РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4087 посетителей онлайн
Новости
8 086 38

Прокуратура втихую занесла материалы, которые могут дать основания для заключения под стражу Микитася, - адвокат

Прокуратура втихую занесла материалы, которые могут дать основания для заключения под стражу Микитася, - адвокат

Защита экс-главы "УкрБуда" Максима Микитася считает, что прокуратура пытается незаконным способом решить вопрос избрания меры пресечения их подзащитному по делу о похищении человека.

Об этом адвокат Микитася Артур Габриелян сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Прокуратура занимается фальсификацией. Они в суд дали одно ходатайство, или не дали, а нам дали совсем другие материалы, которые не совпадают между собой. Во-вторых, мы считаем, что во время одного из перерывов, когда мы отметили, что в материалах нет определенных данных, на основании которых можно было бы принимать решение о взятии под стражу, они в кабинет втихую занесли какие-то материалы, которые, возможно, дают основания для заключения Микитася под стражу. Возможно, мы не знаем какие это материалы. Но мы говорили, что без тех документов вообще нельзя рассматривать такой вопрос", - сказал адвокат.

По его словам, это свидетельствует о том, что прокуратура пытается "незаконным способом решить вопрос о взятии под стражу Микитася".

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд обязал принудительно доставить Микитася на заседание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Микитась о принудительной доставке в суд: "Это ложь! Я сегодня утром уже был в суде"

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

Также на Цензор.НЕТ: Микитасю не избрали меру пресечения, адвокаты заявили отвод судье

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.

Автор: 

суд (25200) Укрбуд (56) Микитась Максим (155)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Микитась, хоч не із подарункового магазину, але не сепар і не промоскалик, як ті, хто хоче його за любу ціну змусити мовчати
показать весь комментарий
31.12.2020 20:05 Ответить
+3
А якби був петро олексійович ,то микитась би був депутатом і далі крали б разом з татаровим і іншою поганню і всіх все влаштовувало бо керували європатріоти. А не клоуни як зараз.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:43 Ответить
+2
Единственный выход для него просить НАБУ взять себя под стражу.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А как должна была, непонятно?
показать весь комментарий
31.12.2020 18:53 Ответить
жаба с гадюкой.....
показать весь комментарий
31.12.2020 19:04 Ответить
ето тот случай,когда можно сказать а какая разница!!??(вор должен сидеть в турма!!)
показать весь комментарий
31.12.2020 19:04 Ответить
обидва злодюги мають сидіти. Навіть так: вся банда зелених.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:22 Ответить
А коричневая?
показать весь комментарий
31.12.2020 21:09 Ответить
У кого полно бабла, для тех всё незаконно , когда их бедных обижают! То что они делали незаконно, не считается! Посадите как Аль Капоно!
показать весь комментарий
31.12.2020 19:10 Ответить
Злодії на банковій сидять. А цей - щипач поряд із тими.
показать весь комментарий
01.01.2021 12:32 Ответить
та дайте уж колонку микитасю!...или его адвокатам!
показать весь комментарий
31.12.2020 19:20 Ответить
А должны были заносить материалы торжественным маршем? ...
показать весь комментарий
31.12.2020 19:39 Ответить
А у відповідності до процесуального кодексу - не годиться?
показать весь комментарий
01.01.2021 12:33 Ответить
А якби був петро олексійович ,то микитась би був депутатом і далі крали б разом з татаровим і іншою поганню і всіх все влаштовувало бо керували європатріоти. А не клоуни як зараз.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:43 Ответить
Микитась, хоч не із подарункового магазину, але не сепар і не промоскалик, як ті, хто хоче його за любу ціну змусити мовчати
показать весь комментарий
31.12.2020 20:05 Ответить
Давай обмежений розкажи мені про дояра

Прокуратура нишком занесла матеріали, які можуть дати підстави для взяття під варту Микитася, - адвокат - Цензор.НЕТ 3661

