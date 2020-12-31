РУС
Новости
Новогоднее поздравление Зеленского: "У нас нет иного варианта, как быть супер-Украиной". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом.

Обращение президента проходит в формате общения с детьми. Он говорит им, что "мы живем в прекрасной стране, где есть все", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленская поздравила граждан Украины с Новым годом. ФОТО

Обратившись к детям, Владимир Зеленский сказал: "Все, что мы делаем — мы делаем для вас". Зеленский напоминает, что в 2020 году Украину настигли несколько испытаний, в частности авиакатастрофа украинского самолета МАУ в Иране, лесные пожары, наводнение на Прикарпатье, пандемия коронавируса и др. Зеленский также рассказал детям об освобождении пленных, о процентных ставках на кредиты для бизнеса, инфраструктурных проектах, в том числе о завершении строительства моста в Запорожье. Глава государства в беседе с детьми вспомнил о перемирии и погибших военных, а также об умерших деятелях культуры и науки.

"Мы живем в большой, прекрасной стране. Где невероятная природа, щедрая земля, где умные и талантливые дети, и где все президенты в своих новогодних поздравлениях всегда говорят фразу: "Дорогие украинцы! Это был тяжелый год...". Вы спросите, был тяжелым 2020-й? Немного да", – начал президент.

Он уточнил, что в 2020 году у украинцев были слезы от боли и от гордости.

"Было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся. То, что хочется забыть. И то, чего никогда не забудем. И были те, с кем мы стали еще больше друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось", - сказал глава государства.

Он напомнил, что весной началась пандемия коронавируса, а в больницах и аптеках много чего не оказалось. И всем показалось, что спасти ситуацию могут только супергерои. И они действительно существуют.

"И к нашим военным присоединились наши медики. Наши суперврачи, суперлаборанты, суперводтели скорой, суперпилоты, суперпограничники, суперучителя, суперпожарные и суперспасатели. И у нас точно нет другого варианта, чем быть супер-Украиной", - сказал Зеленский.

Он также вспомнил о своем проекте по масштабному ремонту и строительству дорог, отметив, что стереотип об их невозможности в Украине разрушен 4 тысячами километрами нового асфальтового покрытия.

Кроме того, президент упомянул окончание строительства детской клиники "Охматдет", долгострой которой передавался от одного президента другому, и открытие нового моста в Запорожье.

Глава государства напомнил об открытии новых современных КПВВ на Донбассе и о самом большом оборонном бюджете в истории страны.

Зеленский сказал о начале строительства украинских корветов и первом в истории страны заказе в КБ "Антонов" трех отечественных самолетов.

Также он напомнил о программе для кредитования бизнеса под низкие проценты 5-7-9.

В обращении Зеленский сделал акцент на возвращении украинцев на родину - из подвалов ОРДЛО, российских тюрем, китайского Уханя.

"И мы одинаково счастливы - возвращаем 250000 граждан, застрявших из-за карантина по миру, или одного украинского. Нашего защитника непокоренного Виталия Маркива", - отметил президент.

Он также вспомнил спортивные победы украинцев в плавании, боксе, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, борьбе и даже шашках.

Отдельно Зеленский отметил Украинского богатыря Алексея Новикова, который в этом году стал самым сильным человеком планеты.

Одним из главных достижений года президент назвал режим тишины на Донбассе.

"Слова "Сегодня не стреляли". Дни, когда в новостях говорят: "За сутки нет потерь". Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяца, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Самого долгого с начала войны. 158 дней перемирия. Небезупречного? Да, и это правда" - признал глава государства.

Он вспомнил украинских защитников, назвав их самыми лучшими в мире.

"Но, к сожалению, так происходит, и некоторые из них Бог забирает к себе на небо. Лучших и отважных. В этом году мы очень старались, чтобы Бог оставил как можно больше из них в Украине. Чтобы они и дальше могли нас защищать и принести мир. Он возможен, он близко, он обязательно будет", - пообещал Зеленский.

Он также напомнил об известных соотечественниках, которые ушли из жизни в этом году - Патоне, Жванецком, Скорике, Виктюке. При этом отметил, что за это время в стране родилось 300 тысяч новых граждан.

Глава государства напомнил, что в следующем году Украина отметит 30-летие своей независимости, назвав украинцев великим народом.

