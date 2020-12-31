Украина получила 225 тысяч COVID-тестов на антиген, следующая партия будет в январе, - "Медзакупки Украины"

В Украину прибыла первая партия экспресс-тестов на антиген к коронавирусу, которую закупило государственное предприятие "Медзакупки Украины". Первая партия состоит из 225 тысяч экспресс-тестов.

Об этом ГП "Медзакупки Украины" сообщило на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Украина закупила тесты производства южнокорейской компании SD Biosensor. В госпредприятии отметили, что эти тесты отвечают требованиям преквалификации Всемирной организации здравоохранения и/или FDA, что было одним из требований к товару.

Согласно с приказом Министерства здравоохранения, после растаможки тесты доставят в Киев, а уже оттуда их развезут в области.

Уже в начале января 2021 года в Украину должна прибыть вторая партия экспресс-тестов. В общем "Медзакупки" законтрактовали свыше 3,3 млн экспресс-тестов.