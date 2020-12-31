Новогоднее поздравление Зеленского: "У нас нет иного варианта, как быть супер-Украиной". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом.

Обращение президента проходит в формате общения с детьми. Он говорит им, что "мы живем в прекрасной стране, где есть все", передает Цензор.НЕТ.

Обратившись к детям, Владимир Зеленский сказал: "Все, что мы делаем — мы делаем для вас". Зеленский напоминает, что в 2020 году Украину настигли несколько испытаний, в частности авиакатастрофа украинского самолета МАУ в Иране, лесные пожары, наводнение на Прикарпатье, пандемия коронавируса и др. Зеленский также рассказал детям об освобождении пленных, о процентных ставках на кредиты для бизнеса, инфраструктурных проектах, в том числе о завершении строительства моста в Запорожье. Глава государства в беседе с детьми вспомнил о перемирии и погибших военных, а также об умерших деятелях культуры и науки.

"Мы живем в большой, прекрасной стране. Где невероятная природа, щедрая земля, где умные и талантливые дети, и где все президенты в своих новогодних поздравлениях всегда говорят фразу: "Дорогие украинцы! Это был тяжелый год...". Вы спросите, был тяжелым 2020-й? Немного да", – начал президент.

Он уточнил, что в 2020 году у украинцев были слезы от боли и от гордости.

"Было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся. То, что хочется забыть. И то, чего никогда не забудем. И были те, с кем мы стали еще больше друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось", - сказал глава государства.

Он напомнил, что весной началась пандемия коронавируса, а в больницах и аптеках много чего не оказалось. И всем показалось, что спасти ситуацию могут только супергерои. И они действительно существуют.

"И к нашим военным присоединились наши медики. Наши суперврачи, суперлаборанты, суперводтели скорой, суперпилоты, суперпограничники, суперучителя, суперпожарные и суперспасатели. И у нас точно нет другого варианта, чем быть супер-Украиной", - сказал Зеленский.

Он также вспомнил о своем проекте по масштабному ремонту и строительству дорог, отметив, что стереотип об их невозможности в Украине разрушен 4 тысячами километрами нового асфальтового покрытия.

Кроме того, президент упомянул окончание строительства детской клиники "Охматдет", долгострой которой передавался от одного президента другому, и открытие нового моста в Запорожье.

Глава государства напомнил об открытии новых современных КПВВ на Донбассе и о самом большом оборонном бюджете в истории страны.

Зеленский сказал о начале строительства украинских корветов и первом в истории страны заказе в КБ "Антонов" трех отечественных самолетов.

Также он напомнил о программе для кредитования бизнеса под низкие проценты 5-7-9.

В обращении Зеленский сделал акцент на возвращении украинцев на родину - из подвалов ОРДЛО, российских тюрем, китайского Уханя.

"И мы одинаково счастливы - возвращаем 250000 граждан, застрявших из-за карантина по миру, или одного украинского. Нашего защитника непокоренного Виталия Маркива", - отметил президент.

Он также вспомнил спортивные победы украинцев в плавании, боксе, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, борьбе и даже шашках.

Отдельно Зеленский отметил Украинского богатыря Алексея Новикова, который в этом году стал самым сильным человеком планеты.

Одним из главных достижений года президент назвал режим тишины на Донбассе.

"Слова "Сегодня не стреляли". Дни, когда в новостях говорят: "За сутки нет потерь". Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяца, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Самого долгого с начала войны. 158 дней перемирия. Небезупречного? Да, и это правда" - признал глава государства.

Он вспомнил украинских защитников, назвав их самыми лучшими в мире.

"Но, к сожалению, так происходит, и некоторые из них Бог забирает к себе на небо. Лучших и отважных. В этом году мы очень старались, чтобы Бог оставил как можно больше из них в Украине. Чтобы они и дальше могли нас защищать и принести мир. Он возможен, он близко, он обязательно будет", - пообещал Зеленский.

Он также напомнил об известных соотечественниках, которые ушли из жизни в этом году - Патоне, Жванецком, Скорике, Виктюке. При этом отметил, что за это время в стране родилось 300 тысяч новых граждан.

Глава государства напомнил, что в следующем году Украина отметит 30-летие своей независимости, назвав украинцев великим народом.

"Быть Президентом такого прекрасного народа - это большая гордость. И очень большая ответственность. И я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза. Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым - это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке украинского пляжа украинской Ялты", - сказал глава государства.

После с обращением к украинцам выступили дети, которые пожелали, в том числе, посадить всех преступников в тюрьмы.