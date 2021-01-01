Два украинских телеканала второй год подряд показали поздравление Порошенко вместо Зеленского в канун Нового года
"5 канал" и "Прямой" второй год подряд ставят в эфир новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского до или после приветствия его предшественника Петра Порошенко.
Таким образом, обращение пятого президента завершается в 00:00, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Оба телеканалы непосредственно связаны с бывшим гарантом.
Отметим, что на "5 канале" Зеленского показали раньше, чем его оппонента на прошлых выборах. Приветствие последнего началось в 23:55.
"Прямой" пошел по другой "схеме" и опубликовал слова Порошенко ранее Зеленского. Однако и в этом случае приветствие действующего главы государства не пришлось на наступление Нового года.
Поздравление пятого президента продолжались чуть более четырех минут. Зеленский же наговорил на 14.
Кроме Порошенко, к обращению также присоединилась и недавно избранная депутат Киевсовета и бывшая первая леди Марина Порошенко.
В своем приветствие глава "Европейской солидарности" говорил о коронавирусе, новых условиям жизни в период пандемии.
Традиционно Порошенко затронул тему евроинтеграции и важности ее для Украины. Не забыл он вспомнить и о действующей власти.
"Я желаю коллективного иммунитета людям от коронавируса, пришедшем в 2020 году. Стране – от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее", – сказал он.
Якийсь час слухала Чумака - розкусила не одразу , але його співпраця з Соболєвим ( кореш Семенченка та Саакашвілі) та вихваляння МІХО одразу усе поставило на свої місця. Особливо як він клеїться при цьому похвалами рябошапці та ревнивими похвалами Лані Зеркаль - хоче якось примазатись до усіх тільки не до ЄС ... Цікава позиція Звіробій- Маруся трішки затянуто й для неї незвично ніби-то не дуже голосоно , але вже теж агітує за об"єднання навоколо ЄС, сголосилася піти у їхню команду й на довиборах. ЄС треба дуже активно нарощувати підтримку- бо скотилися на 3 місце після СН - ЦЕ ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО!
А цю традицію започаткував ще 2019 році канал Г+г - коли замість привітання президента, включили привітання Беніного клоуна. Що не так?
У мене ж абсолютно спокійна тональність - називаю речі своїми іменами.
"5й президент" уже не президент, а экс-президент (то есть БЫВШИЙ).
А Зеля, нравится он вам, или нет - является законным действующим президентом Украины.
Ну и каналы эти не просто какие-то там телеканалы, а собственность олигарха Порошенко П.А. - сам себя на своих телеканалах показал вам.
Да, кстати, прочитайте , что такое олигарх))) Это деньги и власть. Власти у Пороха сейчас НЕТ, от слова совсем---значит он НЕ олигарх, а просто бизнесмен, который исправно, в отличие от зеленого полупоца, платит налоги.
Для меня что Янукович, что Порошенко, что Зеленский были неприемлемыми кандидатами, но демократия - штука сложная и решает большинство. Их выбрал украинский народ. Так что они были или, в случае Зели - есть законноизбранными президентами Украины.
"Да, кстати, прочитайте , что такое олигарх))) Это деньги и власть. Власти у Пороха сейчас НЕТ"
У вас примитивное и не правильное понимание понятия олигарх.
Олигарх - это крупный бизнесмен, владеющий многими предприятиями, имеющий влияние на политику и владеющий СМИ. То есть - вылитый Порошенко.
А то по-вашей логике - и Ахметов - не олигарх, ага...И Беня тоже по-вашей логике олигархом стал только полтора года тому назад, а до того - не был олигархом - даже не смешно.
"который исправно, в отличие от зеленого полупоца, платит налоги."
Ты очень мало знаешь о своем кумире. Я знаю несколько больше, а потому у меня к нему и отношение другое. Например - моя знакома работала у него на 5м канале и потому я знаю, что там платили зарплаты в конвертах (как сейчас - не знаю).
А моя мать работала в бухгалтерии одного из министерств в период президентства Порошенки и рассказывала о чемоданах с черным налом, которые периодически приносили из АП Порошенки. Для тех, кто не в курсе поясняю - черный нал в чемоданах - это деньги, которые увели из-под уплаты налогов.
"приносили из ОП в бухгалтерию министерства"??? Чтобы что??? Почему в бухгалтерию???На развитие отрасли?? Что вы несете? Этот бред лишен логики!
По моей логике, тот олигарх, кто доит госбюджет, имея "привилегии", поэтому и беня, и ахметка, и пиньчук, и фирташ --олигархи, а Порох --нет! Гос-во ему не "прощало" миллиардных долгов , не дотировало его бизнес,он не барыжил "посредничеством"(росукрэнерго), тупо не "доил", ничего не вкладывая в совковое наследство. Только предвзятый или проплатной не видит разницы)))
"Неприемлимые кандидаты", кто же для тебя приемлимый?
