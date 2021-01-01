РУС
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, выявлены 9 432 новых случая, выздоровели - 10 016

За минувшие сутки, 31 декабря, в Украине зафиксировано 9 432 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 10 016 человек выздоровели, умерли 147 пациентов.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, количество инфицированных с начала пандемии на утро 1 января составляет 1 064 479 человек, 18 680 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 720 009 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 325 790 человек.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 9 688.

На рашистських ботофермах поспати не дадуть навіть у новорічну ніч...На рашці з кожним роком спави ідуть все гірше та гірше. Знаю, бо в мене є адекватні знайомі там. Іди займай чергу вакцинуватись "супутником", бо роздадуть той непотріб для пропаганди різним третім країнам. За пААААребрік(в спам), свинорос номерний!
01.01.2021 10:09 Ответить
Если кто заметил, сегодня в новом году первый раз не указано количество тестов
01.01.2021 11:28 Ответить
Звісно, жовта навала врешті всіх перемогла.
01.01.2021 15:11 Ответить
01.01.2021 10:09 Ответить
01.01.2021 10:36 Ответить
01.01.2021 11:28 Ответить
01.01.2021 12:02 Ответить
01.01.2021 12:30 Ответить
01.01.2021 12:47 Ответить
01.01.2021 15:11 Ответить
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в пятницу, 1 января, что в Израиле прививку от COVID-19 получили 1 миллион человек - более десятой части населения.

Нетаниягу присутствовал на процедуре вакцинации миллионного по счету израильтянина в арабском городе Умм-эль-Фахм.

Израиль до сих пор значительно опережает другие страны по темпам вакцинации - 11,55% населения уже получили вакцину. На втором месте Бахрейн с 3,45%, за ним следует Великобритания с 1,39%. В США этот показатель составляет 0,84%.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил ранее в пятницу, что "мы побили новый рекорд и вакцинировали 153 430 человек". Израиль начал вакцинацию 20 декабря.
01.01.2021 16:41 Ответить
01.01.2021 17:26 Ответить
 
 