На горнолыжном курорте в Славском остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами, ведутся спасательные работы, - ГСЧС (обновлено). ФОТО
На горнолыжном курорте в Славском на Львовщине остановился кресельный подъемник. По состоянию на 15.00 спасатели сняли с подъемника 29 человек, из них 5 детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"1 января в 13:35 в ГСЧС поступила информация, что в с. Славское Сколевского района, в результате выхода из строя трансформаторной подстанции произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога). Работники объекта принимают меры по подключению электрогенератора", - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что по состоянию на 14:20 1 января горно-спасательные подразделения ГСЧС начали работы по снятию туристов с кресельного подъемника.
"Всего на подъемнике находится около 70 человек. От ГСЧС привлечено 16 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно направлено 11 человек личного состава и 2 единицы техники из Дрогобыча. Температура воздуха 1 градус тепла", - подчеркивается в сообщении спасателей.
Как позже уточнили в пресс-центре ГСЧС, по состоянию на 15:00 1 января, подразделения ГСЧС с кресельного подъемника сняли 29 человек, из них 5 детей. Работы продолжаются.
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карпатская резиденция президента заблокирована...как горбачеву на форосе, вэф осталось слушать
Тоді, ніяких проблем.
Сциш, і милуєшся природою.
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