С сегодняшнего дня отменяется льготный тариф на первые 100 кВт⋅час электроэнергии для населения

С сегодняшнего дня отменяется льготный тариф на первые 100 кВт⋅час электроэнергии для населения

Постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа на первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января 2021 года

Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Решение правительства было принято 28 декабря 2020 года и обнародовано на Правительственном портале.

Постановлением устанавливается единый тариф для населения на уровне 1,68 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час. Одновременно отменяется льготный тариф на уровне 90 копеек за первые 100 кВт потребляемой электроэнергии.

Таким образом, в среднем повышение стоимости электроэнергии составит 34,4%, поскольку до этого средняя стоимость по стране (с учетом льготного тарифа) составила 1,25 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час.

Ночной тариф

Согласно постановлению правительства, при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты населения проводятся по соответствующим тарифам и таким тарифным коэффициентам (по выбору потребителя):

1) по двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

  • 0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов);
  • полный тариф в другие часы суток;

2) по трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

  • 1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы
  • (с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов);
  • полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов);
  • 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов)

Постановлением правительства также продлено возложение специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго").

Автор: 

+89
С сегодняшнего дня отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час электроэнергии для населения - Цензор.НЕТ 6944
01.01.2021 11:23 Ответить
+54
У ЗЕлохів перемога! З пакращенням вас.
С сегодняшнего дня отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час электроэнергии для населения - Цензор.НЕТ 8216
01.01.2021 11:29 Ответить
+52
С сегодняшнего дня отменяется льготный тариф на первые 100 кВт.час электроэнергии для населения - Цензор.НЕТ 5495
01.01.2021 11:34 Ответить
Страница 4 из 4
Еще одна вишенка на тортик для зебилов. Украина возобновит импорт электроэнергии из кацапии, надо же Бене как то зарабатывать.
https://kurs.com.ua/novost/264186-ukraina-vozobnovit-import-alektroanergii-iz-rossii?source=ukrnet
01.01.2021 13:35 Ответить
Теж читав сьогодні про це......... :

Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення - Цензор.НЕТ 990
01.01.2021 14:52 Ответить
бидлу 73% підніміть в 10 разів!
01.01.2021 13:35 Ответить
Нащо ти просиш, щоб тобі підняли в 10 разів? )) ти мазохіст? ))
01.01.2021 13:38 Ответить
Ты настолько туп, что не способен понять, что это про тебя.
01.01.2021 19:10 Ответить
Попробуйте только в конце года написать, что ЭНЕРГОАТОМ по итогам года , в минусе на 9 лядров с новыми тарифами.
01.01.2021 13:36 Ответить
А читать эту новость, может так случится будет некому.
01.01.2021 13:40 Ответить
Вчера, проходя возле помойковизора, где был включён Г+Г, увидел ****** бойко, которое песдело, шото про шото, и мне показалось, шо "бородатая бенина бабушка" уже шото замутил, предыдущий поц не прошел! Обьясните, какого полового органа.., ну и. т.! СЛУГА УРОДА, шосовсем чмо?
01.01.2021 13:48 Ответить
Похер, все равно дешевле чем при ворюге януковиче! Да?
01.01.2021 14:10 Ответить
Тобі повернути януковоща? давай на Ростов, він вас чекає. Можеш по дорозі пожити в Лугандоні, тобі сподобається. Це те, що будував януковощ на пару з )(уйлом для всієї України.
01.01.2021 14:38 Ответить
Ещё ты мне не указывал где жить и куда ехать. Иди проспись, алень.
01.01.2021 16:22 Ответить
А ты в долларах посчитай. И мясо и картошку и т.д.
01.01.2021 15:05 Ответить
ЗЕшмаркля остаточно став ВІДСОСОМ Ахметівсим! Прицмокуй курво тепер!
01.01.2021 14:28 Ответить
Ви говорите неправду: він на підсосі у всіх олігархів. Якби ще Порошенко не заважав можна було б розслабитися і ловити кайф
показать весь комментарий
01.01.2021 14:35 Ответить
Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення - Цензор.НЕТ 7366
01.01.2021 16:22 Ответить
«Я дуже дякую. Ми зробили це разом!» (с)
01.01.2021 20:58 Ответить
Ціну на морозиво і цукерки підніати не буду точно, тільки трішечки в два, три рази.... щоб у вас горло не простудилося та дупи непозліпалися....Дякую ідіть нах.
показать весь комментарий
ЗЕленский: "У нас нет иного варианта, как быть супер-Украиной"
показать весь комментарий
Зате не Порошенко. Зефілітики, епоха бідності вже закінчилася чи ще потерпіти 100 днів?
показать весь комментарий
зєбіла-геть.
01.01.2021 14:34 Ответить
Чого ж президент у своїй 20 хв новорічній промові не згадав цей здобуток? А також підвищення цін на газ і опалення? Але це тільки початок. Оскільки підвищення останніх, зумовить підвищення на все: продукти і тд., через місяць-другий маршрутчики завиють про невигідність, проїзд у метро зросте і тд. Реформи, бл...
01.01.2021 14:43 Ответить
Ну, ви ж бачили, що він всю нашу Україну вважає за великий дитячий садочок . На вушко прошепотів, по голівці погладив, з букваря монітора супер-пупер-казочку прочитав і хай народ тупо радіє, та біжить скоріше під ялинку танцювати поки вони в нього по гаманцям нишпорять.
02.01.2021 07:58 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1344953452787589120 2 ч

