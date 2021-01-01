РУС
Два украинских телеканала второй год подряд показали поздравление Порошенко вместо Зеленского в канун Нового года

Два украинских телеканала второй год подряд показали поздравление Порошенко вместо Зеленского в канун Нового года

"5 канал" и "Прямой" второй год подряд ставят в эфир новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского до или после приветствия его предшественника Петра Порошенко.

 Таким образом, обращение пятого президента завершается в 00:00, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Оба телеканалы непосредственно связаны с бывшим гарантом.

Отметим, что на "5 канале" Зеленского показали раньше, чем его оппонента на прошлых выборах. Приветствие последнего началось в 23:55.

"Прямой" пошел по другой "схеме" и опубликовал слова Порошенко ранее Зеленского. Однако и в этом случае приветствие действующего главы государства не пришлось на наступление Нового года.

Поздравление пятого президента продолжались чуть более четырех минут. Зеленский же наговорил на 14.

Кроме Порошенко, к обращению также присоединилась и недавно избранная депутат Киевсовета и бывшая первая леди Марина Порошенко.

В своем приветствие глава "Европейской солидарности" говорил о коронавирусе, новых условиям жизни в период пандемии.

Читайте также: Желаю коллективного иммунитета. Людям - от коронавируса, стране - от вируса популизма и непрофессионализма, - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

Традиционно Порошенко затронул тему евроинтеграции и важности ее для Украины. Не забыл он вспомнить и о действующей власти.

"Я желаю коллективного иммунитета людям от коронавируса, пришедшем в 2020 году. Стране – от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее", – сказал он.

поздравление (1073) Порошенко Петр (19649)
Топ комментарии
+138
Я в перше за своє життя свідомо проігнорував привітання президента. З новим роком вас 5й
01.01.2021 10:32 Ответить
+111
привітання гундосного викликає стійкий блювотний рефлекс)
01.01.2021 10:33 Ответить
+105
Я дивився поздоровлення дійсно Президента України, а не виступ Вави дєточкіна.
01.01.2021 10:33 Ответить
Страница 7 из 7
Головне завдання зараз для ЄС переламати упоротих гетьманІв на об"єднання до наступних виборів, які, очевидно вже, будуть незабаром. Побільше Портнікова на каналах 5-ий та Прямий ( плюс до його постійного Еспресо) - це добрий знак. Добрий знамення пішло від Роми Цимбалюка- уважно за ним стежу. Був такий момент, коли він ніби-то завербувався на заклик МІШКІ Подоляка й почав підтоплювати за янелоха, так трішечки, непомітненько ніби-то . Але реакція Роминих пошановувачів була миттєвою. Потім останні події таки примусили його заявити що "Зєленській іспортілся, нєсітє другого"...
