Американская торговая палата призвала украинское правительство пересмотреть условия локдауна в январе

Представительство Американской торговой палаты в Украине призвало Кабинет Министров пересмотреть условия январского локдауна из-за ограничений прав потребителей и возможного возникновения конфликтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Палаты.

"Американская торговая палата обращает внимание на то, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения. Для ограничения доступа посетителей к запрещенным для реализации товаров, согласно решению правительства, супермаркеты будут вынуждены закрывать отдельные отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, компании-члены Палаты считают, что такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально может приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

Отмечается, что Палата обратилась к правительству с просьбой пересмотреть текст постановления.

"Предлагаемая бизнес-сообществом редакция позволяет работу субъектов хозяйствования, которые продают товары на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам ", - говорится в сообщении.

Палата отмечает, что на сегодня вопрос все еще остается нерешенным.

Топ комментарии
+25
Писать научись,чучело медведчуковское,а потом пробуй ставить вопросы вселенского масштаба
показать весь комментарий
31.12.2020 16:53 Ответить
+21
Шарий нашептал тебе ватнику про внешнее управление чучело кацапское
показать весь комментарий
31.12.2020 16:54 Ответить
+15
У тебя нет не только образования,но и чувства юмора.Хочешь пронять парашей уровня третьеклассника?Корешам своим такие шутки шути,сявка дешевая)
показать весь комментарий
31.12.2020 17:01 Ответить
Страница 2 из 2
Приєднуюсь. І тебе - з Новим роком!
показать весь комментарий
31.12.2020 21:34 Ответить
Дякую !
Вас теж.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:39 Ответить
Привіт тобі ! Дякую дуже.
Я теж ! Хочу, щоб ми повернулися до нормального життя і люди знову могли насолоджуватися живим спілкуванням.
У нас гарна новорічна погода: вчора випав сніг.
Американська торгова палата закликала український уряд переглянути умови локдауну в січні - Цензор.НЕТ 3029
показать весь комментарий
31.12.2020 21:39 Ответить
Просто маємо встояти, бо в нас - діти, я не хочу такого життя для них.
показать весь комментарий
31.12.2020 23:14 Ответить
Обов'язково.
Витримаємо.
показать весь комментарий
01.01.2021 00:19 Ответить
З Новим роком! Харків гримить фейерверками...
показать весь комментарий
01.01.2021 00:29 Ответить
Дякую ! Вам і Вашим рідним - усього доброго.

Почую, що буде в нас. Але тут не сильно прийнято.
Так, де-не-де між будинками.
показать весь комментарий
01.01.2021 00:31 Ответить
В інші роки війни це бухкання сприймалось важко... Соромно, та цього року я радію - досі гримить, люди хочуть жити, як завжди жили.
показать весь комментарий
01.01.2021 00:42 Ответить
Все, буквально все можна купити в Інтернет магазинах. Давно вже це роблю і навіть ще економлю, тому що ціни в Інтернеті дешевші.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:52 Ответить
Американці і ті розуміють, але не клоунська популістська влада для якої прихід в управляння Україною це неочікуваний виграш в лотерею і як кожний пересічний недалекий ватнік ця влада гробить свій виграш на сміття.
показать весь комментарий
01.01.2021 15:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 