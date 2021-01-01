РУС
Из-за новогодних салютов в Николаеве горел балкон многоэтажки, - ГСЧС. ФОТО

1 января в 00:18 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного управления ГСЧС.

В службу спасения сообщили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя на балконе. На место были направлены дежурные караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей, автолестница и дежурная смена оперативно-координационного центра.

В 00:51 пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м, его повлекла неосторожность при использовании пиротехнических средств (салютов). К тушению привлекалось 3 единицы техники и 12 человек.

При этом подчеркивается, что пожарным удалось предотвратить распространение огня внутрь помещения и на другие квартиры. Дополнительно на месте происшествия работали сотрудники полиции.

Из-за новогодних салютов в Николаеве горел балкон многоэтажки, - ГСЧС 01
Из-за новогодних салютов в Николаеве горел балкон многоэтажки, - ГСЧС 02

Новый год пиротехника пожар
+11
Зебільйо святкувало відміну пільгових перших 100кВт.електроенергії😁
01.01.2021 12:39 Ответить
+6
Зато дебилы повеселились.
01.01.2021 12:35 Ответить
+6
Так от ті, хто не носить, ті і пуляють.
Вчора в метро, наче всі у масках, але ж ні, коло дверей стоїть тьотка без маски, і з ненавистю блимає на всіх, і у погляді її читається: «Ану сдєлай мнє замєчаніє ! Папробуй!»
Така собі, рознощиця зарази, муха Цеце.
01.01.2021 12:47 Ответить
Нема чого балкони перетворювати на звалища непотребу.
01.01.2021 12:29 Ответить
А що ти напишеш, й про тих, кому повибивало очі, і повідривало руки?
01.01.2021 12:36 Ответить
Напишу, що проблеми дурнів мене не хвилюють. То природній відбір.
01.01.2021 12:43 Ответить
Два глаза-роскошь.
01.01.2021 12:49 Ответить
Скоріше мозок між ними.
01.01.2021 12:58 Ответить
Я б написал про них: они повыбивали себе очи и поотрывали себе руки. Наверное, что-то до них дошло...
01.01.2021 12:44 Ответить
а шо должен написать?
разве только:
Через новорічні салюти в Миколаєві горів балкон багатоповерхівки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1565
кто не знает шо это значит = поиск по картинкам и гугл напишет))
01.01.2021 12:45 Ответить
Ф-фффристайло, рвакамакафон...😁
01.01.2021 12:46 Ответить
так выглядят гопники с Лугандона
01.01.2021 12:53 Ответить
фото просто еще текст имеет, но он не оч. культурный. хотя как раз про тех что им поотрывало петардами клешни.
что-то типо: Блин, ну как же вас так угораздило то?\\\\
01.01.2021 12:55 Ответить
Культурна заміна оригінального тексту - "поражены вашей неудачей". Або подібні за змістом підписи, наприклад ось такий ретро-варіант:

