Новогоднее поздравление Зеленского: "У нас нет иного варианта, как быть супер-Украиной". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом.
Обращение президента проходит в формате общения с детьми. Он говорит им, что "мы живем в прекрасной стране, где есть все", передает Цензор.НЕТ.
Обратившись к детям, Владимир Зеленский сказал: "Все, что мы делаем — мы делаем для вас". Зеленский напоминает, что в 2020 году Украину настигли несколько испытаний, в частности авиакатастрофа украинского самолета МАУ в Иране, лесные пожары, наводнение на Прикарпатье, пандемия коронавируса и др. Зеленский также рассказал детям об освобождении пленных, о процентных ставках на кредиты для бизнеса, инфраструктурных проектах, в том числе о завершении строительства моста в Запорожье. Глава государства в беседе с детьми вспомнил о перемирии и погибших военных, а также об умерших деятелях культуры и науки.
"Мы живем в большой, прекрасной стране. Где невероятная природа, щедрая земля, где умные и талантливые дети, и где все президенты в своих новогодних поздравлениях всегда говорят фразу: "Дорогие украинцы! Это был тяжелый год...". Вы спросите, был тяжелым 2020-й? Немного да", – начал президент.
Он уточнил, что в 2020 году у украинцев были слезы от боли и от гордости.
"Было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся. То, что хочется забыть. И то, чего никогда не забудем. И были те, с кем мы стали еще больше друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось", - сказал глава государства.
Он напомнил, что весной началась пандемия коронавируса, а в больницах и аптеках много чего не оказалось. И всем показалось, что спасти ситуацию могут только супергерои. И они действительно существуют.
"И к нашим военным присоединились наши медики. Наши суперврачи, суперлаборанты, суперводтели скорой, суперпилоты, суперпограничники, суперучителя, суперпожарные и суперспасатели. И у нас точно нет другого варианта, чем быть супер-Украиной", - сказал Зеленский.
Он также вспомнил о своем проекте по масштабному ремонту и строительству дорог, отметив, что стереотип об их невозможности в Украине разрушен 4 тысячами километрами нового асфальтового покрытия.
Кроме того, президент упомянул окончание строительства детской клиники "Охматдет", долгострой которой передавался от одного президента другому, и открытие нового моста в Запорожье.
Глава государства напомнил об открытии новых современных КПВВ на Донбассе и о самом большом оборонном бюджете в истории страны.
Зеленский сказал о начале строительства украинских корветов и первом в истории страны заказе в КБ "Антонов" трех отечественных самолетов.
Также он напомнил о программе для кредитования бизнеса под низкие проценты 5-7-9.
В обращении Зеленский сделал акцент на возвращении украинцев на родину - из подвалов ОРДЛО, российских тюрем, китайского Уханя.
"И мы одинаково счастливы - возвращаем 250000 граждан, застрявших из-за карантина по миру, или одного украинского. Нашего защитника непокоренного Виталия Маркива", - отметил президент.
Он также вспомнил спортивные победы украинцев в плавании, боксе, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, борьбе и даже шашках.
Отдельно Зеленский отметил Украинского богатыря Алексея Новикова, который в этом году стал самым сильным человеком планеты.
Одним из главных достижений года президент назвал режим тишины на Донбассе.
"Слова "Сегодня не стреляли". Дни, когда в новостях говорят: "За сутки нет потерь". Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяца, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Самого долгого с начала войны. 158 дней перемирия. Небезупречного? Да, и это правда" - признал глава государства.
Он вспомнил украинских защитников, назвав их самыми лучшими в мире.
"Но, к сожалению, так происходит, и некоторые из них Бог забирает к себе на небо. Лучших и отважных. В этом году мы очень старались, чтобы Бог оставил как можно больше из них в Украине. Чтобы они и дальше могли нас защищать и принести мир. Он возможен, он близко, он обязательно будет", - пообещал Зеленский.
Он также напомнил об известных соотечественниках, которые ушли из жизни в этом году - Патоне, Жванецком, Скорике, Виктюке. При этом отметил, что за это время в стране родилось 300 тысяч новых граждан.
Глава государства напомнил, что в следующем году Украина отметит 30-летие своей независимости, назвав украинцев великим народом.
"Быть Президентом такого прекрасного народа - это большая гордость. И очень большая ответственность. И я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза. Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым - это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке украинского пляжа украинской Ялты", - сказал глава государства.