Якийсь час слухала Чумака - розкусила не одразу , але його співпраця з Соболєвим ( кореш Семенченка та Саакашвілі) та вихваляння МІХО одразу усе поставило на свої місця. Особливо як він клеїться при цьому похвалами рябошапці та ревнивими похвалами Лані Зеркаль - хоче якось примазатись до усіх тільки не до ЄС ... Цікава позиція Звіробій- Маруся трішки затянуто й для неї незвично ніби-то не дуже голосоно , але вже теж агітує за об"єднання навоколо ЄС, сголосилася піти у їхню команду й на довиборах. ЄС треба дуже активно нарощувати підтримку- бо скотилися на 3 місце після СН - ЦЕ ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО!
01.01.2021 18:10 Ответить
Ну так правильно. Имеют право, ибо у нас же всё-таки демократия.
01.01.2021 18:20 Ответить
Насколько хорошее ж, полезное и своевременное поздравление, вызвавшее среди меня не только восторг и одобрение, но и существенный, а главное - своевременный терапевтический эффект.
Дело в том, что провожая старый год, среди меня сказалась давняя пагубная страсть - жадібність до горіляччя. И тут, как полезная находка, как доктор прописал, - добротная доза Тошнотворного Порош(ен)ка - в один момент обильно проблевался и сей же час был готов к встрече Нового Года.
Спасибо Тошнотворному Порош(ен)ку!
01.01.2021 18:29 Ответить
Сразу было стыдно признаться, но справедливости ради, - это ещё не всё.
Я ещё и просрался к тому же. Видать, у Порош(ен)ка - как два в одном - не только тошнотворный, но и слабительный эффект.
Спасибо не только Тошнотворному, но ещё и Слабительному Порош(ен)ку!
01.01.2021 18:31 Ответить
Вот что ты ,свинособака ,тут так убиваешься)открою тебе страшную тайну -по нашей очень большой просьбе ,Порох нас и в прошлом году поздравлял
01.01.2021 19:31 Ответить
Під основним відео привітання 2,2 тисяч лайків у Бойка, в той час як у Зе 28 тисяч лайків. А у Порошенка взагалі 40 тисяч лайків. Ну дуже достовірні рейтинги зробив КМІС...
01.01.2021 18:44 Ответить
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТЕХНОГЕННУ КАТАСТРОФУ !!!
На фабриці "Рошен" сталася аварійна розгерметизація чану з лайном, що спричинило масований викид у навколишнє середовище ароматизованих лайном надвеликих льодяників "Рошен" на паличках.
Неконтрольоване масове смоктання порохоботами вищезазначених льодяників "Рошен" з лайном у свою чергу призвело до надмірної агресивної активності упоротих порохоботін.
01.01.2021 18:47 Ответить
Так ты сам писал,что обрыгался и обосрался за новогодним столом)так что техногенная катастрофа случилась сугубо у твоих родственников
показать весь комментарий
Как узнала, что я при этом ещё и пи́сал?
Пи́сал-пи́сал. Причём обильно опять таки.
Прикинь - эффект-то оказался тройным - три в одном. Знатно облегчился.
Так что спасибо Тошнотворному, Слабительному и Мочегонному Порош(ен)ку!

