Прокуратура втихую занесла материалы, которые могут дать основания для заключения под стражу Микитася, - адвокат

Защита экс-главы "УкрБуда" Максима Микитася считает, что прокуратура пытается незаконным способом решить вопрос избрания меры пресечения их подзащитному по делу о похищении человека.

Об этом адвокат Микитася Артур Габриелян сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Прокуратура занимается фальсификацией. Они в суд дали одно ходатайство, или не дали, а нам дали совсем другие материалы, которые не совпадают между собой. Во-вторых, мы считаем, что во время одного из перерывов, когда мы отметили, что в материалах нет определенных данных, на основании которых можно было бы принимать решение о взятии под стражу, они в кабинет втихую занесли какие-то материалы, которые, возможно, дают основания для заключения Микитася под стражу. Возможно, мы не знаем какие это материалы. Но мы говорили, что без тех документов вообще нельзя рассматривать такой вопрос", - сказал адвокат.

По его словам, это свидетельствует о том, что прокуратура пытается "незаконным способом решить вопрос о взятии под стражу Микитася".

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд обязал принудительно доставить Микитася на заседание.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.