После с обращением к украинцам выступили дети, которые пожелали, в том числе, посадить всех преступников в тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Те, кто постарше, могут сказочнику дяде Вове Крадивныку и по наглому лживому фейсу попианинить…
Я не знаю как у вас, но у меня, занимающегося политической рекламой вот уже 25 лет, постепенно сформировалась своя система табу - чего нельзя делать политику в своих публичных выступлениях. Как бы кому это не казалось мимишным, использование в своём диалоге с обществом детей должно быть внутренним запретом для чиновника или политика любого уровня.
Такое мнение https://www.facebook.com/gaidaisergii привел сегодня в Фейсбуке политтехнолог Сергей Гайдай и разместил ряд фотографий на эту тему:
…
Политика - удел взрослых.
Политик - это управленец, которого взрослые и ответственные граждане нанимают на работу. К сожалению, не все из них ответственные, не всегда осознанно и не всегда нанимают на работу - иногда просто назначают своим начальником.
И он точно в этой должности не наш друг, член семьи, актёр, аниматор или просто классный парень. Он нанятый народом главный менеджер исполнительной власти, гарант конституции и главнокомандующий.
И диалог политик должен вести со своими взрослыми работодателями. В конце года подводить итоги и давать отчёт о проделанной работе и о выполнении стоящих перед страной задач, наказов избирателей, о выполнении обещаний данных во время выборов.
Ни один из прежних президентов с этим не справлялся. И нынешний не стал, к сожалению, исключением
Когда должностное лицо заменяет разговор со взрослыми на мимишный разговор с детьми, это махровая спекуляция эмоциями. Умилительно сюсюкать с детьми, которые не осознают всех реалий жизни и им просто нравится принимать участие в этой рекламной игре с дядей президентом, куда легче чем вести диалог со взрослыми, которые делегировали тебе власть и которые могут задать тебе неудобные вопросы.
Весна давно прошла, а где посадки?
Эпоха бедности закончилась и поэтому снова растут тарифы и цены, как и раньше?
Где улучшение бизнес климата и налоговая реформа вместо государственной фискализации и чиновничьего рекета предпринимателей? Почему снова протестует малый бизнес?
Поговорил с Путиным, в глаза ему посмотрел, договорился о мире? О возврате Крыма и про деокупацию Донбасса?
Почему ты не ликвидировал коррупционную государственную систему, а занял в ней положенный тебе кабинет и прикрываешь тех, кто из твоих подчиненных попался? Когда борьба с коррупцией перестанет быть «спортивной рыбалкой» - поймали, сфотографировали, отпустили?
Отдал президентскую дачу детям или вселился туда сам со своими детьми? Переехал с Банковой в современный офис или по-прежнему, как и предшественники мчишься туда кортежем из Конче-Заспы?
И ещё много вопросов, на которые президент не может дать внятного ответа.
С детьми поиграть доброго дядю сказочника перед телекамерами, конечно, легче. Красивая и милая картинка? От недовольных взрослых можно и уведомление про отставку получить. И тут уже не до праздника.
***
СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИТСЯ К АКВАРИУМНЫМ РЫБКАМ?
Не хочу унижаться до анализа проходного события, каковым по определению является новогоднее обращение нашего президента (за исключением того самого - первого, еще не президентского).
Отмечу только, что выбор не просто юной, а детской аудитории говорит о стремлении Владимира Зеленского и его окружения оказаться среди тех, кто не способен возражать, критиковать и вообще адекватно осмысливать услышанное. Оказаться среди тех, кто априори будет воспринимать ВАЗа как взрослого - то есть, умного, сильного и надежного.
Весьма характерный психологический момент, свидетельствующий о внутренней неуверенности и дискомфорте. Что, разумеется, заметят не только в Украине. С вытекающими последствиями.
Такие оценки https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 высказал сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
***
Как https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk пишет сегодня на эту же тему политолог Дмитрий Корнейчук, дети страны уже начали сочинять новые новогодние песенки:
Здравствуй, дедушка Вован, борода из ваты,
Ты тарифы нам принёс, пианист врунятый?
…
А вообще ведь детей жалко.
Тебе говорят, что идёшь на встречу с Дедом Морозом, который будет дарить подарки. А вместо этого сидит какой-то мелкий с бегающими глазами, который на камеры несет потоки бреда. А тебя заставляют тихонько сидеть, слушать. И даже в носу не поковыряться…
…
Все логично: своё враньё про «улучшение жизни» Голобородько может рассказывать только восьмилетним детям. Те пока верят. Как и в Деда Мороза. Ну, а те, кто постарше, могут сказочнику дяде Вове Крадивныку и по наглому лживому фейсу попианинить…
2 года назад. Порошенко просто поздравил с Новым годом со своими детьми!
https://censor.net/ru/n3240257
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!
