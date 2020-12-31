Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 снизилась до 36%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Накануне Нового года загруженность больниц, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, снизилась.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, опубликованные 31 декабря, передает Цензор.НЕТ.



По данным ведомства, в Украине занято около 36,3% коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. Вчера, 30 декабря, загруженность коек по Украине составляет 38,3%. Николаевская область остается единственной, где занято больше половины мест в больницах – 50,2%.

Всего в Украине выделено 65 429 коек для больных COVID-19.



Согласно информации Минздрава, за последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусом в Украине достиг 323,7 случая на 100 тыс. населения, что в восемь раз выше базового уровня (40 новых случаев на 100 тыс. населения). Самый высокий уровень заболеваемости – в Запорожской (559,3) и Николаевской (503,1) областях, а также Киеве (499,1).



