В Беларуси более 100 участников протестов встретят Новый год за решеткой, - правозащитники
Более ста участников акций протеста в Беларуси встретят 2021 год под административным арестом.Также новый год за решеткой встретят десятки политзаключенных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую правозащитную организацию "Весна".
Отмечается, что под арестом до сих пор остаются 112 человек за участие в якобы несанкционированных акциях. Среди арестованных протестующих 18 женщин и 94 мужчины. Самый молодой - 19-летний парень, а самый пожилой – мужчина 62 лет.
Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси вспыхнули масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который снова победил на президентских выборах, путем их фальсификации. Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе и Украиной. В первые дни акции сопровождались жестким насилием в отношении протестующих, несколько из них погибли, десятки пострадали. Тысячи участников протестов задержали, часть из них - арестовали. Протесты в Беларуси продолжаются до сегодня.
Путин подписал закон, обязывающий соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки встать на учет в России, модерировать контент, удаляя противоправные с точки зрения российскго закона материалы, и вести реестр жалоб пользователей.
Для нарушителей еще один подписанный президентом закон вводит штрафы в размере до 10% годовой выручки, что в случае Facebook и Twitter может составить более 1 млрд рублей в год.\
Вместе с законом вносятся поправки в статью 330.1 УК РФ, вводящие уголовную ответственность для иноагентов. Караться в том числе тюремными сроками (до 2-5 лет) будут непредоставление отчетности в Минюст, уклонение от регистрации в качестве иноагента и нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента.
Ужесточается регулирование митингов. Согласно утвержденному президентом закону, суды смогут признавать массовым мероприятием очередь на одиночный пикет. Кроме того, запрещаются митинги возле зданий экстренных служб, а для журналистов вводится запрет одновременно освещать митинги и участвовать в них.
Если в ходе массовых мероприятий будет заблокировано движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов, нарушителям грозит лишение свободы на срок от года до 10 лет. При этом уголовная ответственность наступит даже в том случае, если перекрытие дороги не привело к тяжким последствиям.
им ставят запрет на виезд