Пока нет признаков, что Грузия оторвется от Украины в вопросе получения Плана действий по членству в НАТО, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит индикаторов для получения Грузией раньше Украины Плана действий относительно членства в НАТО, но если она опередит, это только укрепит украинские позиции.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Кулеба выразил убеждение, что на саммите НАТО осенью 2021 года "сто процентов будет подтверждена политика открытых дверей".
"Ни у кого нет сомнений, что Украина и Грузия являются особыми партнерами, максимально приближенными к Альянсу... Что касается Грузии. У меня сейчас нет индикаторов, Грузия оторвется от Украины в вопросе ПДЧ", - сказал Кулеба.
В то же время он заметил, что "предательства не будет", даже если Грузия получит ПДЧ раньше Украины.
"Я считаю, что предательства не будет в любом случае. Объективно, Грузия раньше стала участником программы расширенных возможностей НАТО. Они уже очень серьезно углубились в те сферы, в которые мы только начинаем углубляться. Я вам больше скажу, если Грузия первой получит ПДЧ, это только укрепит наши позиции, потому что покажет, что и для Украины ПДЧ становится совершенно безальтернативным. Если получим одновременно - тоже прекрасно", - сказал глава МИД.
В этом контексте Кулеба предостерег, что "не надо превращать поход в НАТО в социалистическое соревнование".
"Есть нормальный политический процесс. Нас интересует конечная цель. А конечная цель - это Украина как государство-член Североатлантического альянса", - подчеркнул министр.
Как сообщалось, НАТО в июне предоставило Украине статус партнера расширенных возможностей. Таким образом, Украина стала шестым таким партнером НАТО наряду со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кулеба изверг! -- совсем Саакашвили не жалеет...
Оно вам такое мутное щасте надо? -- с поляками и прибалтами кучкуйтесь -- целей будете!
...а НАТО вам поможет...
"Даже Германии не хватает, шо б её Амэрыка не ругала." - думаю присутствует некоторое соревнование за лидерство в етом случае....
но самое главное - "Амэрыка" ето не только и столько рыжий гольфист, нанятый и как оказалось абслютно гавняный ниже среднего уровня менеджер....
за поляков и прибалтов - абсолютно согласен.
-- меня Америка не душит...
-- токо тебя хочется поздравить и вселить тебе надежды на следующий год!
Мы провёмся! -- а может ещё и увидимся? -- чем тяжелей, тем интересней...
Будь здоров! -- и все твои девки, бабки, детки и внуки! *)
как то уже вылезем в новом году из дерьма в которое влезли двумя ногами,
переобуемся и попрем дальше - "солнцем палимы"
"если работа отвлекает тебя от ЦН? - бросай ее на хрен ету работу"
...три левых смены токо шо откатал -- со всем начальством поругался -- ...дали денег... ...я сказал, шо посчитаю и подумаю. Им меня ещё надо... *)
я и сейчас на работе, клык туда - работа, клык сюда - цензор...
когда-нибудь точно перепутаю и отошлю на работу свой цензоровский коммент,
а на цензор пришлю свой ответ Stacey - поржут и тут и там
Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 дойчемарок!
Заголовок
31.12.20 20:11 Пока нет признаков, что Грузия оторвется от Украины в вопросе получения ПДЧ по членству в НАТО, - Кулеба
В статье:
У меня сейчас нет индикаторов, Грузия оторвется от Украины в вопросе ПДЧ", - сказал Кулеба. Источник: https://censor.net/ru/n3240096
И с кулебы, ванга - пуля из говна.