За минувшие сутки 4 нарушения режима тишины. За 1 января уже 6 обстрелов. Террористы ведут огонь из крупнокалиберных минометов и гранатометов, - ООС
За минувшие сутки, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
При этом подчеркивается, что все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". Так, вблизи населенного пункта Старогнатовка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вблизи Широкино - из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета. В районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, а около Талаковки - из подствольных гранатометов.
Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.
Кроме этого штаб отмечает, что с начала текущих суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано уже 6 нарушений режима прекращения огня.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а около Новолуганского - из стрелкового оружия.
Также подчеркивается, что на вражеские обстрелы украинские защитники предоставили адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И вообще, Сивоху в пресс=центр штаба ООС возьмите, не так будет нервировать этот трэш из штаба ООС.
Волонтерка написала на сторінці ООС - як же нема загиблих, як 22 річного хлопця сьогодні вбили - її повідомлення одразу видалили.
І оце дєрьмо з політичної доцільності бреше українцям - ніби арміє не вбивають ???
А це ж головне у війську - аби "перший" міцно спав.
А вона бреше... Ну бреше ж?!
Чи ні?