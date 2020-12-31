РУС
Минюст США подал в суд иск о конфискации имущества Коломойского: в министерстве считают, что оно было приобретено за счет незаконно присвоенных средств "Приватбанка"

Министерство юстиции США направило иск в Окружной суд Южной Флориды с требованием конфискации здания украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства 30 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Минюст США указывает, что речь идет о коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо. В американском министерстве считают, что она была приобретена за счет незаконно присвоенных средств "Приватбанка" до его национализации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура США выдвинула обвинения Коломойскому и Боголюбову по делу о покупке недвижимости в Огайо за "отмытые" средства, - Reuters

Минюст напоминает, что в августе 2020 года в Южном округе Флориды были представлены два других гражданских иска о конфискации собственности в Луисвилле, Кентукки и Далласе, Техасе. Утверждалось, что эта собственность также была куплена с использованием незаконно присвоенных средств "Приватбанка".

Все три объекта подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег, заявили в американском Минюсте.

В трех жалобах говорится, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, бывшие владельцы банка, растратили средства и обманули банк на миллиарды долларов. В жалобах также утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, до того, как переводили средства в Соединенные Штаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский через своих "рупоров" давит на НАБУ по делу "ПриватБанка", - Сытник

В США, как утверждается в жалобах, партнеры Коломойского, Мордехай Корф и Уриэль Лабери, отмывали незаконные средства. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране за сотни миллионов долларов, в том числе объекты, которые, по мнению властей США, подлежат конфискации: небоскреб в Кливленде, бизнес-центр в Луисвилле и офисный центр в Далласе.

Общая стоимость недвижимости превышает 60 млн долларов.

Ничего мудрый нарид ему компенсирует не зря ведь коммуналка растет!
31.12.2020 17:31 Ответить
Скажите, вы сегодня у себя в кровати или штанишках сколько раз находили какащки с логотипом
Минюст США подал в суд иск о конфискации имущества Коломойского: в министерстве считают, что оно было приобретено за счет незаконно присвоенных средств "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 2440
31.12.2020 17:38 Ответить
Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7963
31.12.2020 17:42 Ответить
Я, конечно, от Пороха не в восторге... -- но вам деваться больше некуда -- голосуй за Прошлое, а не за нынешнее.
...потом по-месту разберёмся...

