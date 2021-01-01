РУС
ВСУ приняли на вооружение две винтовки: они способны поражать цель на расстоянии 2 км. ВИДЕО

На вооружение Вооруженных сил Украины теперь приняты две дальнобойные винтовки Snipex T-REX и Snipex ALLIGATOR калибра 14,5 мм.

Об этом сообщил производитель винтовок, компания Snipex, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

"Винтовки Snipex T-REX 14,5 и Snipex ALLIGATOR 14,5 успешно прошли государственные испытания и успешно выдержали все испытания. По результатам государственных испытаний винтовки... приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины!" — говорится в сообщении.

Как отмечает производитель, обе винтовки предназначены для поражения подвижных и неподвижных целей противника — живой силы и легкобронированной техники. У обеих плавающий ствол и одинаковая конструкция механизма, которая гасит отбой при выстреле.

Габариты винтовок также похожи: они 1,2 метра длинной и весят 25 килограммов. Дальность эффективного полета пули и долета у них так же одинакова — 2 и 7 километров соответственно. Это означает, что на расстоянии до 2 км пуля может поразить цель.

Отличие между моделями в том, что Snipex T-REX — это однозарядная винтовка, а Snipex ALLIGATOR имеет съемный коробчатый магазин, рассчитанный на пять патронов.

Snipex — это бренд, под которым с 2014 года украинский производитель ООО "ХАДО-Холдинг" производит крупнокалиберное огнестрельное оружие. Именно под этим брендом была выпущена первая украинская дальнобойная винтовка Snipex М. Все составляющие винтовки, включая ствол, компания производит в Украине.

оружие (10410) ВСУ (6866)
Топ комментарии
+61
ВСУ приняли на вооружение две винтовки: они способны поражать цель на расстоянии 2 км - Цензор.НЕТ 9768
показать весь комментарий
01.01.2021 00:48 Ответить
+41
ВСУ приняли на вооружение две винтовки: они способны поражать цель на расстоянии 2 км - Цензор.НЕТ 2012
показать весь комментарий
01.01.2021 00:37 Ответить
+31
ВСУ приняли на вооружение две винтовки: они способны поражать цель на расстоянии 2 км - Цензор.НЕТ 4437...
показать весь комментарий
01.01.2021 00:33 Ответить
Комментировать
специального СНАЙПЕРСКОГО патрона под него не создавали, используют те, что остались на складах под КПВТ, а он нифга не "снайперский"... Патронных заводов у нас , увы НЕТ, и создать патрон просто НЕГДЕ !!!
На видео выложили лучшее видео, которое смогли снять , а по нему видно, что результативность для снайперского оружия - НУЛЬ.
ЭТО РУЖЖО - ОТ СИЛЫ - РУЖЖО С ОПТИЧЕСКИМ ПРИЦЕЛОМ... КСТАТИ СКАЗАТЬ -ТОЖЕ НЕ СОЗДАННОЕ ПО НЕГО...!
показать весь комментарий
02.01.2021 21:52 Ответить
