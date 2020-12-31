РУС
Офис Генпрокурора о заявлении НАБУ по "делу Злочевского": Прекратите делиться служебными данными с посторонними

Офис Генерального прокурора рекомендует НАБУ и САП пересмотреть подходы в вопросах коммуникации.

Об этом говорится в заявлении Офиса Генпрокурора в ответ на заявление НАБУ по "пленкам Злочевского" о том, что Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Генерального прокурора считает необходимым отреагировать на непрофессиональную риторику, которую себе позволили отдельные сотрудники НАБУ о роли Офиса Генпрокурора в вопросе расследования так называемого дела о предоставлении взятки руководству НАБУ и САП, в котором подозревается бывший Министр экологии.

Сегодня в СМИ появилась новость о том, что Офис Генпрокурора пытается защитить экс-министра экологии времен Януковича. Хотим предостеречь авторов этой фантастической заметки - введение общества в заблуждение и сознательно спланированная фальсификация фактов не делает чести офицерам правоохранительных органов Украины. Профессионал своего дела доказывает свою пригодность поступками, а не написанием недостоверных сообщений.

Офис Генпрокурора предлагает своим партнерам в лице руководства НАБУ перейти от практики общения на страницах Интернета к живой деловой дискуссии, прекратить распространять ложную информацию и делиться служебными данными с посторонними лицами с целью распространения их в СМИ - все это не делает сильнее ни вас, ни граждан Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ: Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича. Бюро рассекретило "пленки Злочевского". ВИДЕО

В ответ на такие непродуманные слова в адрес Офиса Генпрокурора, ниже мы хотим предоставить сухие факты из хроники реакции Офиса Генерального прокурора на те или иные решения украинских судов или иные процессуальные решения в рамках этого уголовного производства.

01.10.2020 судья Печерского районного суда. Киева И. Литвинова удовлетворила жалобу адвоката П.Бойко, представляющего интересы экс-министра экологии, в результате обязав Генерального прокурора И.Венедиктову отменить постановление детектива НАБУ В.Крютченко от 12.08.20 о возобновлении расследования уголовного производства №420140000001590 от 17.11. 2014. В данном случае речь идет именно о том уголовном производстве, за закрытие которого, по мнению следствия, и передавалась неправомерная выгода в размере 5 млн долл. США.

Такое решение, конечно, было обжаловано Офисом Генпрокурора, как в апелляционном, так и в кассационном порядке. Отметим, что Офис Генпрокурора относится с большим вниманием и уважением, как к деятельности наших партнеров из НАБУ и коллег из САП, так и к букве и духу закона, которым мы все руководствуемся при принятии процессуальных решений. В рамках апелляционного и кассационного обжалования постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева Генпрокурор И.Венедиктова настаивала на том, что судья Печерского районного суда г. Киев не должен был открывать производство, а передать его для принятия решения в ВАКС, так как само дело расследуется детективами НАБУ, а процессуальное руководство осуществляют прокуроры САП. Не согласившись с доводами Генпрокурора, судья апелляционного суда и судьи уголовного кассационного суда в составе Верховного Суда, отказали в открытии производства и, тем самым, оставили в силе решение судьи районного уровня.

Более того, 23.10.2020 Генпрокурор И.Венедиктова обратилась к ВСП с дисциплинарной жалобой на действия судьи И.Литвиновой по делу №757 / 40859/20-к. Входящий номер жалобы - 10129/0 / 8-20. ВСП 25.11.2020 отказала в открытии дисциплинарного дела по жалобе Генпрокурора И.Венедиктовой.

