В 2020 году "Укроборонпром" выполнил 100% контрактов по оборонному госзаказу, их доля в общем гособоронзаказе - 36%. ИНФОГРАФИКА

Государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что в 2020 году выполнил 100% контрактов по оборонному госзаказу. Заказчики получили 4039 новых, модернизированных и отремонтированных единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что план выполнили несмотря на задержку в финансировании более чем на 3 месяца, позднюю контрактацию предприятий, которая началась лишь во втором квартале текущего года, а также ограничения, связанные с пандемией коронавируса и карантином.

"Всего в рамках нынешнего ГОЗ было выполнено 280 контрактов на сумму более 12 млрд грн для четырех государственных заказчиков: Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Главного управления разведки Минобороны", - указано в сообщении.

По данным концерна, 52 контракта заключили по изготовлению и модернизации вооружения и военной техники (ВВТ), 17 - по разработке ВВТ, 211 - по ремонту и восстановлению ВВТ.

В сообщении отмечается, что в этом году предприятия "Укроборонпрома" выполняют 36% от общего объема гособоронзаказа. Остальные потребности заказчиков возложены на спецэкспортеров (10%) и частных производителей (54%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КБ "ЛУЧ" и Минобороны заключили контракт о поставках ПКРК "Нептун", - "Укроборонпром"