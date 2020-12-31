РУС
Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 снизилась до 36%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Накануне Нового года загруженность больниц, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, снизилась.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, опубликованные 31 декабря, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, в Украине занято около 36,3% коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. Вчера, 30 декабря, загруженность коек по Украине составляет 38,3%. Николаевская область остается единственной, где занято больше половины мест в больницах – 50,2%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Moderna опубликовала данные испытаний своей COVID-вакцины: 94% эффективности

Всего в Украине выделено 65 429 коек для больных COVID-19.

Согласно информации Минздрава, за последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусом в Украине достиг 323,7 случая на 100 тыс. населения, что в восемь раз выше базового уровня (40 новых случаев на 100 тыс. населения). Самый высокий уровень заболеваемости – в Запорожской (559,3) и Николаевской (503,1) областях, а также Киеве (499,1).

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 снизилась до 36%, - Минздрав 01
Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 снизилась до 36%, - Минздрав 02

больница (1449) карантин (16729) Минздрав (4914) статистика (2312) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Понятное дело, ну кто ж на Новый год хочет в больнице валяться. Кто смог по состоянию, тот свалил...
31.12.2020 21:52 Ответить
Ну, всё! Можно опять унижать медицину, урезать финансирование, разгонять больнички, сокращать персонал! Ментам деньги перевести и прокурорам....
31.12.2020 21:54 Ответить
Отменяйте карантин. Пока не поздно.
31.12.2020 21:57 Ответить
якщо хворих відправляти не до лікарні а відразу в морг і на кладовище то статистика стане ще кращою ... хто ж вам вірить ?
31.12.2020 21:58 Ответить
...а если еще учесть, что теперь в морг и на кладбище можно ехать по новым дорогам, то...
31.12.2020 22:03 Ответить
Як тільки фінансування МВФ припиняється - одразу і статистика вирівнюється до 36,3%. А ще місяць назад нам кричали за переповнені лікарні.
31.12.2020 22:17 Ответить
Сколько можно врать! У друга тесть в Киеве заболел. Так место искали по блату, как в сссере. Чудом нашли одну и то только в частной клинеке.
31.12.2020 22:53 Ответить
Пандемия, запомните, она такая.
31.12.2020 22:54 Ответить
 
 