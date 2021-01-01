В начале 2021 года мы обеспечим вакциной граждан США, затем начнем поставлять ее всему миру, - Трамп
Власти США в начале 2021 года обеспечат все свое население вакциной от коронавируса COVID-19, после чего начнут поставки вакцины в другие страны.
Об этом завил американский президент Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В начале следующего года мы обеспечим вакциной всех граждан США. Вскоре после этого мы начнем поставлять ее всему миру", - сказал он в новогоднем обращении.
Трамп отметил, что обычно на разработку вакцины уходит до 10 лет, однако американские ученые на этот раз справились всего за девять месяцев. Также он констатировал, что эксперты изначально заверяли его, что такие темпы совершенно нереальны.
В настоящее время в США применяют две вакцины - от Pfizer и BioNTech, а также от компании Moderna.
Трамп заявил и о достигнутых за 2020 год успехах по стабилизации Ближнего Востока. "Там заключают мирные соглашения... Проблемы там заканчиваются. Этого легко добиться, если вы знаете, что делаете", - заявил он.
Также президент заявил, что до пандемии коронавируса выстроил самую сильную экономику в истории США, а сейчас успешно восстанавливает ее после нанесенного COVID-19 удара.
Мдааа...и это говорилось года два назад.
Про це повідомляють "Наші гроші".
Як відомо, Бельгія випадково злила в мережу документ із цінами на вакцину.
Так, вартість однієї дози вакцини Сіновак для України склала близько 18 доларів. Всього замовили 1,9 млн доз.
https://vgolos.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/sivo.png
У Байдена по цьому питанню може бути інша думка