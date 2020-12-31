В 2020 году "Укроборонпром" выполнил 100% контрактов по оборонному госзаказу, их доля в общем гособоронзаказе - 36%. ИНФОГРАФИКА
Государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что в 2020 году выполнил 100% контрактов по оборонному госзаказу. Заказчики получили 4039 новых, модернизированных и отремонтированных единиц вооружения и военной техники.
Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что план выполнили несмотря на задержку в финансировании более чем на 3 месяца, позднюю контрактацию предприятий, которая началась лишь во втором квартале текущего года, а также ограничения, связанные с пандемией коронавируса и карантином.
"Всего в рамках нынешнего ГОЗ было выполнено 280 контрактов на сумму более 12 млрд грн для четырех государственных заказчиков: Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Главного управления разведки Минобороны", - указано в сообщении.
По данным концерна, 52 контракта заключили по изготовлению и модернизации вооружения и военной техники (ВВТ), 17 - по разработке ВВТ, 211 - по ремонту и восстановлению ВВТ.
В сообщении отмечается, что в этом году предприятия "Укроборонпрома" выполняют 36% от общего объема гособоронзаказа. Остальные потребности заказчиков возложены на спецэкспортеров (10%) и частных производителей (54%).
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"
6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
Твои конструктивные предложения по этой власти?
не останавливайся, продолжай понижать рейтинг своего мармеладного патрона.
https://rus.lb.ua/economics/2020/09/22/466542_eticheski_somnitelnoe.html
вот жеж зрада, оборонный бюджет вырос.
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
молодец, хорошие данные с русвесны даешь, продолжай.
«Укроборонпром» перевел 17 предприятий в режим простоя http://uaprom.info/news/173746-ukroboronprom-perevel-17-predpriyatij-rezhim-prostoya.html
https://mobile.twitter.com/Nataliy94087733 Nataliya https://mobile.twitter.com/Nataliy94087733 @Nataliy94087733 https://mobile.twitter.com/Nataliy94087733/status/1344620358314430464 2 ч
Прокуратура США продовжує офіціальне висування звинувачень Коломойському по всієї території США.
Після Кентуккі і Техаса звинувачення висунуто в Огайо.
Добра новина !
Скільки створено батарей «Вільха», «Вільха М», у ВСУ???