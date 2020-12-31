Пока нет признаков, что Грузия оторвется от Украины в вопросе получения Плана действий по членству в НАТО, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит индикаторов для получения Грузией раньше Украины Плана действий относительно членства в НАТО, но если она опередит, это только укрепит украинские позиции.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба выразил убеждение, что на саммите НАТО осенью 2021 года "сто процентов будет подтверждена политика открытых дверей".

"Ни у кого нет сомнений, что Украина и Грузия являются особыми партнерами, максимально приближенными к Альянсу... Что касается Грузии. У меня сейчас нет индикаторов, Грузия оторвется от Украины в вопросе ПДЧ", - сказал Кулеба.

В то же время он заметил, что "предательства не будет", даже если Грузия получит ПДЧ раньше Украины.

"Я считаю, что предательства не будет в любом случае. Объективно, Грузия раньше стала участником программы расширенных возможностей НАТО. Они уже очень серьезно углубились в те сферы, в которые мы только начинаем углубляться. Я вам больше скажу, если Грузия первой получит ПДЧ, это только укрепит наши позиции, потому что покажет, что и для Украины ПДЧ становится совершенно безальтернативным. Если получим одновременно - тоже прекрасно", - сказал глава МИД.

В этом контексте Кулеба предостерег, что "не надо превращать поход в НАТО в социалистическое соревнование".

"Есть нормальный политический процесс. Нас интересует конечная цель. А конечная цель - это Украина как государство-член Североатлантического альянса", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, НАТО в июне предоставило Украине статус партнера расширенных возможностей. Таким образом, Украина стала шестым таким партнером НАТО наряду со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией.