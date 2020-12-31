РУС
Новости Агрессия России против Украины
3 637 89

Таран, Хомчак и Наев поздравили украинских воинов с Новым годом: "Мы доказали, что способны идти вперед и готовы решать самые сложные задачи". ВИДЕО

Военное руководство поздравило украинских воинов с Новым годом и Рождеством Христовым.

Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинских воинов с Новым годом и Рождеством Христовым, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые друзья - боевые побратимы! Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! ... Оглянувшись назад, можно сказать, что 2020 год был прожит не зря. Как и для всех Вооруженных Сил Украины, так и для нашего Командование этот год был насыщен событиями, напряженной службой, глубоким содержанием и свершениями. Он подарил нам новый профессиональный и жизненный опыт.  2020 стал годом создания Командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, поэтому приятно отметить, что каждый из Вас стремился внести свой личный вклад в общее дело и лично я, хочу искренне поблагодарить Вас за это.

Хочу отметить, что за каждым позитивным событием стоит реальный человек или подразделение Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Именно это и продемонстрировали стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2020". Совместными усилиями мы доказали, что способны идти вперед и готовы решать самые сложные задачи!

Уверен, что все добрые дела, которые удалось осуществить в 2020 году, станут фундаментом для новых свершений в следующем.

По давней украинской традиции, начало Нового года и Рождественские праздники играют роль своеобразного ориентира на будущее, поэтому от имени командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично, желаю Вам встретить Новый 2021 с улыбкой и оптимизмом, удвоенными силами и энергией", - поздравил воинов генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Приятно отметить, что в этом году мы продолжали наращивать боеспособность страны, осуществлять запланированные реформы. В этом году Украина получила Статус партнера НАТО с расширенными возможностями. ... Со стороны российских агрессоров продолжаются провокационные обстрелы наших позиций, нарушаются достигнутые договоренности о прекращении огня. Однако, прожитый год, наши совместные усилия и воля, вселяют уверенность в том, что родная земля будет освобождена от оккупантов и мы вернем мир в Украину!

Мы впервые вышли на международные рынки и осуществили первую закупку через Агентство по поддержке и снабжению НАТО. Впервые достигли договоренностей и скрепили их контрактам с нашими партнерами из Турецкой Республики о строительстве корвета для ВМС Украины и беспилотных летательных аппаратов. Впервые приняли на вооружение и заказали противокорабельные крылатые ракеты "Нептун". Впервые заказали у отечественного предприятия строительство трех новых самолетов Ан-178.

В следующем году мы будем продолжать наращивать усилия по обеспечению Вооруженных Сил Украины новейшей техникой и вооружением.

Искренне поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Особенно теплые слова нашим защитникам, которые именно в эти минуты защищают нас от врага. От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, счастья, согласия, тепла и уюта в семье и успехов в заботах о Родине и ее процветания", - поздравил украинских воинов министр обороны Украины Андрей Таран.

"Мы продолжаем самоотверженно сдерживать российскую вооруженную агрессию, давая возможность согражданам мирно встречать новогодне-рождественские праздники. Спасибо побратимам за добросовестное выполнение воинского долга, а их семьям - за понимание и поддержку. Особенно в эти дни наши мысли и молитвы - с вами.

Приоритетной задачей на предстоящий год остается восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины в пределах международно признанных границ. Мы и в дальнейшем будем усиливать боеспособность Вооруженных Сил Украины - главного гаранта мира в нашем государстве.

Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, осуществления замыслов и мечтаний, процветания и согласия! В единстве народа и войска мы непобедимы!" - поздравил воинов главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Седьмой год подряд мы встречаем Новый год в условиях, когда Вооруженные Силы Украины с оружием в руках защищают территориальную целостность и независимость нашего государства. Ваш боевой дух и преданность национальным ценностям государства позволили Вооруженным Силам стать залогом мирной жизни украинского народа.

В этом году достигнуты существенные результаты по переходу на стандарты НАТО, достижению оперативной и технической совместимости с вооруженными силами стран-членов Альянса.

Уходящий год, золотыми буквами запечатлел бессмертные имена военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли во время выполнения конституционного долга.

Вечная народная память всем, кто отдал свою честь и единство Родине.

Искренне поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

По случаю праздника выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестную службу Родине и высокую гражданскую позицию.

