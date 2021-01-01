РУС
Новости Агрессия России против Украины
1 504 15

За минувшие сутки 4 нарушения режима тишины. За 1 января уже 6 обстрелов. Террористы ведут огонь из крупнокалиберных минометов и гранатометов, - ООС

За минувшие сутки, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

При этом подчеркивается, что все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". Так, вблизи населенного пункта Старогнатовка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вблизи Широкино - из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета. В районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, а около Талаковки - из подствольных гранатометов.

Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.

Кроме этого штаб отмечает, что с начала текущих суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано уже 6 нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а около Новолуганского - из стрелкового оружия.

Также подчеркивается, что на вражеские обстрелы украинские защитники предоставили адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Автор: 

боевик (16779) обстрел (29164) Донбасс (26964)
Топ комментарии
+7
"надо просто перестать стрелять"
показать весь комментарий
01.01.2021 08:19 Ответить
+7
А Зеля казав - не стріляють.
Волонтерка написала на сторінці ООС - як же нема загиблих, як 22 річного хлопця сьогодні вбили - її повідомлення одразу видалили.
І оце дєрьмо з політичної доцільності бреше українцям - ніби арміє не вбивають ???
показать весь комментарий
01.01.2021 09:35 Ответить
+6
И отвести войска на границу с Польшей и Румынией!
показать весь комментарий
01.01.2021 08:20 Ответить
Нужно не "пресс-центр штаба ООС" писать, а "клоуны штаба ООС".
И вообще, Сивоху в пресс=центр штаба ООС возьмите, не так будет нервировать этот трэш из штаба ООС.
показать весь комментарий
01.01.2021 08:36 Ответить
оманыч же только вот детям по телеку втирал что уже 180 дней не стреляют.
показать весь комментарий
01.01.2021 09:02 Ответить
Це так травмує говнокомандувача... Він просто їсти не може. І спати.
А це ж головне у війську - аби "перший" міцно спав.
А вона бреше... Ну бреше ж?!
Чи ні?

За минулу добу 4 порушення режиму тиші. За 1 січня вже 6 обстрілів. Терористи ведуть вогонь з великокаліберних мінометів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 2020За минулу добу 4 порушення режиму тиші. За 1 січня вже 6 обстрілів. Терористи ведуть вогонь з великокаліберних мінометів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 3996
показать весь комментарий
01.01.2021 12:54 Ответить
зе-перемирие продолжается
показать весь комментарий
01.01.2021 09:35 Ответить
 
 