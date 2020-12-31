В Беларуси более 100 участников протестов встретят Новый год за решеткой, - правозащитники

Более ста участников акций протеста в Беларуси встретят 2021 год под административным арестом.Также новый год за решеткой встретят десятки политзаключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую правозащитную организацию "Весна".

Отмечается, что под арестом до сих пор остаются 112 человек за участие в якобы несанкционированных акциях. Среди арестованных протестующих 18 женщин и 94 мужчины. Самый молодой - 19-летний парень, а самый пожилой – мужчина 62 лет.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси вспыхнули масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который снова победил на президентских выборах, путем их фальсификации. Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе и Украиной. В первые дни акции сопровождались жестким насилием в отношении протестующих, несколько из них погибли, десятки пострадали. Тысячи участников протестов задержали, часть из них - арестовали. Протесты в Беларуси продолжаются до сегодня.

