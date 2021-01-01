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Российские хакеры, которых подозревают в атаках на сайты властей США, взломали данные Microsoft

Российские хакеры, которых подозревают в атаках на сайты властей США, взломали данные Microsoft

Хакеры, которых подозревают в работе на правительство России, смогли получить доступ к исходному коду Microsoft, ключевому строительному блоку для программного обеспечения или операционных систем.

Об этом заявили представители компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что хакеры получили доступ к ряду внутренних учетных записей, однако не имели разрешения на изменение какого-либо кода или инженерных систем.

В компании утверждают, что кибератака не поставила под угрозу безопасность услуг Microsoft или каких-либо данных клиентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Трампа - слепота в том, что касается России, - сенатор Ромни о масштабной кибератаке на ведомства США

Автор: 

россия (96001) хакер (1190) Microsoft (36)


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Топ комментарии
+38
Доколе?
Может самое время swift рубануть, гадят же повсеместно...
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01.01.2021 14:37
+31
Сломать, взломать, взорвать, разрушить, "ядерный пепел" - это страна не созидания, а разрушения; страна темной стороны прибежище земного зла, ненависти, страданий и смертей.
Нет у этого чертова образования(РФ) будущего, потому-что нет его созидания, а есть только разрушение во славу кровавого прошлого.
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01.01.2021 14:45
+16
Что Трамп скажет? Опять китайцы финоваты фо фсем?
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01.01.2021 14:39
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Хакеры, которых подозревают в работе на правительство России, смогли получить доступ к исходному коду Microsoft, ключевому строительному блоку для программногоИсточник: https://censor.net/ru/n3240147
Це таке новорічне поздоровленння від москалів.
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01.01.2021 14:36 Ответить
Доколе?
Может самое время swift рубануть, гадят же повсеместно...
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01.01.2021 14:37 Ответить
Какой смысл? Хакеры включат.
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01.01.2021 14:55 Ответить
Бутылки они себе включат в одно место
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01.01.2021 15:26 Ответить
томагавки понадёжнее будут... , ну а потом свифт
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02.01.2021 00:24 Ответить
Что Трамп скажет? Опять китайцы финоваты фо фсем?
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01.01.2021 14:39 Ответить
Это типа Трамп наш,а Сноудэн удрал на РАБссию не случайно...,его Билл Гейтс отправил...
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01.01.2021 14:39 Ответить
У меня тоже возникала мысль о том, что Сноудэн на раSSии не только блины с икрой поедает, но и профессионально сдает все известные ему секреты.
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01.01.2021 15:19 Ответить
Тим часом окупанти продовжують розграбовувати археологічні пам'ятки у Криму.
Об этом https://rg.ru/2020/12/22/reg-ufo/pod-kerchiu-arheologi-nashli-*****-vinodelni-bosporskogo-carstva.html сообщает издание "Российская газета"
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01.01.2021 14:41 Ответить
Було і буде...
Що придумала людина замки, запори, паролі ітд-
вона й зламає..
😎
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01.01.2021 14:42 Ответить
"По информации издания The Wall Street Journal, хакеры, которые имеют связь с россией, завладели доступом к внутренним системам Microsoft Corp., а также просмотру внутреннего кода. Отмечается, что в компания Microsoft подтвердили факт загрузки программного обеспечения от своего поставщика SolarWinds и оно было заражено вредоносным кодом. Таким образом, киберпреступники получили доступ к внутренним сетям Microsoft."
Microsoft - «Нам удалось обнаружить необычную активность некоторых внутренних учетных записей и после проверки выяснили, что одна учетная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях».
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01.01.2021 14:42 Ответить
Хотели тупую "десятку" улучшит. Или поддержку "семёрки" продлить. Это их междусобойчик.
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01.01.2021 14:59 Ответить
"Microsoft подтвердили факт загрузки программного обеспечения от своего поставщика SolarWinds и оно было заражено вредоносным кодом."

