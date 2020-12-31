Наемники РФ открывали огонь из гранатомета в районе Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ООС
В течение текущих суток, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил практически вдоль всей линии разграничения наблюдалась тишина.
Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18:30 31 декабря 2020 г., передает Цензор.НЕТ.
"Одно нарушение прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Старогнатовка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 66 взрывоопасных предметов.
Обстановка в районе проведения операции и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
Желаем в новом 2021 году стабильности и тишины.
Слава Украине!" - говорится в сводке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-- Стреляли...
За хлеб и воду и за свободу, спасибо нашему савейскаму народу! (с)