"Быть Президентом такого прекрасного народа - это большая гордость. И очень большая ответственность. И я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза. Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым - это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке украинского пляжа украинской Ялты", - сказал глава государства.

После с обращением к украинцам выступили дети, которые пожелали, в том числе, посадить всех преступников в тюрьмы.

Зеленский Владимир (21727) Новый год (934) поздравление (1073)
Топ комментарии
+103
Самое "веселое", что о супер Украине говорит тело, которое угробило экономику, разрушило управление и оборону, просрало внешнюю политику от слова совсем. Какой идиот ему тексты этих видосиков пишет?
показать весь комментарий
31.12.2020 23:18 Ответить
+82
И тут клоун раньше времени обосрался. Не донес кал до туалета.
показать весь комментарий
31.12.2020 23:04 Ответить
+74
зепердило выпердело новый хайп
показать весь комментарий
31.12.2020 23:03 Ответить
У всіх нормальних країнах мости будують мостобудівники, й тільки в тоталітарних диктатурах - "президенти", генеральні секретарі", "фюрери", дуче" і бацькі".
показать весь комментарий
01.01.2021 16:22 Ответить
Врать про «улучшение жизни» Зе-Ленинский может только очень маленьким детям 1 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81.html#respond Комментарии: 0
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436Те, кто постарше, могут сказочнику дяде Вове Крадивныку и по наглому лживому фейсу попианинить…
Я не знаю как у вас, но у меня, занимающегося политической рекламой вот уже 25 лет, постепенно сформировалась своя система табу - чего нельзя делать политику в своих публичных выступлениях. Как бы кому это не казалось мимишным, использование в своём диалоге с обществом детей должно быть внутренним запретом для чиновника или политика любого уровня.
Такое мнение https://www.facebook.com/gaidaisergii привел сегодня в Фейсбуке политтехнолог Сергей Гайдай и разместил ряд фотографий на эту тему:
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436
Политика - удел взрослых.
Политик - это управленец, которого взрослые и ответственные граждане нанимают на работу. К сожалению, не все из них ответственные, не всегда осознанно и не всегда нанимают на работу - иногда просто назначают своим начальником.
И он точно в этой должности не наш друг, член семьи, актёр, аниматор или просто классный парень. Он нанятый народом главный менеджер исполнительной власти, гарант конституции и главнокомандующий.
И диалог политик должен вести со своими взрослыми работодателями. В конце года подводить итоги и давать отчёт о проделанной работе и о выполнении стоящих перед страной задач, наказов избирателей, о выполнении обещаний данных во время выборов.
Ни один из прежних президентов с этим не справлялся. И нынешний не стал, к сожалению, исключением
Когда должностное лицо заменяет разговор со взрослыми на мимишный разговор с детьми, это махровая спекуляция эмоциями. Умилительно сюсюкать с детьми, которые не осознают всех реалий жизни и им просто нравится принимать участие в этой рекламной игре с дядей президентом, куда легче чем вести диалог со взрослыми, которые делегировали тебе власть и которые могут задать тебе неудобные вопросы.
Весна давно прошла, а где посадки?
Эпоха бедности закончилась и поэтому снова растут тарифы и цены, как и раньше?
Где улучшение бизнес климата и налоговая реформа вместо государственной фискализации и чиновничьего рекета предпринимателей? Почему снова протестует малый бизнес?
Поговорил с Путиным, в глаза ему посмотрел, договорился о мире? О возврате Крыма и про деокупацию Донбасса?
Почему ты не ликвидировал коррупционную государственную систему, а занял в ней положенный тебе кабинет и прикрываешь тех, кто из твоих подчиненных попался? Когда борьба с коррупцией перестанет быть «спортивной рыбалкой» - поймали, сфотографировали, отпустили?
Отдал президентскую дачу детям или вселился туда сам со своими детьми? Переехал с Банковой в современный офис или по-прежнему, как и предшественники мчишься туда кортежем из Конче-Заспы?
И ещё много вопросов, на которые президент не может дать внятного ответа.
С детьми поиграть доброго дядю сказочника перед телекамерами, конечно, легче. Красивая и милая картинка? От недовольных взрослых можно и уведомление про отставку получить. И тут уже не до праздника.
***

СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИТСЯ К АКВАРИУМНЫМ РЫБКАМ?

