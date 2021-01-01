С нетерпением жду встречи для обсуждения совместных усилий по защите безопасности, - Кулеба поздравил Линде с председательством Швеции в ОБСЕ

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба поздравил шведскую коллегу Анн Линде со вступлением в должность председателя ОБСЕ.

Об этом Кулеба написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Анн Линде по случаю начала председательства Швеции в ОБСЕ . С нетерпением жду встречи с вами в Киеве для обсуждения совместных усилий по дальнейшей защите порядка европейской безопасности", - написал Кулеба.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня Швеция возглавила ОБСЕ.

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