А ты свой Ларчик в Новом Году кому-нибудь уже открывала?
Ты это дело не запускай, а то зарубцуется.
01.01.2021 20:25 Ответить
таки да ПЕТРО наш президент -- МАРИНА первая леди ---- даже шимпан--зе у шмендель утром и вечером уточняет рейтинг ПОРОХА . который у шимпан-зе быстро опадает как штаны перед пианино
показать весь комментарий
02.01.2021 07:09 Ответить
02.01.2021 08:41 Ответить
Ти протягом усієї новорічної ночі збирав ті льодяники щоби продати й купити собі воттки, бабі флакон кацапських парфумів, а личинкам - солодку "вату"?
01.01.2021 20:30 Ответить
Сьогдні вночі заради інтересу, десь о другій годині ночі, проклацав всі українські телеканали, ну може не всі, на моєму пакеті їх близько 60-ти. Я маю на увазі тільки українських біля 60. Так от, тільки на 5-му та Прямому лунала українська мова. Всі інші то пЄлі, або гАвАрілі тільки на кацапсячій... Так, що думай ТЕ, чи ЗЕ...
01.01.2021 18:51 Ответить
Окупація ефіру моксель-нарєчієм... краще б нарєчієм папуасів... вони нам нічого не винні.
01.01.2021 19:40 Ответить
На Інтері 3 ведучих - тільки кацапською, на Г+Г -кацапською, на ICTV - кацапською і т.і.
01.01.2021 20:27 Ответить
такого раніше не було - спецоперація ФСБ.
01.01.2021 20:28 Ответить
Просто українці не дивляться зомбоящик. Він вдома є тільки в упоротої вати. Або в московських агентів, які тут пишуть по ФСБшних методичках.
02.01.2021 03:48 Ответить
Обережно .В коментах порохоботи.
01.01.2021 20:34 Ответить
ТРЕВОЖНЫЙ ДИАГНОЗ !!!
У упоротых порохоботов наблюдается массовя посттравматическая деформация сознания в форме катастрофического сужения, развившегося на фоне полученного Порохатым Барыгою грандиозного пенделя на выборах 2019 года, сопровождающегося гиперактивным кататоническим ступором, выраженным острым электоральным дуализмом, в результате которого суженое сознание порохобота ограничено исключительно би-полярным восприятием окружающего мира - для упоротого порохобота в наблюдаемой части Вселенной существует только два варианта: либо Порохатый Барыга Мальдивский, либо ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский.
Порохоботов надо спасать.
01.01.2021 20:46 Ответить
А ты Штангенциркуль Малоросский значиЦА прАдвинутый мультиполярник, чАВО за зебилов гАлАсАвал?
показать весь комментарий
Злых порохоботов спасать не надо.
показать весь комментарий
Я так зрозумів, що за зебілів ти голосував, щоб насолити порохоботам?
показать весь комментарий
так а ти тут що робиш?
показать весь комментарий
Можно было бы и честно написать: "Телеканалы Петра Порошенко вместо новогоднего поздравления Президента Украины выпустили новогоднее поздравление собственника телеканалов"
01.01.2021 20:44 Ответить
гей, касап, який логі в тебе був до деактивації?
показать весь комментарий
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
показать весь комментарий
Ты что натворил!
Ты ж всех лишил НовоГодней телеинтриги.
По тяжести это хуже, чем убить веру в Деда Мороза.
Это соизмеримо с пропагандой инцеста между Дедом Морозом и Снегурочкой.
01.01.2021 23:07 Ответить
А що не так? Підгорає? Виступ 5го президента. Тим більше ці канали теж показали 15хвилинний фільм "Бєнін і дити", які питання?
А цю традицію започаткував ще 2019 році канал Г+г - коли замість привітання президента, включили привітання Беніного клоуна. Що не так?
02.01.2021 00:39 Ответить
Судячи з емоційності вашого пості - підгарає більше у вас.
У мене ж абсолютно спокійна тональність - називаю речі своїми іменами.
02.01.2021 00:45 Ответить
Нет, Прямой и Пятый выпустили поздравление пятого Президента Украины, остальные транслировали сериал, где актеришко пытался изображать полшестого президента)))
02.01.2021 02:51 Ответить
Вы напоминаете кацапскую вату - те тоже живут в какой-то выдуманной альтернативной реальности.
"5й президент" уже не президент, а экс-президент (то есть БЫВШИЙ).
А Зеля, нравится он вам, или нет - является законным действующим президентом Украины.
Ну и каналы эти не просто какие-то там телеканалы, а собственность олигарха Порошенко П.А. - сам себя на своих телеканалах показал вам.
02.01.2021 03:55 Ответить
Это его и ваши проблемы, Для меня никогда президентом( даже просто руководителем) не будет беспринципное вороватое ничтожество! Не был для меня президентом овощ, не будет им и осел оманский))) Для меня сейчас в Украине НЕТ президента, есть жалкий актеришко на крючке у олигархата , дешевая иммитация, без понятия, что делать со свалившимися на него обязанностями и узурпированной властью, трусливый и жадный, мелкий,злобный и мстительный, но амбициозный, ворующий у страны деньги и время!
Да, кстати, прочитайте , что такое олигарх))) Это деньги и власть. Власти у Пороха сейчас НЕТ, от слова совсем---значит он НЕ олигарх, а просто бизнесмен, который исправно, в отличие от зеленого полупоца, платит налоги.
02.01.2021 20:36 Ответить
Ну - это как раз ваши проблемы.
Для меня что Янукович, что Порошенко, что Зеленский были неприемлемыми кандидатами, но демократия - штука сложная и решает большинство. Их выбрал украинский народ. Так что они были или, в случае Зели - есть законноизбранными президентами Украины.