Не хочу унижаться до анализа проходного события, каковым по определению является новогоднее обращение нашего президента (за исключением того самого - первого, еще не президентского).
Отмечу только, что выбор не просто юной, а детской аудитории говорит о стремлении Владимира Зеленского и его окружения оказаться среди тех, кто не способен возражать, критиковать и вообще адекватно осмысливать услышанное. Оказаться среди тех, кто априори будет воспринимать ВАЗа как взрослого - то есть, умного, сильного и надежного.
Весьма характерный психологический момент, свидетельствующий о внутренней неуверенности и дискомфорте. Что, разумеется, заметят не только в Украине. С вытекающими последствиями.
Такие оценки https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 высказал сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
***
Как https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk пишет сегодня на эту же тему политолог Дмитрий Корнейчук, дети страны уже начали сочинять новые новогодние песенки:

Здравствуй, дедушка Вован, борода из ваты,
Ты тарифы нам принёс, пианист врунятый?

А вообще ведь детей жалко.

Тебе говорят, что идёшь на встречу с Дедом Морозом, который будет дарить подарки. А вместо этого сидит какой-то мелкий с бегающими глазами, который на камеры несет потоки бреда. А тебя заставляют тихонько сидеть, слушать. И даже в носу не поковыряться…

Все логично: своё враньё про «улучшение жизни» Голобородько может рассказывать только восьмилетним детям. Те пока верят. Как и в Деда Мороза. Ну, а те, кто постарше, могут сказочнику дяде Вове Крадивныку и по наглому лживому фейсу попианинить…
показать весь комментарий
01.01.2021 16:26 Ответить
з лайна не можна обрати нормального менеджера. Доведено Україною.
показать весь комментарий
01.01.2021 17:08 Ответить
да он просто преступник! - использовать детей для политцелей! аналогично сделала Жуля
2 года назад. Порошенко просто поздравил с Новым годом со своими детьми!
показать весь комментарий
01.01.2021 17:12 Ответить
За участие в съемках новогоднего обращения Зеленского, детям платили по 500 гривен

https://censor.net/ru/n3240257
показать весь комментарий
04.01.2021 14:55 Ответить
Десь я вже це чув: "Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют! Ведь именно мы..." Здається, продюсери "Слугі нарота" і Нашої Раши - одні й ті самі люди.
показать весь комментарий
01.01.2021 16:26 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!
показать весь комментарий
01.01.2021 16:54 Ответить
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZUXvoJyPu4pFHDpKZaT2ZUp6Tg5QobKLGjsgQ_JnDu0tCdMlIChXqzIh2yuGRquY_TvUsVTSWki97URls8VU_42Aydgp9ENHBr2x-le8pUBxC7dXgaOAy1y5sWebO8qv8h4jGnu03UBNH87agJss6vj&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 494Favorites · https://www.facebook.com/# 6 год ·

Що ж, пару новорічних слів про актуальнеНоворічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 494...

Дивився привітання Володимира Зеленського з науково-дослідною метою...

Висновок: лайно.

Ще й дітьми прикрився...

«Пісок» у Ялті та вулиця «Артема» у Донецьку - «треш»...

Російська мова для «неповноцінних» кримчан і мешканців інших окупованих територій - «комплекс меншовартості» та приниження гідності цих людей... Ніколи на Донбасі та у Криму, за крайні 30 років, не бачив тих, хто не розуміє української. Хіба цілковиті дебіли...

Мости і дороги - ця програма була запущена ще «попередниками»... І успішно реалізовувалася за набагато менші гроші...

Збройні Сили - краще б він мовчав...

Тощо, тощо, тощо.

Хоча, мушу визнати - знято гарно. Як завжди. Любить і вміє Вова знімати відосики.

Нічого. І це переживемо. Було і гірше...

З Новим 2021 роком!
показать весь комментарий
01.01.2021 16:35 Ответить
главное содержание, а не знято гарно. и подлое можно красиво преподнести.
показать весь комментарий
01.01.2021 17:13 Ответить
Так відосики не вовА знімає, вовУ знімають.
показать весь комментарий
02.01.2021 18:07 Ответить
https://twitter.com/istpravda88
https://twitter.com/istpravda88