Верю, что 2021 будет годом Победы, годом больших свершений Украинского народа, Вооруженных Сил Украины", - поздравил украинских воинов начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

Топ комментарии
+20
...Наеву респект, остальные - пошли нах...
показать весь комментарий
31.12.2020 20:58 Ответить
+16
Відносно руху вперед докладніше ,будь ласка !!! Цікаво де і на скількі,за минулий рік, просунулись на Даунбасі ,скількі звільнили н.п.,скількі знищили ворогів та ворожої техніки ??)))
показать весь комментарий
31.12.2020 21:01 Ответить
+14
Таран, Хомчак и Наев поздравили украинских воинов с Новым годом: "Мы доказали, что способны идти вперед и готовы решать самые сложные задачи" - Цензор.НЕТ 1915
показать весь комментарий
31.12.2020 21:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...Наеву респект, остальные - пошли нах...
показать весь комментарий
31.12.2020 20:58 Ответить
Забыли ( ЗАБИЛИ?!), что доказывали лучшие сыны и дочери Украины....(((
хомчак? таран? это не о них !!!
показать весь комментарий
31.12.2020 21:01 Ответить
...походу, плохо со зрением что-то... Где-то в статье было упоминание муженко?
показать весь комментарий
31.12.2020 21:16 Ответить
Наєв же класний був.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:33 Ответить
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/?__cft__[0]=AZXrxOt18hEXNz_AT3rSEScKiTzn9ECswWVPcJMrb7srDLtz9d5W6Lt1DBPyFa2Cjppc18pAKURBLMi0M4Qg5-fztBO8PcMmr2gMCrrz7Sk6E66AyvdVARnHQKjdlO_XldilvVcK3CCp_vPERq3Lc-ZTGAtBqNxJDzWxvRpzuRyiC9VkA_iRoGILXl1cMSxNKdQ&__tn__=-UC%2CP-R Центр Миротворець

https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3540395146048049?__cft__[0]=AZXrxOt18hEXNz_AT3rSEScKiTzn9ECswWVPcJMrb7srDLtz9d5W6Lt1DBPyFa2Cjppc18pAKURBLMi0M4Qg5-fztBO8PcMmr2gMCrrz7Sk6E66AyvdVARnHQKjdlO_XldilvVcK3CCp_vPERq3Lc-ZTGAtBqNxJDzWxvRpzuRyiC9VkA_iRoGILXl1cMSxNKdQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

