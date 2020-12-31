Офис Генпрокурора о заявлении НАБУ по "делу Злочевского": Прекратите делиться служебными данными с посторонними

Офис Генерального прокурора рекомендует НАБУ и САП пересмотреть подходы в вопросах коммуникации.

Об этом говорится в заявлении Офиса Генпрокурора в ответ на заявление НАБУ по "пленкам Злочевского" о том, что Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Генерального прокурора считает необходимым отреагировать на непрофессиональную риторику, которую себе позволили отдельные сотрудники НАБУ о роли Офиса Генпрокурора в вопросе расследования так называемого дела о предоставлении взятки руководству НАБУ и САП, в котором подозревается бывший Министр экологии.



Сегодня в СМИ появилась новость о том, что Офис Генпрокурора пытается защитить экс-министра экологии времен Януковича. Хотим предостеречь авторов этой фантастической заметки - введение общества в заблуждение и сознательно спланированная фальсификация фактов не делает чести офицерам правоохранительных органов Украины. Профессионал своего дела доказывает свою пригодность поступками, а не написанием недостоверных сообщений.



Офис Генпрокурора предлагает своим партнерам в лице руководства НАБУ перейти от практики общения на страницах Интернета к живой деловой дискуссии, прекратить распространять ложную информацию и делиться служебными данными с посторонними лицами с целью распространения их в СМИ - все это не делает сильнее ни вас, ни граждан Украины.

В ответ на такие непродуманные слова в адрес Офиса Генпрокурора, ниже мы хотим предоставить сухие факты из хроники реакции Офиса Генерального прокурора на те или иные решения украинских судов или иные процессуальные решения в рамках этого уголовного производства.



01.10.2020 судья Печерского районного суда. Киева И. Литвинова удовлетворила жалобу адвоката П.Бойко, представляющего интересы экс-министра экологии, в результате обязав Генерального прокурора И.Венедиктову отменить постановление детектива НАБУ В.Крютченко от 12.08.20 о возобновлении расследования уголовного производства №420140000001590 от 17.11. 2014. В данном случае речь идет именно о том уголовном производстве, за закрытие которого, по мнению следствия, и передавалась неправомерная выгода в размере 5 млн долл. США.



Такое решение, конечно, было обжаловано Офисом Генпрокурора, как в апелляционном, так и в кассационном порядке. Отметим, что Офис Генпрокурора относится с большим вниманием и уважением, как к деятельности наших партнеров из НАБУ и коллег из САП, так и к букве и духу закона, которым мы все руководствуемся при принятии процессуальных решений. В рамках апелляционного и кассационного обжалования постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева Генпрокурор И.Венедиктова настаивала на том, что судья Печерского районного суда г. Киев не должен был открывать производство, а передать его для принятия решения в ВАКС, так как само дело расследуется детективами НАБУ, а процессуальное руководство осуществляют прокуроры САП. Не согласившись с доводами Генпрокурора, судья апелляционного суда и судьи уголовного кассационного суда в составе Верховного Суда, отказали в открытии производства и, тем самым, оставили в силе решение судьи районного уровня.



Более того, 23.10.2020 Генпрокурор И.Венедиктова обратилась к ВСП с дисциплинарной жалобой на действия судьи И.Литвиновой по делу №757 / 40859/20-к. Входящий номер жалобы - 10129/0 / 8-20. ВСП 25.11.2020 отказала в открытии дисциплинарного дела по жалобе Генпрокурора И.Венедиктовой.



Таким образом, рассуждая на языке права, а не эмоций и самопиара, сегодня, отсутствуют какие-либо основания утверждать, что судья Печерского районного суда Киева И.Литвинова действовала с нарушением закона при вынесении решения.

Также просим не манипулировать фактами, поскольку граждане не в состоянии быстро разобраться в юридических тонкостях расследования таких сложных уголовных производств и обжаловании тех или иных процессуальных решений в национальных судах Украины. Просим обратить внимание на то обстоятельство, что часто адвокаты лиц с процессуальным статусом обращаются именно в Печерский районный суд Киева исключительно по той причине, что предметом их жалоб является деятельность Генерального прокурора, а не прокурора САП, действия которого, справедливости ради, объективно должны и всегда оспариваются в ВАКС. По мнению Верховного Суда, такие жалобы подсудны исключительно Печерскому районному суду Киева. Данная правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 12.10.2020 г. по делу №757 / 12540/20-к.



Руководство Офиса Генпрокурора всегда и при любых обстоятельствах старается всячески поддержать своих партнеров из НАБУ и коллег из САП, но вынуждены рекомендовать пересмотреть подходы в вопросах коммуникации между ведомствами и нацелиться на конструктив.



Также считаем, что пришло время принять во внимание судебную практику, которая насчитывает достаточное количество обязательных выводов судей Верховного Суда на тему определения подследственности и подсудности. Таким примером может служить решение ВС от 25.08.2020, которым отказано в удовлетворении представления Киевского апелляционного суда о направлении материалов производства по апелляционной жалобе адвоката Е.Ненова на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 04.08.2020, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на бездействие Офиса Генпрокурора, из Киевского апелляционного суда в ВАКС в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.



Действительно, постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева Т.Ильевой от 24.12.2020 по делу №757 / 50347/20-к, жалоба адвоката в интересах подозреваемого на бездействие Генпрокурора И.Венедиктовой в деле №52020000000000362 от 03.06.2020 о решении спора о подследственности, была удовлетворена. В своем постановлении судья Т.Ильева постановила изменить подследственность в указанном уголовном производстве и поручить расследование другому органу досудебного расследования. Такое решение следственного судьи Печерского районного суда Киева было обжаловано Офисом Генпрокурора в апелляционном порядке.



По состоянию на 31.12.2020 ни Генпрокурором И.Венедиктовой, ни кем-либо другим из числа руководства Офиса Генерального прокурора не принималось решение об изменении подследственности в уголовном производстве №52020000000000362 от 03.06.2020. Любая информация, прямо или косвенно подтверждает это утверждение - ложь", - говорится в заявлении Офиса Генпрокурора.

Напомним, НАБУ 31 декабря заявило, что детективы завершили расследование в деле Злочевского еще в начале декабря. Однако 24 декабря Печерский суд тайно, без участия прокуроров САП, обязал Офис Генпрокурора забрать дело у НАБУ и передать его другому органу расследования, утверждают в Бюро. Бюро считает решение суда незаконным и отмечает, что закон запрещает передавать дела НАБУ в другие органы. В НАБУ также отмечают, что суд отказался предоставить полный текст решения прокурорам САП и, вопреки законодательству, передал его представителю ОГП, который не является прокурором по делу и не может участвовать в процессуальных действиях. Таким образом, по мнению НАБУ, Офис Венедиктовой и суд пытаются защитить министра времен Януковича.