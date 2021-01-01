В Украину вернулись две женщины и семеро детей, - в Офисе Президента рассказали о подробностях спецоперации по эвакуации сограждан из сирийского лагеря. ФОТОрепортаж

В новогоднюю ночь завершилась многосложная операция по эвакуации украинских граждан из Сирии. Девять человек, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии, были возвращены на родину, о чем просили их родственники. Это две женщины и семеро детей. План их возвращения был согласован и координировался лично президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Самолет с эвакуированными в Международном аэропорту "Борисполь" встретили глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец, народные депутаты Леся Забуранная, Елена Шуляк, Елена Мошенец и другие представители власти.

В июне 2019 года была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Службы безопасности Украины. В частности, специалисты проверяли граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации "Исламское государство". По результатам длительных проверок контрразведка СБУ не обнаружила фактов причастности этих граждан к террористической деятельности.

В октябре того же года предложенный украинскими ведомствами план эвакуационных мероприятий был согласован главой государства, но из-за обострения военно-политической и безопасностностной ситуации на территории Сирии эвакуацию украинцев пришлось отложить. Также на возможность забрать украинцев негативно повлияла пандемия COVID-19. В связи с распространением коронавируса на территории Сирии и Ирака были введены значительные ограничения, в частности состоялось закрытие границ и прекратилось авиасообщение. Вернуться к процессу эвакуации представилось возможным лишь в конце 2020 года, когда стабилизировалась политика безопасности и эпидемическая ситуация в этих странах.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украинское государство всегда помнит о своих гражданах, содержащихся в других странах, и готово бороться за каждого украинца, чтобы каждый мог безопасно вернуться домой. "Поскольку для нас человек - это высшая ценность", - подчеркнул он.











Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец отметил, что освобожденные женщины и дети находились в лагерях Сирии в ужасных условиях. "Спасибо всем, кто был вовлечен в эту успешную операцию. Тем, кто рисковал жизнью в боевых условиях северной Сирии и Ираке. Также хочу отметить профессиональную работу Комитета по разведке при президенте Украины, который осуществлял четкую межведомственную координацию ", - сказал Роман Машовец.

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что война в Сирии коснулась очень многих людей, и среди них также оказались украинцы. "Война всегда наносит наибольший вред уязвимым - женщинам и детям. Абсолютно логичным было решение вернуть наших граждан, которые находились в лагере для беженцев ", - отметил он. Чиновники заверили, что работа над освобождением других украинцев, находящихся в сирийских лагерях, будет продолжаться.