https://censor.net/ru/comments/locate/3240147/0192148d-7863-71ec-95dc-66e8afd672f3
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01.01.2021 15:10 Ответить
XP подовжити))
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01.01.2021 15:46 Ответить
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01.01.2021 22:47 Ответить
Оновити Windows 10 до Windows 98
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02.01.2021 07:49 Ответить
Тут я согласен с Айдером Муждабаевым,85 % информации в Инете ФЕЙК...
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01.01.2021 14:42 Ответить
С Беларусью тернет глючит! ...Лука своё Дело знает...*)
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01.01.2021 14:42 Ответить
Надеюсь Байдену не нравится когда "срут под дверью" в отличие от дурака Трампа.
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01.01.2021 14:44 Ответить
Сломать, взломать, взорвать, разрушить, "ядерный пепел" - это страна не созидания, а разрушения; страна темной стороны прибежище земного зла, ненависти, страданий и смертей.
Нет у этого чертова образования(РФ) будущего, потому-что нет его созидания, а есть только разрушение во славу кровавого прошлого.
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01.01.2021 14:45 Ответить
Ну шо, сайти вже не відкриваються? Чудово розпочався 2021. Якщо ординців не відключать від інтернету, тоді вони відключать всіх Нас . Шкода, шо цього не розуміють спецслужби США . (с)
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01.01.2021 14:47 Ответить
Бюджет пропагандонам Мавзолея увеличен на 2021 год на 6 миллиардов ржублей,а это значит Салавьев со Скабеевой...,было 4 ярда,стало 10...,РАБссия на дерьмо денег не жалеет...
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01.01.2021 14:48 Ответить
Зачем ? Десятые окна - дерьмище из дерьма. Студент-второкурсник сделает лучше чем нанятые туда индусы.
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01.01.2021 14:49 Ответить
субд, всякие офисы, облака. Много данных, исходных кодов и всего прочего. Ну и просто отметиться, вроде скотинки, которая метит территорию. А десятка - что-то вроде корабельной сосны, это верно.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240147/0192148d-785f-723d-8ae4-256d5cf02d87
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01.01.2021 14:53 Ответить
Насчёт отметиться - возможно. А в остальном там красть нечего. Именно так: корабельные сосны.
Последней нормальной была семёрка. После этого - как будто они все на иглу сели.
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01.01.2021 14:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/477926 - "Ну и просто отметиться"

Отметились так, что уже есть пострадавшие:
Російські хакери, яких підозрюють в атаках на сайти влади США, зламали дані Microsoft - Цензор.НЕТ 9246
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01.01.2021 15:06 Ответить
почему ты до сих пор не сделал лучше? уже столько лет пасешь кенгуру - где твой новый лучший виндовс?
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01.01.2021 14:56 Ответить
У меня специализация не в ОС. Конечноэлементный анализ, генерация сеток, СЛАУ с разреженными матрицами.
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01.01.2021 14:57 Ответить
Російські хакери, яких підозрюють в атаках на сайти влади США, зламали дані Microsoft - Цензор.НЕТ 7758 А вот на личности переходить не надо.
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01.01.2021 15:02 Ответить
Он сам напросился. Я его за язык не тянул.
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01.01.2021 15:03 Ответить
у тебя тянулка еще не отрасла (а то и отпала уже, судя по возрасту )
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01.01.2021 15:29 Ответить
Если ты еще и в профессии - то писать муйню про индусов и студентов второкурсников выдает в тебе заскорузлого совка
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01.01.2021 15:28 Ответить
Обтекай, лапоть.
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01.01.2021 22:47 Ответить
*********** могут только гадить, ломать и разрушать. Отрубить НАКУЙ все, бетонный забор с колючей проволокой и пускай плюхаются там, в своем чебурнете
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01.01.2021 14:53 Ответить
Список пострадавших.

американская ИБ-компания FireEye;
Министерство финансов США;
Национальная администрация по информатике и телекоммуникациям при Министерстве торговли США (NTIA);
Национальные институты здоровья при Министерстве здравоохранения США (NIH);
Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, организованное при Министерстве внутренней безопасности США (DHS CISA);
Министерство внутренней безопасности (DHS);
Государственный департамент США;
Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA);
Министерство энергетики США;
три штата США;
город Остин в штате Техас);
компания Microsoft.
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01.01.2021 15:14 Ответить
Ни фига себе боярышник действует, может и себе попробовать?
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01.01.2021 15:23 Ответить
Гордишься подвихами своих бабуинов???
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01.01.2021 16:08 Ответить
у российских и украинских хакеров такие возможности - тысячи счетов олигархов в России, Украине а они какой-то муйней занимаются...
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01.01.2021 15:30 Ответить
Мені, здається, що, все-таки, це китайці воду мутять, а лапті добровільно беруть вину на себе, бо китайці не хочуть псувати собі репутацію на міжнародній арені, а в капапів вже нема що псувати. Лапті ж криворукі, слабо віриться, що вони здатні на такі масштабні речі, вони вже навіть балалайок виготвляти не вміють.
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01.01.2021 15:30 Ответить
Може і так, Мікрософт щось не волає, а тихо константує .
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01.01.2021 17:59 Ответить
Нормальные страны развивают технологии и услуги по улучшению жизни своих граждан и туризм, а Россия улучшает качество говна, которым она гадит
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01.01.2021 15:30 Ответить
Коли Дональд їх відмазує тих хто причепний до тасування, чому б і не побаватись і не хакнуть США?
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01.01.2021 15:31 Ответить
Ну сляпают они "свою" ОС, - "Окошко", ни разу не ворованную, ну а толку, - рынка нет, поддержки нет, электроника импортная. Ну школы, ПТУ перевести можно волевым решением... Только сколько оно работать будет..? АЭС на такие подделки не переведешь.

