РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10298 посетителей онлайн
Новости
10 616 19

Решение об аресте Микитася вынесла судья Аббасова, назначенная на должность 15 декабря. До этого она работала помощницей в кассационном хозсуде, - журналистка Худецкая

Решение об аресте Микитася вынесла судья Аббасова, назначенная на должность 15 декабря. До этого она работала помощницей в кассационном хозсуде, - журналистка Худецкая

Судебное решение об избрании меры пресечения экс-главе "Укрбуда", бывшему народному депутату Максиму Микитасю вынесла судья Наталья Аббасова, которая была назначена судьей чуть более двух недель назад.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Решение об аресте Микитася вынесла судья Наталья Аббасова из Шевченковского суда. Также впервые слышите о такой судье Шевченковского суда? Неудивительно. Она была назначена судьей буквально недавно (15 декабря 2020 года)

При этом она подчеркивает, что первые решения вышеупомянутой судьи появляются в судебном реестре 22 декабря 2020 года. И всего их четыре.

"Предыдущее место работы - помощница судьи в кассационном хозяйственном суде Верховного суда. На скрине - все ее решения на данный момент, которые знает судебный реестр", - добавила Худецкая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Микитась об аресте: Такого еще суд не видел. Это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает его. ВИДЕО

Решение об аресте Микитася вынесла судья Аббасова, назначенная на должность 15 декабря. До этого она работала помощницей в кассационном хозсуде, - журналистка Худецкая 01

Решение об аресте Микитася вынесла судья Аббасова, назначенная на должность 15 декабря. До этого она работала помощницей в кассационном хозсуде, - журналистка Худецкая 02

Как сообщалось, вчера Шевченковский районный суд Киева избрал для Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога до 27 февраля.

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Микитася на 2 месяца без альтернативы залога, так как застройщик может влиять на свидетелей.

Защита Микитася отмечала, что в подобных делах судом не выносились решения об аресте.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.

Автор: 

суд (25203) Микитась Максим (155)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
наверное, таки м в 1937 думали, что раз мусора в воронке увезли соседа, то "есть за что"
показать весь комментарий
01.01.2021 10:02 Ответить
+3
Прошло 12 часов после задержания. Он еще жив?
показать весь комментарий
01.01.2021 10:08 Ответить
+3
интересно а что УКРАИНОК В УКРАИНЕ БОЛЬШЕ НЕ ОСТАЛОСЬ--- набирают в судьи из местной Синагоги хаимок?????
показать весь комментарий
01.01.2021 10:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он еще за Шулявский мост должен
показать весь комментарий
01.01.2021 09:52 Ответить
интересно а что УКРАИНОК В УКРАИНЕ БОЛЬШЕ НЕ ОСТАЛОСЬ--- набирают в судьи из местной Синагоги хаимок?????
показать весь комментарий
01.01.2021 10:42 Ответить
наверное, таки м в 1937 думали, что раз мусора в воронке увезли соседа, то "есть за что"
показать весь комментарий
01.01.2021 10:02 Ответить
Прошло 12 часов после задержания. Он еще жив?
показать весь комментарий
01.01.2021 10:08 Ответить
Шансов выжить у него мало.
показать весь комментарий
01.01.2021 10:12 Ответить
і то правда.
показать весь комментарий
01.01.2021 12:37 Ответить
на то и власть, что бы находить абасовых и принуждать советовать им выносить "правильные" решения

показать весь комментарий
01.01.2021 11:11 Ответить
Так Микитась, выходит, ни в чем не виноват?
показать весь комментарий
01.01.2021 11:20 Ответить
ну, винуватий, звісно; але вирок йому "через повешение" - то занадто...
показать весь комментарий
01.01.2021 12:36 Ответить
У нас закон про викривачів корупції еще работает или уже нет?
показать весь комментарий
01.01.2021 11:25 Ответить
Вдохновенные лица Фемиды...
показать весь комментарий
01.01.2021 11:39 Ответить
В крайньому разі буде на кого стрілки перевести
показать весь комментарий
01.01.2021 11:59 Ответить
Мо повезе, а мо - ні. На Лук"янівці є свої "мусорщики" - яка карта випаде на Банковій.
показать весь комментарий
01.01.2021 12:02 Ответить
З помічника суддя як з лайна куля(((
показать весь комментарий
01.01.2021 12:17 Ответить
Якась "Санта Барабара" по-українські.
показать весь комментарий
01.01.2021 12:20 Ответить
да и пох на него...
показать весь комментарий
01.01.2021 14:10 Ответить
Не знаком с этой судьёй, но что по этому поводу сказать - имеется :

И что из того, что она недавно назначена ?
Дела идут по автораспределению компьютером - в зависимости от наличия судей на месте и нагрузки программа из остальных выбирает случайную кандидатуру. У новеньких нагрузка за 2020 самая маленькая, потому что только 2 недели как вступили в должность, + старички на Новый год традиционно в отпуск валят, вот на необстрелянную дело и распределилось.
Что касается "мало решений в реестре", то, во-первых, они публикуются с задержкой 3 дня, во-вторых, определения следственного судьи идут с ещё большей задержкой из-за тайны следствия (например, обыск раньше времени в реестр не поставишь), а по гражданским делам рано - если на неё что-то распределилось, то сначала идут запросы в адресное бюро, а это время. Так что логично, что с 15 числа декабря по ней в реестре пару документов. Не переживайте, скоро будут тонны.

Что касается того, что она раньше в хозяйственном суде работала - и что ? Кандидатов обучали в Национальной школе судей, они трижды профильные экзамены сдавали : на допуск к обучению, потом выпуск из школы и потом квалификационный в Высшей квалифкомиссии судей. Учились, как проклятые, поверьте, имел возможность наблюдать со стороны. Всё это было под телекамерами в YouTube, вся страна могла видеть процесс сдачи квалифэкзаменов. Далее - в центральный суд столицы конкурс большой. А по условиям отбора, проходил тот из заявителей, у кого самый высокий балл по квалифэкзамену. Кто сомневался в возможности пройти, шёл в "непопулярные" суды на периферию. Так что профессиональный уровень человека подтверждён. Да и в кассационном суде тупых нет (не удержится).

Ну и последний тезис - у защиты есть право на апелляцию, если что, коллегия из 3 судей с опытом от 10 лет поправит ситуацию при необходимости.

Поэтому пусть журналистка разберётся сначала, а тогда свои дурацкие намёки по поводу судьи при себе оставит.

И вообще, надо жить так, чтобы не попадать к следственному судье . . .
показать весь комментарий
01.01.2021 14:19 Ответить
ты это серьезно? от тебя зависит попадешь или нет? кому хотят тому и вручат подозрение а за ним акт, а тут дело политическое ему уже мера пресечения избрана - залог на десятки миллионов гривень, куда он убежит? ты сраколиз зеленый иди тусуйся от сюда, а закрыли его из-за татарова что известно всей Украине, да и работу автоматизированной системы мы знаем.
показать весь комментарий
01.01.2021 19:51 Ответить
Біда чорна -- бандити при владі. Навіть гірше, ніж бандити.
показать весь комментарий
02.01.2021 20:03 Ответить
 
 