Решение об аресте Микитася вынесла судья Аббасова, назначенная на должность 15 декабря. До этого она работала помощницей в кассационном хозсуде, - журналистка Худецкая
Судебное решение об избрании меры пресечения экс-главе "Укрбуда", бывшему народному депутату Максиму Микитасю вынесла судья Наталья Аббасова, которая была назначена судьей чуть более двух недель назад.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.
"Решение об аресте Микитася вынесла судья Наталья Аббасова из Шевченковского суда. Также впервые слышите о такой судье Шевченковского суда? Неудивительно. Она была назначена судьей буквально недавно (15 декабря 2020 года)
При этом она подчеркивает, что первые решения вышеупомянутой судьи появляются в судебном реестре 22 декабря 2020 года. И всего их четыре.
"Предыдущее место работы - помощница судьи в кассационном хозяйственном суде Верховного суда. На скрине - все ее решения на данный момент, которые знает судебный реестр", - добавила Худецкая.
Как сообщалось, вчера Шевченковский районный суд Киева избрал для Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога до 27 февраля.
Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Микитася на 2 месяца без альтернативы залога, так как застройщик может влиять на свидетелей.
Защита Микитася отмечала, что в подобных делах судом не выносились решения об аресте.
Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.
принуждатьсоветовать им выносить "правильные" решения
И что из того, что она недавно назначена ?
Дела идут по автораспределению компьютером - в зависимости от наличия судей на месте и нагрузки программа из остальных выбирает случайную кандидатуру. У новеньких нагрузка за 2020 самая маленькая, потому что только 2 недели как вступили в должность, + старички на Новый год традиционно в отпуск валят, вот на необстрелянную дело и распределилось.
Что касается "мало решений в реестре", то, во-первых, они публикуются с задержкой 3 дня, во-вторых, определения следственного судьи идут с ещё большей задержкой из-за тайны следствия (например, обыск раньше времени в реестр не поставишь), а по гражданским делам рано - если на неё что-то распределилось, то сначала идут запросы в адресное бюро, а это время. Так что логично, что с 15 числа декабря по ней в реестре пару документов. Не переживайте, скоро будут тонны.
Что касается того, что она раньше в хозяйственном суде работала - и что ? Кандидатов обучали в Национальной школе судей, они трижды профильные экзамены сдавали : на допуск к обучению, потом выпуск из школы и потом квалификационный в Высшей квалифкомиссии судей. Учились, как проклятые, поверьте, имел возможность наблюдать со стороны. Всё это было под телекамерами в YouTube, вся страна могла видеть процесс сдачи квалифэкзаменов. Далее - в центральный суд столицы конкурс большой. А по условиям отбора, проходил тот из заявителей, у кого самый высокий балл по квалифэкзамену. Кто сомневался в возможности пройти, шёл в "непопулярные" суды на периферию. Так что профессиональный уровень человека подтверждён. Да и в кассационном суде тупых нет (не удержится).
Ну и последний тезис - у защиты есть право на апелляцию, если что, коллегия из 3 судей с опытом от 10 лет поправит ситуацию при необходимости.
Поэтому пусть журналистка разберётся сначала, а тогда свои дурацкие намёки по поводу судьи при себе оставит.
И вообще, надо жить так, чтобы не попадать к следственному судье . . .