Цензор.НЕТ
2 570 64

В 2020 году "Укроборонпром" выполнил 100% контрактов по оборонному госзаказу, их доля в общем гособоронзаказе - 36%. ИНФОГРАФИКА

В 2020 году

Государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что в 2020 году выполнил 100% контрактов по оборонному госзаказу. Заказчики получили 4039 новых, модернизированных и отремонтированных единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что план выполнили несмотря на задержку в финансировании более чем на 3 месяца, позднюю контрактацию предприятий, которая началась лишь во втором квартале текущего года, а также ограничения, связанные с пандемией коронавируса и карантином.

В 2020 году Укроборонпром выполнил 100% контрактов по оборонному госзаказу, их доля в общем гособоронзаказе - 36% 01

"Всего в рамках нынешнего ГОЗ было выполнено 280 контрактов на сумму более 12 млрд грн для четырех государственных заказчиков: Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Главного управления разведки Минобороны", - указано в сообщении.

По данным концерна, 52 контракта заключили по изготовлению и модернизации вооружения и военной техники (ВВТ), 17 - по разработке ВВТ, 211 - по ремонту и восстановлению ВВТ.

В сообщении отмечается, что в этом году предприятия "Укроборонпрома" выполняют 36% от общего объема гособоронзаказа. Остальные потребности заказчиков возложены на спецэкспортеров (10%) и частных производителей (54%).

оборона (5268) Укроборонпром (1241)
Топ комментарии
+9
Набежали зашкваренные зеботы лепить тухлые отмазки для зеленой блевотины. Госзаказ переписали,сократив в разы и гордо отрапортовали.

«Укроборонпром» перевел 17 предприятий в режим простоя http://uaprom.info/news/173746-ukroboronprom-perevel-17-predpriyatij-rezhim-prostoya.html
31.12.2020 16:33 Ответить
+4
У 2020 році державне оборонне замовлення виконано на 100%, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2548
31.12.2020 16:43 Ответить
+3
Це чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!)))
31.12.2020 16:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на фронте "односторонняя тишина" ....
31.12.2020 16:25 Ответить
як раз хотів в тебе обізнанного дізнатися... То деж він?
31.12.2020 16:33 Ответить
Читай
https://gdb.rferl.org/B30F62A2-****-4CFC-B144-2B5CF7B09B06_w1200_r1.jpg
31.12.2020 16:38 Ответить
Мовчки ,згідно кремлівського сценарія !!)))
31.12.2020 16:27 Ответить
Не за адресою!!1 Я хрєнью не страждаю !!)))
31.12.2020 16:30 Ответить
Сашко ,охолонь,бо слиною захлинешься !!))
31.12.2020 16:33 Ответить
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
31.12.2020 16:56 Ответить
Я іньшої відповіді від зелебобика навіть не очикував.
31.12.2020 17:05 Ответить
Та на шо воно ***** треба, коли у вас мудрий нарід, аби не Порох голосує за мавпу, що бачить мир в його очах!
31.12.2020 17:15 Ответить
Ой, тільки не кажи, що в Україні не моляться на Луку? Кажуть - дайте нам його, ми його тут в сраку цілувати будемо!(пряма цитата) Хіба ні?
31.12.2020 18:09 Ответить
Мені здається, ні, я впевнений, що коли зелений згвалтує твою матір, ти скажеш: "Добре що не Порошенко"
31.12.2020 22:51 Ответить
ні.. поки що вирішили домучити танцями і співами..
31.12.2020 17:13 Ответить
Зрада в об"ємі ДОЗ воюючої країни!!!)))
31.12.2020 16:29 Ответить
Відносно чого ???)))
31.12.2020 16:31 Ответить
Петро Олексійович перевиконав би ! Хоча , здається , в нього була така можливість ...
31.12.2020 16:30 Ответить
вы фсё врётии, зрадааа.
31.12.2020 16:30 Ответить
У 2020 році державне оборонне замовлення виконано на 100%, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2548
31.12.2020 16:43 Ответить
Мабуть Бютоголові з зебобіками скупили все та ногами почавили !!!))))
31.12.2020 16:48 Ответить
у свидетелей секты святого торта стресс, заедают сладким.
31.12.2020 16:54 Ответить
нє завідуй, нє дадут
31.12.2020 17:09 Ответить
не я, а ты не завідуй, нє дадут.
31.12.2020 20:46 Ответить
та я сам ним і смакую, залийся слиною, хе-хе
31.12.2020 21:35 Ответить
сам залийся слиною за своєю пальмовою олією та консервантами.
я їм швейцарський шоколад.
31.12.2020 21:51 Ответить
ну як, швейцар не з перегаром?..
31.12.2020 22:34 Ответить
да. ты швейцар с перегаром.
01.01.2021 06:55 Ответить
1. Сокращено финансирование армии в бюджете 2021.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"

