За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровели - 508, выявили 885 новых случаев, - Кличко
За минувшие сутки, 31 декабря, у 885 киевлян диагностировали коронавирусную болезнь Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, выздоровели - 508 человек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 229, в Днепровском - 195 и 69 случаев в Оболонском районе, - написал Кличко.
По его словам, из общего числа заболевших - 506 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 334 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, а также 24 девочки и 21 мальчик от одного до 17 лет.
Заболели, в частности, 25 медицинских работников.
В больницы столицы госпитализировали 73 пациента. Остальные помещены на самоизоляцию, под контролем врачей.
