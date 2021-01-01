Вернувшимся из сирийских лагерей украинцам помогут с адаптацией к обычной жизни, - МИД
Украинцам, которые вернулись из лагерей для беженцев на северо-востоке Сирии, помогут с адаптацией к обычной жизни.
Об этом говорится в комментарии первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцам, которые вернулись, будет оказана помощь с адаптацией к обычной жизни, в том числе с привлечением возможностей Меджлиса крымскотатарского народа", - сказала она.
Отмечается, что в лагерях для беженцев на территории Сирии продолжают оставаться украинские граждане, в частности крымские татары.
"МИД в сотрудничестве с Офисом Президента Украины, другими государственными органами приложит все возможные усилия для обеспечения их возвращения на Родину", - добавила заместитель.
Как сообщалось, в новогоднюю ночь в Украину эвакуировали 9 украинских граждан, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии. Это две женщины и семеро детей.
