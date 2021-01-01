Российские хакеры, которых подозревают в атаках на сайты властей США, взломали данные Microsoft
Хакеры, которых подозревают в работе на правительство России, смогли получить доступ к исходному коду Microsoft, ключевому строительному блоку для программного обеспечения или операционных систем.
Об этом заявили представители компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что хакеры получили доступ к ряду внутренних учетных записей, однако не имели разрешения на изменение какого-либо кода или инженерных систем.
В компании утверждают, что кибератака не поставила под угрозу безопасность услуг Microsoft или каких-либо данных клиентов.
Топ комментарии
+38 Артм Воронцов
показать весь комментарий01.01.2021 14:37 Ссылка
+31 алексей свиридов #476578
показать весь комментарий01.01.2021 14:45 Ссылка
+16 ALEX SUROVV
показать весь комментарий01.01.2021 14:39 Ссылка
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Це таке новорічне поздоровленння від москалів.
Может самое время swift рубануть, гадят же повсеместно...
Об этом https://rg.ru/2020/12/22/reg-ufo/pod-kerchiu-arheologi-nashli-*****-vinodelni-bosporskogo-carstva.html сообщает издание "Российская газета"
Що придумала людина замки, запори, паролі ітд-
вона й зламає..
😎
Microsoft - «Нам удалось обнаружить необычную активность некоторых внутренних учетных записей и после проверки выяснили, что одна учетная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях».
https://censor.net/ru/comments/locate/3240147/0192148d-7863-71ec-95dc-66e8afd672f3
Нет у этого чертова образования(РФ) будущего, потому-что нет его созидания, а есть только разрушение во славу кровавого прошлого.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240147/0192148d-785f-723d-8ae4-256d5cf02d87
Последней нормальной была семёрка. После этого - как будто они все на иглу сели.
Отметились так, что уже есть пострадавшие:
американская ИБ-компания FireEye;
Министерство финансов США;
Национальная администрация по информатике и телекоммуникациям при Министерстве торговли США (NTIA);
Национальные институты здоровья при Министерстве здравоохранения США (NIH);
Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, организованное при Министерстве внутренней безопасности США (DHS CISA);
Министерство внутренней безопасности (DHS);
Государственный департамент США;
Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA);
Министерство энергетики США;
три штата США;
город Остин в штате Техас);
компания Microsoft.
Линуксовые ОС вообще по дефолту имеют открытый код.
Они просто пользуются данными перебежчика Сноудена.
Він, просто юзер.
Тепер хай хлебчуть кацапське гімно.
Да ещё и хабадник Трамп приложился.
Так, як він був інтегрований у ядро цієї ОС, видалити його було неможливо.
І лише, тільки після наполегливої роз'яснювальної роботи українських юзерів, гамнобраузер яндекс видалили з вихідної версії ОС для України.
Ну, а русская версія, зуміла насрать.
"Браузер інтегрований https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1 з сервісами «Яндекса» : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0 поштою , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 перекладачем , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA Яндекс.Диском та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA пошуком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80#cite_note-23 [23] . Є можливість синхронізаціі закладок, розширень, паролів, налаштувань браузера між різними пристроями, а також резервного копіювання цих даних на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85 «хмарному» сервері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 Яндекса ."
Звичайно мався на увазі: «яндекс пошуковик».
Міг би просто поправити.
А то тепер зостається лише: «умний поймєт...»
Чисто механічна очєпятка
Мікрософт хоче сказати що перебудовувати свої операційні системи вони не будуть бо це дорого (?) і тому ВИТІКИ інформації з держслужб США це буде автоматично означати вину Московії