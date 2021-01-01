С сегодняшнего дня отменяется льготный тариф на первые 100 кВт⋅час электроэнергии для населения

Постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа на первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января 2021 года

Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Решение правительства было принято 28 декабря 2020 года и обнародовано на Правительственном портале.

Постановлением устанавливается единый тариф для населения на уровне 1,68 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час. Одновременно отменяется льготный тариф на уровне 90 копеек за первые 100 кВт потребляемой электроэнергии.

Таким образом, в среднем повышение стоимости электроэнергии составит 34,4%, поскольку до этого средняя стоимость по стране (с учетом льготного тарифа) составила 1,25 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час.

Ночной тариф

Согласно постановлению правительства, при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты населения проводятся по соответствующим тарифам и таким тарифным коэффициентам (по выбору потребителя):

1) по двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов);

полный тариф в другие часы суток;

2) по трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы

(с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов);

полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов);

0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов)

Постановлением правительства также продлено возложение специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго").

