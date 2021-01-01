Освобожденные из сирийского лагеря женщины наконец-то дома. Украина всегда будет возвращать всех своих граждан, - Зеленский. ФОТО

Освобожденные из сирийского лагеря украинские женщины вернулись в Украину. В данной спецоперации были задействованы украинские дипломаты, спецслужбы страны и партнерские спецслужбы.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже 2021. Год новых надежд и новых возможностей. А мы и в этом году начинаем с того, что крайне важно для каждого нормального государства. Подчеркну, именно для нормального государства, в котором ключевой ценностью является именно человек, а не политическая или олигархическая целесообразность. Домой наконец вернулись наши граждане из Сирии - это женщины с детьми. Несколько лет их удерживали в чрезвычайно ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц. Там, где нет жизни и где ад становится повседневностью", - отмечает Зеленский.

"Для государства это было одной из самых сложных задач последнего времени - достать их оттуда. Для этого работали и наши дипломаты, и спецслужбы Украины и партнерские спецслужбы. Это о реальной, а не фейковый спецоперации. Это о том, как все происходит в реальной жизни, а не в боевиках или на ток-шоу", - продолжает президент.

При этом он подчеркивает, что в рамках выполнения данной операции сначала на пути стояли интенсивные боевые действия на территории Сирии, а затем действовало существенное ограничение из-за пандемии. Отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные изменения позиций партнеров. Все это, по словам президента, усложняло работу.

"Но нам удалось. Удастся извлечь и других. Ключевое. Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан, какими бы они ни были и где бы не попали в беду. Это аксиома. Сначала - домой, а потом уже разбираемся по существу", - добавил глава государства.

"Потому что мы все на самом деле - одна семья. И каждый в семье заслуживает того, чтобы ему дали шанс и помогли. Скажу больше: если гражданство Украины есть, то это уже достаточное основание для того, чтобы государство мобилизовало весь свой ресурс на помощь. Так поступают сильные. Так поступают крупные современные государства. Все остальное - банальные спекуляции", - подчеркивает Зеленский.

"Вероятно, кто-то завтра скажет: а зачем помогать именно этим людям? Это был их выбор. Да, любой может сделать любой выбор. Но если наш гражданин попал в сложную ситуацию в другой части земного шара и просит нас о помощи - мы обязательно поможем. Любая другая позиция неприемлема. А подобные вопросы всегда показывают, какой путь нам всем как обществу еще предстоит пройти, чтобы стать сильными и искренними", - добавил он.

При этом президент отмечает, что подобную привычку надо оставить в прошлом. Привычку помогать тем, кто нравится или считается полезным. Государство должно работать для всех.

"Пусть вместе с коронавирусом в новом году исчезнет и старый политический вирус разделение людей на тех, кто "свой", и тех, кого надо покорить или можно игнорировать. Цивилизованная страна ценит каждую жизнь, уважает каждую судьбу. Украина научилась быть такой и будет оставаться именно такой страной", - подытожил глава государства.