Лавров погрузил в медикаментозный сон "нормандские переговоры" на уровне МИД, - Кулеба
По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Нормандский формат переговоров по поводу войны на Донбассе еще "жив" и необходим, хотя на уровне МИД почти заморожен из-за действий РФ.
Об этом он рассказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, "жив" ли еще Нормандский формат, Дмитрий Кулеба ответил, что он "живее всех живых".
"На уровне министров иностранных дел он жив, но находится в медикаментозном сне. И в этот медикаментозный сон его погрузило Министерство иностранных дел РФ", - отметил он, добавив, что имеет в виду главу МИД РФ Сергея Лаврова.
Кулеба отметил, что не считает "тупиком" ситуацию с Нормандским форматом из-за отсутствия повторной встречи на уровне лидеров (после 9 декабря 2019 года), несмотря на то, что Россия усложнила переговорный процесс.
"Был первый год, когда все ехали по очень быстрой дороге и были достигнуты конкретные результаты, но затем РФ рядом своих действий превратила хайвей на раздолбанный путь, по которому ехать очень сложно, да еще и с максимальной осторожностью, чтобы не оторвать колесо. Но мы едем и будем ехать, потому что наша цель, цель президента не меняется. Это мир в Украине, восстановление территориальной целостности Украины. И для достижения этого результата нужно говорить не с какими-то посредниками, а с Россией, которая начала эту войну", - подчеркнул Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я думаю, шо Байден первый его аннулирует...*)
Новини на Львівському телебаченні:
- І наостанок гарна новина: у Москві завтра мінус 36 та хуртовина...
На вулиці Левицького у Львові питають у діда:
- Як краще попасти в російське консульство?
Дід трохи поміркував, відповідає: - Мабуть що з гранатомета.
Чому не спитали у діда
- де тут останівка до російського консульства?
Но Вам гранатомёт явно не по душе 😀😀😀
"Когда русские пословицы перевели на английский, а потом на русский получилось:
"Что сказано за бокалом содовой не будет произнесено за стаканом виски"
"Дама сошедшая с автомобиля увеличивает его скорость"
https://censor.net/ru/user/452650 С новым годом!
Росію, рік тому, врятувало Північне Прикавказзя - там грунти такі, як у нас... Так що хай у них не буде снігу з морозом. Повірте сину агронома.... Снігу не буде, вода з дощами, зійде. Тиждень морозів, по безсніжжю - і озимині "капець", вимерзне. Та у них і озимини сіють небагато, лише жито - розрахунок на ярину, на пшеничку. А весняне сонечко, з вітерцем, висушить грунти швидко.... Поки земля прогріється, вона висохне. А сіять зерно у суху землю - все одно, що викидать... А з пустим животом не повоюєш...
Кулеба стратег і тактик ближнього бою
Медичні вирази взяв на озброєння наш головний
дипломат. У старого конякі ************ сон тільки наркотичний! І в ньому він бачить ваші "норманскіє переговори", скажемо так - у
вигляді блювотіння... нарко-токизного...
ЧИ ВОВА В ТЄМІ?