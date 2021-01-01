Решение об аресте Микитася вынесла судья Аббасова, назначенная на должность 15 декабря. До этого она работала помощницей в кассационном хозсуде, - журналистка Худецкая

Судебное решение об избрании меры пресечения экс-главе "Укрбуда", бывшему народному депутату Максиму Микитасю вынесла судья Наталья Аббасова, которая была назначена судьей чуть более двух недель назад.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Решение об аресте Микитася вынесла судья Наталья Аббасова из Шевченковского суда. Также впервые слышите о такой судье Шевченковского суда? Неудивительно. Она была назначена судьей буквально недавно (15 декабря 2020 года)

При этом она подчеркивает, что первые решения вышеупомянутой судьи появляются в судебном реестре 22 декабря 2020 года. И всего их четыре.

"Предыдущее место работы - помощница судьи в кассационном хозяйственном суде Верховного суда. На скрине - все ее решения на данный момент, которые знает судебный реестр", - добавила Худецкая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Микитась об аресте: Такого еще суд не видел. Это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает его. ВИДЕО

Как сообщалось, вчера Шевченковский районный суд Киева избрал для Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога до 27 февраля.

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Микитася на 2 месяца без альтернативы залога, так как застройщик может влиять на свидетелей.

Защита Микитася отмечала, что в подобных делах судом не выносились решения об аресте.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.