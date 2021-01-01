С сегодняшнего дня отменяется льготный тариф на первые 100 кВт⋅час электроэнергии для населения
Постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа на первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января 2021 года
Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Решение правительства было принято 28 декабря 2020 года и обнародовано на Правительственном портале.
Постановлением устанавливается единый тариф для населения на уровне 1,68 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час. Одновременно отменяется льготный тариф на уровне 90 копеек за первые 100 кВт потребляемой электроэнергии.
Таким образом, в среднем повышение стоимости электроэнергии составит 34,4%, поскольку до этого средняя стоимость по стране (с учетом льготного тарифа) составила 1,25 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час.
Ночной тариф
Согласно постановлению правительства, при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты населения проводятся по соответствующим тарифам и таким тарифным коэффициентам (по выбору потребителя):
1) по двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
- 0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов);
- полный тариф в другие часы суток;
2) по трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
- 1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы
- (с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов);
- полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов);
- 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов)
Постановлением правительства также продлено возложение специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго").
https://kurs.com.ua/novost/264186-ukraina-vozobnovit-import-alektroanergii-iz-rossii?source=ukrnet
букварямонітора супер-пупер-казочку прочитав і хай народ тупо радіє, та біжить скоріше під ялинку танцювати поки вони в нього по гаманцям нишпорять.
tZE inform
@tZEinform
С сегодняшнего дня начинает действовать "налог в пользу Коломойского\Ахметова\Зеленского" - отменены 100 льготных киловатт. Вовочка, ты об этом деткам рассказал ?
Нельзя было разрешать масштабное строительство станций зеленой энергетики, не знаю эта ответственность лежит исключительно на Порошенко или тема даже раньше, но реально страну кинули, атомные станции простаивают, мы же будем обязаны платить "инвесторам", среди которых и наши олигархи, которые в отличие от лоховского государства, все правильно сообразили.
Тепер винен Зє? У нього і власних гріхів, щоб потрапити в пекло вистачає.
А нынешний президент - самый обычный и простой «верный последователь и продолжатель дела» всех своих «пАпередников»!
А голосочек-то у Сучьего Сынка Витренка тоненький-тоненький, так и хочется вырвать ему кадычок на радость Гадской Маменьке Витренчихе.
https://www.youtube.com/watch?v=9eTWiJdf7uo
Раз вони рядом живуть з такою мерзотою,то нормальними вже не виростуть!
А як же бабушки і дєдушки які все життя пропахали і тепер на мізерну пенсію виживають?
зелена мразь ти скотина! і твої депутати - корабельні сосни та зеки!
велосіпед тобі в сраку запхати! згинь нечисть!
Але ж не дали , невдячні виборці !😆
Об этом они скромно умалчивают.
Премьер еще Яценюк как-то оговорился что Украине насрать на кацапский газ так как Украина в состоянии работать на электричестве.Но потом его устепенили ,,некоторые лица,, и он уже обосрался и начал плясать под их дудку как и пляшет наше правительство сейчас.Сейчас при почти остановке генерации дешевого електричества АЭС и втюхивая населению електричества солнца и ветра по космическим ценам.
Вмешаются заокеанские партнеры в виде МАГАТЭ.
кстати могут предложить построить новые АЭС, правда стоимость в США в 5 раз выше чем в Китае. За одно и тоже.
гірко...гірко та сумно...
Ну а що, епоха бідності скінчилась! Які пільгові тарифи?😂😂😂
https://youtu.be/y2t3sHPxz2A
Бенефициары процесса коррупции - Коломойский, Зеленский