Первые 700 тысяч доз вакцины от китайской Sinovac Украина получит ориентировочно в конце февраля, - главный санврач Ляшко
Первые 700 тысяч доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech Украина получит в конце февраля или в начале марта 2021 года.
Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире Громадського радио, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, это предусматривает договор с китайской компанией.
"Поставщиком признали украинское фармпредприятие "Лекхим". Общая сумма контракта — 964 млн гривен, количество вакцины — 1 млн 913 доз".
Ляшко добавил, что вакцину поставят через 30 дней после регистрации вакцины в стране-производителе или в других странах с жесткой регуляторной политикой.
"В режиме экстренного использования вакцину применили примерно на миллионе человек, не выявлено ни одного случая серьезных побочных эффектами. У людей наблюдались лишь слабые симптомы", - цитирует Лю Цзинчжэня газета South China Morning Post.
Кроме того, власти китайской провинции Чжэцзян сообщили, что сделали доступной для экстренного применения в провинции вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotec среди групп высокого риска. При этом неизвестно, сколько именно людей получили вакцину.
18 ноября сообщалось, что согласно предварительным результатам испытаний, экспериментальная вакцина CoronaVac компании Sinovac вызывает быструю иммунную реакцию, однако уровень вырабатываемых ею антител значительно ниже, чем у людей, переболевших коронавирусом. На данный момент вакцина находится на третьей - финальной - стадии клинически испытаний.