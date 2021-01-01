РУС
Освобожденные из сирийского лагеря женщины наконец-то дома. Украина всегда будет возвращать всех своих граждан, - Зеленский. ФОТО

Освобожденные из сирийского лагеря украинские женщины вернулись в Украину. В данной спецоперации были задействованы украинские дипломаты, спецслужбы страны и партнерские спецслужбы.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже 2021. Год новых надежд и новых возможностей. А мы и в этом году начинаем с того, что крайне важно для каждого нормального государства. Подчеркну, именно для нормального государства, в котором ключевой ценностью является именно человек, а не политическая или олигархическая целесообразность. Домой наконец вернулись наши граждане из Сирии - это женщины с детьми. Несколько лет их удерживали в чрезвычайно ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц. Там, где нет жизни и где ад становится повседневностью", - отмечает Зеленский. 

"Для государства это было одной из самых сложных задач последнего времени - достать их оттуда. Для этого работали и наши дипломаты, и спецслужбы Украины и партнерские спецслужбы. Это о реальной, а не фейковый спецоперации. Это о том, как все происходит в реальной жизни, а не в боевиках или на ток-шоу", - продолжает президент. 

При этом он подчеркивает, что в рамках выполнения данной операции сначала на пути стояли интенсивные боевые действия на территории Сирии, а затем действовало существенное ограничение из-за пандемии. Отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные изменения позиций партнеров. Все это, по словам президента, усложняло работу.

"Но нам удалось. Удастся извлечь и других. Ключевое. Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан, какими бы они ни были и где бы не попали в беду. Это аксиома. Сначала - домой, а потом уже разбираемся по существу", - добавил глава государства. 

"Потому что мы все на самом деле - одна семья. И каждый в семье заслуживает того, чтобы ему дали шанс и помогли. Скажу больше: если гражданство Украины есть, то это уже достаточное основание для того, чтобы государство мобилизовало весь свой ресурс на помощь. Так поступают сильные. Так поступают крупные современные государства. Все остальное - банальные спекуляции", - подчеркивает Зеленский. 

"Вероятно, кто-то завтра скажет: а зачем помогать именно этим людям? Это был их выбор. Да, любой может сделать любой выбор. Но если наш гражданин попал в сложную ситуацию в другой части земного шара и просит нас о помощи - мы обязательно поможем. Любая другая позиция неприемлема. А подобные вопросы всегда показывают, какой путь нам всем как обществу еще предстоит пройти, чтобы стать сильными и искренними", - добавил он.

При этом президент отмечает, что подобную привычку надо оставить в прошлом. Привычку помогать тем, кто нравится или считается полезным. Государство должно работать для всех.

"Пусть вместе с коронавирусом в новом году исчезнет и старый политический вирус разделение людей на тех, кто "свой", и тех, кого надо покорить или можно игнорировать. Цивилизованная страна ценит каждую жизнь, уважает каждую судьбу. Украина научилась быть такой и будет оставаться именно такой страной", - подытожил глава государства. 

Зеленский Владимир (21727) Сирия (3159) Исламское государство (599)
Топ комментарии
+34
Що корисне?Ці жінки в свій час з легкістю покинули свою батьківщину,змінили віру своїх батьків на іншу,можливо працювали на ісламських терористів.Хтось може дати гарантію,що вони не допомагатимуть ісламістам організувати теракти тут,в Україні,чи в Європі?Що ти бачиш корисне для українців в їх поверненні?
01.01.2021 09:30 Ответить
+24
Вони перестали бути "мірними" коли стали на бік іділ і оділися по дрес коду прекрасно усвідомлювали шо роблять їх чоловіки. Людина повинна відповідати за свій вибірю Ти дядьку нічого крім ненависті від них не жди-я вже чув десь про "мірних житєлєй Донбасу" яких то в Києві то Львові "унгєтаєт тєлячя мова"
01.01.2021 09:56 Ответить
+23
01.01.2021 09:20 Ответить
А возможно и семьи вагнеровцев.
01.01.2021 10:34 Ответить
Мерзкая тварь ищет малейшую зацепку для пиара не стыдится ни де детьми что вчера рассказывал про дороги и кредиты 15 минут( новогоднее поздравление нормальных президентов максимум 5 мин)ни женщинами я молчу про то что все пойдут защищать страну и женщины также,а оно свалит в Оман тем временем
01.01.2021 09:46 Ответить
вчера рассказывал про дороги и кредиты 15 минут\\\\\

15 минут вы слушал хрипение??? О_О

я и неск. секунд не могу послушать это....
01.01.2021 10:16 Ответить
"9 жовтня в Києві родички українок, які перебувають у сирійських таборах для біженців, виступили на https://www.youtube.com/watch?v=XFiIrrJ_EHM пресконференції . Вони кажуть, що українські чиновники ігнорують на українок із дітьми, які живуть у сирійських таборах біженців. За словами активістки ініціативної групи Фатіми Бойко, на її запити та запити інших родичів застряглих у сирійських таборах жінок не відреагували ні офіс з прав людини, ні СБУ, ні Офіс Президента України, ні МЗС. Водночас Міністерство закордонних справ, за словами Бойко, пояснює бездіяльність тим, що консульство України в Дамаску зачинено.

