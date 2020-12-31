Bellingcat готовит расследование, а Netflix снимет фильм о деле "вагнеровцев", - Порошенко

Спецоперация по задержанию российских боевиков из ЧВК "Вагнер" проводилась в рамках международного военного сотрудничества.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Прямой" заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, пишет пресс-служба политсилы. Он также отметил, что в 2018 году как Верховный Главнокомандующий ВСУ санкционировал эту операцию спецслужб.

"Я могу подтвердить, что это был вопрос нашего международного военного сотрудничества. И целью этого было собрать, вытянуть и тех, кто участвовал в террористической атаке на самолет МH-17, и тех, кто участвовал в сбивании Ил-76 с украинскими десантниками в Луганском аэропорту. И тех, кто совершал террористические атаки против гражданского населения", - сообщил Порошенко.

Он также подтвердил намерения международной сети Bellingcat, которая в свое время собрала показания против российских террористов в деле MH-17, провести собственное расследование спецоперации по "вагнеровцам".

"Могу сказать, что я очень хорошо знаю методы работы Bellingcat и я очень благодарен им за ту большую исследовательскую работу, которую они сделали и которую мы использовали, как Украина, в деле в Гааге против де-факто террористов, которые сбили самолет MH-17. Материалы Bellingcat были очень полезны", - напомнил пятый Президент.

Порошенко также отметил, что, по его данным, необходимыми материалами по делу "вагнеровцев" уже располагает Bellingcat.

"Я советую тем, кто принимал участие в том совещании, когда была "слита" операция украинских разведчиков и наших партнеров, кто помешал тому, чтобы вытащить и получить ценных свидетелей в преступлениях России, которые помогут привлечь военное руководство РФ к ответственности, в том числе в международных судах, - вы сделали большую ошибку", - убежден Порошенко.

"Лучше начинать сотрудничать со следствием. Не надо препятствовать созданию ВСК в Верховной Раде. Единственное, чего вы добились - эта тема стала интересной. Еще одну новость я хочу вам сказать: я имею точную информацию, всемирно известная компания Netflix будет снимать художественный фильм об операции с "вагнеровцами", - сообщил Петр Порошенко.

"Владимир Александрович, вы очень ошиблись, когда пытались утверждать, что ничего этого не было", - обратился он к Зеленскому.

"От вас сейчас зависит, в каком виде там будет представлена ​​Украина, потому что гадить Украину по всему миру я точно буду стараться вам не дать", - предостерег пятый Президент.

"Это и есть государственная измена. И сейчас надо установить круг лиц, которые не просто давали указания и сливали эту информацию россиянам, но и пытались запутать следы, уничтожая журналы посещения, уничтожая доказательства проведения этой операции", - говорит лидер "Европейской Солидарности".

"Я хочу подчеркнуть, что большое количество сотрудников правоохранительных органов, СБУ, сотрудников разведки готовы давать показания по этому делу. Поэтому замолчать этот вопрос не удастся", - убежден Порошенко.