Вы если берете в кавычки, типа "цитируете", то вы цитируйте, а не отсебятину несите.
Я нигде не писал, что деньги несли в бухгалтерию. Деньги передавались, например, замминистра - и он расходовал их для найма людей за нал для реализации неких проджектов, съемки рекламных роликов и тд - естественно - все мимо налоговой, тк за черный нал.
"По моей логике, тот олигарх, кто доит госбюджет, имея "привилегии", поэтому и беня, и ахметка, и пиньчук, и фирташ --олигархи, а Порох --нет!"
Ага, конечно, "У меня нет кумиров!" - Веееерю, уже, 2 раза.
Вы явно предвзяты, ибо Порошок - самый классический олигарх из всех украинских олигархов, ибо занимается политикой больше других олигархов, имеет как минимум 2 телеканала и тд. Не забывайте также, что Порошок 25 лет был ГОССЛУЖАЩИМ и при этом стал миллиардером. И забудьте про эти идиотские сказки про то, что он якобы не доил бюджет - доил не меньше других олигархов и использовал служебное положение для личного обогащения.
"тупо не "доил", ничего не вкладывая в совковое наследство."
Вы просто НИЧЕГО не знаете о своем кумире, если несете такую белиберду. Разумеется, он доил совковое наследие, проводил рейдерские захваты, пилил захваченные сахарные заводы и тд. А в 2005м оранжевая коалиция посралась из-за того, что секретарь СНБО Порошенко П.А. решил рейдернуть Никопольский Ферросплавный завод.
" кто же для тебя приемлимый?"
Тот, что не связан олигархатом и, особенно - партией регионов.
"И кто же не связан с олигархатом?"
Скажем так - менее связаны: Голос, Свобода, ГП Гриценко.
ПЕС же - чисто олигархическая вождистская партия.
-Голос--спонсор пинчук (импотенты--самонемочь №2),
-свобода -спонсор овощ и московиты (для создания образа стра-ашных бандеровцев с факелами ходящих),
-конченный не рыба-не мясо полковник за ШЕСТЬ лет НИ РАЗУ не поехавший на фронт или госпиталь, но агитировавший за капитулянта зе! Кстати, какими темпами распродавали военное майно и землю при "полковнике"--знаю не по наслышке--документы в руках держала)))
-Странно, что бабу юлю не вспомнили, мышу нашу церковную)) или прилизанного мерзавца разумкова, пасынка грицацуева)))
В Свободе есть нормальные люди, но не в ее руководстве. Тягнибок мочил Пороха, а сейчас, когда все валится по всем фронтам--молчит, видимо всем доволен!
Ловите про вашего продажного тягнисрака!
"Лидер всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок отстранил экс-нардепа Павла Кириленко от должности руководителя Одесской облорганизации партии, которую тот занимал четверть века.
Ранее политик несколько раз довольно резко критиковал партийных лидеров, отказавшихся, по его мнению, от ребрендинга и изменений, что привело к «деградации» политической силы и сокрушительному поражению на последних выборах.
«Почему руководство «Свободы» превратилось в ретроградное пугало? Чтобы мы тут в Одессе не делали, а судить по партии все равно будут по Тягнибоку и Фарион. Партия.. четко дала понять, что результаты (выборов, - Ред.) на юге и востоке ее не интересуют», - отмечал он.
Павел Кириленко вступил в «Свободу» в 1995 году, сразу после ее регистрации. С первых же лет возглавлял одесскую организацию партии. А быть свободовцем в Одессе, это вам не во Львове--две большие разницы, грохнуть могут легко!
В 2012-2014 годах был народным депутатом от «Свободы».А вы понимаете, что это значит :"результаты на юге и востоке" тягнисрака НЕ ИНТЕРЕСУЮТ! Это чмо уже мысленно сдало ***** эту территорию!
Гнида продажная ваш тягнисрак.
Насчет ЕС. Вы действительно настолько глупы, что считаете членами "вождистской олигархической" партии Черновол, Парубия, Забродского,Яну Зинкевич, Вятровича,
Ахтема Чийгоза ???Людей ,которые прошли фронт, Майдан, тюрьму? мне вас жаль...
Ваша проблема, как и большинства лохтората--вы не умеете выстраивать приоритеты, ждете чуда от власти, ведетесь на "удобный" вам (и вам подобным) кремлевско-мертведчуковский (бенин) бред и фейки, выбираете вечно злодеев или импотентов, потому и страна пованивает вашей гнильцой.
