Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ, - Цаплиенко. ФОТО

Из сирийского лагеря, в котором содержатся родственники боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), освобождены несколько украинских женщин с детьми.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"До сих пор не верю, что мы это сделали. Но это произошло. Благодаря длительной и сложной спецоперации украинские женщины освобождены из сирийского лагеря. Год назад мы нашли почти сорок наших соотечественниц и их детей в страшных условиях лагеря для семей террористов ИГИЛ - наиболее жестокой организации радикального ислама. Украинки умоляли вернуть их домой. И вот мы возвращаемся. Женщины уже на территории Ирака, где их ждет украинский борт", - написал Цаплиенко.







Других подробностей относительно данной операции Цаплиенко не сообщил.

