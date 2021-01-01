РУС
В начале 2021 года мы обеспечим вакциной граждан США, затем начнем поставлять ее всему миру, - Трамп

Власти США в начале 2021 года обеспечат все свое население вакциной от коронавируса COVID-19, после чего начнут поставки вакцины в другие страны.

Об этом завил американский президент Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В начале следующего года мы обеспечим вакциной всех граждан США. Вскоре после этого мы начнем поставлять ее всему миру", - сказал он в новогоднем обращении.

Трамп отметил, что обычно на разработку вакцины уходит до 10 лет, однако американские ученые на этот раз справились всего за девять месяцев. Также он констатировал, что эксперты изначально заверяли его, что такие темпы совершенно нереальны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВОЗ одобрила первую COVID-вакцину - это Pfizer/BioNTech

В настоящее время в США применяют две вакцины - от Pfizer и BioNTech, а также от компании Moderna.

Трамп заявил и о достигнутых за 2020 год успехах по стабилизации Ближнего Востока. "Там заключают мирные соглашения... Проблемы там заканчиваются. Этого легко добиться, если вы знаете, что делаете", - заявил он.

Также президент заявил, что до пандемии коронавируса выстроил самую сильную экономику в истории США, а сейчас успешно восстанавливает ее после нанесенного COVID-19 удара.

вакцина (3815) карантин (16729) Трамп Дональд (6480) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
01.01.2021 13:07 Ответить
Скажіть хто-небуть додіку, шо він програв вибори та більше не буде грати в президента.
01.01.2021 13:35 Ответить
Та заспокой се вже!
01.01.2021 13:01 Ответить
Та заспокой се вже!
01.01.2021 13:01 Ответить
Трампу больше не наливать !
01.01.2021 13:05 Ответить
01.01.2021 13:07 Ответить
Вот почему лаборатории биохакинга должны быть подчинены непосредственно ВООЗ, а не правительствам, и у них должен быть свой, независимый канал связи.
Мдааа...и это говорилось года два назад.
01.01.2021 13:12 Ответить
Китай - степашкино все!) даешь китайский несертифицированный фуфломицин по 100% предоплате через прокладку!
01.01.2021 13:19 Ответить
Україна планує закупити вакцину проти коронавірусу від китайської компанії Sinovac Biotech. Ціна однієї дози відповідає найдорожчій у світі вакцині Moderna - 18 доларів.
https://vgolos.com.ua/news/odna-z-najdorozhchyh-u-sviti-vidomo-skilky-koshtuye-kytajska-vaktsyna-vid-covid-19-dlya-****************.html https://vgolos.com.ua/news/odna-z-najdorozhchyh-u-sviti-vidomo-skilky-koshtuye-kytajska-vaktsyna-vid-covid-19-dlya-****************.html https://vgolos.com.ua/news/odna-z-najdorozhchyh-u-sviti-vidomo-skilky-koshtuye-kytajska-vaktsyna-vid-covid-19-dlya-****************.html https://vgolos.com.ua/news/odna-z-najdorozhchyh-u-sviti-vidomo-skilky-koshtuye-kytajska-vaktsyna-vid-covid-19-dlya-****************.html
Про це повідомляють "Наші гроші".
Як відомо, Бельгія випадково злила в мережу документ із цінами на вакцину.
Так, вартість однієї дози вакцини Сіновак для України склала близько 18 доларів. Всього замовили 1,9 млн доз.На початку 2021 року ми забезпечимо вакциною громадян США, потім почнемо поставляти її всьому світу, - Трамп - Цензор.НЕТ 9180
https://vgolos.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/sivo.png На початку 2021 року ми забезпечимо вакциною громадян США, потім почнемо поставляти її всьому світу, - Трамп - Цензор.НЕТ 7212
01.01.2021 22:09 Ответить
Він впевнений, що до 20.01.2021 встигне забезпечити?
У Байдена по цьому питанню може бути інша думка
01.01.2021 13:30 Ответить
Скажіть хто-небуть додіку, шо він програв вибори та більше не буде грати в президента.
01.01.2021 13:35 Ответить
В Україні та ж історія
01.01.2021 13:51 Ответить
Так, украінський додік теж продовжує грати роль президента Голоборотька. Чи ви на когось іншого натякаєте?
01.01.2021 13:56 Ответить
Він реально не в курсі - що через 20 днів його вже не буде? Живе в теплій ванні - як і вова неЛох?
01.01.2021 13:54 Ответить
Еще один клоун. Сообщите ему кто-нибудь, что ЕС уже начали вакцинацию, а Файзер отказала Трампу в увеличении поставок вакцины из-за обязательств перед зарубежными партнерами. Так что Япония, Канада, ЕС, ВБ, а там, глядишь, и до США дело дойдет.
01.01.2021 22:09 Ответить
Хорошо, всё верно делает.
02.01.2021 04:00 Ответить
 
 