С сегодняшнего дня начинает действовать "налог в пользу Коломойского\Ахметова\Зеленского" - отменены 100 льготных киловатт. Вовочка, ты об этом деткам рассказал ?
01.01.2021 14:59 Ответить
Это реалии того капкана в который попала Украина с зеленой энергетикой. Американские инвесторы хотят хороших денег, против них Украина и пикнуть не сможет.

Нельзя было разрешать масштабное строительство станций зеленой энергетики, не знаю эта ответственность лежит исключительно на Порошенко или тема даже раньше, но реально страну кинули, атомные станции простаивают, мы же будем обязаны платить "инвесторам", среди которых и наши олигархи, которые в отличие от лоховского государства, все правильно сообразили.
01.01.2021 15:07 Ответить
Бодай одна людина дивиться у корінь. Закон про зелену енергетику прийнятий для клюєва при Зекові, ні Сєня ні Гройша так у запропонували змінити більшості у ВР 2014-2019 років.
Тепер винен Зє? У нього і власних гріхів, щоб потрапити в пекло вистачає.
01.01.2021 15:46 Ответить
При Кучмі у 2003 році. Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text
01.01.2021 21:11 Ответить
И вот снова здрасьте! При чём тут американские инвесторы? Основные мощности у Ахметова! Много у китайских инвесторов. Солнечные батареи - целые поля - Клюева, под которого эти тарифы и принимались, сейчас в Крыму. Но приплести нужно американцев.
01.01.2021 16:23 Ответить
Из-за них нельзя послать на три буквы всю эту компанию. Они вложили, они хотят денег. То что наши олигархи воспользовались ситуацией - согласен.
01.01.2021 17:15 Ответить
Наверное следует отметить, что «фундамент» нынешнего тарифного бардака был «заложен» ещё в 2014 году тогдашним президентом Порошенко, который - желая быстро получить полный контроль над энергетикой - ликвидировал две весьма профессиональные и вполне работоспособные комиссии - НКРЭ и НКРКУ, и своим указом создал практически нелегитимную новую - НКРЕКП, куда цинично и нагло/ без конкурса назначил абсолютно непрофессиональных , но «своих» бизнесменов и представителей олигархов...
А нынешний президент - самый обычный и простой «верный последователь и продолжатель дела» всех своих «пАпередников»!
01.01.2021 20:09 Ответить
Ну нарешті таки діждались! Задоволені,зе-дебіли?
01.01.2021 15:11 Ответить
Причем тут голосовавшие за Зе? Был бы Порошенко или любой другой, поднял бы также, выхода нет, американские инвесторы требуют денег. Это просто констатация тупика, в который загнали Украину те, кто разрешил массово строить зеленые станции. Они крутые для богатых стран, а Украина - нищая. Плюс у нас есть атомные станции, ГЭС с дешевой энергией, все это наследие СССР, нам та зеленая чепуха не нужна была от слова вообще. Повелись на развод от американцев... Плюс Ахметов тоже не растерялся, построил зеленые станции, он ведь не лох как государство.
01.01.2021 15:15 Ответить
Ура!
01.01.2021 15:26 Ответить
Молодец Зеленский, Беня и рыжий будут рады))))
01.01.2021 15:45 Ответить
Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення - Цензор.НЕТ 1136
01.01.2021 16:00 Ответить
В своё время старая грымза Витренчиха с пеной у рта втемяшивала народу о социализме так, шо аж слюни из рота летели. Оказалось, брехала ***** - при этом дома втихаря воспитала падлюку. Гадскую же Маму Витренчиху и попалило возлюбленное чадо - Сучий Сын Витренко - ещё "ні сіло ні впало"©, а уже полез в карман к лохмандеям. И больнее всего будет тем горемыкам, которые укладывались в 100 кВт*ч в месяц - вот тебе и социализм по-витренковски.
А голосочек-то у Сучьего Сынка Витренка тоненький-тоненький, так и хочется вырвать ему кадычок на радость Гадской Маменьке Витренчихе.
01.01.2021 16:01 Ответить
Зебуїни, поясніть, це частина плану по СУПЕР УКРАЇНІ чи як?
01.01.2021 16:04 Ответить
Период конца XV - начала XVTII в. принято называть эпохой первоначального накопления капитала. Это была переходная, а по­тому противоречивая эпоха, когда разворачивалась борьба между феодальной регламентацией экономической и духовной жизни общества и зарождавшейся буржуазной свободой, между замкну­тостью феодальных поместий и развивающимися рыночными от­ношениями. Происходила ломка социальной структуры общества: из феодальных сословий выделился пока еще малочисленный слой энергичных людей - предпринимателей, изменивших подход к организации и мотивации хозяйственной деятельности. Мы живем по факту только в начале этого процесса. Совок по сути был государственным феодализмом. Наши олигархи так и вовсе гибридные существа паразитирующие на общественных благах. Когда они накопят свой первоначальный капитал и будут готовы к подлинным рыночным отношениям - пока не видно. К сожалению.
01.01.2021 16:25 Ответить
Как говорится: по просьбам трудящихся.😀
01.01.2021 16:27 Ответить
Здорожчання для покращення! Електрика, Голос, Зеленський та інше
https://www.youtube.com/watch?v=9eTWiJdf7uo
01.01.2021 16:33 Ответить
Й оплату за комуналку будуть приймати навчені справі касира МИЛІ ПРЕКРАСНІ діточки з відосика янелоха.
01.01.2021 16:38 Ответить
І газ вірізати будуть тоже вони,і в беркут підуть служить.
Раз вони рядом живуть з такою мерзотою,то нормальними вже не виростуть!
01.01.2021 16:45 Ответить
28 грудня суки прийняли!
А як же бабушки і дєдушки які все життя пропахали і тепер на мізерну пенсію виживають?
зелена мразь ти скотина! і твої депутати - корабельні сосни та зеки!
велосіпед тобі в сраку запхати! згинь нечисть!
01.01.2021 16:42 Ответить
Мне интересно чем думали изибиратели голосовавшие за человека бени и ахметова. Боролись против олигархов на евромайдане, но вышло все наоборот. Майдан зря делали.
01.01.2021 16:59 Ответить
Ти не збагнеш,бо звилина задубіла .😆
01.01.2021 17:18 Ответить
Маланський фашизм ,у всій красі. А 3,14дарастична бугалтерія ,всім доказує ,що все правильно , бо якби не підняли то було б усім гірше !😈
01.01.2021 17:12 Ответить
Для владельцев обленерго наступил замечательный Новый год. Ахметов наконец то сможет построить еще 1 дворец для себя за ваш счет. Для того и разрабатывались RAB тарифы что бы со временем поднять тарифы, а вы больше RAB-отали словно RAB-ы что бы оплатить эти тарифы.
01.01.2021 17:32 Ответить
УРА! В супер Україні мають бути супер тарифи на електрику! ПІДТРИМУЮ!
01.01.2021 17:50 Ответить
Поздравления власти народу с Новым годом!.
01.01.2021 17:50 Ответить
Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення - Цензор.НЕТ 3749
01.01.2021 17:53 Ответить
ПРи Порошенко поднимали тарифы так экономика росла на 5% в год и безработица была на минимально уровне, и зарплаты росли по Украине. ПРи ЗЕкловуне поднимают тарифы и полный развал, коронавирус, рекордная безработица как и рекордный дефицит бюджета...Ну и кто реальный мародёр??
01.01.2021 18:07 Ответить
Підтримую .Іще він хотів руки поодрубувать всім когупціонерам, особливо тім , хто краде в армії!
Але ж не дали , невдячні виборці !😆
01.01.2021 18:19 Ответить
Зато ЗЕбилы выборци 73% дали воровать новым лицам Портновым Татаровым, Бабломойским и всей рыго шобле что вернулась вместе с кремлёвским шутом гороховым..Здобулы ЗЕбильные..
01.01.2021 18:53 Ответить
На манежі одні і тіж , але розбавлені агентами фсб з офісу ОП, недоторкані ,під прикриттям .
01.01.2021 18:59 Ответить
Да и на газ - 9,90 + доставка! С удачным выбором вас ,зебилоиды! Пороху такое и не снилось, наприкалывались суки?
01.01.2021 18:17 Ответить
Теперь, что скажет Беня, Ахметов и тп.. , так и будет.
01.01.2021 18:21 Ответить
драть вас будут как Сидорову козу.
01.01.2021 18:23 Ответить
пан Ахмєтов в Новому році придбає ще одну віллу...за 400млн...доллярів...
01.01.2021 21:21 Ответить
"Таким образом, в среднем повышение стоимости электроэнергии составит 34,4%, поскольку до этого средняя стоимость по стране (с учетом льготного тарифа) составила 1,25 гривен (с НДС). Это им 34,4% повышение, а тем кто до 100 квт, повышение составит 86,66666...%.
Об этом они скромно умалчивают.
01.01.2021 18:17 Ответить
Это новогодний подарок наркомана своим эрудированным избирателям.
01.01.2021 18:40 Ответить
даже НЕБОЛЬШИЕ локальные войны позволяют УБРАТЬ с политического небосклона САМЫХ залу.....х , и в следствии чего остается БОЛОТИСТАЯ ПОЧВА на которой нихренна не проростает еще лет 70 , здравого самосознательного общества . (из наблюдений )
01.01.2021 18:40 Ответить
На бумаге ДА,,болотистая,, черноземная земля выведенная из кадастра как непригодная для сельхоз работ.Как и заповедники которые оказались частными охотническими угодиями над которыми был обстрелян неизвестными вертолет из министром экологии вывезеным на охоту,то есть для уничтожения того что он по должности обязан защищать.
01.01.2021 19:22 Ответить
100 киловат в 21-веке єто просто один ПУК.Тем более при том что в Украине избыток генерирующих возможностей и более чем 70% работают в холостую.
Премьер еще Яценюк как-то оговорился что Украине насрать на кацапский газ так как Украина в состоянии работать на электричестве.Но потом его устепенили ,,некоторые лица,, и он уже обосрался и начал плясать под их дудку как и пляшет наше правительство сейчас.Сейчас при почти остановке генерации дешевого електричества АЭС и втюхивая населению електричества солнца и ветра по космическим ценам.
01.01.2021 19:12 Ответить
АЭС не вечны, скоро им конец. И так срок службы продлевают, бесконечно продлевать не возможно.
Вмешаются заокеанские партнеры в виде МАГАТЭ.
кстати могут предложить построить новые АЭС, правда стоимость в США в 5 раз выше чем в Китае. За одно и тоже.
02.01.2021 10:34 Ответить
Зелемойским надо памятник постьавить даже дважды не судимый Индюкович с Азировым Крызаминет такого себе не позволили бы...
01.01.2021 19:44 Ответить
Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення - Цензор.НЕТ 3989
01.01.2021 20:21 Ответить
це гірка правда...цій дитині від Хлавкома навіть не було ні подарунка ані доброго слова...
гірко...гірко та сумно...
01.01.2021 21:20 Ответить
Подарунок для зелебоб від найвеличнішого.
Ну а що, епоха бідності скінчилась! Які пільгові тарифи?😂😂😂
01.01.2021 21:17 Ответить
довбаним зелеботам може трішки ця новина допоможе "протверезіти"...а особливо упороті можуть і надалі цілувати образ Зе...(в усі місця)...
01.01.2021 21:18 Ответить
ЗЕбилы не плохо бы по этому поводу запилить свой видосик с благодарностями маме Риме за найвеличнишого лидера..как думаете?? Повод то хороший, достойный.
01.01.2021 21:34 Ответить
Продолжается грабеж энергоатома в угоду олигархам.Энепгия покупается за четверть себестоимости!Мирный атом может когда-нибудь очень больно напомнить о себе.Найдут козла. И т.д.
01.01.2021 21:44 Ответить
Но... Но ведь он обещал...
01.01.2021 22:34 Ответить
"ОПЕРАЦІЯ БУРАТІНО": ЧЕКАЛКИН РОЗКАЗАВ, ЯК ОЛІГАРХИ ПОСТАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО - "ГОНЧАРЕНКО РУЛИТЬ"

