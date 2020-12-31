Американская торговая палата призвала украинское правительство пересмотреть условия локдауна в январе

Представительство Американской торговой палаты в Украине призвало Кабинет Министров пересмотреть условия январского локдауна из-за ограничений прав потребителей и возможного возникновения конфликтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Палаты.

"Американская торговая палата обращает внимание на то, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения. Для ограничения доступа посетителей к запрещенным для реализации товаров, согласно решению правительства, супермаркеты будут вынуждены закрывать отдельные отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, компании-члены Палаты считают, что такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально может приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

Отмечается, что Палата обратилась к правительству с просьбой пересмотреть текст постановления.

"Предлагаемая бизнес-сообществом редакция позволяет работу субъектов хозяйствования, которые продают товары на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам ", - говорится в сообщении.

Палата отмечает, что на сегодня вопрос все еще остается нерешенным.

