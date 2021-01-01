С нетерпением жду встречи для обсуждения совместных усилий по защите безопасности, - Кулеба поздравил Линде с председательством Швеции в ОБСЕ
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба поздравил шведскую коллегу Анн Линде со вступлением в должность председателя ОБСЕ.
Об этом Кулеба написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравляю Анн Линде по случаю начала председательства Швеции в ОБСЕ . С нетерпением жду встречи с вами в Киеве для обсуждения совместных усилий по дальнейшей защите порядка европейской безопасности", - написал Кулеба.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня Швеция возглавила ОБСЕ.
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Cronos. UA
показать весь комментарий01.01.2021 14:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Афиноген Четвертый
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Eugene Boyko
показать весь комментарий01.01.2021 15:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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