Таким образом, рассуждая на языке права, а не эмоций и самопиара, сегодня, отсутствуют какие-либо основания утверждать, что судья Печерского районного суда Киева И.Литвинова действовала с нарушением закона при вынесении решения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент НАБУ Шевченко - Зеленскому: Венедиктову нужно немедленно уволить. Вы становитесь гарантом вседозволенности для коррумпированных тварей

Также просим не манипулировать фактами, поскольку граждане не в состоянии быстро разобраться в юридических тонкостях расследования таких сложных уголовных производств и обжаловании тех или иных процессуальных решений в национальных судах Украины. Просим обратить внимание на то обстоятельство, что часто адвокаты лиц с процессуальным статусом обращаются именно в Печерский районный суд Киева исключительно по той причине, что предметом их жалоб является деятельность Генерального прокурора, а не прокурора САП, действия которого, справедливости ради, объективно должны и всегда оспариваются в ВАКС. По мнению Верховного Суда, такие жалобы подсудны исключительно Печерскому районному суду Киева. Данная правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 12.10.2020 г. по делу №757 / 12540/20-к.

Руководство Офиса Генпрокурора всегда и при любых обстоятельствах старается всячески поддержать своих партнеров из НАБУ и коллег из САП, но вынуждены рекомендовать пересмотреть подходы в вопросах коммуникации между ведомствами и нацелиться на конструктив.

Также считаем, что пришло время принять во внимание судебную практику, которая насчитывает достаточное количество обязательных выводов судей Верховного Суда на тему определения подследственности и подсудности. Таким примером может служить решение ВС от 25.08.2020, которым отказано в удовлетворении представления Киевского апелляционного суда о направлении материалов производства по апелляционной жалобе адвоката Е.Ненова на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 04.08.2020, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на бездействие Офиса Генпрокурора, из Киевского апелляционного суда в ВАКС в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Действительно, постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева Т.Ильевой от 24.12.2020 по делу №757 / 50347/20-к, жалоба адвоката в интересах подозреваемого на бездействие Генпрокурора И.Венедиктовой в деле №52020000000000362 от 03.06.2020 о решении спора о подследственности, была удовлетворена. В своем постановлении судья Т.Ильева постановила изменить подследственность в указанном уголовном производстве и поручить расследование другому органу досудебного расследования. Такое решение следственного судьи Печерского районного суда Киева было обжаловано Офисом Генпрокурора в апелляционном порядке.

По состоянию на 31.12.2020 ни Генпрокурором И.Венедиктовой, ни кем-либо другим из числа руководства Офиса Генерального прокурора не принималось решение об изменении подследственности в уголовном производстве №52020000000000362 от 03.06.2020. Любая информация, прямо или косвенно подтверждает это утверждение - ложь", - говорится в заявлении Офиса Генпрокурора.

Напомним, НАБУ 31 декабря заявило, что детективы завершили расследование в деле Злочевского еще в начале декабря. Однако 24 декабря Печерский суд тайно, без участия прокуроров САП, обязал Офис Генпрокурора забрать дело у НАБУ и передать его другому органу расследования, утверждают в Бюро. Бюро считает решение суда незаконным и отмечает, что закон запрещает передавать дела НАБУ в другие органы. В НАБУ также отмечают, что суд отказался предоставить полный текст решения прокурорам САП и, вопреки законодательству, передал его представителю ОГП, который не является прокурором по делу и не может участвовать в процессуальных действиях. Таким образом, по мнению НАБУ, Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича.

