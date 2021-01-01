РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9372 посетителя онлайн
Новости
931 11

В новогоднюю ночь границу Украины усиленно охраняли свыше 3 тысяч пограничных нарядов

В новогоднюю ночь границу Украины усиленно охраняли свыше 3 тысяч пограничных нарядов

В новогоднюю ночь границу Украины усиленно охраняли более 3 тысяч пограничных нарядов.

В течение новогодних суток на въезд и выезд из Украины пограничники оформили 31,6 тыс. граждан. В частности в наше государство последовало 20,4 тыс. человек, а из Украины - 11,2 тыс. человек. Кроме того, в течение суток оформлено около 9,4 тыс. транспортных средств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

При этом подчеркивается, что особое внимание на границе уделяется безопасности пассажиров. Проводятся мероприятия по недопущению перемещения оружия и взрывчатки, а также пересечения границы противоправными элементами и потенциальными нелегальными мигрантами. Всего в ходе мероприятий пограничного контроля за сутки отказано в пропуске 32 человекам, выявлено 2 недействительных документа, 5 человек были задержаны за незаконное пересечение границы.

Также пограничные наряды, несущие службу в пунктах пропуска, усилены кинологами со служебными собаками.

Патрулирование в усиленном режиме безопасности будет продолжаться в период новогодних и рождественских праздников, подчеркивается и сообщении. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники не пустили россиянина в Украину и вручили трехлетний запрет на въезд из-за поездки в Крым

Автор: 

Госпогранслужба (6787) граница (5341) Новый год (934) пограничники (1593)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Охраняют от Байдена и прокуратуры США которая ведет дело против Зелемойских...и Зеарестовичей
показать весь комментарий
01.01.2021 14:03 Ответить
+3
У новорічну ніч кордон України посилено охороняли понад 3 тисячі прикордонних нарядів - Цензор.НЕТ 265
показать весь комментарий
01.01.2021 15:07 Ответить
+2
Від діда мороза?
показать весь комментарий
01.01.2021 13:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це нормально.
показать весь комментарий
01.01.2021 13:55 Ответить
Конечно,за выход на работу в праздничные дни,производилась двойная оплата,щас не знаю.
показать весь комментарий
01.01.2021 17:03 Ответить
Від діда мороза?
показать весь комментарий
01.01.2021 13:57 Ответить
Від дурнів, що в нього вірять.
показать весь комментарий
01.01.2021 14:00 Ответить
Охраняют от Байдена и прокуратуры США которая ведет дело против Зелемойских...и Зеарестовичей
показать весь комментарий
01.01.2021 14:03 Ответить
Да европейцы дикие пошли,нужно усиленно с ними границу охранять.
показать весь комментарий
01.01.2021 14:12 Ответить
В смысле охраняли? Спрятались и не поддавались на правакации и не стреляли? Или от сигаретных *верблюдов* охраняли?
показать весь комментарий
01.01.2021 14:18 Ответить
Якщо система "ніппель"- туди нах, звідти - фуй..))
😎
показать весь комментарий
01.01.2021 14:46 Ответить
это ж сколько сигаре переправили в ес.
показать весь комментарий
01.01.2021 14:56 Ответить
У новорічну ніч кордон України посилено охороняли понад 3 тисячі прикордонних нарядів - Цензор.НЕТ 265
показать весь комментарий
01.01.2021 15:07 Ответить
 
 