"Да, кстати, прочитайте , что такое олигарх))) Это деньги и власть. Власти у Пороха сейчас НЕТ"

У вас примитивное и не правильное понимание понятия олигарх.
Олигарх - это крупный бизнесмен, владеющий многими предприятиями, имеющий влияние на политику и владеющий СМИ. То есть - вылитый Порошенко.

А то по-вашей логике - и Ахметов - не олигарх, ага...И Беня тоже по-вашей логике олигархом стал только полтора года тому назад, а до того - не был олигархом - даже не смешно.

"который исправно, в отличие от зеленого полупоца, платит налоги."
Ты очень мало знаешь о своем кумире. Я знаю несколько больше, а потому у меня к нему и отношение другое. Например - моя знакома работала у него на 5м канале и потому я знаю, что там платили зарплаты в конвертах (как сейчас - не знаю).
А моя мать работала в бухгалтерии одного из министерств в период президентства Порошенки и рассказывала о чемоданах с черным налом, которые периодически приносили из АП Порошенки. Для тех, кто не в курсе поясняю - черный нал в чемоданах - это деньги, которые увели из-под уплаты налогов.
03.01.2021 14:28 Ответить
У меня нет кумиров! Просто Порох , как Президент, сделал больше, чем я ждала, голосуя за него.

"приносили из ОП в бухгалтерию министерства"??? Чтобы что??? Почему в бухгалтерию???На развитие отрасли?? Что вы несете? Этот бред лишен логики!

По моей логике, тот олигарх, кто доит госбюджет, имея "привилегии", поэтому и беня, и ахметка, и пиньчук, и фирташ --олигархи, а Порох --нет! Гос-во ему не "прощало" миллиардных долгов , не дотировало его бизнес,он не барыжил "посредничеством"(росукрэнерго), тупо не "доил", ничего не вкладывая в совковое наследство. Только предвзятый или проплатной не видит разницы)))

"Неприемлимые кандидаты", кто же для тебя приемлимый?
03.01.2021 21:07 Ответить
"приносили из ОП в бухгалтерию министерства"
Вы если берете в кавычки, типа "цитируете", то вы цитируйте, а не отсебятину несите.
Я нигде не писал, что деньги несли в бухгалтерию. Деньги передавались, например, замминистра - и он расходовал их для найма людей за нал для реализации неких проджектов, съемки рекламных роликов и тд - естественно - все мимо налоговой, тк за черный нал.

"По моей логике, тот олигарх, кто доит госбюджет, имея "привилегии", поэтому и беня, и ахметка, и пиньчук, и фирташ --олигархи, а Порох --нет!"
Ага, конечно, "У меня нет кумиров!" - Веееерю, уже, 2 раза.

Вы явно предвзяты, ибо Порошок - самый классический олигарх из всех украинских олигархов, ибо занимается политикой больше других олигархов, имеет как минимум 2 телеканала и тд. Не забывайте также, что Порошок 25 лет был ГОССЛУЖАЩИМ и при этом стал миллиардером. И забудьте про эти идиотские сказки про то, что он якобы не доил бюджет - доил не меньше других олигархов и использовал служебное положение для личного обогащения.
"тупо не "доил", ничего не вкладывая в совковое наследство."
Вы просто НИЧЕГО не знаете о своем кумире, если несете такую белиберду. Разумеется, он доил совковое наследие, проводил рейдерские захваты, пилил захваченные сахарные заводы и тд. А в 2005м оранжевая коалиция посралась из-за того, что секретарь СНБО Порошенко П.А. решил рейдернуть Никопольский Ферросплавный завод.

" кто же для тебя приемлимый?"

Тот, что не связан олигархатом и, особенно - партией регионов.
03.01.2021 22:36 Ответить
И кто же не связан с олигархатом? (На остальной бред не реагирую--неизлечимо).
04.01.2021 00:32 Ответить
Неизлечимо это у вас, если вы самого олигархистого олигарха Украины называете не-олигархом. И отрицаете то, что давно известно, что он занимался рейдерством, распилом сахарных заводов и тд. Отрицаете даже всем известный скандал с рейдерством никопольского ферросплавного - а все из-за того, что вам ХОЧЕТСЯ считать, что Порошенко не такой, как остальные олигархи.

