Вернувшимся из сирийских лагерей украинцам помогут с адаптацией к обычной жизни, - МИД

Украинцам, которые вернулись из лагерей для беженцев на северо-востоке Сирии, помогут с адаптацией к обычной жизни.

Об этом говорится в комментарии первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцам, которые вернулись, будет оказана помощь с адаптацией к обычной жизни, в том числе с привлечением возможностей Меджлиса крымскотатарского народа", - сказала она.

Отмечается, что в лагерях для беженцев на территории Сирии продолжают оставаться украинские граждане, в частности крымские татары.

"МИД в сотрудничестве с Офисом Президента Украины, другими государственными органами приложит все возможные усилия для обеспечения их возвращения на Родину", - добавила заместитель.

Как сообщалось, в новогоднюю ночь в Украину эвакуировали 9 украинских граждан, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии. Это две женщины и семеро детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Освобожденные из сирийского лагеря женщины наконец-то дома. Украина всегда будет возвращать всех своих граждан, - Зеленский. ФОТО

МИД (7077) Сирия (3159) Джапарова Эмине (174)
Топ комментарии
+29
А українським пенсам з адаптацією до нових тарифів не бажають допомогти ,чи на пенсі нема коштів !!! !!)))
01.01.2021 12:46 Ответить
+18
чтоб сесть в тюрьму, нужно пойти добровольцем, защищать родину. а чтоб получить спецборт, оркестр, эскорт из министра и кучу превилегий, нжно предать Украину, веру и маму.
01.01.2021 13:16 Ответить
+17
Жінкам терористів ІДІЛ куплять по квартирі у Києві ?!
01.01.2021 12:54 Ответить
Страница 2 из 2
А пропіаритись?...
01.01.2021 15:25 Ответить
А чем политзаключенный ШУМКОВ, отсидевший 4 года в рашистской неволе, хуже этих дам с младенцами? Или ему на раSSии было МЁД сидеть, типа все включено?
01.01.2021 16:13 Ответить
Хотіли заміж за іноземця,престижу хотіли. А апинилися в москальских сателітів, яким народили цілий виводок майбутніх терористів. В Україні вони родити дітей не хочуть.
01.01.2021 16:44 Ответить
Українцям, які повернулися з сирійських таборів, допоможуть з адаптацією до звичайного життя, - МЗС - Цензор.НЕТ 3135
01.01.2021 17:00 Ответить
Ну и зачем нам нужны эти игиловские мляди со своим звериным выводком??? При этом наличие украинского гражданства у зверенышей вызывает очень большие сомнения, да и мляди добровольно отказались от Украины, веры и своей нации, а значит они нам тут нахрен не вперлись, тем более за наш счет. Хотя то, что инородец зельцман так охотно помогает всем кроме украинцев, это лишний раз доказывает, тот простой факт. что страна оккупирована пархатым каганатом, задача которого уничтожить Украину и украинцев как нацию.
01.01.2021 17:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 