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Из-за проблем с логистикой кампания по вакцинации от коронавируса в США отстает от графика, - The New York Times
Кампания по вакцинации от коронавируса в США отстает от графика из-за проблем с логистикой. Так, во Флориде медики использовали менее четверти доступных доз.
Как сообщает The New York Times, в Пуэрто-Рико поставки сорвались из-за отъезда сотрудников на Рождество. А в Калифорнии врачи обеспокоены общей нехваткой препарата.
Изначально власти собирались привить до конца 2020 года 20 млн американцев. Однако по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний, к этому дню прививки сделали только 2,8 млн человек.
В то же время менее чем за две недели с начала кампании по вакцинации от коронавируса в Израиле уже вакцинировали более 7% населения.
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+4 Антип61
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+2 Игорь Монахов
показать весь комментарий01.01.2021 14:30 Ссылка
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Тому все-таки не фуфло..
на відміну від рашенгівна Спутнік 5..
Інше питання,що зелені придурки домовились за ціну 18 доларів(ціна від Модерни)
С Севера и с Востока... -- Бавария пока гуляет... -- в глухом карантине.
... а мне завтра в рейс... -- опять на 12 часов, как минимум -- 2 раза в году такое -- матюкаюсь последними и предпоследними словами... -- это незаконно! -- начальство слухает, да ест...*)
"План полягає в тому, щоб забезпечувати препаратом доволі швидко. До середини січня заплановано вийти на два мільйони на тиждень", - йдеться в повідомленні газети, яка посилається на джерела зі складу розробників.
Британський регулятор у середу схвалив вакцину Oxford-AstraZeneca від Covid-19, сподіваючись, що швидкі дії допоможуть зупинити рекордний сплеск інфекцій, викликаних, зокрема, новою формою вірусу, виявленою в країні.
Загалом із початку пандемії у Великій Британії виявлено 2,55 млн інфікованих коронавірусом і 74,2 тис. померлих від пов'язаних із ним захворювань
\\\4 млн на місяць вакцинованих планується..
тобто навіть Британії(68 млн) треба для вакцинації половини населення мінімум 8 місяців...
звичайно,на підході і інші вакцини,але і Астра Зенека відправляти буде не лише в Британію...
тобто МАСОВА ВАКЦИНАЦІЯ В УКРАЇНІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЗОВНІШНІХ УМОВ..
мільйон вакциновани(що там ще Україна надомовлялась) погоди не зроблять...
тому
ПРОДОВЖУЄМО НОСИТИ МАСКИ ЩЕ РІК.(
на початках "процесів" завжди проблеми з "налагодженням"...