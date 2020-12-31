РУС
Новости
14 195 189

Bellingcat готовит расследование, а Netflix снимет фильм о деле "вагнеровцев", - Порошенко

Bellingcat готовит расследование, а Netflix снимет фильм о деле

Спецоперация по задержанию российских боевиков из ЧВК "Вагнер" проводилась в рамках международного военного сотрудничества.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Прямой" заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, пишет пресс-служба политсилы. Он также отметил, что в 2018 году как Верховный Главнокомандующий ВСУ санкционировал эту операцию спецслужб.

"Я могу подтвердить, что это был вопрос нашего международного военного сотрудничества. И целью этого было собрать, вытянуть и тех, кто участвовал в террористической атаке на самолет МH-17, и тех, кто участвовал в сбивании Ил-76 с украинскими десантниками в Луганском аэропорту. И тех, кто совершал террористические атаки против гражданского населения", - сообщил Порошенко.

Он также подтвердил намерения международной сети Bellingcat, которая в свое время собрала показания против российских террористов в деле MH-17, провести собственное расследование спецоперации по "вагнеровцам".

"Могу сказать, что я очень хорошо знаю методы работы Bellingcat и я очень благодарен им за ту большую исследовательскую работу, которую они сделали и которую мы использовали, как Украина, в деле в Гааге против де-факто террористов, которые сбили самолет MH-17. Материалы Bellingcat были очень полезны", - напомнил пятый Президент.

Порошенко также отметил, что, по его данным, необходимыми материалами по делу "вагнеровцев" уже располагает Bellingcat.

"Я советую тем, кто принимал участие в том совещании, когда была "слита" операция украинских разведчиков и наших партнеров, кто помешал тому, чтобы вытащить и получить ценных свидетелей в преступлениях России, которые помогут привлечь военное руководство РФ к ответственности, в том числе в международных судах, - вы сделали большую ошибку", - убежден Порошенко.

"Лучше начинать сотрудничать со следствием. Не надо препятствовать созданию ВСК в Верховной Раде. Единственное, чего вы добились - эта тема стала интересной. Еще одну новость я хочу вам сказать: я имею точную информацию, всемирно известная компания Netflix будет снимать художественный фильм об операции с "вагнеровцами", - сообщил Петр Порошенко.

"Владимир Александрович, вы очень ошиблись, когда пытались утверждать, что ничего этого не было", - обратился он к Зеленскому.

"От вас сейчас зависит, в каком виде там будет представлена ​​Украина, потому что гадить Украину по всему миру я точно буду стараться вам не дать", - предостерег пятый Президент.

"Это и есть государственная измена. И сейчас надо установить круг лиц, которые не просто давали указания и сливали эту информацию россиянам, но и пытались запутать следы, уничтожая журналы посещения, уничтожая доказательства проведения этой операции", - говорит лидер "Европейской Солидарности".

"Я хочу подчеркнуть, что большое количество сотрудников правоохранительных органов, СБУ, сотрудников разведки готовы давать показания по этому делу. Поэтому замолчать этот вопрос не удастся", - убежден Порошенко.

Автор: 

Зеленский Владимир (21727) Порошенко Петр (19649) Bellingcat (139) ЧВК Вагнер (1338) Netflix (23)
Топ комментарии
+67
Вова! Це - світова слава, ящєтаю!
31.12.2020 22:00 Ответить
31.12.2020 22:00 Ответить
+38
Сцикун, це тобі не піпіською на піаніно ялозити, до речі ти цей номер вкрав. Бо ти тупорилий клоун. Гатовся к тюрьмє малорос.
31.12.2020 22:03 Ответить
31.12.2020 22:03 Ответить
+33
Слава Україні!
Походу зелена шмаркля всьо... на Ростов гастролі давати з 95...............
31.12.2020 22:02 Ответить
31.12.2020 22:02 Ответить
Чекаєм від найвеличнішого Зе спростування слів Порошенка. Тільки є невелика проблема, операція по вагнерівцям проводилась спільно з америкосами і яким тоді голосом заспіває нелох якщо Байден опустить ненароком кришку рояля.