Через новорічні салюти в Миколаєві горів балкон багатоповерхівки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 432
01.01.2021 13:09 Ответить
Есть информация что этот пожар устроили не хозяева балкона а те кто веселился под этими балконами и установил фейейверк под углом к жилому дому. Кто это был конечно же не искали.
01.01.2021 12:49 Ответить
На порожньому балконі нема чому горіти.
01.01.2021 12:56 Ответить
01.01.2021 12:35 Ответить
Потому что у нас нет никаких ограничений в использовании феерверков. Пуляют прямо возле дома, из окон, где взбредет в голову. Власть этим не озабочена, ей важнее штрафовать за тряпочки - намордники.
01.01.2021 12:36 Ответить
так без тряпочки кто-то может заразить вас и тогда хана, или финансовые трудности(((
феерверк в миллион раз реже нанесет вред чем вирус. Гепа бы доказал))
01.01.2021 12:47 Ответить
Да все переболеют и с тряпочками и без тряпочек. А функция тряпочек - это закрыть тебе рот, чтобы не открывал лишний раз, а был рабом и привыкал к этому. А феерверки стреляют уроды конченые, им наплевать, что может люди спят, дети спят, кому - то выстрелы мешают, им абы пулять и гыгыкать, при чем стреляют 3 часа к ряду, беспрерывно, у того палец оторвало, у другого балкон сгорел, у третьего ухо оглохло, у другого собака сбежала с перепугу, у третьего заикание, у четвертого ребенок плачет, которого он за собой таскает ночью. О праздник у лохов. Ни песен, ни танцев ни шуток ,ни веселья, одни стрельбища полоумных.
01.01.2021 16:11 Ответить
01.01.2021 12:47 Ответить
Скоріш за все що не Цеце а Етоето😁
01.01.2021 12:51 Ответить
В маленьком киоске хлебном две продавщицы работают вообще без масок и на максимум три кв\метра площади было 4 человека из которых 2 вообще без масок. Я спросил не бояться ли они? Сказали нет. Я выскочил на улицу как из ядерного реактора,что собственно недалеко от истины. Эти несчастные просто не понимают что "гранаты" у них давно уже в карманах и чеку выдернут непременно,пока что они нужны как разносчики и их не трогают,ведь вирусу нужен "транспорт" что бы распространяться,к счастью у него пока нет крыльев и ему нужны "лошади" которых он непременно утилизирует как только они станут ему не нужны. Но трагедия в том что эти "лошади" день и ночь возят нам тонны вирусов .Есть такой хлебокомбинат "Кулиничи",это его хлебные киоски в Харьковской области,обходите его как можно дальше не рискуйте своей жизнью и жизнями близких.Всех здравомыслящих людей с Новым Годом! К сожалению только надежды что он будет счастливым но не теряем оптимизма.
01.01.2021 13:05 Ответить
О как зазомбировали, выскакивает как из ядерного реактора, боится людей как огня и считает это вполне нормальным.Тьфу!
01.01.2021 16:02 Ответить
01.01.2021 12:39 Ответить
Порошки только через 12 мин. после появления новости упомянули зебилов. Похмелье?
01.01.2021 12:52 Ответить
Што, фєєрвєркі закончілісь, і зебільйо вирішило стрілять лайном? 😁
01.01.2021 13:12 Ответить
У тебя без упоминания порошка , видать в дупе страшно зудит 🤣
01.01.2021 13:13 Ответить
З тобою вже порошки розмовляють? Допився, скотиняка...
Викликай швидку, п'янделиго чортяча - це вивірка прийшла!
01.01.2021 13:18 Ответить
Через новорічні салюти в Миколаєві горів балкон багатоповерхівки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3654

В Николаевских вестях пишут, что огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.
Это один и тот же дом - обратите внимание на узор на ограждении балкона
01.01.2021 13:06 Ответить
Через новорічні салюти в Миколаєві горів балкон багатоповерхівки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 577

А на этом фото вообще 3 этажа горят
01.01.2021 13:09 Ответить
...на цьому фото над нашим Дніпром взагалі якийсь ґармаґедон коїться )))

Через новорічні салюти в Миколаєві горів балкон багатоповерхівки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9934
01.01.2021 13:34 Ответить
У нульових у наших знайомих сталася трагедія - під час святкування на балкон влетів феєрверк, почав горіти пластик. Мужики кинулися гасити вогонь. Погасили, поматюкалися і пішли далі святкувати й знімати стрес...
А через кілька днів господаря квартири вже й повезли на цвинтар. Наковтався отруйного диму, і... Коротше кажучи, сталося приблизно те саме, що з москалями у клубі "Хромая лошадь".
01.01.2021 13:15 Ответить
Одесса тоже салютом провожала и встречала https://dumskaya.net/news/v-novogodnyuyu-noch-na-tairova-sgorela-kvartira-134188/ В новогоднюю ночь на Таирова сгорела квартира в девятиэтажке - на балкон мог залететь фейерверк | Новости Одессы (dumskaya.net)
01.01.2021 13:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6onIIHOYe5E&feature=youtu.be Фейерверк из автомобиля в Одессе - YouTube
01.01.2021 13:43 Ответить
 
 