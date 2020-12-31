Bellingcat готовит расследование, а Netflix снимет фильм о деле "вагнеровцев", - Порошенко
Спецоперация по задержанию российских боевиков из ЧВК "Вагнер" проводилась в рамках международного военного сотрудничества.
Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Прямой" заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, пишет пресс-служба политсилы. Он также отметил, что в 2018 году как Верховный Главнокомандующий ВСУ санкционировал эту операцию спецслужб.
"Я могу подтвердить, что это был вопрос нашего международного военного сотрудничества. И целью этого было собрать, вытянуть и тех, кто участвовал в террористической атаке на самолет МH-17, и тех, кто участвовал в сбивании Ил-76 с украинскими десантниками в Луганском аэропорту. И тех, кто совершал террористические атаки против гражданского населения", - сообщил Порошенко.
Он также подтвердил намерения международной сети Bellingcat, которая в свое время собрала показания против российских террористов в деле MH-17, провести собственное расследование спецоперации по "вагнеровцам".
"Могу сказать, что я очень хорошо знаю методы работы Bellingcat и я очень благодарен им за ту большую исследовательскую работу, которую они сделали и которую мы использовали, как Украина, в деле в Гааге против де-факто террористов, которые сбили самолет MH-17. Материалы Bellingcat были очень полезны", - напомнил пятый Президент.
Порошенко также отметил, что, по его данным, необходимыми материалами по делу "вагнеровцев" уже располагает Bellingcat.
"Я советую тем, кто принимал участие в том совещании, когда была "слита" операция украинских разведчиков и наших партнеров, кто помешал тому, чтобы вытащить и получить ценных свидетелей в преступлениях России, которые помогут привлечь военное руководство РФ к ответственности, в том числе в международных судах, - вы сделали большую ошибку", - убежден Порошенко.
"Лучше начинать сотрудничать со следствием. Не надо препятствовать созданию ВСК в Верховной Раде. Единственное, чего вы добились - эта тема стала интересной. Еще одну новость я хочу вам сказать: я имею точную информацию, всемирно известная компания Netflix будет снимать художественный фильм об операции с "вагнеровцами", - сообщил Петр Порошенко.
"Владимир Александрович, вы очень ошиблись, когда пытались утверждать, что ничего этого не было", - обратился он к Зеленскому.
"От вас сейчас зависит, в каком виде там будет представлена Украина, потому что гадить Украину по всему миру я точно буду стараться вам не дать", - предостерег пятый Президент.
"Это и есть государственная измена. И сейчас надо установить круг лиц, которые не просто давали указания и сливали эту информацию россиянам, но и пытались запутать следы, уничтожая журналы посещения, уничтожая доказательства проведения этой операции", - говорит лидер "Европейской Солидарности".
"Я хочу подчеркнуть, что большое количество сотрудников правоохранительных органов, СБУ, сотрудников разведки готовы давать показания по этому делу. Поэтому замолчать этот вопрос не удастся", - убежден Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це мій вчорашній комент там дуже багато народу розказувало що Порох неміг санкціонувати цю операцію в 2018, зараз він підтвердив що все було в співпраці з закордонними партнерами, цікаво як Земразі будуть викручуватись на цей раз
я то же самое - подумал шо..... вот вчера как ролик посмотрел - про Маски шоу на необ. острове
ну оказалась курвой, контразведка обхезалась
А по поводу суда по Боингу, ну и что измениться, очередной раз Европа выскажет озабоченность.
Що квартира в Горлівці? Квартиранти справно гроші платять?
Наклав всім в штанці за п'ять(!!)
років мародерства!
самолёт не успеет и приземлиться
Порох раскатает ЗЕбеню под фольгу его же подлым методом - с помощью кинематографа
Де Ниро, Брюс Виллис, Мел Гибсон, Уилл Смит?
О, Билл Мюррэй!
ДеФюнес велик. Жду кастинг на роль наисладчайшего.
Яке прикре співпадіння....
подойди быстрее к нему, чмо ты обосранное.))
Это каналы обнародования нужной информации без персонализации источников.
Так що закуповуемо попкорн.
Протверезій у спамі
Явно термін з кремлівської методички
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.