Новости
Пока нет признаков, что Грузия оторвется от Украины в вопросе получения Плана действий по членству в НАТО, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит индикаторов для получения Грузией раньше Украины Плана действий относительно членства в НАТО, но если она опередит, это только укрепит украинские позиции.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью ТСН

Кулеба выразил убеждение, что на саммите НАТО осенью 2021 года "сто процентов будет подтверждена политика открытых дверей".

"Ни у кого нет сомнений, что Украина и Грузия являются особыми партнерами, максимально приближенными к Альянсу... Что касается Грузии. У меня сейчас нет индикаторов, Грузия оторвется от Украины в вопросе ПДЧ", - сказал Кулеба.

В то же время он заметил, что "предательства не будет", даже если Грузия получит ПДЧ раньше Украины.

"Я считаю, что предательства не будет в любом случае. Объективно, Грузия раньше стала участником программы расширенных возможностей НАТО. Они уже очень серьезно углубились в те сферы, в которые мы только начинаем углубляться. Я вам больше скажу, если Грузия первой получит ПДЧ, это только укрепит наши позиции, потому что покажет, что и для Украины ПДЧ становится совершенно безальтернативным. Если получим одновременно - тоже прекрасно", - сказал глава МИД.

В этом контексте Кулеба предостерег, что "не надо превращать поход в НАТО в социалистическое соревнование".

"Есть нормальный политический процесс. Нас интересует конечная цель. А конечная цель - это Украина как государство-член Североатлантического альянса", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, НАТО в июне предоставило Украине статус партнера расширенных возможностей. Таким образом, Украина стала шестым таким партнером НАТО наряду со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией.

+2
От вас дебилов даже Занзибар оторвётся!)
31.12.2020 20:18
+2
😀😀😀

Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 дойчемарок!
31.12.2020 20:56
+1
Погрузись в медикаментозный сон деятель
31.12.2020 20:14
Погрузись в медикаментозный сон деятель
31.12.2020 20:14
Але не при этом ЗЕленою нюхаче... В жопе которого торчит рука Коло Мойшы...
31.12.2020 20:19
А пока МАЕМО, ТЭ ЩО МАЕМО.
31.12.2020 20:25
...только после применения зелепузыми спецоборудования
Пока нет признаков, что Грузия оторвется от Украины в вопросе получения ПДЧ по членству в НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9652
31.12.2020 20:17
От вас дебилов даже Занзибар оторвётся!)
31.12.2020 20:18
відірвись ти від зеленого гівна- спаси ще свою репутацію пока є час
31.12.2020 20:18
А Кулеба з Сійярто вже "перегорнув сторінки історії", щоб Угорщина не блокувала цей процес?
31.12.2020 20:19
Просто Слугам стоя на коленях в Верховной зраде нужно спеть гимн Мадяр....
показать весь комментарий
Грузия оторвется от Украины
Кулеба изверг! -- совсем Саакашвили не жалеет...
31.12.2020 20:20
Про НАТО для всех нищих: -- это очень дорого стоит! Даже Германии не хватает, шо б её Амэрыка не ругала.

Оно вам такое мутное щасте надо? -- с поляками и прибалтами кучкуйтесь -- целей будете!
...а НАТО вам поможет...
31.12.2020 20:24
Германия, ето куда не поверни, а лидер Европы.
"Даже Германии не хватает, шо б её Амэрыка не ругала." - думаю присутствует некоторое соревнование за лидерство в етом случае....
но самое главное - "Амэрыка" ето не только и столько рыжий гольфист, нанятый и как оказалось абслютно гавняный ниже среднего уровня менеджер....
за поляков и прибалтов - абсолютно согласен.
31.12.2020 20:50
Брат -- Киевский!
-- меня Америка не душит...
-- токо тебя хочется поздравить и вселить тебе надежды на следующий год!

