С января договор с "Нафтогазом" на поставку газа можно заключить в отделении Ощадбанка

С середины января 2021 года в отделениях Ощадбанка можно будет заключить договор о поставке газа с Газопоставляющей компанией (ГПК) "Нафтогаз Украины". Для оформления достаточно предоставить в банке паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье, а также EIC-код, говорится в сообщении компании.

"Мы продолжаем расширять возможности подключения новых клиентов. В условиях пандемии и для экономии времени советуем потребителям подавать заявку онлайн на сайте компании. Однако мы также заботимся об интересах людей, которым удобнее оформить заявку в партнерских отделениях, с помощью консультантов. Поэтому мы постоянно расширяем базу офлайн-партнеров. Возможность удобно сменить поставщика в одном из отделений банка станет нашим сервисным преимуществом и ускорит смену поставщика для тысяч клиентов. Наконец, газовый сервис "ходит" за клиентом, а не наоборот", - отметил директор ГПК Максим Рабинович, пишет Интерфакс-Украина.

Напомним, переход к новому поставщику происходит автоматически после подписания договора с новым.

Как сообщали СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область заявил, что сэкономить на газе населению помогут государственные компании, такие, как Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украина". По словам главы государства, именно Нафтогаз предлагает самые низкие цены на газ для населения после запуска полноценного рынка газа в текущем году.

Газ (10254) Нафтогаз (3119) Ощадбанк (221) Тарифы на газ (352)
Топ комментарии
+5
Перейшов від Фірташового Львівгаз збуту де ціна за січень 11 грн в Нафтогаз - 7,22 грн через Прива24... 7 днів і без проблем перевели.
31.12.2020 18:33 Ответить
+4
Контора "Рога и копыта". Мой опыт подключения к Нафтогазу через сайт: 1 ноября создал заявку, 3 ноября переслал пакет документов...... четыре раза названивал - ожидайте, через полтора месяца отказ без объяснения причин (проверил на сайте).
31.12.2020 18:16 Ответить
+2
Еще на почте надо. Шоб добавить драйву бабулькам. Там и так толчея.
31.12.2020 17:58 Ответить
И сразу отдать все деньги со счета, тарифы приятно удивят.
31.12.2020 17:58 Ответить
За кошелек Фирташа переживаешь? Полюбэ у Нафтогаза счас дешевле, чем у приватных облгазов.
31.12.2020 18:13 Ответить
Переживаю за пенсионеров и малоимущих, и с 2021 года за все население, правительство обязано минимизировать цену на газ, а не играться со стариками по заключению ежемесячных договоров на поставку газа.
31.12.2020 20:14 Ответить
В условиях конкуренции как раз цена и нормализируется. Это монополии выдирают из карманов потребителей последние копейки.
31.12.2020 20:34 Ответить
Крутят газом, как цыган солнцем.
31.12.2020 18:06 Ответить
Контора "Рога и копыта". Мой опыт подключения к Нафтогазу через сайт: 1 ноября создал заявку, 3 ноября переслал пакет документов...... четыре раза названивал - ожидайте, через полтора месяца отказ без объяснения причин (проверил на сайте).
31.12.2020 18:16 Ответить
https://privatbank.ua/postachalniki-komunalnyh-poslug Постачальники комунальних послуг

https://privatbank.ua/postachalniki-komunalnyh-poslug Приєднуйтеся до компанії «Нафтогаз України» через ПриватБанк!

=============================================================

Мене перевели до тижня часу!
31.12.2020 18:37 Ответить
Сформував заяву. Чекаю.
31.12.2020 19:58 Ответить
А що писати у полі "Площа об'єкта, м²" коли у мене звичайна квартира, хрущовка, у Львові, де газ використовується лише для приготування їжі, та кухня/ванна для підігріву води?
Я ж не опалюю всю площу квартири газом...
Заздалегіть дякую за допомогу!
14.01.2021 14:34 Ответить
В то, что от "частных" посредников можно свались к государственному... - это хорошо...
Возможно таким образом государство сможет полностью избавиться от коломойских, фиртешей и им подобным - рыночным способом...!
02.01.2021 22:05 Ответить
 
 