Впереди нас ждут перемены к лучшему. Молимся за справедливый мир, - митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым годом
2020 год стал поводом для каждого из нас переосмыслить, какие именно ценности являются ключевыми в нашей жизни.
Об этом в своем новогоднем обращении к украинцам заявил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы осознали, насколько неоценим дар Божий здоровья и как люди нуждаются в теплых взаимоотношениях: с ближними, с собой и с Господом. Преодолевая вызовы мы имели возможность становиться духовно сильнее. И с надеждой на Бога и Его помощью верим, что впереди нас ожидают перемены к лучшему - если и мы сами готовы меняться и менять мир вокруг себя. Помните, что нет никаких ограничений и расстояний для того, чтобы творить добрые дела и объединяться в Любви", - отмечает он.
"Украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от страны-агрессора. В каждом уголке Родины, в том числе и на временно оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму Православная церковь Украины хоть и в сложных условиях, но совершает свое служение на благо всем тем людям, кто в этом нуждается. Тщательно молимся, чтобы Господь благословил Украину и дарил справедливый мир, а украинскому народу - духовную силу и отвагу", - отметил он.
"Вступая в новый 2021-й год, поблагодарите Всемилостивого Бога за все щедроты! В новом году преумножайте истинные намерения, добрые дела, чистые чувства, правдивые слова. Следуйте по пути добра и милосердия к ближним. Цените каждое мгновение и всегда благодарите Господа за все Его благодеяния. Пусть Господь, является источником истинного счастья, радости и любви, благословит всех в новом году!", - добавил митрополит.
И тем же ртом: "Вирус ниспослан Бобом бо мы "маловерили" и "многогрешили""
какие же эти попы.... скажем так, немного неправдивые....
это же несовместимо, и тем более отвратительны попы которые визжат о скромности и смирении, шлепнув зад на кресло лимузина, кушая бутерброд с черной икрой.
ето сбрехал твой московский поп https://daily.afisha.ru/news/36138-patriarh-kirill-koronavirus-poslan-bogom-chtoby-razrushit-idealy-potrebitelskogo-obschestva/ Патриарх Кирилл: коронавирус послан Богом, чтобы разрушить идеалы потребительского общества
так что ты не путай праведное с грешным!
а ниче шо у них по канонам - все западло "посылает бок" шоб "проверить "веру"?
знаешь как попы определяли ведьму? - в воду бросали, если всплывет = "сжечь"", если погибнет: - значит была невиновна.... была,....
але це не помагає
видно, шо не знаєш коли пасху(великдень) назначають і, відповідно з ним повязані дати?
Якщо ви відлюдько невіруюче - то пішло звідси
та, якось же ж великдень буває під різними датами...
тобі треба знати, щоб реалізувати свої атеїстичні шабаші
що за капацiзм? нiби, нiбито, нiби то.
буцім-то,
але не знаю чи всім воно понятне...прикро, канєшно
а кто у нас высокого росту, и что за конь?
наверное неизвестный широким массам Пиночет на танке камуфляж - зима.., и в едет на этом танке прямо в ОП, когда там будет проходить заседание..
не бандера ж на коні, як у пісні тризубого стаса
но это значит Хунта, потому что наши дыбилы такого легально никогда не выберут..
а окончательно мы вышли из-под влияния кремля лишь в 2014 году!
за свободу и независимость во все времена боролись все народы Мира, -ето всегда ценилось дороже чем газ,нефть,золото и бриллианты!