ЯКАСЬ ДИВНА РЕАКЦІЯ ВІД ПРЕСЦЕНТРУ ООС НА ФАКТ ЗАГИБЕЛІ НАШОГО ВОЇНА

Вчора, коли пресцентр штабу ООС звітував про те, що втрат в нас немає, одна дописувачка у ФБ вказала на те, що їх зведення чомусь не відповідає дійсності і з нашого боку є загиблий 29.12.2020 воїн (Єфременюк Вадим Володимирович, 1998 р.н., мешканець м.Вінниця).
Від пресслужби ООС була занадто дивна реакція. Допис був миттєво знищений, а сама дописувачка, яка з 2014 року займається волонтерством і майже 7 років допомагає ЗСУ, була забанена особою, яка веде стрічку від пресцентру ООС у фейсбуці.
Ми висновків не робимо. Ми просто констатуємо.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:38 Ответить
це політика капітуляції зеленського.
йому би і натівська армія не зарадила, бо він ганебний боягуз.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:46 Ответить
Але ж принижування армії, гідності кожного солдата справа навмисна.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:52 Ответить
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 1699
показать весь комментарий
31.12.2020 21:37 Ответить
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 9219
показать весь комментарий
31.12.2020 22:08 Ответить
...а ты расист, вася?
показать весь комментарий
01.01.2021 04:35 Ответить
...твой папочка не бидится на то, что ты называешь меня его ласковым домашним прозвищем, вася?
показать весь комментарий
01.01.2021 16:59 Ответить
...не обидится?*
показать весь комментарий
01.01.2021 16:59 Ответить
Порох на "Прямому":
на сюжет злитої операції по "вагнерівцях" у 2021 зніматиме художню стрічку NETFLIX.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:30 Ответить
Відносно руху вперед докладніше ,будь ласка !!! Цікаво де і на скількі,за минулий рік, просунулись на Даунбасі ,скількі звільнили н.п.,скількі знищили ворогів та ворожої техніки ??)))
показать весь комментарий
31.12.2020 21:01 Ответить
Взагалі то поздоровлення були в адресу воїнів ВСУ, котрі щодня,в жару і в дощ, в мороз та в сніг, захищають Україну.
А про воєнів бойових диванів вони не згадували.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:02 Ответить
І тебе, як бойового і заслуженого диванного вояку це засмутило. 😔 Нічого, зараз Бубочька підніме тобі настрій черговим відосиком.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:05 Ответить
І тоді ти перестанеш тут цілодобово скиглити про "Фсьо прапала!"?
показать весь комментарий
31.12.2020 21:12 Ответить
С наступающим! Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 1958
показать весь комментарий
31.12.2020 21:27 Ответить
Ти думаєш, що я повірю відосіку? Ну ти і Босту-га-га-га-га! 😂
показать весь комментарий
31.12.2020 21:34 Ответить
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 7886
показать весь комментарий
31.12.2020 21:37 Ответить
Гадаю що мені ,в мої 65 років. не доведеться братись до зброї, але у випадку коли ворог дійде до моєї оселі ,то візьму зброю !!)))
показать весь комментарий
31.12.2020 21:06 Ответить
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 6979
показать весь комментарий
31.12.2020 21:34 Ответить
И про приказ не стрелять в ответ! и по подробнее, если можно. А если бобочка не велит подробнее - лучше бы вовсе не высовывались
показать весь комментарий
31.12.2020 21:03 Ответить
Вони що, на Київ ідуть? Якщо "вперед" - це на украхнсько-кацапський кордон, то тоді брехня. Йдуть вони назад. Вінюрніше - відповзають. Дивна компанія. З Наєвим. Нажв - хлопець не їхнього двора. Навіть не з їхньої вулиці.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:02 Ответить
Якщо "вперед" - це на украхнсько-кацапський кордон, то тоді брехня. Йдуть вони назад. Вінюрніше - відповзають.
"Всякий мнит себя стратегом видя бой со стороны"
Только никому. План "Б" Земля то круглая. С Дальнего Востока зайдём.Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 8856
показать весь комментарий
31.12.2020 21:29 Ответить
..."мы знаем что вы готовы идти вперёд" и поэтому загнали вас в окопы и запретили стрелять.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:02 Ответить
куди дійшли?
Скільки до Києва залишилось?
показать весь комментарий
31.12.2020 21:03 Ответить
А кто это сказал, что вы доказали ............................, неужели ЖИРАФ, он большой, ему видней.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:06 Ответить
Ми пахали ,казала муха ,сидячи на волі !!)))
показать весь комментарий
31.12.2020 21:09 Ответить
Вперед ето куда на Львов они идут?
показать весь комментарий
31.12.2020 21:07 Ответить
Вітання від Наєва - так! А оті оба двоє - нах!
показать весь комментарий
31.12.2020 21:07 Ответить
Доказали шо Осел идет вперед? Ну и сколько земли украинской освободил, идя вперед? Шо там Порошенко? Насрал Ослу в кловунские башмаки и он не в состоянии?
показать весь комментарий
31.12.2020 21:09 Ответить
Вот это зачотное поздравление https://fb.watch/2JSL9cr13h/ 10 гсбр Эдельвейс
показать весь комментарий
31.12.2020 21:09 Ответить
...и еще https://www.facebook.com/groups/2302245810058684/permalink/2819496641666929/ 10 Гірсько- Штурмова Бригада
показать весь комментарий
31.12.2020 21:12 Ответить
Таран, Хомчак и Наев поздравили украинских воинов с Новым годом: "Мы доказали, что способны идти вперед и готовы решать самые сложные задачи" - Цензор.НЕТ 1915
показать весь комментарий
31.12.2020 21:10 Ответить
Наеву-респект !!!! А те два урода на па-рашу!!!!
показать весь комментарий
31.12.2020 21:16 Ответить
бык отдавит яйца зеленой крысе. Будьмо.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:18 Ответить
Таранька та хомчанька, за вами кернес плаче. Наєв тобі респект!
показать весь комментарий
31.12.2020 21:21 Ответить
На розігріві у кабздона буде вава сцикун з 95 кварталом та зєубобками. І Порох не прийде. Щасти сліпий!
показать весь комментарий
31.12.2020 21:27 Ответить
Він півшостий **********. Далеко йому до президента.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:50 Ответить
Ти сам підеш недолугий?
показать весь комментарий
31.12.2020 22:04 Ответить
Крот,як там Горлівка ,цвіте та пахне ???)))
показать весь комментарий
31.12.2020 21:30 Ответить
...жаль только, что Горловка из тебя до сих пор выехать не может
показать весь комментарий
31.12.2020 21:53 Ответить
...вася, можешь отправляться туда же, куда я пожелал идти некоторым персонажам в самом первом комменте под статьей... Лицом ты не вышел, чтобы знать, что для меня важно, а что нет...
показать весь комментарий
31.12.2020 22:06 Ответить
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 3702
показать весь комментарий
31.12.2020 21:40 Ответить
В чому полягав рух вперед? У відводі наших? При всій повазі до військових.І їх примушують самовихвалятись.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:30 Ответить
"Я сам обманываться рад" (с)
показать весь комментарий
31.12.2020 22:12 Ответить
Я после...трех коронавирусов забывать стал. А уточните еще раз, что это за задачи вы решили.....и степень сложности напомните....
показать весь комментарий
31.12.2020 21:31 Ответить
Ну как это...Самую главную: не стрелять.
показать весь комментарий
31.12.2020 22:11 Ответить
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 2474
показать весь комментарий
31.12.2020 21:31 Ответить
Насчет "идти вперед".. Это главзельмандующий им так сказал приколоться
показать весь комментарий
31.12.2020 21:37 Ответить
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 481
показать весь комментарий
31.12.2020 21:37 Ответить
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",,
или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
.


