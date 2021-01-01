Верьте в нас, мы победим и обеспечим мирное небо над головой!, - воины, выполняющие задачи в ООС, поздравили украинцев с Новым годом. ВИДЕО
И.о командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак и воины, которые в Новогоднюю ночь стояли на защите территориальной целостности Украины, поздравили украинцев с Новым годом
Их видеопоздравление опубликовал штаб Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Военнослужащие пожелали украинцам, чтобы пандемия из-за COVID-19 наконец-то отступила, а наша страна добилась мира.
"Мирное небо над головой обеспечим мы и наши парни", - подчеркивает военнослужащая, выполняющая задачи в ООС.
"Верьте в нас, мы победим!", - отмечает другой украинский воин в видеообращении.
"Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинцев. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность спокойно праздновать на мирной земле", - отметил и.о. командующего ОС Виктор Ганущак.
З роком Новим, з мирним щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!
Нехай вас береже Господь !
Так, шо б у Вас не дрогнула рука!
-- а мы поддержим всемерно... -- Новый Год наш!
Слава Украине!