https://youtu.be/y2t3sHPxz2A
01.01.2021 22:57 Ответить
При якому президету, уряду , ВР чи прем"єру будуть багатіти прості жителі України- трудяги, а не олігархічна сволота?
01.01.2021 23:24 Ответить
Государственное ПАО "Центрэнерго" продает 3,27 млн МВт-ч по цене 1160 грн за МВт-ч трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Себестоимость этой электроэнергии 1610 грн за МВт-ч. Убытки государства - 1,472 млрд. гривен. Далее Коломойский продает населению электроэнергию по цене 1680 грн за МВт-ч получая 1,7 млрд. дохода чисто из воздуха, реально не участвуя ни в одном реальном производстве.
Бенефициары процесса коррупции - Коломойский, Зеленский
02.01.2021 02:41 Ответить
Бєняфіціар.
02.01.2021 05:21 Ответить
ну що 73=х відсокові довбо...би, наголосувіали собі херанта і покращення*
02.01.2021 06:50 Ответить
Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення - Цензор.НЕТ 4603
02.01.2021 10:59 Ответить
Ну в принцыпе 168 грн за 100 киловат...Это еще немного...Мне больше непонята цена на ГАЗ...И за ее транспортировку - она КОСМИЧЕСКАЯ....Абонплата за ГАЗ....нада ж такое придумать....Даже Янукович до такого не додумался...Каждый месяц будем платить за ВОЗДУХ...Значит так нам ТЕРПИЛАМ и нада...
02.01.2021 11:38 Ответить
У своїх виступах чи відосиках Зеленський продовжувати брехати громадянам України з приводу того, що було, що є, що планується, це все є суцільна брехня.
04.01.2021 22:29 Ответить
Ну з такими темпеми, вартість електроенергії може досягнути і 2, а потім і 3 грн. А ше присумувати сюди ціну на газ і його доставку, це виходить за рамки адекватності... Скоро комуналка забиратиме більше 50% доходу звичайних українців. І це ще не враховується те, що незабаром почнеться перехід на зелену енергетику. Тому доречно бути готовим, і вже ознайомитися з альтренативними технологіями, як тут sun-energy.com.ua/ses-zelenyi-taryf
05.01.2021 12:55 Ответить
