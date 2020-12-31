РУС
2 632 109

Первые 700 тысяч доз вакцины от китайской Sinovac Украина получит ориентировочно в конце февраля, - главный санврач Ляшко

Первые 700 тысяч доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech Украина получит в конце февраля или в начале марта 2021 года.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире Громадського радио, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это предусматривает договор с китайской компанией.

"Поставщиком признали украинское фармпредприятие "Лекхим". Общая сумма контракта — 964 млн гривен, количество вакцины — 1 млн 913 доз".

Ляшко добавил, что вакцину поставят через 30 дней после регистрации вакцины в стране-производителе или в других странах с жесткой регуляторной политикой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+12
КТо из вменяемых людей вколет это себе?? Я пожалуй воздержусь..
31.12.2020 17:22 Ответить
+11
власть зеленского решила для украинцев покупать дешовую -китайскую дрять- сам паяц файзер себе уколит-
31.12.2020 17:21 Ответить
+6
Если долго идти в сторону Европы, можно попасть и в Китай...
31.12.2020 17:27 Ответить
Около миллиона человек уже прошли иммунизацию экспериментальной вакциной от коронавируса китайской компании Sinopharm, которая все еще находится на стадии клинических испытаний, сообщил глава компании Лю Цзинчжэнь.
"В режиме экстренного использования вакцину применили примерно на миллионе человек, не выявлено ни одного случая серьезных побочных эффектами. У людей наблюдались лишь слабые симптомы", - цитирует Лю Цзинчжэня газета South China Morning Post.
Кроме того, власти китайской провинции Чжэцзян сообщили, что сделали доступной для экстренного применения в провинции вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotec среди групп высокого риска. При этом неизвестно, сколько именно людей получили вакцину.
18 ноября сообщалось, что согласно предварительным результатам испытаний, экспериментальная вакцина CoronaVac компании Sinovac вызывает быструю иммунную реакцию, однако уровень вырабатываемых ею антител значительно ниже, чем у людей, переболевших коронавирусом. На данный момент вакцина находится на третьей - финальной - стадии клинически испытаний.
31.12.2020 19:30 Ответить
Більшість китайського товару,це сміття.Маю на увазі.якщо він повністю китайський.
31.12.2020 19:40 Ответить
А мені не вірили, що куплять китайську.
31.12.2020 20:23 Ответить
айайай, зрадулька.
31.12.2020 21:02 Ответить
Я і західних вакцин побоююсь, а китайська... Китайці - велика, не тільки за розміром, нація, але ''ширпотреб'' в їх виконанні таке вже барахло, що кидає тінь на все, що Made in China.
31.12.2020 21:41 Ответить
Pabrobyval poslat ban ruskogo trolia no mojio mnenije po unozenyje vsej naciji neinteresna,znacit zavtra budu govorit s Butusovim po FB uvidem kakogo ego mnenije
31.12.2020 21:59 Ответить
Jest licnoje mnenije no jest i istorija gde nado uvazat i kazdi musor vitalij nemozet tut ejio perezapisovat.Zalko sto u vas neuvazajet istoriju drugix tolko svojio uvazajet tut ban idiot srazu.Obezatelno ja vernus zavtra s vasim Jurijem redaktorom obsudim takze .Ja neuciu drugix mnenije no pravda dolzna bit odinakova ko vsem
31.12.2020 22:28 Ответить
Я вот тоже не могу понять почему эти СВОЛОЧИ покупают китайскую вакцину если есть 3 хороших проверенных вакцины: Pfizer, Moderna, Azo? Себе твари будут колоть американские а простым людям китайское говно? Чем украинцы хуже американцев? Причем американской вакцины будет достаточно.Зла нехватает.
01.01.2021 09:08 Ответить