Юрій Гарматний

@istpravda88

·https://twitter.com/istpravda88/status/1344939560447438848 5 ч

В ответ
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

Новорічне привітання - банальний плагіат. Історія повторюється як фарс, що в цьому конкретному випадку і не дивно
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 7208
показать весь комментарий
01.01.2021 16:41 Ответить
Треба лише виправити:
Вова несе пургу...
показать весь комментарий
02.01.2021 18:55 Ответить
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 1798
показать весь комментарий
01.01.2021 16:44 Ответить
Зеленский, 2020: "быть супер-Украиной"... Зеленский, 2014: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед" https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
показать весь комментарий
02.01.2021 01:34 Ответить
Ты сам-то свое видео смотрел? Он же подколол двуличных россиянских балаболов, а не поиздевался над Украиной, вы хоть смотрите, че постите
показать весь комментарий
02.01.2021 03:53 Ответить
Його підколки завжди можна перекрутити на будь який бік.
А якщо Кадиров накаже, то можна і на коліна стати і з будь якого боку прийняти.
Бо в цих головах ніколи не було ані гідності, ані моралі.
показать весь комментарий
02.01.2021 19:00 Ответить
Та його "ЗЕ-підколи" давно відомі, наприклад ось такі https://www.youtube.com/watch?v=dAc30QDFyBk Зеленський про Україну-"немецкую акртису для взросліьх" та АТО .
показать весь комментарий
04.01.2021 14:44 Ответить
Так по доброму "підколов".. щоб окупантів не образити.
А чого ж там, він вважає, що ми і кацапи один народ.
показать весь комментарий
02.01.2021 19:06 Ответить
Згоден. Я трохи вище теж відповів.
показать весь комментарий
04.01.2021 14:48 Ответить
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 9911
показать весь комментарий
01.01.2021 16:46 Ответить
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
01.01.2021 16:53 Ответить
Умно. Логично. Справедливо.
Спасибо!
показать весь комментарий
01.01.2021 17:35 Ответить
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
показать весь комментарий
01.01.2021 16:58 Ответить
«Ё» https://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 ёлки - палки, https://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 ё - моhttps://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 ё А народ не увидел это всhttps://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 ё.

https://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 https://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 Ъ Ворам отрублю руки я

Ь Кругом одни друзья
показать весь комментарий
01.01.2021 18:58 Ответить
--- Таки знайшли. для чергового відосика. гідну аудиторію--зачаровану дітвору...Проте лакузи --сценарісти мабуть забули : невинні дитячі душі --до скону пам*ятають першу гірку образу та особливо -- мерзенну брехню...Солідарний з тими .хто вважає : краще б він юроднічав на підмостках --95 кв. та головне : --НЕ шкодив... НЕ зраджував... НЕ оманив таку чудову /як він зазначив/ країну !
показать весь комментарий
01.01.2021 16:59 Ответить
Маніпуляції, брехня та мовчання про важливе. Розбір новорічного привітання Зеленського 2021

