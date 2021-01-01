Два украинских телеканала второй год подряд показали поздравление Порошенко вместо Зеленского в канун Нового года

"5 канал" и "Прямой" второй год подряд ставят в эфир новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского до или после приветствия его предшественника Петра Порошенко.

Таким образом, обращение пятого президента завершается в 00:00, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Оба телеканалы непосредственно связаны с бывшим гарантом.

Отметим, что на "5 канале" Зеленского показали раньше, чем его оппонента на прошлых выборах. Приветствие последнего началось в 23:55.

"Прямой" пошел по другой "схеме" и опубликовал слова Порошенко ранее Зеленского. Однако и в этом случае приветствие действующего главы государства не пришлось на наступление Нового года.

Поздравление пятого президента продолжались чуть более четырех минут. Зеленский же наговорил на 14.

Кроме Порошенко, к обращению также присоединилась и недавно избранная депутат Киевсовета и бывшая первая леди Марина Порошенко.

В своем приветствие глава "Европейской солидарности" говорил о коронавирусе, новых условиям жизни в период пандемии.

Традиционно Порошенко затронул тему евроинтеграции и важности ее для Украины. Не забыл он вспомнить и о действующей власти.

"Я желаю коллективного иммунитета людям от коронавируса, пришедшем в 2020 году. Стране – от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее", – сказал он.