"И кто же не связан с олигархатом?"
Скажем так - менее связаны: Голос, Свобода, ГП Гриценко.
ПЕС же - чисто олигархическая вождистская партия.
04.01.2021 12:48 Ответить
Ха-ха.

-Голос--спонсор пинчук (импотенты--самонемочь №2),

-свобода -спонсор овощ и московиты (для создания образа стра-ашных бандеровцев с факелами ходящих),

-конченный не рыба-не мясо полковник за ШЕСТЬ лет НИ РАЗУ не поехавший на фронт или госпиталь, но агитировавший за капитулянта зе! Кстати, какими темпами распродавали военное майно и землю при "полковнике"--знаю не по наслышке--документы в руках держала)))

-Странно, что бабу юлю не вспомнили, мышу нашу церковную)) или прилизанного мерзавца разумкова, пасынка грицацуева)))

В Свободе есть нормальные люди, но не в ее руководстве. Тягнибок мочил Пороха, а сейчас, когда все валится по всем фронтам--молчит, видимо всем доволен!
Ловите про вашего продажного тягнисрака!
"Лидер всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок отстранил экс-нардепа Павла Кириленко от должности руководителя Одесской облорганизации партии, которую тот занимал четверть века.
Ранее политик несколько раз довольно резко критиковал партийных лидеров, отказавшихся, по его мнению, от ребрендинга и изменений, что привело к «деградации» политической силы и сокрушительному поражению на последних выборах.
«Почему руководство «Свободы» превратилось в ретроградное пугало? Чтобы мы тут в Одессе не делали, а судить по партии все равно будут по Тягнибоку и Фарион. Партия.. четко дала понять, что результаты (выборов, - Ред.) на юге и востоке ее не интересуют», - отмечал он.
Павел Кириленко вступил в «Свободу» в 1995 году, сразу после ее регистрации. С первых же лет возглавлял одесскую организацию партии. А быть свободовцем в Одессе, это вам не во Львове--две большие разницы, грохнуть могут легко!

В 2012-2014 годах был народным депутатом от «Свободы».А вы понимаете, что это значит :"результаты на юге и востоке" тягнисрака НЕ ИНТЕРЕСУЮТ! Это чмо уже мысленно сдало ***** эту территорию!
Гнида продажная ваш тягнисрак.
Насчет ЕС. Вы действительно настолько глупы, что считаете членами "вождистской олигархической" партии Черновол, Парубия, Забродского,Яну Зинкевич, Вятровича,

Ахтема Чийгоза ???Людей ,которые прошли фронт, Майдан, тюрьму? мне вас жаль...

Ваша проблема, как и большинства лохтората--вы не умеете выстраивать приоритеты, ждете чуда от власти, ведетесь на "удобный" вам (и вам подобным) кремлевско-мертведчуковский (бенин) бред и фейки, выбираете вечно злодеев или импотентов, потому и страна пованивает вашей гнильцой.
Первый раз в стране появился человек (не ангел) с мозгами, трудоспособностью, пониманием, волей, знанием, человек, который ДЕЛАЛ то, что не могли сделать другие (Томоса 300 лет не имели! а сколько продержались санкции у великого Сааки после оккупации 20% территории страны --6 месяцев, а у нас уже 6 лет! и не само же это так случилось--это Порох "продавил") за страну ВПЕРВЫЕ было не стыдно!---НО быдло выбрало себе подобное ничтожество, чтобы не развивать у себя комплекс неполноценности и продолжает посматривать в сторону таких же ничтожеств и импотентов, либо замаскированных злодеев и дальше. Грустно.
В фильме "Ищите женщину" герой Юрского говорит, между работником не способным ни на что и работником способным на все, я выберу второго. Я с ним согласна.
Написала большую простыню, а зачем? Вас, как и любителей совка, не переубедишь, посему--прощавайте!
05.01.2021 01:44 Ответить
"Голос--спонсор пинчук (импотенты--самонемочь №2)"

Этому нет абсолютно никаких доказательств - только чьи-то предположения. В любом случае - Пинчук там не рулит, в отличие от ПЕС, где рулит олигарх Порошенко.