Це мій вчорашній комент там дуже багато народу розказувало що Порох неміг санкціонувати цю операцію в 2018, зараз він підтвердив що все було в співпраці з закордонними партнерами, цікаво як Земразі будуть викручуватись на цей раз
31.12.2020 22:20 Ответить
31.12.2020 22:20 Ответить
Просто вот блогер тут не раз пишет, ..... блин... как же... ну, беларус вроде. - писал шо 30 рыл вместе определить шоб их повезти тупо, шо они под ФСБ.... это как бы не оч. веруется то....
я то же самое - подумал шо..... вот вчера как ролик посмотрел - про Маски шоу на необ. острове
31.12.2020 22:21 Ответить
31.12.2020 22:21 Ответить
Тут Голобродько не проканает. И не лисапеде не свалишь Приколы в 14 году закончились
Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6647
31.12.2020 22:21 Ответить
31.12.2020 22:21 Ответить
Так, вова... Це тобі не новий сезон "сватів" чи "слуги народу" - це вже буде серйозне кіно з тобою і єрмачком у головних ролях. Станете знаменитими на весь світ.
31.12.2020 22:22 Ответить
31.12.2020 22:22 Ответить
Для тебе він Миротворець цей кіномеханік.
31.12.2020 22:28 Ответить
31.12.2020 22:28 Ответить
Та не, воно бункерное *****, да, набутылочное
31.12.2020 23:41 Ответить
31.12.2020 23:41 Ответить
ЗЕбіли, готуйте сраки
31.12.2020 22:28 Ответить
31.12.2020 22:28 Ответить
Израиль убирает иранцев, турки воюют в Азербайджане и в Сирии, но ни кто это не признает, а тут взял бывший президент и слил всю информацию о том что санкционировал деятельность спецслужб на территории третьего государства, да все так делают но ник то у слух об этом не говорит
31.12.2020 22:30 Ответить
31.12.2020 22:30 Ответить
От лядство, слил прямо то, что потопом зелёные твари вылили и затопили своим предательством всё вокруг. Млять, сколько можно Порошенком все свои комплексы и недоделки решать?
31.12.2020 22:36 Ответить
31.12.2020 22:36 Ответить
А я считаю предательством обмен двух офицеров гру на одну шалаву Савченко.
31.12.2020 22:48 Ответить
31.12.2020 22:48 Ответить
Савченко тоже была военнослужащей
ну оказалась курвой, контразведка обхезалась
31.12.2020 23:14 Ответить
31.12.2020 23:14 Ответить
Может Цимаха и дыровских таксистов вспомнишь или у зесрани память по девечьи избирательная?
01.01.2021 16:57 Ответить
01.01.2021 16:57 Ответить
То есть моряков не надо было освобождать?
А по поводу суда по Боингу, ну и что измениться, очередной раз Европа выскажет озабоченность.
02.01.2021 00:54 Ответить
02.01.2021 00:54 Ответить
Больше всего интересует сюжет о предателях операции.
31.12.2020 22:32 Ответить
31.12.2020 22:32 Ответить
Им квартиры дали в центре Киева.
31.12.2020 22:33 Ответить
31.12.2020 22:33 Ответить
Ну, если точнее, то у этих фендергастов не одна квартира в Киеве, и эпизод предательства не первый.
31.12.2020 22:39 Ответить
31.12.2020 22:39 Ответить
Сами и ответили. что у них не одна квартира в Киеве
31.12.2020 22:41 Ответить
31.12.2020 22:41 Ответить
Расследование от Ballingcat пожалуй станет одним из самых ожидаемых в наступающем году.
31.12.2020 22:56 Ответить
31.12.2020 22:56 Ответить
Если еще и учесть что это канал слива инфы западными спецслужбами, у них там инфы на сериалы должно быть.
01.01.2021 11:26 Ответить
01.01.2021 11:26 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/svit/20201231-100-tys-politsejskyh-stezhytymut-za-dotrymannyam-komendantskoyi-godyny-u-frantsiyi/ 100 тис. поліцейських стежитимуть за дотриманням комендантської години у Франції ...сразу прочиталось на Юго востоке Украины. всё таки война + Ковид 19
31.12.2020 22:32 Ответить
31.12.2020 22:32 Ответить
на Юго-Востоке Украины какбэ Азовское море)
01.01.2021 01:48 Ответить
01.01.2021 01:48 Ответить
Та ні. З вашої шобли не візьме нікого.
31.12.2020 23:01 Ответить
31.12.2020 23:01 Ответить
Безсоромне ти лайно, крот. Донеччанин, котрий лише три дні тому писав ;Данбасс всєх корміт!; та ;мнє майданіть нєкагда била- я работал!;.
Що квартира в Горлівці? Квартиранти справно гроші платять?
31.12.2020 23:08 Ответить
31.12.2020 23:08 Ответить
А Южный парк - мультик....
31.12.2020 22:39 Ответить
31.12.2020 22:39 Ответить
Тобі вже нічого не "світить".
Наклав всім в штанці за п'ять(!!)
років мародерства!
31.12.2020 22:52 Ответить
31.12.2020 22:52 Ответить
Ти за доставку газу заплатило?
31.12.2020 23:02 Ответить
31.12.2020 23:02 Ответить
Воно за уралом, него газа нет
31.12.2020 23:34 Ответить
31.12.2020 23:34 Ответить
Поинтересуйся кто придумал эту доставку по отдельному счету, умник.
31.12.2020 23:52 Ответить
31.12.2020 23:52 Ответить
ПеПо санкционировал захват самолёта и на это подписались США и Турция?... ну вы ребята даёте.... даже если чего-то и было ,то Пепа санкционировал а Зеле отвечать за последствия?...какие весёлые ребята, да за такие фокусы ЕС порвёт в клочья, ещё
самолёт не успеет и приземлиться
31.12.2020 23:02 Ответить
31.12.2020 23:02 Ответить
вот обо всем этом напишут прекрасный художественный сценарий и покажут какой говнюк этот Голобородька, впрочем здесь уже не литературный персонаж, а вполне конкретный - Зеленский