Но хуже уже точно не будет...*)
31.12.2020 18:26 Ответить
Астанавитесь!!!!!
31.12.2020 17:48 Ответить
а квартальний янєлох вважає, що каломойша самий чесний український підприємець. кому вірити?
31.12.2020 17:52 Ответить
Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 3559
31.12.2020 17:53 Ответить
Иск Ходорковского к Чекистану Путлера всего 50 ядов долларов + 7 ярдов Пени набежало...Иск к Коломойскому 470 миллиардов...,масштаб нищеброда Ходора и масштаб Бени не измерить даже в милях морских...
31.12.2020 17:56 Ответить
Иск Ходорковского..... всего 50 ядов долларов + 7 ярдов ...Иск к Коломойскому 470 миллиардов.
Уважаемый https://censor.net/ru/user/201477 Вы видно весь год очень хорошо работали, и поэтому кМін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1278новогоднему столу у вас сильно большой осётр. Может урежете?
31.12.2020 18:41 Ответить
останется у Зелебани только одна крыша - господин Ахметов. И то пока светится не понадобится
31.12.2020 18:00 Ответить
США станет еще богаче - Минюст США подал в суд иск о конфискации имущества Коломойского: в министерстве считают, что оно было приобретено за счет незаконно присвоенных средств "Приватбанка". Ведь деньги в Украину никто не вернет... Разве деньги Лазоренко и других вернули?
31.12.2020 18:03 Ответить
И?
31.12.2020 18:17 Ответить
По украинским законам они не совершали преступлений.
31.12.2020 18:43 Ответить
Американская пресса больше года назад писала, что это Афера века,вряд ее кто то переплюнет в ближайшие 100 лет... Беню срочно в книгу Рекордов Гиннесса...
31.12.2020 18:03 Ответить
Всем здоровья и добра в НГ,малой забирает комп,нашел музычку нехилую...Metal Ballads Collection в Ютьюбе время звучания почти 5 часов.
До встречи в новом году.Хай щастить...
31.12.2020 18:14 Ответить
Пора бы ему уже и о вечном подумать...
Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6130
31.12.2020 18:16 Ответить
Это конечно хорошо, но почему только Бенино имущество? Там закопаны несколько годовых бюджетов Украины и того же Мордара... Почему нет дел по остальным упырям? Какой-то избирательный подход...
31.12.2020 18:23 Ответить
Как же горят ...... у парахнявых
31.12.2020 18:26 Ответить
Иди наХ бот
31.12.2020 18:38 Ответить
"Минюст США подал в суд иск о конфискации имущества Коломойского: в министерстве считают, что оно было приобретено за счет незаконно присвоенных средств "Приватбанка"" - что будет с имуществом Зеленского? - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
31.12.2020 18:33 Ответить
Гарний сигнал зеленій соплі ! Походу Бєня із зеленою шмаркльою всьо... Ростов їх зачекався!
31.12.2020 18:39 Ответить
сьогодні конфіскують майно,активи,завтра бєня влупить тарифи на +100%,хохли ковтнуть і втруться..чи ще сумніваєтесь?
31.12.2020 18:41 Ответить
подяка за реформи
31.12.2020 18:45 Ответить
"Общая стоимость недвижимости превышает 60 млн долларов."
"млн" или "млрд"?
31.12.2020 19:13 Ответить
Да хоть 1 тысяча долларов - для американского Минюста не имеет значения - главное шо незаконно. Учись делать правильный выбор.
31.12.2020 19:55 Ответить
"Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране за сотни миллионов долларов"
31.12.2020 20:41 Ответить
Цікаво, скільки коштує хмарочес?
31.12.2020 20:05 Ответить
по різному. за 3 ярда баксів можна збудувати Бурдж Халіфа (880 м), а можна зробити капремонт Большого Театра.
31.12.2020 21:11 Ответить
...А можно и золото пообивать на гос. даче
31.12.2020 22:09 Ответить
31.12.2020 23:44 Ответить
Грабіжників українського народу може покарати тільки американська феміда бо влада прикриває цих злодіїв, через свої ЗМІ олігархат зомбує нарід для "правильних" виборів.
31.12.2020 19:17 Ответить
свиню пердолитимуть ))
31.12.2020 19:36 Ответить
Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 318
31.12.2020 19:45 Ответить
"Автопортрет"
художник КалоМойский
31.12.2020 23:45 Ответить
це добре.
31.12.2020 20:00 Ответить
Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2040
31.12.2020 20:12 Ответить
Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 5163
31.12.2020 20:39 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1344674473925095431 2 ч

Министерство юстиции США подало иск на конфискацию имущества Коломойского во Флориде. Оригинальная версия Санта Клауса в исполнении Фемиды ...
31.12.2020 20:49 Ответить
хорошо. потужнейшему приготовиться.
31.12.2020 21:01 Ответить
Ничего, беня без бабла не останется))) Зебилье ему все компенсирует из своего кармана!

Государственное ПАО "Центрэнерго" продает 3,27 млн МВт-ч по цене 1160 грн за МВт-ч трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Себестоимость этой электроэнергии 1610 грн за МВт-ч. Убытки государства - 1,472 млрд. гривен. Далее Коломойский продает населению электроэнергию по цене 1680 грн за МВт-ч получая 1,7 млрд. дохода чисто из воздуха, реально не участвуя ни в одном реальном производстве.
Бенефициары процесса коррупции - Коломойский, Зеленский
31.12.2020 22:00 Ответить
Спасибо Штаты!!! трусите и конфисковуйте все в того мошенника и вора, все до ниточки... появится надежда на помомощь не только джевелинами,катерами и хаммерами.... нам еще и F 35 нужны..
31.12.2020 22:41 Ответить
ай, такі дрібниці....
01.01.2021 18:49 Ответить