Линуксовые ОС вообще по дефолту имеют открытый код.
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01.01.2021 15:36 Ответить
Російські хакери, яких підозрюють в атаках на сайти влади США, зламали дані Microsoft - Цензор.НЕТ 4196
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01.01.2021 15:41 Ответить
Ждём выхода рыжего с заявлением что Путин не при делах и во всем виноваты китайцы😁😁😁
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01.01.2021 15:42 Ответить
Давайте не прувеличивать полёт фантазии российских хакеров.
Они просто пользуются данными перебежчика Сноудена.
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01.01.2021 15:42 Ответить
Той потс, не є розробником ОС.
Він, просто юзер.
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01.01.2021 16:07 Ответить
не преувеличивать
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01.01.2021 15:43 Ответить
Варвари IMHO
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01.01.2021 15:52 Ответить
Ну, так місцеві ********* з Купертіно, дали ж можливість мокші інтегрувати свій «Яндекс» у ядро ОС «Windows 10».
Тепер хай хлебчуть кацапське гімно.
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01.01.2021 16:06 Ответить
Билл Гейтс хабадник, и в кремле сидят хабадники - вот вам и весь Windows 10.
Да ещё и хабадник Трамп приложился.
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01.01.2021 16:21 Ответить
Чувак, в ядро ОС «Windows 10», ставився за замовчуванням кацапський гамнобраузер-бекдор, «яндекс». І, чомусь, і в українську версію ОС.
Так, як він був інтегрований у ядро цієї ОС, видалити його було неможливо.
І лише, тільки після наполегливої роз'яснювальної роботи українських юзерів, гамнобраузер яндекс видалили з вихідної версії ОС для України.
Ну, а русская версія, зуміла насрать.
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01.01.2021 17:14 Ответить
а что у яндекса есть свой браузер?
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01.01.2021 17:46 Ответить
Тільки прокинувся? )
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01.01.2021 17:57 Ответить
ні, перший раз почув, тому і спитав. А нащо цей браузер потрібен? І він на базі chromium чи щось своє написали?
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01.01.2021 18:05 Ответить
«Умньій поймет...»
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01.01.2021 18:31 Ответить
Ну по суті Хроміум це Яндекс браузер бо там всі служби яндексу ) -

"Браузер інтегрований https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1 з сервісами «Яндекса» : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0 поштою , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 перекладачем , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA Яндекс.Диском та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA пошуком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80#cite_note-23 [23] . Є можливість синхронізаціі закладок, розширень, паролів, налаштувань браузера між різними пристроями, а також резервного копіювання цих даних на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85 «хмарному» сервері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 Яндекса ."
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02.01.2021 17:56 Ответить
то очепятка.
Звичайно мався на увазі: «яндекс пошуковик».
Міг би просто поправити.
А то тепер зостається лише: «умний поймєт...»
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01.01.2021 18:30 Ответить
Я действительно подумал может свой браузер наваяли почему и спросил, с них станется, а ставить на виртуалке русскоязычную винду только чтобы проверить было просто лень. Про яндекс поисковик я конечно слышал. Ладно, будем считать что у меня нет юмора (ну или по желанию что не умный
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01.01.2021 19:55 Ответить
Леопольд Мордехаевич Браузер.
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01.01.2021 18:32 Ответить
поправка: «Яндекс», це бекдор гамноПОШУКОВИК, а не гамнобраузер.
Чисто механічна очєпятка
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01.01.2021 18:34 Ответить
Браузер в ядре??? Стремительный домкрат мне на голову...
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01.01.2021 19:18 Ответить
Зачем подключать носители такой информации к нету и создавать возможность для всякого рода мошенников и хаков.
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01.01.2021 16:38 Ответить
Потому что надо обеспечить работу индусов из дома, не перевозя их в компанию.
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01.01.2021 19:19 Ответить
Кацапи мають бути ізольовані і це невідворотно станеться. Принаймні вони самі все що від них залежить для цього роблять. З одного боку, ізоляція продовжить на деякий час панування *****, але, з іншого боку це гарна новина - остаточно викреслить кацапів з ********* світу.
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01.01.2021 16:45 Ответить
И за что вяликую весь мир не любит. Дебилы плять
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01.01.2021 17:43 Ответить
Microsoft каже що все гаразд і так і треба .....
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01.01.2021 17:56 Ответить
Хакеры, которых подозревают в работе на правительство России, смогли получить доступ к исходному коду Microsoft, ключевому строительному блоку для программного обеспечения или операционных систем. Источник: https://censor.net/ru/n3240147

Мікрософт хоче сказати що перебудовувати свої операційні системи вони не будуть бо це дорого (?) і тому ВИТІКИ інформації з держслужб США це буде автоматично означати вину Московії
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01.01.2021 18:04 Ответить
Это очень хорошо!Окончательно развеются иллюзии о рашепараше.Эти великие хакеры воровали у Лондона вакцину(Соvid-19),а все равно получился новичок(спутник-5),который они мечтают нам уколоть и воевать не надо.
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01.01.2021 19:45 Ответить
Рашка знахабніла,чим відповість США?
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02.01.2021 15:00 Ответить
Яндекс брузер на базі Хрому (по суті це Яндекс браузер бо там всі служби Яндексу) це по суті інструмент спецслужб Московії за допомогою якого вони шпигують, збирають інформацію і багато чого роблять для фсб і інш. структур Московії.
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02.01.2021 17:53 Ответить
 
 