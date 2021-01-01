РУС
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровели - 508, выявили 885 новых случаев, - Кличко

За минувшие сутки, 31 декабря, у 885 киевлян диагностировали коронавирусную болезнь Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, выздоровели - 508 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 229, в Днепровском - 195 и 69 случаев в Оболонском районе, - написал Кличко.

По его словам, из общего числа заболевших - 506 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 334 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, а также 24 девочки и 21 мальчик от одного до 17 лет.

Заболели, в частности, 25 медицинских работников.

В больницы столицы госпитализировали 73 пациента. Остальные помещены на самоизоляцию, под контролем врачей.

+3
1. Вона ще ніде не зареєстрована.
2. Клінічні дослідження ще не завершені. У найбільшому дослідженні 13 тис людей (це мало)
3. Титр антитіл у вакцинованих нижчий, ніж у тих, хто перехворів. Це найслабша вакцина.
01.01.2021 14:04 Ответить
+2
Не заздрю я тому вірусу. Відмудохає аж бігом.
01.01.2021 14:06 Ответить
+1
Цю інфу давно сприймаю як білий шум.
01.01.2021 13:40 Ответить
01.01.2021 13:40 Ответить
01.01.2021 13:59 Ответить
01.01.2021 14:02 Ответить
01.01.2021 13:52 Ответить
01.01.2021 13:54 Ответить
01.01.2021 13:56 Ответить
01.01.2021 13:57 Ответить
01.01.2021 14:01 Ответить
01.01.2021 14:04 Ответить
01.01.2021 14:08 Ответить
01.01.2021 14:11 Ответить
Скажу за Новогодний ночной Нюрнберг: -- стреляли! -- аж вертолёт летал -- погасили быстро...
...и хто-то с завтрева попал на судебные разборки... -- я не завидую -- это жопа, когда Немецкое Государство ставит своих Граждан на место... -- серые ковертики начинают в почтовый ящик насыпаться... -- хто знает -- поймёт..
Щас на на улице тихо -- в Центре -- за всю ночь, токо утром одна санитарка под мигалками пролетела... ...были ещё пожарные, вроде? -- я уже засыпал...
Тоска, короче...

...в Минске хорошо! -- пообщались с моей Кыцуней -- ...хорошая Девочка... -- даже виртуально... *)
01.01.2021 13:58 Ответить
01.01.2021 14:04 Ответить
01.01.2021 14:21 Ответить
- Слышал, Кличко подхватил коронавирус?

- А не надо было пользоваться не отмытыми бабками.
01.01.2021 14:03 Ответить
01.01.2021 14:06 Ответить
Ляшко уже вовсю рассказывает, что Украине вернут деньги, если китайская вакцина не пройдет клинические испытания. Мы так понимаем - испытывать ее будут на врачах и ВСУ ? (с)
01.01.2021 14:25 Ответить
 
 