"свобода -спонсор овощ и московиты"
Тоже на уровне слухов. Я так понимаю, что вы предпочитаете отрицать факты о своем кумире и при этом верите в любые фейки, которые порошенковцы запускают о своих конкурентах.

"онченный не рыба-не мясо полковник"
Оно и заметно вашу предвзятость - для вас любые конкуренты вашего кумира - по определению - конченные. При том, что он сам - чистой воды олигарх, рейдер и вор.

"Тягнибок мочил Пороха"
Вы же понимаете, что для меня это вообще не аргумент? Преступлением это является только в глазах таких как вы сектантов, считающих Рошена мессией.
05.01.2021 11:26 Ответить
Кстати, интересный вопрос - поясните, как так получается, что Пинчук у вас - олигарх, а Порошенко - вдруг нет?
05.01.2021 14:14 Ответить
Чому Зеленський звільнив Кривоноса, ідеолога створення Сил спецоперацій

https://www.bbc.com/ukrainian/news-55488205

Кривонос командував обороною Краматорського аеродрому на початку війни на Донбасі та був головним ідеологом створення в українській армії Сил спецоперацій як окремого роду військ.
У Радбез він потрапив ще за президента Порошенка й нерідко виглядав чужим у системі влади Володимира Зеленського. Кривонос критикував появу Сергія Сівохо у РНБО та Арестовича в Офісі президента, а нещодавно висловив скепсис про ідею глави держави "мобілізувати і чоловіків, і жінок". Багато хто сприйняв це як особисту критику Зеленського.
І ось за кілька днів після тих слів президент офіційно звільнив Кривоноса.........
... Кривонос жорстко критикував обох секретарів Радбезу Зеленського - і Данилюка, і Данилова - яким закидав те, що "перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами".
Та найбільше йому не сподобалася коротка поява Сергія Сівохи у Радбезі, де колишній КВНщик недовго був радником секретаря.
"Слава Богу для пана Сівохи, що я його не побачив за весь час в РНБО. Напевно, його взяли, щоб дискредитувати існуючу владу ще більше, ніж вона на те заслуговує", - заявив спецпризначенець..........
01.01.2021 21:45 Ответить
..Кривонос прокоментував слова Зеленського про можливу загальну мобілізацію у випадку великої війни з Росією: "Держава має виховувати мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається. По-друге, ми повинні розуміти, що навіть мобілізувавши людей, їх треба ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м'ясом і не кидаємо людей десятками тисяч [на фронт]".
У тій же розмові з журналістами генерал-майор був ще різкішим щодо чинної влади.

"Зараз, вибачте, бариги керують воїнами і розповідають воїнам, що їм робити. У нас ментально вже змінили сприйняття нас як захисників, і нами керують ті, хто ніколи зброї в руках не тримав і на фронті не був. Свої дупи відсиджували в тилу в 2014 році, а зараз розповідають, які вони патріоти", - висловився спецпризначенець без уточнення прізвищ.
01.01.2021 21:48 Ответить
"Коли Арестович себе представляє як професіонала, військового експерта, - а яким взводом, якою ротою командував пан Арестович? Ніяким. А чому він тільки в серпні 2018-го пішов на війну? А чому пан Арестович не розкаже, як 8 листопада 2018 року він завів на мінне поле групу снайперів з Десни, де двоє загинули, а троє були тяжко поранені?" - запитував Сергій Кривонос.
У https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/489107214915233 звітах штабу ООС ці події можна знайти за 10 листопада 2018 року: "У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє - зазнали поранень".
Тоді загинули снайпер 40-го мехбатальйону 72 бригади https://memorybook.org.ua/18/oliynykyuri.htm Юрій Олійник та снайпер-інструктор з 169-го навчального центру "Десна" https://memorybook.org.ua/21/selihov.htm Роман Селіхов .
01.01.2021 21:54 Ответить
"як 8 листопада 2018 року він завів на мінне поле групу снайперів з Десни, де двоє загинули, а троє були тяжко поранені?" - запитував Сергій Кривонос."

