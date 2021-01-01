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С нетерпением жду встречи для обсуждения совместных усилий по защите безопасности, - Кулеба поздравил Линде с председательством Швеции в ОБСЕ

С нетерпением жду встречи для обсуждения совместных усилий по защите безопасности, - Кулеба поздравил Линде с председательством Швеции в ОБСЕ

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба поздравил шведскую коллегу Анн Линде со вступлением в должность председателя ОБСЕ.

Об этом Кулеба написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Анн Линде по случаю начала председательства Швеции в ОБСЕ . С нетерпением жду встречи с вами в Киеве для обсуждения совместных усилий по дальнейшей защите порядка европейской безопасности", - написал Кулеба.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня Швеция возглавила ОБСЕ.

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Автор: 

ОБСЕ (4882) Швеция (1008) Кулеба Дмитрий (2880) Линде Анн (51)


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Нєвтєрвпьожд...
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01.01.2021 14:54 Ответить
Кулеба просто министр, т.е. чиновник исполнительного органа власти, во многих странах этот пост называется секретарь. Но последние дни он лезет в прессу так, как будто он Президент и именно он определяет политику государства (не имея на это ни права, ни полномочий). Такое ощущение что эпидемия не ковида, а мании величия.
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01.01.2021 14:57 Ответить
С нетерпением жду встречи для обсуждения совместных усилий по защите безопасности, - Кулеба поздравил Линде с председательством Швеции в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4732
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01.01.2021 15:08 Ответить
 
 