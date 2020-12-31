РУС
Новости Коронавирус и карантин
Украина получила 225 тысяч COVID-тестов на антиген, следующая партия будет в январе, - "Медзакупки Украины"

В Украину прибыла первая партия экспресс-тестов на антиген к коронавирусу, которую закупило государственное предприятие "Медзакупки Украины". Первая партия состоит из 225 тысяч экспресс-тестов.

Об этом ГП "Медзакупки Украины" сообщило на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Украина закупила тесты производства южнокорейской компании SD Biosensor. В госпредприятии отметили, что эти тесты отвечают требованиям преквалификации Всемирной организации здравоохранения и/или FDA, что было одним из требований к товару.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лаборатории Минздрава могут делать 50-55 тыс. ПЦР-тестирований в день, - Степанов

Согласно с приказом Министерства здравоохранения, после растаможки тесты доставят в Киев, а уже оттуда их развезут в области.

Уже в начале января 2021 года в Украину должна прибыть вторая партия экспресс-тестов. В общем "Медзакупки" законтрактовали свыше 3,3 млн экспресс-тестов.

карантин (16729) тестирование (497) тест (285) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+4
225 тыс. разделить на 20 миллионнов... -- мой калькулятор запятую после первого нуля потерял...*)
31.12.2020 17:15 Ответить
+3
хорошо хоть фото есть...будем знать как они выглядели ))
31.12.2020 17:16 Ответить
+3
Та да. Финляндия и Норвегия сделали около 500 тыс.тестов на миллион населения. Отделили носителей от здоровых людей. Сделали нормальный, адаптированный карантин, а не локдаун. И имеют самый низкий процент заболевших и смертей.
31.12.2020 17:19 Ответить
Британский новый Штамм Ковида добрался до США,причем интересный факт,пожилой житель штата Колорадо полгода не выходил из дома,а схватил новый Штамм...
31.12.2020 17:14 Ответить
-- линк?
31.12.2020 17:16 Ответить
225 тиш ето на три дня - Зе есть чем гордится
31.12.2020 17:34 Ответить
31.12.2020 17:15 Ответить
Та да. Финляндия и Норвегия сделали около 500 тыс.тестов на миллион населения. Отделили носителей от здоровых людей. Сделали нормальный, адаптированный карантин, а не локдаун. И имеют самый низкий процент заболевших и смертей.
31.12.2020 17:19 Ответить
Я не знаю за Финляндию и Норвегию... -- есть там один корешок, совдеповский ещё -- всё в Бундес намагался -- Война началась, мы расстались. Кацапыч...
Ну, я конечно могу написать лично Фрау Меркель и в Институт Коха твоё мнение... -- диктуй! -- я записываю... *)
31.12.2020 18:19 Ответить
Это о чем вообще? Этого даже врачам не хватит.
31.12.2020 17:15 Ответить
врачам )))) ылите и ее родственникам и обслуге не всем достанется...а Вы - врачам))))
31.12.2020 17:18 Ответить
31.12.2020 17:16 Ответить
Капля в море спасает утопающего...,хотя это дело рук самого утопающего...,готовьте бабосы товаристчи матросы...
31.12.2020 17:17 Ответить
На неделю хватит одному крупному областному центру.
31.12.2020 17:18 Ответить
"Шукайте в Епіцентрах країни!"
31.12.2020 17:18 Ответить
Знаю одного врача молодого после медицинского института пришел на работу в поликлинику,сразу купил Шевроле,а через год Джип-Черокки...учитесь жить панове...
31.12.2020 17:21 Ответить
Киллограм киви и три бутылки кока-колы и тесты кончились)
31.12.2020 17:25 Ответить
 
 