Favorites · https://www.facebook.com/# 6 год ·
Що ж, пару новорічних слів про актуальне...
Дивився привітання Володимира Зеленського з науково-дослідною метою...
Висновок: лайно.
Ще й дітьми прикрився...
«Пісок» у Ялті та вулиця «Артема» у Донецьку - «треш»...
Російська мова для «неповноцінних» кримчан і мешканців інших окупованих територій - «комплекс меншовартості» та приниження гідності цих людей... Ніколи на Донбасі та у Криму, за крайні 30 років, не бачив тих, хто не розуміє української. Хіба цілковиті дебіли...
Мости і дороги - ця програма була запущена ще «попередниками»... І успішно реалізовувалася за набагато менші гроші...
Збройні Сили - краще б він мовчав...
Тощо, тощо, тощо.
Хоча, мушу визнати - знято гарно. Як завжди. Любить і вміє Вова знімати відосики.
Нічого. І це переживемо. Було і гірше...
З Новим 2021 роком!
https://twitter.com/istpravda88
Юрій Гарматний
@istpravda88
·https://twitter.com/istpravda88/status/1344939560447438848 5 ч
В ответ
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
Новорічне привітання - банальний плагіат. Історія повторюється як фарс, що в цьому конкретному випадку і не дивно
Вова несе пургу...
А якщо Кадиров накаже, то можна і на коліна стати і з будь якого боку прийняти.
Бо в цих головах ніколи не було ані гідності, ані моралі.
А чого ж там, він вважає, що ми і кацапи один народ.
Спасибо!
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
https://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 https://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 Ъ Ворам отрублю руки я
Ь Кругом одни друзья
https://youtu.be/IYEE8KM5xDM
А ролик снят блестяще: режиссура, звук, цвет, свет, костюмы, операторская работа - все на высоте. Детские мордашки - просто прелесть.
БУБОЧКА, ТЕБЯ БЕЗ РЕКЛАМНЫХ ТРЮКОВ УЖЕ НЕ ХАВАЮТ. СОБИРАЙ ЧЕМОДАН, МАНЮНЕ! И это... будешь пилить гундосики, обязательно котика в кадр.
Имей в виду, чучело инфантильное, что когда увидишь цифры рейтингов после этого ролика, это не про тебя, это детки собрали!
ВОТ ТЕБЕ И БЕСПЛАТНЫЙ СОЦОПРОС И НЕНАДО НИКАКИХ КМИСОВ. 😆😅🤣😂😝😛
И это... у тебя капслок заклинило. Ты видел? Глупо смотрится.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3639788702725572&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWpRA9-i98iohDkTGX7RJTrMO6OPyFwQ6x1kh7RIIWjCDUlrDEeb-h5kWhL4iW3jojj5B8BomOeATIW6zSlsPDfb_lrDsomIfML5TV763jtmmYB6tJOp7qf28lLMr_GZnA&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·
Знову «какая разніца»..
«Пєрєвєдітє стрєлкі часов». Для Зеленського Донбас та Крим це лише російська мова. Чомусь звернення до мешканців окупованих територій знову російською.
Хіба це не Україна? Чи владі так хочеться принизити наших громадян знову ділячи їх на різні «категорії» та «україномовних» та «російськомовних».
Це на додачу до всієї брехні, яка лилась протягом цього «звернення»...
Ибо клоуна-то **** таки забыли забрать.
Зе явно знову говорив не до народу а для "галочки"...бридко...а зелеботи так нічого за минулий рік не зрозуміли...можливо зростання тарифів їх трошки "підігріє"...
і це все тільки за один минулий місяць... паРаша-обісРашка.
в Волгодонске вводят режим ЧС после затопления города фекалиями
Жители Волгодонска задыхаются от запаха фекалий
Бассейн из фекалий появился в российской многоэтажке
в Ржеве затопило фекалиями. ...
В Волгограде дом затопило фекалиями
в Ленинске-Кузнецком затопило фекалиями ...
в Иванове подвал многоквартирного дома затопило фекалиями
вЧите улицу залило фекалиями / Амур.инфо ...
В Перми территорию гаражного кооператива затопило фекалиями ...
на Сахалине затопило фекалиями
Екатеринбург. лес у поселка Малышево затопило фекалиями...
https://npubop.livejournal.com/5004251.html
кацапо-ордынский миллионик Омск. вЯличие и провЯтание таки наяву.
https://youtu.be/y2t3sHPxz2A
Вова Лєнін і дєті(((
А ЗЕленин ребёнку - Пошёл в жопу!
А мог бы и булавой* влупашить.
------------------------------------------------------------
булавой* - пока не отняли и самому ЗЕленину не влупашили