Наемники РФ открывали огонь из гранатомета в районе Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ООС

Наемники РФ открывали огонь из гранатомета в районе Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ООС

В течение текущих суток, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил практически вдоль всей линии разграничения наблюдалась тишина.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18:30 31 декабря 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Одно нарушение прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Старогнатовка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Своя война": Константин Фартушный и Андрей Неверов о боях под Луганском в 2014 - 2015 годах. ВИДЕО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 66 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Желаем в новом 2021 году стабильности и тишины.

Слава Украине!" - говорится в сводке.

Наемники РФ открывали огонь из гранатомета в районе Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ООС 01
Наемники РФ открывали огонь из гранатомета в районе Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ООС 02

обстрел (29155) Донбасс (26963) наемники рф (2098) операция Объединенных сил (6766)
+2
Завтра в бумажке из зеленых напишут, что это были не обстрелы, а праздничные салюты орков
31.12.2020 19:47
+2
Наверное "Боярки " упились российские найманци и решили пульнуть в нашу сторону...нужно было им к окопам отправить бычка камикадзе с рюкзаком мин.
31.12.2020 19:49
+2
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета в районі Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3848
31.12.2020 20:06
Завтра в бумажке из зеленых напишут, что это были не обстрелы, а праздничные салюты орков
31.12.2020 19:47
-- Я расчитывал на тебя Саид!
-- Стреляли...
31.12.2020 19:48
Наверное "Боярки " упились российские найманци и решили пульнуть в нашу сторону...нужно было им к окопам отправить бычка камикадзе с рюкзаком мин.
31.12.2020 19:49
Если потерь нет, будем справлять НГ? Всем побольше денег, радости и главное здоровья
31.12.2020 19:52
Ну, вот и я так думаю... -- Меркель сказала: Не стрелять! ... Зеля ответила: Есть!
За хлеб и воду и за свободу, спасибо нашему савейскаму народу! (с)
31.12.2020 20:04
В наше время надо радоваться мелочам Гутен рутч инс неуе яр
31.12.2020 20:08
Время с возрастом всегда не совпадет... -- но, как ты сказал -- так я и радуюсь! Тебе всего, прочего и сверху -- шо б было хорошо...*)
31.12.2020 20:13
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета в районі Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3848
31.12.2020 20:06
В ответку дайте им праздничный салют залпом из смерчей и ураганов
31.12.2020 20:08
Но тебя не стоит ожидать отвоёвывать Крым, я правильно понял?
31.12.2020 20:10
Да так, чтоб их артсклады в стороне не оказались!
31.12.2020 20:12
Коломойский не знает в какую сторону бежать .зажали со всех сторон, кто то говорит что в Мордовии неплохо ,нужно только входную поставить, сейчас с Украины в сторону Саранска готовится ГУМ конвой с 21 машиной набитой ящиками "Боярки"
31.12.2020 20:11
 
 