В Украину вернулись две женщины и семеро детей, - в Офисе Президента рассказали о подробностях спецоперации по эвакуации сограждан из сирийского лагеря. ФОТОрепортаж

В новогоднюю ночь завершилась многосложная операция по эвакуации украинских граждан из Сирии. Девять человек, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии, были возвращены на родину, о чем просили их родственники. Это две женщины и семеро детей. План их возвращения был согласован и координировался лично президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Самолет с эвакуированными в Международном аэропорту "Борисполь" встретили глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец, народные депутаты Леся Забуранная, Елена Шуляк, Елена Мошенец и другие представители власти.

В июне 2019 года была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Службы безопасности Украины. В частности, специалисты проверяли граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации "Исламское государство". По результатам длительных проверок контрразведка СБУ не обнаружила фактов причастности этих граждан к террористической деятельности.

В октябре того же года предложенный украинскими ведомствами план эвакуационных мероприятий был согласован главой государства, но из-за обострения военно-политической и безопасностностной ситуации на территории Сирии эвакуацию украинцев пришлось отложить. Также на возможность забрать украинцев негативно повлияла пандемия COVID-19. В связи с распространением коронавируса на территории Сирии и Ирака были введены значительные ограничения, в частности состоялось закрытие границ и прекратилось авиасообщение. Вернуться к процессу эвакуации представилось возможным лишь в конце 2020 года, когда стабилизировалась политика безопасности и эпидемическая ситуация в этих странах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Освобожденные из сирийского лагеря женщины наконец-то дома. Украина всегда будет возвращать всех своих граждан, - Зеленский. ФОТО

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украинское государство всегда помнит о своих гражданах, содержащихся в других странах, и готово бороться за каждого украинца, чтобы каждый мог безопасно вернуться домой. "Поскольку для нас человек - это высшая ценность", - подчеркнул он.

В Украину вернулись две женщины и семеро детей, - в Офисе Президента рассказали о подробностях спецоперации по эвакуации сограждан из сирийского лагеря 01
В Украину вернулись две женщины и семеро детей, - в Офисе Президента рассказали о подробностях спецоперации по эвакуации сограждан из сирийского лагеря 02
В Украину вернулись две женщины и семеро детей, - в Офисе Президента рассказали о подробностях спецоперации по эвакуации сограждан из сирийского лагеря 03
В Украину вернулись две женщины и семеро детей, - в Офисе Президента рассказали о подробностях спецоперации по эвакуации сограждан из сирийского лагеря 04
В Украину вернулись две женщины и семеро детей, - в Офисе Президента рассказали о подробностях спецоперации по эвакуации сограждан из сирийского лагеря 05

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец отметил, что освобожденные женщины и дети находились в лагерях Сирии в ужасных условиях. "Спасибо всем, кто был вовлечен в эту успешную операцию. Тем, кто рисковал жизнью в боевых условиях северной Сирии и Ираке. Также хочу отметить профессиональную работу Комитета по разведке при президенте Украины, который осуществлял четкую межведомственную координацию ", - сказал Роман Машовец.

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что война в Сирии коснулась очень многих людей, и среди них также оказались украинцы. "Война всегда наносит наибольший вред уязвимым - женщинам и детям. Абсолютно логичным было решение вернуть наших граждан, которые находились в лагере для беженцев ", - отметил он. Чиновники заверили, что работа над освобождением других украинцев, находящихся в сирийских лагерях, будет продолжаться.

Зеленский Владимир (21727) освобождение (570) Сирия (3159)
+37
Вони в Аллаха вірять, який в біса святий Миколай?
01.01.2021 10:57
+26
За рахунок платників податків.
01.01.2021 10:54
+25
Багато галасу з нічого. Якщо не гірше...
Нашо вони тут?
01.01.2021 10:53
А вы уверены, что это украинцев оттуда эвакуировали?
01.01.2021 19:42
ВОТ ЭТО ДЕЛО !!!
01.01.2021 21:50
Чернильницы с флагами...
01.01.2021 22:47
Тут мало б бути пояснення працівників МЗС. Наприклад, консульських.
Власне, щодо громадянства. Раз так подають новину.
Бо громадянство передбачає певні умови і процедури.
01.01.2021 23:24
Двух жен ИГИЛовцев встречает Начальник СБУ, Министр обороны,представитель ОПы, депутаты и пр.???
Вы не о...ли??? В воюющей стране? Вы такие почести ни одному нашему воину не оказали ни живому, ни мертвому!
02.01.2021 02:46
Хорошо, молодцы.
02.01.2021 03:19
За наши деньги можно изображать из себя "добрых" .
02.01.2021 05:07
Пары будут пробиваться с боями.
02.01.2021 05:15
Боже яке щастя, завезли до країни ігіловських лярвів з їхніми виродками. Тепер за наш кошт ще й викормлювати цих муслімських тварюк будемо. Квартальне чмо аж засяялло!
02.01.2021 07:07
ну большинство населения планеты в том или ином виде мусульмане.
так что скоро придет конец христианству.
Начало положено сдачей Константинополя.
02.01.2021 10:42
нельзя так о детях - дети да еще такие маленькие - не виноваты.
02.01.2021 16:02
а що ж ви зелені квартальні виродки не переймаєтеся долею наших діток, чиї батьки гинуть від ************** мерзоти, ці діти у чому винуваті?
02.01.2021 22:42
Девиз ИГИЛ: «باقية وتتمدد‎»
«Сохраниться и расшириться». Тако и ЗЕ команде подойдёт.
02.01.2021 08:43
мда с июня 2019 по 2021г ждали выезда.
видимо послать самолет средства собирали по всему миру.
02.01.2021 10:38
и шо? министр обороны, тебе не стыдно? лучше бы так сержанта Журавля вытаскивал! ну ладно денисова к каждой ж .... затычка а ты тут при чём? и зачем Украине эти игиловки нужны?
02.01.2021 18:30
мусульмане муслимам рознь, это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе.
02.01.2021 22:45
не те бл*ди, кто денег ради ***тся сбившись с пути, а деньги берущие, е*ать не дающие, вот бл*ди сущие, мать их ити... мало этим бабам было украинских мужиков, полезли на чужихЮ а потому взвыли... просто бл*ди...
03.01.2021 08:28
