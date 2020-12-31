Минюст США подал в суд иск о конфискации имущества Коломойского: в министерстве считают, что оно было приобретено за счет незаконно присвоенных средств "Приватбанка"

Министерство юстиции США направило иск в Окружной суд Южной Флориды с требованием конфискации здания украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства 30 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Минюст США указывает, что речь идет о коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо. В американском министерстве считают, что она была приобретена за счет незаконно присвоенных средств "Приватбанка" до его национализации.

Минюст напоминает, что в августе 2020 года в Южном округе Флориды были представлены два других гражданских иска о конфискации собственности в Луисвилле, Кентукки и Далласе, Техасе. Утверждалось, что эта собственность также была куплена с использованием незаконно присвоенных средств "Приватбанка".

Все три объекта подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег, заявили в американском Минюсте.

В трех жалобах говорится, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, бывшие владельцы банка, растратили средства и обманули банк на миллиарды долларов. В жалобах также утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, до того, как переводили средства в Соединенные Штаты.

В США, как утверждается в жалобах, партнеры Коломойского, Мордехай Корф и Уриэль Лабери, отмывали незаконные средства. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране за сотни миллионов долларов, в том числе объекты, которые, по мнению властей США, подлежат конфискации: небоскреб в Кливленде, бизнес-центр в Луисвилле и офисный центр в Далласе.

Общая стоимость недвижимости превышает 60 млн долларов.