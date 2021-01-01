В новогоднюю ночь границу Украины усиленно охраняли свыше 3 тысяч пограничных нарядов

В новогоднюю ночь границу Украины усиленно охраняли более 3 тысяч пограничных нарядов.

В течение новогодних суток на въезд и выезд из Украины пограничники оформили 31,6 тыс. граждан. В частности в наше государство последовало 20,4 тыс. человек, а из Украины - 11,2 тыс. человек. Кроме того, в течение суток оформлено около 9,4 тыс. транспортных средств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

При этом подчеркивается, что особое внимание на границе уделяется безопасности пассажиров. Проводятся мероприятия по недопущению перемещения оружия и взрывчатки, а также пересечения границы противоправными элементами и потенциальными нелегальными мигрантами. Всего в ходе мероприятий пограничного контроля за сутки отказано в пропуске 32 человекам, выявлено 2 недействительных документа, 5 человек были задержаны за незаконное пересечение границы.

Также пограничные наряды, несущие службу в пунктах пропуска, усилены кинологами со служебными собаками.

Патрулирование в усиленном режиме безопасности будет продолжаться в период новогодних и рождественских праздников, подчеркивается и сообщении.

