Верьте в нас, мы победим и обеспечим мирное небо над головой!, - воины, выполняющие задачи в ООС, поздравили украинцев с Новым годом. ВИДЕО

И.о командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак и воины, которые в Новогоднюю ночь стояли на защите территориальной целостности Украины, поздравили украинцев с Новым годом

Их видеопоздравление опубликовал штаб Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Военнослужащие пожелали украинцам, чтобы пандемия из-за COVID-19 наконец-то отступила, а наша страна добилась мира.

"Мирное небо над головой обеспечим мы и наши парни", - подчеркивает военнослужащая, выполняющая задачи в ООС.

"Верьте в нас, мы победим!", - отмечает другой украинский воин в видеообращении.

"Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинцев. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность спокойно праздновать на мирной земле", - отметил и.о. командующего ОС Виктор Ганущак.