Порох раскатает ЗЕбеню под фольгу его же подлым методом - с помощью кинематографа
31.12.2020 23:25 Ответить
31.12.2020 23:25 Ответить
о каком захвате самолета ты тут трындишь, экстренная посадка самолета для высадки пассажиров-преступников, а самолет с другими пассажирами полетел бы себе дальше... трындло ты траханое
01.01.2021 04:35 Ответить
01.01.2021 04:35 Ответить
Полагаешь всем пассажирам это понравится и никто не поднимет шума? .... не паря, это именно захват ...))
01.01.2021 10:00 Ответить
01.01.2021 10:00 Ответить
для чого ти,кацапе,сраний москале під проксі,розписуєшься тут у своєму ідіотизмі?
01.01.2021 11:02 Ответить
01.01.2021 11:02 Ответить
Вот именно кацапы, такого благоприятного момента, наверняка не упустили-БЫ ...
01.01.2021 11:28 Ответить
01.01.2021 11:28 Ответить
кончай свой собачий бред.. самолет летит дальше его его никто не захватывает
01.01.2021 22:10 Ответить
01.01.2021 22:10 Ответить
Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5568
01.01.2021 00:51 Ответить
01.01.2021 00:51 Ответить
Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2418
01.01.2021 01:00 Ответить
01.01.2021 01:00 Ответить
Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8706
01.01.2021 01:13 Ответить
01.01.2021 01:13 Ответить
было б очень интересно, есть вопросы по задержанию.... и по морякам заодно расследование, еге ж, гетьман??
01.01.2021 01:58 Ответить
01.01.2021 01:58 Ответить
А шо по морякам,зесрань?давай,чухня, развонйся,что мы не имеем права плавать ни по своему морю,ни в нейтральных водах)))
01.01.2021 17:06 Ответить
01.01.2021 17:06 Ответить
оставь в покое мои яички нашими правами, всё ты прекрасно знаешь, зачем это делалось, вот, и интересно расследование, желательно с плёночками переговоров патриота с мацковским руководством....
01.01.2021 18:11 Ответить
01.01.2021 18:11 Ответить
Не будет никакого расследования,кацапье,правда на стороне Украины и точка.А вот вам с вашим зелей мы яйца выкрутим)
01.01.2021 19:11 Ответить
01.01.2021 19:11 Ответить
а шож такое?? узнаем, заодно, кто кацапьё)).... а яйца вы с вашим зелей и так выкручиваете - достойный парашенкин продолжатель: вон какой подарок петьке с ахметовым подсуетил на нг по электричеству и ему копеечка ж, наверное, упадёт, ыгы??
01.01.2021 20:21 Ответить
01.01.2021 20:21 Ответить
Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5823
01.01.2021 03:10 Ответить
01.01.2021 03:10 Ответить
значит, зеленая мразь сорвала еще и международное военное сотрудничество, плюс ко всему... ок, ждем 21 января)
01.01.2021 04:30 Ответить
01.01.2021 04:30 Ответить
кто ж сыграет роль потужного в худ фильме?
Де Ниро, Брюс Виллис, Мел Гибсон, Уилл Смит?
О, Билл Мюррэй!
01.01.2021 07:31 Ответить
01.01.2021 07:31 Ответить
Жаль, что умер Луи Де Фюнес. Лучшего актера на роль Зеленского не могу себе и представить.
01.01.2021 09:30 Ответить
01.01.2021 09:30 Ответить
Я думаю, что, несмотря на разницу в возрасте, Зе был бы польщён и это не шутка.
ДеФюнес велик. Жду кастинг на роль наисладчайшего.
01.01.2021 09:35 Ответить
01.01.2021 09:35 Ответить
Фюнес не всегда был пожилым.
01.01.2021 09:37 Ответить
01.01.2021 09:37 Ответить
Но всегда был высококлассен. Так кто там сыграет сывочолого: Самюэль Джексон, или Уилл Смитт?
01.01.2021 09:39 Ответить
01.01.2021 09:39 Ответить
"Сивочолий" - це кацапський нарратив. Іди в спам!