НАБУ (4549) Злочевский Николай (149) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2606)
+18
После ухода Зе слово офис будет ассоциироваться с сборищем клоунов и мудаков.
31.12.2020 18:50 Ответить
+11
Таке враження що більшої курви ніж ця *********** в Україні не знайти.
31.12.2020 18:58 Ответить
+9
Настане черга і Бєнядиктовій відповідати за кривосуддя !!!)))
31.12.2020 18:54 Ответить
После ухода Зе слово офис будет ассоциироваться с сборищем клоунов и мудаков.
31.12.2020 18:50 Ответить
А підприємці перейменують свої офіси у контори.
31.12.2020 18:56 Ответить
Французький варіант - бюро - теж нічого так.
31.12.2020 19:02 Ответить
И наркоманов!!!
31.12.2020 19:05 Ответить
народ Украины для этих ублюдков уже посторонние-
31.12.2020 18:54 Ответить
Настане черга і Бєнядиктовій відповідати за кривосуддя !!!)))
показать весь комментарий
31.12.2020 18:54 Ответить
Таке враження що більшої курви ніж ця *********** в Україні не знайти.
31.12.2020 18:58 Ответить
Чухонь вузькоока
31.12.2020 19:24 Ответить
Здраааа майа раааа... а толстожопая ленкабандаренка... а эта кобыла с кривым глазом, как ее... лукаш, вспомнил... а ганка герман, а мосейчучка, иннка богохульская... та богата Украина на могилевских, шо там...
31.12.2020 19:53 Ответить
Ничего. Скоро стаю во главе с узкоглазой крысой попустит. После 20 января им настойчиво порекомендуют прекратить эту дурацкую писанину и свалить в отставку,пока не поздно.
31.12.2020 19:00 Ответить
кто?
31.12.2020 19:17 Ответить
Куда?
31.12.2020 19:29 Ответить
после 20-го кто будет руководить Веникдиктовой?
31.12.2020 20:04 Ответить
Закон.
31.12.2020 20:15 Ответить
Тут не важливо, "хто", тут важливо - "звідки".
31.12.2020 19:46 Ответить
Страшен не звон, а то -- про кого он.
...ехал как-то совсем не так давно через Поляндию в Нэньку... -- зелёный коридор объехал -- там 5 км. очередь -- а я ж ничего, кроме себя не везу...
-- не все меня сразу поняли.

Сперва погранцы -- девушка: А чего вы в общую очередь не стали?
-- А чего у вас калаш без магазина?
-- Шо?
-- Ихь виль дюрьх роте фарен.
-- Шо? -- и сразу барышня заулыбалась... -- немца встретила...*)

...короче -- там, шоб проехать через красный -- надо 5 евриков дать -- я и дал.

Каюсь! -- дал бы и 10 -- но не просили...
О такой я коррупционер и алигарх...*)

Потом, я ещё по Украине ехал, где-то 800 км. ... -- стыдно рассказывать -- про всех...
31.12.2020 19:02 Ответить
А я так через дип .езжу. 10€ и порядок
31.12.2020 19:07 Ответить
Плата по таксе! Такса рубль. (с)
31.12.2020 19:10 Ответить
Так з вашою кодлою прокурорською по іншому не можна. Гадюшник, який нічим не поступається судам. Потвори
31.12.2020 19:02 Ответить
Інших в Україні просто нема !!!))))
31.12.2020 19:07 Ответить
Я знаю ще одного міністра януковича якого не посадили.
31.12.2020 19:05 Ответить
А я клована знаю,якому місце під шконкою !!))
31.12.2020 19:08 Ответить
Згоден, пьётр ще той клован.
31.12.2020 19:14 Ответить
У вас в слове Беня, пять ошибок.
31.12.2020 20:04 Ответить
Всі торгові партнери пьётра так чи інакше кловани, яким місце під шконкою, беня не виключення.
31.12.2020 20:30 Ответить
Ну да, устами Портнова истина глаголет. Ну и вы с Ослом Оманским 😁
31.12.2020 21:05 Ответить
Можеш і далі так себе вести, твоє право. Головне що це не змінить того що порохоботи програли назавжди, разом з "іконою" пьётром шоколадным.
31.12.2020 22:04 Ответить
Ну у вас своя икона, подельник КалоМойши 😁
Список финалистов завершил украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его обвиняют в том, что он получил заем от своего тогдашнего банка "Приватбанка" на более 5 миллиардов долларов.

