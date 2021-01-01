Новая руководительница ОБСЕ Линде свой первый визит совершит в Украину, - украинская делегация в ТКГ

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая с сегодняшнего дня возглавляет ОБСЕ, свой первый зарубежный визит в новой должности планирует осуществить в Украину.

Об этом сообщила в Facebook украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Символично, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украину. Ожидаем ее в Киеве уже в этом месяце. Рассчитываем, что этот визит будет важным случаем действующего председателя ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией частей территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Швеция традиционно поддерживала Украину и является одним из крупнейших друзей.

Как сообщалось, с 1 января дня Швеция возглавила ОБСЕ и в течение года сосредоточится на защите европейского порядка безопасности, решении затяжных конфликтов и укреплении демократии и гендерного равенства.

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