... в сирійському таборі Аль-Хол перебувають 13 жінок і 25 дітей, а в таборі Родж - 4 українки і 18 дітей. Він стверджує, що три громадянки України загинули там, а шістьом жінкам із дітьми вдалося покинути табір самостійно."
01.01.2021 09:49 Ответить
Нехай щастить.
01.01.2021 09:55 Ответить
Вся сутність виродка Зеленського і його "шобли"-допомогти терористам і залишити гинути морпіха Журавля!
01.01.2021 10:08 Ответить
По фото сразу видно, что женщины-патриотки под бурками украинские флаги хранили.
Показуха несусветная.
01.01.2021 10:09 Ответить
Прикро,що СБУ не бажає пильніше придивлятися до сірійців в Україні...
01.01.2021 10:22 Ответить
Ну и где там украинские женщины в вышиванках? Вижу только чурки с мешками на голове.... Ну и нахрена они тут нужны?
01.01.2021 10:24 Ответить
Это детки ИГИЛовцев - наши граждане? ИГИЛ - это Украина?
01.01.2021 10:31 Ответить
Лучше бы Зеленский Ярослава Журавля спас, а не бросил умирать мучительно и медленно в нескольких сотнях метров от наших позиций.... Это посмешище балаганное с крысиной мордой и блошиным мозгом позорит страну, убивает страну, грабит страну, предаёт её и унижает.... На радость кремлёвской крысе и украинскому быдлу ватному....Желаю всей этой нечисти сгинуть в Новом Году ! Слава Украине!
01.01.2021 10:31 Ответить
Коли ж чекати у нас чоловіків цих жінок, їх "невинних" родичів, щоб нам накачали свого "вірного" вчення?
01.01.2021 10:33 Ответить
Ну что ж Зеленский в своём амплуа,пропиариться на чём угодно и выдать это за величайшую гуманность,любовь к народу и мудрость это его излюбленный приём. Мы уже были свидетелями возвращения одной такой "нашей" из Уханя на чартере но зато с ручной собачкой и за наш с вами счёт.. А вот 215 наших пленных солдат вернуть никак не удаётся.Это не актуально сейчас. Среди этих "сирийских наших" нет ни одного кто бы хоть отдалённо был действительно наш. Флаги Украины конечно же в самолёте выдали перед посадкой,сомневаюсь что они сами даже знают какого он цвета "их" флаг. Казалось бы позитивная новость но почему то в душе нарастает какое то неприятное и мерзкое чувство дешёвого смеха и ты понимаешь что над тобой просто смеются,нагло,цинично с хохотом.
01.01.2021 10:48 Ответить
А когда хиджаб они напяливали о Родине и не вспоминали.Сие в ЕС уже опробовано:-сначала муслимки с детишками,затем муженьки с кучей родственников..
01.01.2021 11:43 Ответить
А при чём тут дяденьки в форме к жёнам игиловцев в хиджабах?
Ты бы,****, о военнопленных бы вспомнил!
01.01.2021 12:18 Ответить
Ранее с призывом помочь возвращению украинок из лагеря беженцев в Сирии не раз выступило руководство Меджлиса крымскотатарского народа.

В марте 2019 года Рефат Чубаров сообщал, что 21 женщина и 54 ребенка - граждан Украины - находятся в Сирии «в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой» и просят помощи в возвращении в Украину.
01.01.2021 13:17 Ответить
Чубарова тож на...., вместе с плятями игиловскими... Пусть идёт Крым освобождать, мразь...
01.01.2021 13:36 Ответить
01.01.2021 13:20 Ответить
Тупорылый еврей зеленский!! Так бы ты беспокоился освобождать раненного морпеха с нейтральной полосы в АТО ,. который помирал бедняга, раненный, на нейтральной полосе три дня !! А вы гады: президент зеленский и министр обороны и командующий силами АТО и прочая зеленая шваль упивались своей дурацкой идеей фикс: "НЕ СТРЕЛЯТЬ". Только за одно это вам надо башку свернуть!! Зато всякую заграничную грязную шваль и змею готовы пригреть на своей дохлой груди!!
01.01.2021 13:51 Ответить
И нахрена вытаскивать из дерьма тех, кто сам упорно в это дерьмо влазил? Лучше бы эта тварь так заботилась о бойцах, которые проливают кровь за нашу родину.
01.01.2021 17:42 Ответить
Хорошо, правильно. Зе всё верно сказал.
02.01.2021 03:08 Ответить
Цигани якщо хтось з їхніх жінок не-цигану дасть то зразу її виганяють і забувають,
Чужому-научайтесь, як казав класик.
02.01.2021 05:37 Ответить
ой боже ж і як ті так звані громадяни там у Сирії опинилися? чи не виїхала та курва заміж за мусліма, а тепер нам везе додаткові роти "громадян" викормлювати? ще героїв уРкаїни бакланівським утиркам дай придурок, бр провіели неХВейкову спецоперацію наддержавного значення!
02.01.2021 07:02 Ответить
