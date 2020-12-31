РУС
Новости Революция в Беларуси
В Беларуси более 100 участников протестов встретят Новый год за решеткой, - правозащитники

Более ста участников акций протеста в Беларуси встретят 2021 год под административным арестом.Также новый год за решеткой встретят десятки политзаключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую правозащитную организацию "Весна".

Отмечается, что под арестом до сих пор остаются 112 человек за участие в якобы несанкционированных акциях. Среди арестованных протестующих 18 женщин и 94 мужчины. Самый молодой - 19-летний парень, а самый пожилой – мужчина 62 лет.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси вспыхнули масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который снова победил на президентских выборах, путем их фальсификации. Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе и Украиной. В первые дни акции сопровождались жестким насилием в отношении протестующих, несколько из них погибли, десятки пострадали. Тысячи участников протестов задержали, часть из них - арестовали. Протесты в Беларуси продолжаются до сегодня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко не собирается отдавать власть, "пока последний "омоновец" мне не скажет уходить". ВИДЕО

Беларусь (7978) Новый год (934)
В Беларуси более 100 участников протестов встретят Новый год за решеткой, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6158В Беларуси более 100 участников протестов встретят Новый год за решеткой, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1123
31.12.2020 17:12 Ответить
+2
протест має бути не мирним , а ефективним .
31.12.2020 17:17 Ответить
+2
http://rusjev.net/2020/12/31/putin-podpisal-krupnejshij-paket-zapretitelnyh-zakonov-v-istorii-rossii/ Путин подписал крупнейший пакет запретительных законов в истории России

Путин подписал закон, обязывающий соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки встать на учет в России, модерировать контент, удаляя противоправные с точки зрения российскго закона материалы, и вести реестр жалоб пользователей.
Для нарушителей еще один подписанный президентом закон вводит штрафы в размере до 10% годовой выручки, что в случае Facebook и Twitter может составить более 1 млрд рублей в год.\

Вместе с законом вносятся поправки в статью 330.1 УК РФ, вводящие уголовную ответственность для иноагентов. Караться в том числе тюремными сроками (до 2-5 лет) будут непредоставление отчетности в Минюст, уклонение от регистрации в качестве иноагента и нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента.
Ужесточается регулирование митингов. Согласно утвержденному президентом закону, суды смогут признавать массовым мероприятием очередь на одиночный пикет. Кроме того, запрещаются митинги возле зданий экстренных служб, а для журналистов вводится запрет одновременно освещать митинги и участвовать в них.
Если в ходе массовых мероприятий будет заблокировано движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов, нарушителям грозит лишение свободы на срок от года до 10 лет. При этом уголовная ответственность наступит даже в том случае, если перекрытие дороги не привело к тяжким последствиям.
31.12.2020 17:52 Ответить
31.12.2020 17:12 Ответить
че накрилась ваша Белоруская весна

неудалось одной ж на трех стульях посидеть и за путина и за евросоюз и против майдана
порвали свою ж
31.12.2020 17:12 Ответить
Пайдзi - рот прапалашчы, чмо маларасейскае.
31.12.2020 17:57 Ответить
ага, у лукашизьма трі врага: твітер, фейсбук, тєлєграм
С Новим Гадам, таваріщі!

https://mobile.twitter.com/R1313131313 local @R1313131313

Советская Белоруссия, [31.12.20 00:59]
МВД РБ:
С 4 января в Беларуси будет запрещено посещать туалет с телефоном
31.12.2020 17:15 Ответить
протест має бути не мирним , а ефективним .
31.12.2020 17:17 Ответить
То не Олександр, то потвора, то як вирус влаштувався на 26 років, собі тепленько прихопив місце. Науковою мовою це зветься НАДМОНОПОЛІЯ ВЛАДИ.
Белорусы гоніце його до чортаўа пекла.
Слава Белорусі!

У Білорусі понад 100 учасників протестів зустрінуть Новий рік за ґратами, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4944
31.12.2020 19:21 Ответить
Краще колінька, ніж бубочка.
31.12.2020 20:25 Ответить
Ой, их у нас уже пачка. И каждый наровит поздравить на Новый Год.
31.12.2020 19:43 Ответить
пусть закручивают, быстрее сорвут резьбу
31.12.2020 18:11 Ответить
Всего 100????? Как же так???? А где остальные???? Ведь миллионные протесты идут с августа каждый божий день! Каждое день на Цензоре сводки о задержанных....Там миллиона полтора уже должно быть за решёткой....Неверю я этой лжи, никак не может быть на всю Беларусь всего 100 противников Бацьки.....
31.12.2020 18:43 Ответить
Задерживают и отпускают. потом опять задерживают.. Круговорот задержанных. Некоторые на рекорд пошли, по десятому разу.
31.12.2020 19:41 Ответить
так их из страни не випускают за ето
им ставят запрет на виезд
31.12.2020 22:52 Ответить
Я за белорусов! Желаю победы! Конец крысам! Белорусы превыше всего! Никаких узурпаторов ... и крыс с тараканами.
31.12.2020 19:12 Ответить
Даеш клоунов і наркоманов, !!! Мародеров і корупціонерів!!! Ура, таварищи!
31.12.2020 20:29 Ответить
А мадам Тихановская успела в Литве накрошить ольвье?
31.12.2020 23:52 Ответить
 
 