https://youtu.be/IYEE8KM5xDM
показать весь комментарий
01.01.2021 17:08 Ответить
Ми великий народ. Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава…… і жалюгідність Зеленського.
показать весь комментарий
01.01.2021 23:51 Ответить
Про велич і мудрість - я б посперечався
показать весь комментарий
02.01.2021 03:50 Ответить
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 9136
показать весь комментарий
01.01.2021 17:12 Ответить
Говорили,балакали- сіли,та й заплакали...
показать весь комментарий
01.01.2021 17:17 Ответить
Казали, балакали - сіли,та й заплакали.
показать весь комментарий
02.01.2021 01:36 Ответить
Деток в рекламе используют только тогда, когда нужно впарить покупателю полную лажу. Так что все здесь по феншую, и лажа, и детки. Мы ведь на подкорке позитивно вспринимаем детей и все, что с ними связано. Уверен, что если бубочке повезет дотянуть до следующего ролика поздравлячек с НГ, мы увидим котиков. Иначе бубочку лохторату уже не впарить.
А ролик снят блестяще: режиссура, звук, цвет, свет, костюмы, операторская работа - все на высоте. Детские мордашки - просто прелесть.
БУБОЧКА, ТЕБЯ БЕЗ РЕКЛАМНЫХ ТРЮКОВ УЖЕ НЕ ХАВАЮТ. СОБИРАЙ ЧЕМОДАН, МАНЮНЕ! И это... будешь пилить гундосики, обязательно котика в кадр.
Имей в виду, чучело инфантильное, что когда увидишь цифры рейтингов после этого ролика, это не про тебя, это детки собрали!
показать весь комментарий
01.01.2021 17:30 Ответить
"чучело инфантильное"
показать весь комментарий
01.01.2021 23:54 Ответить
Снят да, но опять на фоне зеленой тряпки! Комнату, детей и вовочку снимали отдельно, а потом монтировали. Если присмотреться, дети смотрят не точно на него, а вокруг вовочки присутствует белый контур. Короче лживый "фотошоп" во всем
показать весь комментарий
02.01.2021 16:35 Ответить
ПОРОХОБОТЫ ПОД ВИДЕО В ЮТУБЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗЫВЫ СТАВИТЬ ДИЗЛАЙКИ, РЕШИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ ВСЕУКРАИНСКУЮ ПЕРЕКЛИЧКУ СОЮЗА ЗАЖОПИНЦЕВ И ПОРОХОБОТОВ. РЕЗУЛЬТАТ ПЛАЧЕВНЫЙ ВСЕГО ТЫСЯЧА ДИЗЛАЙКОВ = ТЫСЯЧА СОЮЗНИКОВ МЕРТВЕТЧУКА И ПОРАШЕНКИ НА ВСЮ УКРАИНУ. 😆😅🤣😂😝😛
ВОТ ТЕБЕ И БЕСПЛАТНЫЙ СОЦОПРОС И НЕНАДО НИКАКИХ КМИСОВ. 😆😅🤣😂😝😛
показать весь комментарий
01.01.2021 17:44 Ответить
Тупенький який. Та інших за таких приймаєш. Договарюй до кінця. На зараз 1,4 тис. дизлайків та 2,6 тис. лайків. Якщо по твоїй логіці, 2,6тис=прихильників зеленої гниди? З більш двохсот коментарів жодного поганого? Роблю вивод: лайки накручені, всі погані коментарі видалені.
показать весь комментарий
01.01.2021 19:34 Ответить
Леня, горемык ты наше головожопое, ты в курсе, что количество лайков/дизлайков модерируется? И смайлы ты не все смайлы, там еще есть. Смысла в твоем высере никакого, потому что Арахамия допускал коалицию с опзажопой, а Порох - нет.
И это... у тебя капслок заклинило. Ты видел? Глупо смотрится.
показать весь комментарий
03.01.2021 11:00 Ответить
Во чудо, знает же, что народ ему уже не верит, так он детвору собрал и вешает им на уши лапшу. Другого лучшего ничего не мог придумать, видать ума не хватило.
показать весь комментарий
01.01.2021 18:01 Ответить
А на следующий год доставит бродячих кошек к Маринискому палацу и зачитает им текст про райське життя на помойках, а если зиму переживете, спонсор Беня за сдачу шкуры Вискасом угостит по заниженному тарифу на хвост.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:30 Ответить
Уже не верит? У него как были его 30% непробиваемого электората, так и остались. Где этот народ, который "уже не верит"?
показать весь комментарий
02.01.2021 03:48 Ответить
Очередная зеленая моча в глаза для пивной, тупой зебилятины.
показать весь комментарий
01.01.2021 18:25 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWpRA9-i98iohDkTGX7RJTrMO6OPyFwQ6x1kh7RIIWjCDUlrDEeb-h5kWhL4iW3jojj5B8BomOeATIW6zSlsPDfb_lrDsomIfML5TV763jtmmYB6tJOp7qf28lLMr_GZnA&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3639788702725572&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWpRA9-i98iohDkTGX7RJTrMO6OPyFwQ6x1kh7RIIWjCDUlrDEeb-h5kWhL4iW3jojj5B8BomOeATIW6zSlsPDfb_lrDsomIfML5TV763jtmmYB6tJOp7qf28lLMr_GZnA&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·

Знову «какая разніца»..

«Пєрєвєдітє стрєлкі часов». Для Зеленського Донбас та Крим це лише російська мова. Чомусь звернення до мешканців окупованих територій знову російською.
Хіба це не Україна? Чи владі так хочеться принизити наших громадян знову ділячи їх на різні «категорії» та «україномовних» та «російськомовних».