01.01.2021 12:24 Ответить
01.01.2021 12:24 Ответить
"нарратив" - це кацапський нарратив. не я, а ти іди в спам!
02.01.2021 02:59 Ответить
02.01.2021 02:59 Ответить
галустян
01.01.2021 17:07 Ответить
01.01.2021 17:07 Ответить
Поскольку профессии никакой толком не освоил, оставаясь на уровне самодеятельности, то имеет шанс вляпаться в историю кинематографа з iншого боку. Судьбу не обманешь, учиться не хотел, мальчиком-колокольчиком по жизни шустрил - получай. "Как будто бы классный парень" - не профессия.
01.01.2021 08:15 Ответить
01.01.2021 08:15 Ответить
тут про інше, батьківщину продавати не фах.
01.01.2021 11:31 Ответить
01.01.2021 11:31 Ответить
Эта информация значительно меняет мое отношение к Порошенко в лучшую сторону.
01.01.2021 09:28 Ответить
01.01.2021 09:28 Ответить
Bellingcat всего лишь частная контора, которая работает на того, кто платит бабло.
01.01.2021 10:03 Ответить
01.01.2021 10:03 Ответить
Ага,точно, ти слово в слово повторило те, що каже рашистська срань після розслідування злочинів рашистів,що збили малайзійський Boeing.
Яке прикре співпадіння....
01.01.2021 11:22 Ответить
01.01.2021 11:22 Ответить
А по сути есть, что сказать, или лишь бы проблеваться, чепушило засранное?
01.01.2021 18:13 Ответить
01.01.2021 18:13 Ответить
По сути сидеть тебе на бутылке до самой твоей кончины, чучело лишнехромосомное
01.01.2021 21:35 Ответить
01.01.2021 21:35 Ответить
Кто о чем, а кацапня про бутылку - это твоя народная забава, так что сиди и не вякай
02.01.2021 07:57 Ответить
02.01.2021 07:57 Ответить
Чучело лишнехромосомное, ты шо то раздухарилось сильно Дуй под шконку!
02.01.2021 17:19 Ответить
02.01.2021 17:19 Ответить
Кацапсина гребаная, пшло отсюда, а то развонялась ты сильно
02.01.2021 19:39 Ответить
02.01.2021 19:39 Ответить
чепушилку, срань лапотная номерная, ты в зеркале увидишь,вОнюшка.
подойди быстрее к нему, чмо ты обосранное.))
01.01.2021 23:16 Ответить
01.01.2021 23:16 Ответить
Пнх, мудило
02.01.2021 07:58 Ответить
02.01.2021 07:58 Ответить
НХ твоя жОпа хороша,кацапсина убогая,чмо ты лапотное.))
02.01.2021 09:04 Ответить
02.01.2021 09:04 Ответить
Частность примерно та же что и у викиликс! 😉
Это каналы обнародования нужной информации без персонализации источников.
Так що закуповуемо попкорн.
01.01.2021 11:28 Ответить
01.01.2021 11:28 Ответить
Вот и пришел Голливуд в Украину,как мечтал зе-зе.Только он там сыграет крысу в консервной банке.
01.01.2021 11:29 Ответить
01.01.2021 11:29 Ответить
В Крижополі ж нормальний спиртзавод є, чому ти бояру п'єш і мучаєшся від неї галюцинаціями?
Протверезій у спамі
01.01.2021 12:29 Ответить
01.01.2021 12:29 Ответить
Що таке "камлания"?
Явно термін з кремлівської методички
01.01.2021 12:33 Ответить
01.01.2021 12:33 Ответить
Петро Алексеевич сто процентов прав!
01.01.2021 13:50 Ответить
01.01.2021 13:50 Ответить
Зеленое чмо и 73% дебилов наробили разом.
01.01.2021 17:44 Ответить
01.01.2021 17:44 Ответить
Очень интересно послушать снова на эту тему праститутку Люсю Арештович!
01.01.2021 21:34 Ответить
01.01.2021 21:34 Ответить
В Новом Году сторонникам 5-го президента-реформатора Украины Петра Алексеевича Порошенко на коммерческой основе предлагаются:
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.
02.01.2021 21:40 Ответить
02.01.2021 21:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 