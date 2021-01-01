Впереди нас ждут перемены к лучшему. Молимся за справедливый мир, - митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым годом

2020 год стал поводом для каждого из нас переосмыслить, какие именно ценности являются ключевыми в нашей жизни.

Об этом в своем новогоднем обращении к украинцам заявил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы осознали, насколько неоценим дар Божий здоровья и как люди нуждаются в теплых взаимоотношениях: с ближними, с собой и с Господом. Преодолевая вызовы мы имели возможность становиться духовно сильнее. И с надеждой на Бога и Его помощью верим, что впереди нас ожидают перемены к лучшему - если и мы сами готовы меняться и менять мир вокруг себя. Помните, что нет никаких ограничений и расстояний для того, чтобы творить добрые дела и объединяться в Любви", - отмечает он.

"Украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от страны-агрессора. В каждом уголке Родины, в том числе и на временно оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму Православная церковь Украины хоть и в сложных условиях, но совершает свое служение на благо всем тем людям, кто в этом нуждается. Тщательно молимся, чтобы Господь благословил Украину и дарил справедливый мир, а украинскому народу - духовную силу и отвагу", - отметил он.

"Вступая в новый 2021-й год, поблагодарите Всемилостивого Бога за все щедроты! В новом году преумножайте истинные намерения, добрые дела, чистые чувства, правдивые слова. Следуйте по пути добра и милосердия к ближним. Цените каждое мгновение и всегда благодарите Господа за все Его благодеяния. Пусть Господь, является источником истинного счастья, радости и любви, благословит всех в новом году!", - добавил митрополит.