Прокуратура нишком занесла матеріали, які можуть дати підстави для взяття під варту Микитася, - адвокат - Цензор.НЕТ 7664
показать весь комментарий
31.12.2020 20:18 Ответить
Якби я був обмежений то 2021 рік зустрічав би у колгоспі білорусь іцілував би у дупу дояра даруючи йому квіти щоб дозволив полизати.Мені гидко спілкуватись з громадянином білорусі який існує в своїй країні у позі раком і лізе в Україну радником.Ти лайно на колгоспних вилах.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:26 Ответить
Іншої відповіді від обмеженого імбіцила я навіть не очікував.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:33 Ответить
Коли вилізеш з лайна,звертайся,може ще чим допоможу,а поки з прихвостнями ***** не спілкуюсь.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:51 Ответить
Звичайно, на реальні факти тобі відповісти нема чим. Хіба що згадати ліпетську фабрику
показать весь комментарий
31.12.2020 21:57 Ответить
Мені до дупи і ліпецька артіль і 95 квартал.два чоботи на одну ногу.А ти не суй проса в чужого носа а займайся тим що вмієш.Лижи дупу дояру і *****.
показать весь комментарий
31.12.2020 22:07 Ответить
Ой, в тебе довбня питатиму куди і що мені сувати
показать весь комментарий
31.12.2020 23:21 Ответить
Лікуйся!
показать весь комментарий
01.01.2021 00:49 Ответить
Довбню, я тут з кінця 90-х по сімейним обставинам. Пи..див сепарів на півдні навесні-влітку 14-го,коли вони гастролюючи корчили з себе ущімльонних хунтою та намагалися захоплювати облдержадміністрації. На то є відповідні записи на фейсбуці у знайомих. Але такий подарунок для КДБ я тут не лишу.ліва рука повністю не востановилася з того часу.
Бажаю тобі розуму в цьому році.
показать весь комментарий
01.01.2021 01:38 Ответить
А, втомились за 5 років? Ну то відпочивай зараз, мудрий народе...
показать весь комментарий
01.01.2021 09:54 Ответить
Единственный выход для него просить НАБУ взять себя под стражу.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:13 Ответить
так тому і вилучили Микитасі з адвокатаи із залу суду, суддя відкрив слухпання в кабінеті, прокурор дав інші докази і суддя оголосив привід, грубувато, але коли нема доказів, А.Геращенко згадує якусь жінку, тому і йдуть на підлог. Ця практика апробована дуже давно. Короткий екскурс. Слухалась справа Промпартії, зал битком, , прокурор Криленко нервує, доказів немає, НКВД приносить оперативну справу, Криленко оголошує листи основного обвинуваченого Рамзіна до свого друга професора, який живе у Франції. Друг був агентом і жив на гроші НКВД. У Франції піднявся хай, де взялися листи. Друг в паніці, пише листи в НКВД ви мене не підставили, втік в СРСР. Скандал не описуємий. Політбюро надавало Криленку по шиї, начальник СОУ Євдокимова відправили в Туркестан. в 1937 році всіх причетних до справи Промпартії НКВД разом з Криленком розстріляли в особливому порядку, без права суду Відомстив Єжов разом із своїм дружбаном Євдокимовим. Тільки Рпмзін всіх пережив. А всіх сидільців по промпартії реабілітували аж у 1989 році на останній комісії Яковлева. Правнуки почали йти вже протореним шляхом. А яктам світло в кінці тунелю ?
показать весь комментарий
31.12.2020 20:40 Ответить
брехуну Зеленському ганьба за кришування причетного до розкрадання квартир національної гвардії Татарова. Всі розуміють, що Микитася хочуть налякати, щоб він не давав свідчення проти Татарова, тому швидко після його зізнання і дачі показань проти свого поплічника Татарова придумали злочин щоб змусити Микитася відмовитись від своїх свідчень.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:49 Ответить
А ничего, что Микитась сейчас гуляет под залогом 100 млн украденных средств? А ничего, что Микитась находится под следствием годами, а показания на Татарова дал только неделю назад?
показать весь комментарий
31.12.2020 21:01 Ответить
Тепер на Татарова ніхто показів не дасть. Нічого?
показать весь комментарий
01.01.2021 12:34 Ответить
Може Микитась і накрав ті 100млн , але штука в тому що це тверження треба довести у суді.А от з цим складно, це треба все робити по закону. У нас закон тільки на папері, а не в суді. Виявилось що Судді і суд потрібні всім і такому прохіндею як Микитась і патріоту Стерненку і, як не дивно екс президенту Порошенку.І пока цього не буде, не буде нічого-ні грошей,ні спокою,ні впевненості у завтрашньому дні. А буде ідіот Зеленський і його банда, ну і всякі Медведчуки,Вовки,Портнови...
показать весь комментарий
31.12.2020 21:50 Ответить
 
 