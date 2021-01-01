Зеленский на русском обратился к жителям Крыма и ОРДЛО: "Переведите часы назад"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей оккупированных Крыма и Донбасса с Новым годом. Глава государства призвал жителей оккупированных территорий перевести часы назад.

Об этом говорилось в новогоднем обращении Зеленского к украинскому народу, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, сейчас Крым и Донбасс "живут в другом времени". Он предложил украинцам с оккупированных территорий встретить Новый год "как одна семья".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новогоднее поздравление Зеленского: "У нас нет иного варианта, как быть супер-Украиной". ВИДЕО

"Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым – это Украина" не в Интернете. А на песке на пляже в Ялте, на украинском песке украинского пляжа украинской Ялты. Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Тож, Донбас і Крим! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готовы? Мы тоже" - сказал Зеленский.