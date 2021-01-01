РУС
Новости Агрессия России против Украины
3 723 24

Верьте в нас, мы победим и обеспечим мирное небо над головой!, - воины, выполняющие задачи в ООС, поздравили украинцев с Новым годом. ВИДЕО

И.о командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак и воины, которые в Новогоднюю ночь стояли на защите территориальной целостности Украины, поздравили украинцев с Новым годом

Их видеопоздравление опубликовал штаб Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Военнослужащие пожелали украинцам, чтобы пандемия из-за COVID-19 наконец-то отступила, а наша страна добилась мира. 

"Мирное небо над головой обеспечим мы и наши парни", - подчеркивает военнослужащая, выполняющая задачи в ООС.

"Верьте в нас, мы победим!", - отмечает другой украинский воин в видеообращении.

"Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинцев. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность спокойно праздновать на мирной земле", - отметил и.о. командующего ОС Виктор Ганущак.

Новый год (934) поздравление (1073) военнослужащие (6270)
+23
Верьте в нас, мы победим и обеспечим мирное небо над головой!, - воины, выполняющие задачи в ООС, поздравили украинцев с Новым годом - Цензор.НЕТ 8437

З роком Новим, з мирним щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!
01.01.2021 09:02
+19
Зі святом, Воїни !
Нехай вас береже Господь !
01.01.2021 09:29
+16
Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 180
01.01.2021 10:26
01.01.2021 09:02
Верьте в нас, мы победим и обеспечим мирное небо над головой!, - воины, выполняющие задачи в ООС, поздравили украинцев с Новым годом - Цензор.НЕТ 9939
01.01.2021 09:08
Дякую воїнам- захисникам за можливість мирно жити та без кацапської цензури і комендантської години.
01.01.2021 09:11
Верьте в нас, мы победим и обеспечим мирное небо над головой!, - воины, выполняющие задачи в ООС, поздравили украинцев с Новым годом - Цензор.НЕТ 4636
01.01.2021 09:18
Зі святом, Воїни !
Нехай вас береже Господь !
01.01.2021 09:29
Злой чиченец точит хер свой на твою сраку.
01.01.2021 10:43
Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 180
01.01.2021 10:26
Коли ЗСУ терплять зрадників вони є мерзотні! Віра це догма (казка) а факти це життя!
01.01.2021 10:29
З головнокомандувачем Бубочкою ви переможете??? 😂😂😂
01.01.2021 10:42
Бережи вас Господь, рідненькі !!! З Новим роком !!!
01.01.2021 11:28
а как же приказ на разведение? это типа победа? чето-то как-то не то Вы чешете, хенерал-майор.
01.01.2021 11:35
Низкий поклон Вам, наши защитники. Пусть хранит Вас судьба и удача!
01.01.2021 12:00
Із Святами Вас!!! Одна на Вас надія при злочинній владі! Смерть ворогам!
01.01.2021 12:12
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 6996 Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 1253
01.01.2021 12:28
Та їж його картоплю: https://agronews.ua/news/ukrainska-armiia-spozhyvaie-kartopliane-piure-vyrobnytstva-rosiyskoi-federatsii/ Українська армія споживає картопляне пюре виробництва Російської Федерації
09.01.2021 21:16
Вот только на парней, на передовой и надежда. А не на ЗЕлохов, парашенковских решал и воровитое начальство ВСУ.
01.01.2021 12:56
Новогодним поздравлением должно быть это поздравление! Поздравление Защитников Украины!! А не Зелёной падали....!!
01.01.2021 13:59
Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 9328Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 9805Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 9858
01.01.2021 14:12
Хлопцы -- тут недалёк тот час -- когда надо будет на 2 фронта ПОСТРЕЛЯТЬ.
Так, шо б у Вас не дрогнула рука!
-- а мы поддержим всемерно... -- Новый Год наш!
Слава Украине!
01.01.2021 19:38
тільки в вас ми і віримо. слава героям!
01.01.2021 20:19
Та ну на..Нехай у вас буде 300 тисяч вишколених воїнів, натівське озброєння, і ядерна зброя в підвальчику, але якщо ваш Верзовний сцикливий гандон і капітулянт то ви будете відступати аж до Львова. І навпаки якщо у вас хоробрий вмотивований і патріотичний Верховний то армія нехай і в шлопанцях і в шкільних автобусах, буде наступати і звільняти міста. Доведено 2014-18 рр і всією історією людства.
01.01.2021 22:07
А тим часом Україна воює: https://agronews.ua/news/ukrainska-armiia-spozhyvaie-kartopliane-piure-vyrobnytstva-rosiyskoi-federatsii/ Українська армія споживає картопляне пюре виробництва Російської Федерації
09.01.2021 21:17
 
 