Мы провёмся! -- а может ещё и увидимся? -- чем тяжелей, тем интересней...
Будь здоров! -- и все твои девки, бабки, детки и внуки! *)
31.12.2020 21:00
и тебе, земляче, родне и друзьям, всего самого!
как то уже вылезем в новом году из дерьма в которое влезли двумя ногами,
переобуемся и попрем дальше - "солнцем палимы"
31.12.2020 21:09
постулат номер раз!
"если работа отвлекает тебя от ЦН? - бросай ее на хрен ету работу"
31.12.2020 21:20
Давай не будем про мою работу... -- есть верблюд -- на нём везут!
...три левых смены токо шо откатал -- со всем начальством поругался -- ...дали денег... ...я сказал, шо посчитаю и подумаю. Им меня ещё надо... *)
31.12.2020 21:27
ты прав - не за работу и не сегодня )))
я и сейчас на работе, клык туда - работа, клык сюда - цензор...
когда-нибудь точно перепутаю и отошлю на работу свой цензоровский коммент,
а на цензор пришлю свой ответ Stacey - поржут и тут и там
31.12.2020 21:35
😀😀😀

Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 дойчемарок!
31.12.2020 20:56
но если она опередит, это только укрепит украинские позиции.- это ж каким ********* нужно быть .что бы отставание укрепляло украинские позиции?
31.12.2020 20:30
А кем надо быть, чтоб финансистку назначали полом в ключевую НАТОвскую страну для Украіни ! ****** ПРодажными!
31.12.2020 20:38
Україні Краще бути в НАТО ,бо з початком війни в Україні ,ЄС ,в лиці фріців і французів показало себе як вассали оккупанта України
31.12.2020 21:12
В ЕС есть шанс вступить с нерешенным территориальным спором с одним ,,сопредельным государством", а в НАТО к сожалению нет . Потому что они отлично знают что это за сопредельное государство , поэтому в лице французов и немцев будут упираться руками и ногами, а для членства в ЕС нужны реформы и улучшение показателей уровня жизни.Все это при желании целиком достижимо.НО стремиться в эти институции все равно нужно и рано или поздно Украина в них будет полноправным членом , просто в НАТО только после решения территориально конфликта с рашкой
31.12.2020 22:50
Ты не прав ,что в НАТО нельзя вступить с нерешенным территориальным спором...Турция и Греция тому пример
31.12.2020 22:57
Вы не внимательно читали. Тут вся суть с кем идет этот территориальный спор . Есть отдельное мнение что могут быть исключения НО к нам это точно не относится .То на что закроют глаза в случае с Турцией и Кипром не закроют тут. Они просто не хотят конфликтов с рашкой хотя и понимают всю ее опасность .Поэтому для того чтобы вступить в НАТО нужно решить свои проблемы с кацапской агрессией .К сожалению решать их придется самим без НАТО , а не наоборот , вот вступим в НАТО и сразу решим за счет и при помощи союзников
01.01.2021 03:32
стоит Вам внимательным к Вашим словам"вся суть",а суть не признает Ваше обяснение ,ибо суть ,и в одном и в другом случае ,и во многих других указывает(константирует) на территориальный спор,Если бы суть имела такое же мышление ,как и у Вас,то и в Грузи есть все тот же территориальный спор.
01.01.2021 10:36
Но Грузия пока находится на тех же позициях что и мы . И все рогатки и проблемы которые стоят перед нами стоят и перед ними . Я в данном случае согласен с чиновником МИДа в том что лидерство Грузии в вопросе получения пдч раньше Украины скажем так , весьма условное .
01.01.2021 14:58
ууу зрадулька.
31.12.2020 20:58
Куда оно оторвется? ) Там президент и парламент поставлены Кремлем).
31.12.2020 21:17
Так оторвётся или нет? Где индикаторы? Вы индикаторы не видели?

Заголовок

31.12.20 20:11 Пока нет признаков, что Грузия оторвется от Украины в вопросе получения ПДЧ по членству в НАТО, - Кулеба
В статье:

У меня сейчас нет индикаторов, Грузия оторвется от Украины в вопросе ПДЧ", - сказал Кулеба. Источник: https://censor.net/ru/n3240096
31.12.2020 21:20
Кулеба, а ведь Грузия всё получит раньше, потому что лично гарант и твое ведомство Кулеба ничего , абсолютно ничего не делаете и не хотите делать. Лентяи вы ребята зазря получающие громадные бабки за наши налоги!
31.12.2020 21:21
опять принимают, это в который раз?? тху, у нас же в Конституции прописано, патриот прописал, перед выборами, обязаны принять....
31.12.2020 21:55
Оторвется Грузия, разница видна.
И с кулебы, ванга - пуля из говна.
01.01.2021 02:28
 
 