Первые 700 тысяч доз вакцины от китайской Sinovac Украина получит ориентировочно в конце февраля, - главный санврач Ляшко

Первые 700 тысяч доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech Украина получит в конце февраля или в начале марта 2021 года.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире Громадського радио, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это предусматривает договор с китайской компанией.

"Поставщиком признали украинское фармпредприятие "Лекхим". Общая сумма контракта — 964 млн гривен, количество вакцины — 1 млн 913 доз".

Ляшко добавил, что вакцину поставят через 30 дней после регистрации вакцины в стране-производителе или в других странах с жесткой регуляторной политикой.

