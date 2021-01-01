В Украину вернулись две женщины и семеро детей, - в Офисе Президента рассказали о подробностях спецоперации по эвакуации сограждан из сирийского лагеря. ФОТОрепортаж
В новогоднюю ночь завершилась многосложная операция по эвакуации украинских граждан из Сирии. Девять человек, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии, были возвращены на родину, о чем просили их родственники. Это две женщины и семеро детей. План их возвращения был согласован и координировался лично президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Самолет с эвакуированными в Международном аэропорту "Борисполь" встретили глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец, народные депутаты Леся Забуранная, Елена Шуляк, Елена Мошенец и другие представители власти.
В июне 2019 года была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Службы безопасности Украины. В частности, специалисты проверяли граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации "Исламское государство". По результатам длительных проверок контрразведка СБУ не обнаружила фактов причастности этих граждан к террористической деятельности.
В октябре того же года предложенный украинскими ведомствами план эвакуационных мероприятий был согласован главой государства, но из-за обострения военно-политической и безопасностностной ситуации на территории Сирии эвакуацию украинцев пришлось отложить. Также на возможность забрать украинцев негативно повлияла пандемия COVID-19. В связи с распространением коронавируса на территории Сирии и Ирака были введены значительные ограничения, в частности состоялось закрытие границ и прекратилось авиасообщение. Вернуться к процессу эвакуации представилось возможным лишь в конце 2020 года, когда стабилизировалась политика безопасности и эпидемическая ситуация в этих странах.
Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украинское государство всегда помнит о своих гражданах, содержащихся в других странах, и готово бороться за каждого украинца, чтобы каждый мог безопасно вернуться домой. "Поскольку для нас человек - это высшая ценность", - подчеркнул он.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец отметил, что освобожденные женщины и дети находились в лагерях Сирии в ужасных условиях. "Спасибо всем, кто был вовлечен в эту успешную операцию. Тем, кто рисковал жизнью в боевых условиях северной Сирии и Ираке. Также хочу отметить профессиональную работу Комитета по разведке при президенте Украины, который осуществлял четкую межведомственную координацию ", - сказал Роман Машовец.
Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что война в Сирии коснулась очень многих людей, и среди них также оказались украинцы. "Война всегда наносит наибольший вред уязвимым - женщинам и детям. Абсолютно логичным было решение вернуть наших граждан, которые находились в лагере для беженцев ", - отметил он. Чиновники заверили, что работа над освобождением других украинцев, находящихся в сирийских лагерях, будет продолжаться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Власне, щодо громадянства. Раз так подають новину.
Бо громадянство передбачає певні умови і процедури.
Вы не о...ли??? В воюющей стране? Вы такие почести ни одному нашему воину не оказали ни живому, ни мертвому!
так что скоро придет конец христианству.
Начало положено сдачей Константинополя.
«Сохраниться и расшириться». Тако и ЗЕ команде подойдёт.
видимо послать самолет средства собирали по всему миру.