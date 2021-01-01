Вступил в силу закон о бесплатном питании в учреждениях образования для детей, чьи родители погибли на Донбассе
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины"
Как сообщает Цензор.НЕТ, документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального либо профессионального предвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев.
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Сейчас без посадки Москва -- Иркутск... ...но впечтления остались...*)
Потом вторая -- Ноннка -- появилась...
Они тут все школы проучились, гимназии, универы... -- никогда небыло такого, шоб я и дети мои себя бедными или на особом положении почувствовали -- все были равны!
Хотя -- по жизни -- тут все разные -- богатые, бедные, голубые, красные... *)
Германия... -- хорошая страна.