.


.
..
показать весь комментарий
31.12.2020 21:39 Ответить
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 4256.....
показать весь комментарий
31.12.2020 21:43 Ответить
Я тільки Наєва сприймаю з них (критично була настроєна щодо його призначення, але помилилася: переживала, щоб нормальний офіцер був).

Дорогі наші Захисники !
Сердечні вітання і найкращі побажання вам і вашим рідним.
Здоров'я козацького і простого людського щастя.
Щира вам подяка.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:46 Ответить
Украина стала партнером расширенных возможностей нато, в новом году нам нужно пдч. Ставьте цели и работайте над ними на благо Украины.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:52 Ответить
никто нам его не даст, а "партнером расширенных возможностей" - что это???
показать весь комментарий
31.12.2020 22:02 Ответить
Украина получила статус Партнера по расширенным возможностям НАТО, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Этот день наступил. Я глубоко признателен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина наконец-то получает заслуженный статус Партнера по расширенным возможностям НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе", - написал он в Twitter.
Вместе с тем, в НАТО также сообщили, что в пятницу, 12 июня, Североатлантический альянс признал Украину партнером Программы расширенных возможностей.
показать весь комментарий
31.12.2020 22:08 Ответить
я ничего не спамил... но сейчас нажму... я за свободу слова!, коме хамства и мата!)
показать весь комментарий
31.12.2020 22:15 Ответить
Тогда извините и спасибо. С наступающим вас !
показать весь комментарий
31.12.2020 22:18 Ответить
Спасибо! Взаимно!
показать весь комментарий
31.12.2020 22:20 Ответить
"Впервые приняли на вооружение и заказали противокорабельные крылатые ракеты "Нептун"Источник: https://censor.net/ru/v3240098

Я плакалъ.Таран фееричен.
показать весь комментарий
31.12.2020 22:06 Ответить
Ердоган доказав, Алієв доказав, а тарану краще подати у відставку.
показать весь комментарий
31.12.2020 22:06 Ответить
Трамп прервал отпуск и вернулся в Белый Дом, Пенс отменил все международные визиты. Приближается что-то большое - а мы бухие ...
показать весь комментарий
31.12.2020 23:20 Ответить
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 6165
показать весь комментарий
01.01.2021 01:21 Ответить
Как можно развод войск и запрет стрелять назвать "ИДТИ ВПЕРЕД?
показать весь комментарий
01.01.2021 08:54 Ответить
Йти вперед - це ви про відведення військ? Хотілося б взнати, скільки кілометрів української землі було відвойовано під керівництвом зелених дебілів?
Да, такої лавини БРЕХНІ не було навіть в темні часи правління зека...
показать весь комментарий
01.01.2021 10:34 Ответить
Слухай сюди: падіями, таму, гатові, нашєво і тд, коли ви нарешті зрозумієте, олені? Якщо при владі будуть малороси, ненависники України, які елементарно не знають державної мови, бо їм какаяразніца - то до тих пір країна буде у лайні! Подивіться на Польщу, Німеччину, Францію та інші розвинуті країни - рівень життя в них тому такий високий, бо всі патріоти країни, і у побуті спілкуються державною, а не маскальською чи будь-якою іншою мовою.
показать весь комментарий
01.01.2021 15:20 Ответить
А, вот значит в чем дело. Понял, среди тех кто розмовляє українською, нет ни коррупционеров, ни ворюг, ни бандюг... Вот теперь понял
показать весь комментарий
01.01.2021 20:27 Ответить
Таран - уголовка за измену Родине.
Хомчак - дезертирство во время Иловайской операции.

Значит поздравлял только Наев.
показать весь комментарий
01.01.2021 17:11 Ответить
 
 