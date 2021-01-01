Зеленский на русском обратился к жителям Крыма и ОРДЛО: "Переведите часы назад"
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей оккупированных Крыма и Донбасса с Новым годом. Глава государства призвал жителей оккупированных территорий перевести часы назад.
Об этом говорилось в новогоднем обращении Зеленского к украинскому народу, передает Цензор.НЕТ.
По словам президента, сейчас Крым и Донбасс "живут в другом времени". Он предложил украинцам с оккупированных территорий встретить Новый год "как одна семья".
"Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым – это Украина" не в Интернете. А на песке на пляже в Ялте, на украинском песке украинского пляжа украинской Ялты. Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Тож, Донбас і Крим! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готовы? Мы тоже" - сказал Зеленский.
🤣
Дамы дамы, помогите Вове,
Помогите Вове, вам говорят.
Он наделал лужу в коридоре
Шаг впирод и две назад.
А "кримчанє" йому ментально близькі.
А ти приїдеш?
Это ваши проблемы.
Коментуй краще новини на своїй сакрально-скрєпній ;рус-вєснє;.
ОК?
Шахтьор?
...и шо-то, у вас без нас не рулится... -- ка ты и я вместе знаем...*)
...шоб я не жалел, за бездарно потраченные тобой, мои деньги...
А то -- факеры он в телек тыкает -- ... эт тебя из телека факают. *)
С НГ тебя -- нехай всё будет, шо б ты не страдал! ...*)
... к гражданам Украины в Крыму, слабо обратиться?
Вообще -- подмена понятий -- милое дело... *)
гроші, чи моральне задоволення - типу - ось я своїм насрав?
почему не поднимается вопрос о предательстве и коллаборационизме?
естественно, там не все такие, но многие
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ! З НОВИМ РОКОМ, УКРАЇНО!!!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ти чисто як руSSко- мірська шваль: по фсб-шних методичках працюєш....
а про Мене: я пасивний антиЗЕбіл!
З Днем Народження СТЕПАНА АНДРІЙОВИЧА!
Тупе загравання з дурнями і сепарами - дешевий популізм і порушення закону про мову
Але при видачі ксіви паспорт громадянина України не відбирають. Ось так, пане Президент...
Що Донбас настільки дебільний, що не розуміє української мови? За 23 роки спільного проживання в одній країні, не спромігся бодай її розуміти?
І що решту України готова підлаштуватися під Домбас і говорити з ним не на державній, а на російській?