Це на додачу до всієї брехні, яка лилась протягом цього «звернення»...
показать весь комментарий
01.01.2021 18:46 Ответить
интересно, сколько они снимали этот ролик, и где набрали таких терпеливых детей....
показать весь комментарий
01.01.2021 18:51 Ответить
Это очередное жульничество! Вовочка и дети снимались в разное время в разных местах! (комната снималась отдельно).
показать весь комментарий
01.01.2021 21:07 Ответить
впервые слышу...
показать весь комментарий
01.01.2021 21:32 Ответить
Ну конечно ты впервые слышишь! Детям же нифуя не надо, дай только утырка гнусавого часами напролет слушать! )))
показать весь комментарий
03.01.2021 11:05 Ответить
Савєтніки,пресдовбня і ін. з ОП-можуть пишатись:вони знову зробили "напоказ"всьому світові,що в Україні нема з ким говорити....і це чудо вже треба ховати-тупість зашкалює.
показать весь комментарий
01.01.2021 19:42 Ответить
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 1426
показать весь комментарий
01.01.2021 19:47 Ответить
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 6646
показать весь комментарий
01.01.2021 23:28 Ответить
Я вот не свідок святого петра, и мне тоже клоунада не нравится. Этот мошенник любит издеваться и всех выставлять кретинами, мне это не нравится.
показать весь комментарий
02.01.2021 03:47 Ответить
этой шутке лет 80, со времен Ильфа и Петрова...
показать весь комментарий
01.01.2021 21:52 Ответить
Главное что актуальность в ней сейчас острющая.
Ибо клоуна-то **** таки забыли забрать.
показать весь комментарий
02.01.2021 16:19 Ответить
Мне он нравиться! ЗЕ прелесть! Это такой квартал *******!
показать весь комментарий
01.01.2021 20:31 Ответить
Так .добрий актер ., комедія в реальному житі
показать весь комментарий
01.01.2021 21:37 Ответить
актер он как раз никакучий
показать весь комментарий
02.01.2021 16:37 Ответить
також трошкии подивився...знову що попало...до чого треба було долучати дітей...?! і їхніми устами знову говорити про "карупцію"...?! а вулиця Артема в Донецьку-це взагалі...
Зе явно знову говорив не до народу а для "галочки"...бридко...а зелеботи так нічого за минулий рік не зрозуміли...можливо зростання тарифів їх трошки "підігріє"...
показать весь комментарий
01.01.2021 21:13 Ответить
подтекст понятен: президент - еврей учит украинцев-несмыслёнышей уму-разуму
показать весь комментарий
01.01.2021 21:24 Ответить
правильно было бы так: дебил-еврей пытается впарить украинцам свою хуцпу
показать весь комментарий
02.01.2021 16:38 Ответить
Были видосики, стали гундосики.
показать весь комментарий
01.01.2021 21:28 Ответить
Прикольно , жаль колибельну в кінці не заспівав ..., колибельна б була в самий раз ..
показать весь комментарий
01.01.2021 21:31 Ответить
А СУПЕР ОРУЖИЕ ГДЕ !!!???
показать весь комментарий
01.01.2021 21:47 Ответить
ну а чо ты не продолжил пост а зелесос о том как тебе жаль ранее успешного клоуна ставшего слугой изи каломыйского ахметова и других членов еврейского олигархата??? и второе - а действительно зачем он на это решился ? ты случайно не знаешь? и третье - может ты скажешь нам когда он перестанет издеватся над нами и по хорошему уйдет в свой любимый квартал? ведь согласись там у него лучше получается! и наче тикать придется от нации (тех кого ты перечислил изя). как ты живешь среди такой нации? а Богом избранный?
показать весь комментарий
01.01.2021 22:53 Ответить
Никто и не сомневается в том, что вы строите себе суперукраину. Вы уже 30 лет как не знаете значение слова відповідальність.
показать весь комментарий
01.01.2021 22:21 Ответить
Сельский пафос....албания отдыхает..
показать весь комментарий
01.01.2021 22:46 Ответить
кацапсина, срань лапотная,хуже азиопской обосРахи, говно-Амперии на 1/9 земной суши и не придумать. страна-помойка,ёпта))

і це все тільки за один минулий місяць... паРаша-обісРашка.

в Волгодонске вводят режим ЧС после затопления города фекалиями
Жители Волгодонска задыхаются от запаха фекалий
Бассейн из фекалий появился в российской многоэтажке
в Ржеве затопило фекалиями. ...
В Волгограде дом затопило фекалиями
в Ленинске-Кузнецком затопило фекалиями ...
в Иванове подвал многоквартирного дома затопило фекалиями
вЧите улицу залило фекалиями / Амур.инфо ...
В Перми территорию гаражного кооператива затопило фекалиями ...
на Сахалине затопило фекалиями
Екатеринбург. лес у поселка Малышево затопило фекалиями...

https://npubop.livejournal.com/5004251.html

Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 9203
показать весь комментарий
01.01.2021 23:01 Ответить
********, не сельский вОнюшка под прокси, как там в сраном Замкадье, все по-прежнему, процвЯтание и вЯличие так и прёт?

