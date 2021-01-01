За минувшие сутки 4 нарушения режима тишины. За 1 января уже 6 обстрелов. Террористы ведут огонь из крупнокалиберных минометов и гранатометов, - ООС

За минувшие сутки, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

При этом подчеркивается, что все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". Так, вблизи населенного пункта Старогнатовка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вблизи Широкино - из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета. В районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, а около Талаковки - из подствольных гранатометов.

Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.

Кроме этого штаб отмечает, что с начала текущих суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано уже 6 нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы стреляли из крупнокалиберных гранатометов и пулеметов около Авдеевки и Попасной. За сутки 5 нарушений режима тишины, - штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а около Новолуганского - из стрелкового оружия.

Также подчеркивается, что на вражеские обстрелы украинские защитники предоставили адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.