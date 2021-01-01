Из-за проблем с логистикой кампания по вакцинации от коронавируса в США отстает от графика, - The New York Times

Кампания по вакцинации от коронавируса в США отстает от графика из-за проблем с логистикой. Так, во Флориде медики использовали менее четверти доступных доз.

Как сообщает The New York Times, в Пуэрто-Рико поставки сорвались из-за отъезда сотрудников на Рождество. А в Калифорнии врачи обеспокоены общей нехваткой препарата.



Изначально власти собирались привить до конца 2020 года 20 млн американцев. Однако по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний, к этому дню прививки сделали только 2,8 млн человек.

В то же время менее чем за две недели с начала кампании по вакцинации от коронавируса в Израиле уже вакцинировали более 7% населения.

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