А нащо ви повторюєте те, що підтверждує некомпетентність Кривоноса? 8.11.2018 у нас не було загиблих. А група Арестовича підірвалась 10.11.2018.
Такі групі помилки у деталях кажуть про те, що Кривонос не знає, що насправді там трапилось і кидає звинувачення огульно, не маючи інформації.
02.01.2021 00:27 Ответить
я тут себе фантазирую потихоньку - вот бубочка кудато с цирком испарился и... петя опть на
вёслах и у руля............ что будет ??? думаете будет чтото на так как уже было ??? тогда чему
вас научила бубочка ???
01.01.2021 22:03 Ответить
Два українські телеканали другий рік поспіль показали привітання Порошенка замість Зеленського напередодні Нового року - Цензор.НЕТ 5978
01.01.2021 23:18 Ответить
ти, зебіл, чув звін... там чо-то мендель вякала...
01.01.2021 23:40 Ответить
Ой, та не ганьбись вже з такими примітивними жабами.
Йди відео "чЛєнін з дітьми" дивись. Це ж завдяки гундосому в Україні народилось 300000 дітей, це ж найвеличніший постарався 😂😂😂
02.01.2021 00:34 Ответить
мои зрители всё чаще просят показать меня на моём канале
02.01.2021 07:14 Ответить
Порошенко ще про військових говорив !

Я під його вітання зустрічала і український Новий Рік, і канадський.
Чудово.

А оте і вмикати не подумала.
У мене дуже чутливий організм.
01.01.2021 23:29 Ответить
А по феншую говорится: Как встретишь новый год, так весь он и пройдёт.
Т.е. Если тебе в уши вливали всякую лживую гадость, и ты на ней вошёл в новый год, то и год будешь обманутым и поимеют тебя как они желают! По этому все здравомыслящие ,все эти пустые речи выключали, чтобы не поцепить какой то заразы от Зе- Поро-кажённых.
02.01.2021 01:45 Ответить
А что включали ваши "здравомыслящие"?
Шизофреническое бормотание кремлевского педофила небось? Про "дедопобеду"?
02.01.2021 03:56 Ответить
котик-- по ****** ты ***** обрыганное и вякаеш из выгребной ямы куда тебя прокаженного засунули чтобы людей меньше заражал
02.01.2021 07:21 Ответить
Это означает, что Порошенко по-прежнему считает себя президентом, а Зелю игнорирует. Очень похоже на узурпацию президентства и должно преследоваться по закону
02.01.2021 04:26 Ответить
Дело не в Зеленском, а в том что Украина катится в болото анархии и беззакония.
02.01.2021 04:28 Ответить
Анархию и беззаконие мудрый нарит подавляющим большинством выбрал в апреле 2019. Теперь наслаждайтесь, зебанаты, жрите в три глотки.
02.01.2021 13:22 Ответить
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТЕХНОГЕННУ КАТАСТРОФУ !!!
На фабриці "Рошен" сталася аварійна розгерметизація чану з лайном, що спричинило масований викид у навколишнє середовище ароматизованих лайном надвеликих льодяників "Рошен" на паличках.
Неконтрольоване масове смоктання порохоботами вищезазначених льодяників з лайном "Рошен" у свою чергу призвело до надмірної агресивної активності упоротих порохоботів.
02.01.2021 10:15 Ответить
А прикольно то, что кого не спрошу, все, вместо поздравлений лжецов, искали музыку!
Не желали на лжи в новый год входить! Похоже что, думать научились самостоятельно.
03.01.2021 01:40 Ответить
Страница 7 из 7
 
 