильоту - в аерпорту, необхідно провести тест - кожна з цих опудал та їх опаришів - повинні з'їсти по бутерброду з салом. З'їдять - ладно, проходьте, відмовляться - лопатою по спині та геть знову в табір до "любимава".
01.01.2021 10:07 Ответить
Может эту спецоперацию разработали в мацкве. Вот Ермак и другая агентура исполняют.
02.01.2021 08:29 Ответить