Первый раз в стране появился человек (не ангел) с мозгами, трудоспособностью, пониманием, волей, знанием, человек, который ДЕЛАЛ то, что не могли сделать другие (Томоса 300 лет не имели! а сколько продержались санкции у великого Сааки после оккупации 20% территории страны --6 месяцев, а у нас уже 6 лет! и не само же это так случилось--это Порох "продавил") за страну ВПЕРВЫЕ было не стыдно!---НО быдло выбрало себе подобное ничтожество, чтобы не развивать у себя комплекс неполноценности и продолжает посматривать в сторону таких же ничтожеств и импотентов, либо замаскированных злодеев и дальше. Грустно.
В фильме "Ищите женщину" герой Юрского говорит, между работником не способным ни на что и работником способным на все, я выберу второго. Я с ним согласна.
Написала большую простыню, а зачем? Вас, как и любителей совка, не переубедишь, посему--прощавайте!
Этому нет абсолютно никаких доказательств - только чьи-то предположения. В любом случае - Пинчук там не рулит, в отличие от ПЕС, где рулит олигарх Порошенко.
"свобода -спонсор овощ и московиты"
Тоже на уровне слухов. Я так понимаю, что вы предпочитаете отрицать факты о своем кумире и при этом верите в любые фейки, которые порошенковцы запускают о своих конкурентах.
"онченный не рыба-не мясо полковник"
Оно и заметно вашу предвзятость - для вас любые конкуренты вашего кумира - по определению - конченные. При том, что он сам - чистой воды олигарх, рейдер и вор.
"Тягнибок мочил Пороха"
Вы же понимаете, что для меня это вообще не аргумент? Преступлением это является только в глазах таких как вы сектантов, считающих Рошена мессией.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55488205
Кривонос командував обороною Краматорського аеродрому на початку війни на Донбасі та був головним ідеологом створення в українській армії Сил спецоперацій як окремого роду військ.
У Радбез він потрапив ще за президента Порошенка й нерідко виглядав чужим у системі влади Володимира Зеленського. Кривонос критикував появу Сергія Сівохо у РНБО та Арестовича в Офісі президента, а нещодавно висловив скепсис про ідею глави держави "мобілізувати і чоловіків, і жінок". Багато хто сприйняв це як особисту критику Зеленського.
І ось за кілька днів після тих слів президент офіційно звільнив Кривоноса.........
... Кривонос жорстко критикував обох секретарів Радбезу Зеленського - і Данилюка, і Данилова - яким закидав те, що "перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами".
Та найбільше йому не сподобалася коротка поява Сергія Сівохи у Радбезі, де колишній КВНщик недовго був радником секретаря.
"Слава Богу для пана Сівохи, що я його не побачив за весь час в РНБО. Напевно, його взяли, щоб дискредитувати існуючу владу ще більше, ніж вона на те заслуговує", - заявив спецпризначенець..........
У тій же розмові з журналістами генерал-майор був ще різкішим щодо чинної влади.
"Зараз, вибачте, бариги керують воїнами і розповідають воїнам, що їм робити. У нас ментально вже змінили сприйняття нас як захисників, і нами керують ті, хто ніколи зброї в руках не тримав і на фронті не був. Свої дупи відсиджували в тилу в 2014 році, а зараз розповідають, які вони патріоти", - висловився спецпризначенець без уточнення прізвищ.
У https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/489107214915233 звітах штабу ООС ці події можна знайти за 10 листопада 2018 року: "У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє - зазнали поранень".
Тоді загинули снайпер 40-го мехбатальйону 72 бригади https://memorybook.org.ua/18/oliynykyuri.htm Юрій Олійник та снайпер-інструктор з 169-го навчального центру "Десна" https://memorybook.org.ua/21/selihov.htm Роман Селіхов .
А нащо ви повторюєте те, що підтверждує некомпетентність Кривоноса? 8.11.2018 у нас не було загиблих. А група Арестовича підірвалась 10.11.2018.
Такі групі помилки у деталях кажуть про те, що Кривонос не знає, що насправді там трапилось і кидає звинувачення огульно, не маючи інформації.
вёслах и у руля............ что будет ??? думаете будет чтото на так как уже было ??? тогда чему
вас научила бубочка ???
Йди відео "чЛєнін з дітьми" дивись. Це ж завдяки гундосому в Україні народилось 300000 дітей, це ж найвеличніший постарався 😂😂😂
Я під його вітання зустрічала і український Новий Рік, і канадський.
Чудово.
А оте і вмикати не подумала.
У мене дуже чутливий організм.
Т.е. Если тебе в уши вливали всякую лживую гадость, и ты на ней вошёл в новый год, то и год будешь обманутым и поимеют тебя как они желают! По этому все здравомыслящие ,все эти пустые речи выключали, чтобы не поцепить какой то заразы от Зе- Поро-кажённых.
Шизофреническое бормотание кремлевского педофила небось? Про "дедопобеду"?
Не желали на лжи в новый год входить! Похоже что, думать научились самостоятельно.