В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, выявлены 9 432 новых случая, выздоровели - 10 016

За минувшие сутки, 31 декабря, в Украине зафиксировано 9 432 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 10 016 человек выздоровели, умерли 147 пациентов.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, количество инфицированных с начала пандемии на утро 1 января составляет 1 064 479 человек, 18 680 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 720 009 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 325 790 человек.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 9 688.