Деньги исчезли в серии оффшоров. Убытки составили 40% всех частных депозитов в стране. Но Коломойский не был арестован, и сейчас он лоббирует возможность вернуть контроль над банком после того, как учреждение спасло государство, отметили в OOCRP.
01.01.2021 01:41 Ответить
Вот и славно. Наделал дел, пущай ответит. Но не забывай и про своего, пьётра. Беня конечно жулик и вор. Но на пьётре еще в дополнении к воровству и крови достаточно. Крови лучьших сынов Украины.
01.01.2021 01:52 Ответить
Оно и пруфы- не помешали бы. Нет я понимаю, у Портнова в Панаме не заладилось, но он новые идеи регулярно подкидывает 💯% "своему прокурору".
01.01.2021 03:09 Ответить
да достаточно вспомнить "парадик" с раздачей плюшек. В то время когда Сынов Украины кацапы убивали.
01.01.2021 11:59 Ответить
Ну, давайте. Вместе вспомним. Только давайте так, я не от себя, а от Сынов Украины приведу мнение по поводу парада. А вы опровергните. Ок?
Ну и между делом вспомним мнение этих "Сынов Украины" по поводу *********** топчущего флаг Украины вместе с зайчиком - дебилом.
01.01.2021 13:03 Ответить
Хорошо. Ваше право приводить мнение. Хотелось бы услышать мнение от Сынов которые погибли. Мнение от детей, жен, матерей погибших Сынов. От сынов попавших в плен тогда слышал с первых уст. И да, опровергать мнение, это глупая затея, мнение или есть или его нет. Вот факты можно или подтвердить или опровергнуть.
01.01.2021 13:55 Ответить
Бєнядіктова та ОГПУ, ловіть клієнта!

Офис Генпрокурора о заявлении НАБУ по "делу Злочевского": Прекратите делиться служебными данными с посторонними - Цензор.НЕТ 5379
31.12.2020 19:05 Ответить
делиться служебными данными с посторонними лицами с целью распространения их в СМИ - все это не делает сильнее ни вас, ни граждан Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3240088 вот же уроды!!как ,,сжерать деньги и не малые граждан Украины"(читай налогоплательщиков) так они эти деньги,,свои" а как информацией делиться так это оказывается уже с ,,посторонними!!??"они что и вправду на всю голову отморожены и все напрочь без исключения!!
31.12.2020 19:11 Ответить
Почему силовым структурам платят денжища за имитацию работы? Разве нет для этого театров? Почему дупутатам платят вааще зряплату? Они и так будут ходить на заробиткы!
31.12.2020 19:21 Ответить
Как красиво можно "ломать" и "сливать" Дело - только цена вопроса и связи...
Какую сумму зарядили лже мантийке - " судья Печерского районного суда. Киева И. Литвинова....." , сколько в апелляцию занесли..., сколько в кассацию...- ну и сколько самой хЭнпрокурорше...
31.12.2020 19:22 Ответить
А Вы ещё вспомните аргументацию зарплаты в размере 200 000 грн судьям: «что бы у них не было искушения брать взятки!»
31.12.2020 19:30 Ответить
Они как пчёлки: взятки берут.
31.12.2020 19:35 Ответить
я когда все вспоминаю , вспоминаю и Линча....и Робин Гуда ...и Довбуша ...и Кармелюка....и все остальное ...
01.01.2021 00:58 Ответить
Если вы в США выбросите окурок из окна машины, то блжайший патруль вас остановит и оштрафует, потому, что первый же водила, заметивший ваш поступок, немедленно донесёт. И это правильно!
31.12.2020 19:34 Ответить
все вірно...
01.01.2021 00:56 Ответить
Всё надо ВАСЬ-ВАСЬ. Видно хабар уже поделили.
31.12.2020 19:29 Ответить
Посторонние ? Это они об украинском обществе , которое БЛИН их содержит , поит, кормит
31.12.2020 19:43 Ответить
тут надо разобраться кто посторонний......
31.12.2020 19:45 Ответить
Ця наволоч уже переплюнула покидька луценка.
31.12.2020 19:58 Ответить
Вова в темі, шо Вєнєдіктова його КСом опустила, вона ж харківська лярва вже дано грає на Портнова а Портнов на ОПОЗАЖОПУ
31.12.2020 20:10 Ответить
Бенядиктову мокнули в говно, а она в ответ что это не говно😄
31.12.2020 21:06 Ответить
Боротьба 100відсоткових із 100відсотковими!
31.12.2020 21:46 Ответить
Генпутана і ОПУ почали счпаільно діяти, як тупорилий Піночет в Чілі в 1973 році.
01.01.2021 10:25 Ответить
Народ Украины для карманного прокурора и судей уже посторонние?!!!
01.01.2021 11:21 Ответить
 
 