Из-за новогодних салютов в Николаеве горел балкон многоэтажки, - ГСЧС. ФОТО

1 января в 00:18 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного управления ГСЧС.

В службу спасения сообщили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя на балконе. На место были направлены дежурные караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей, автолестница и дежурная смена оперативно-координационного центра.

В 00:51 пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м, его повлекла неосторожность при использовании пиротехнических средств (салютов). К тушению привлекалось 3 единицы техники и 12 человек.

При этом подчеркивается, что пожарным удалось предотвратить распространение огня внутрь помещения и на другие квартиры. Дополнительно на месте происшествия работали сотрудники полиции.