кацапо-ордынский миллионик Омск. вЯличие и провЯтание таки наяву.

Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 3536

Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8414Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 7096Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 5282
показать весь комментарий
01.01.2021 23:09 Ответить
ага и Флорида тоже расия! и Париж расия и Берлин и Аляска и.... а ты баран!
показать весь комментарий
01.01.2021 22:56 Ответить
твоя рассея -говнище полное, обосРаха, рашка-говняшка, это твой таки министр культур-мультур паРаши засвидетельствовал.
показать весь комментарий
01.01.2021 23:13 Ответить
Мокша, ты сама себе не веришь, иначе тут бы не визжала, как свинья недорезанная Ты же не визжишь Масквабад -рассия, верно?))
показать весь комментарий
02.01.2021 00:40 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2021 00:48 Ответить
да здравствует возродившийся бурятский хурал. Я за паритет наций в конгломерате, с последующим свободолюбивом изъявлением... А ШО ДЕЛАТЬ, бо ДОКОЛЕ.
показать весь комментарий
02.01.2021 07:09 Ответить
"ОПЕРАЦІЯ БУРАТІНО": ЧЕКАЛКИН РОЗКАЗАВ, ЯК ОЛІГАРХИ ПОСТАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО - "ГОНЧАРЕНКО РУЛИТЬ"

https://youtu.be/y2t3sHPxz2A
показать весь комментарий
01.01.2021 22:58 Ответить
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 3153
показать весь комментарий
01.01.2021 23:36 Ответить
"Акторських агенцій (читай педофільських)" - чому я маю це так читати? Я що, хворий?
показать весь комментарий
02.01.2021 03:45 Ответить
Вітряна віспа мїзків мудрого нарїду, ЗЕленським не лічиться!!!
показать весь комментарий
02.01.2021 01:09 Ответить
Всё верно.
показать весь комментарий
02.01.2021 03:01 Ответить
Президент - мудрый наставник, а народ - глупые инфантильные недоросли, намек более чем красноречивый
показать весь комментарий
02.01.2021 03:44 Ответить
йди наХ... мерзото квартальна вітати свою сепарську курву.
показать весь комментарий
02.01.2021 06:48 Ответить
ГИПОТЕТИЧЕСКИ, ЗЕБИК отбыл СВОЙ СРОК КАДЕНЦИИ и ушел с поста легитимно, но безвозвратно... Интересно, каково будет Кварталу? Мабуть непереливки... Вова по этому поводу репу чешет ?... Пальчевский тоже боком пошел... ЗЫ... коломойскому - кранты ваапше, шобы больше не прыгал выше своей глупости.
показать весь комментарий
02.01.2021 07:18 Ответить
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 9538
показать весь комментарий
02.01.2021 08:28 Ответить
у нас нет вариантов, только посадить на кол тебя малоПИД,,,роского брехуна, бениного, нарко-Дегенерата и ПИД,,,рашенскую Крысу мертвечука , разогнать весь этот Сброд с полной конфискацией и чем быстрее Украина это сделает тем лучше!!!
показать весь комментарий
02.01.2021 08:49 Ответить
і тут зе понесло. Це будуть нью Васюки
показать весь комментарий
02.01.2021 09:04 Ответить
Яке позорище((((
Вова Лєнін і дєті(((
показать весь комментарий
02.01.2021 09:18 Ответить
Владимир Сцаныч ЗЕленин очень любил детей. Бывало, идёт ЗЕленин по Майдану Незалежності и ест огроменный бутерброд с красной икрой, а навстречу ему ребёнок и просит - Дядя Володя, дай укусить.
А ЗЕленин ребёнку - Пошёл в жопу!
А мог бы и булавой* влупашить.
------------------------------------------------------------
булавой* - пока не отняли и самому ЗЕленину не влупашили
показать весь комментарий
02.01.2021 09:54 Ответить
Детский лепет для детей.
показать весь комментарий
02.01.2021 22:12 Ответить
Страница 7 из 7
 
 