6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
8. ....

Твои конструктивные предложения по этой власти?
31.12.2020 17:00 Ответить
каждое твоё слово - копеечная кацапо-чоколядная брехня.
не останавливайся, продолжай понижать рейтинг своего мармеладного патрона.
31.12.2020 20:36 Ответить
В гугле забанили?
https://rus.lb.ua/economics/2020/09/22/466542_eticheski_somnitelnoe.html
31.12.2020 21:46 Ответить
тебя в гугле забанили, ******
вот жеж зрада, оборонный бюджет вырос.
31.12.2020 21:55 Ответить
Ага на ментов и ОП...

У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
31.12.2020 22:04 Ответить
дада, там в статье именно про ментов и оп написано
молодец, хорошие данные с русвесны даешь, продолжай.
31.12.2020 22:11 Ответить
Сколько квартир получили военные в этом году? Вот тебе и ответ. Куда что идёт.
31.12.2020 23:28 Ответить
военные получили все квартиры в этом. году. всё идет правильно.
01.01.2021 06:52 Ответить
31.12.2020 16:33 Ответить
прес-служба бреше , над Вашим коментарем так і написано !
31.12.2020 16:36 Ответить
Це чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!)))
31.12.2020 16:36 Ответить
Якщо ДОЗ довести до =0, то виконання завжди буде 100% !!)))
показать весь комментарий
31.12.2020 16:35 Ответить
https://mobile.twitter.com/Nataliy94087733

https://mobile.twitter.com/Nataliy94087733 Nataliya https://mobile.twitter.com/Nataliy94087733 @Nataliy94087733 https://mobile.twitter.com/Nataliy94087733/status/1344620358314430464 2 ч

Прокуратура США продовжує офіціальне висування звинувачень Коломойському по всієї території США.
Після Кентуккі і Техаса звинувачення висунуто в Огайо.
Добра новина !
31.12.2020 16:36 Ответить
...если не стрелять и не воевать, то почему не 200% ?
31.12.2020 16:41 Ответить
Дешевая пропаганда.План установило государство,которое не заказало нифига,а в конце года скорректировало план.
31.12.2020 16:45 Ответить
Что что...а подгонять статистику под пэрэмогу зеленое стадо умеет...
31.12.2020 16:54 Ответить
Та у нас уже 30 лет одни перемоги,при любом стаде,какого б оно цвета не было
31.12.2020 17:05 Ответить
Сто відсотків з того, що замовив тарган???
Скільки створено батарей «Вільха», «Вільха М», у ВСУ???
31.12.2020 17:09 Ответить
Вы давайте не в процентах к текущему заказу, а в абсолютных числах по каждому из предыдущих 5 годков...
31.12.2020 19:53 Ответить
Навіщо так брехати! За час військових дій при при порошенку, а вже і при зеленському ми не змогли навіть плбудувати патронний завод..
31.12.2020 21:08 Ответить
31.12.2020 21:20 Ответить
Як казав Станіславський -хабаду не ВІРЮ!
01.01.2021 10:28 Ответить
 
 