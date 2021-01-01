Российские хакеры, которых подозревают в атаках на сайты властей США, взломали данные Microsoft

Хакеры, которых подозревают в работе на правительство России, смогли получить доступ к исходному коду Microsoft, ключевому строительному блоку для программного обеспечения или операционных систем.

Об этом заявили представители компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что хакеры получили доступ к ряду внутренних учетных записей, однако не имели разрешения на изменение какого-либо кода или инженерных систем.

В компании утверждают, что кибератака не поставила под угрозу безопасность услуг Microsoft или каких-либо данных клиентов.

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