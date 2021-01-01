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Новая руководительница ОБСЕ Линде свой первый визит совершит в Украину, - украинская делегация в ТКГ

Новая руководительница ОБСЕ Линде свой первый визит совершит в Украину, - украинская делегация в ТКГ

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая с сегодняшнего дня возглавляет ОБСЕ, свой первый зарубежный визит в новой должности планирует осуществить в Украину.

Об этом сообщила в Facebook украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Символично, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украину. Ожидаем ее в Киеве уже в этом месяце. Рассчитываем, что этот визит будет важным случаем действующего председателя ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией частей территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Швеция традиционно поддерживала Украину и является одним из крупнейших друзей.

Как сообщалось, с 1 января дня Швеция возглавила ОБСЕ и в течение года сосредоточится на защите европейского порядка безопасности, решении затяжных конфликтов и укреплении демократии и гендерного равенства.

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Автор: 

ОБСЕ (4882) Швеция (1010) Линде Анн (51)


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Топ комментарии
+4
Новая руководительница ОБСЕ Линде свой первый визит совершит в Украину, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 363
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01.01.2021 17:27
+3
очередной визит ,которы для Украины и ее народа не значит ровным счетом ничего,из за того,что ОБСЕ,есть кантора, спонсором которой есть рашист
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01.01.2021 17:19
+3
Анька типичный представитель левых либерастов, (типа воспитанницы компартии Италии комсомолки Могерини и Столтенберга из Норвежской рабочей партии). Из Социал-демократической рабочей партии Швеции.

Так что оставь надежду на заграницу, там нечего ловить. Дружи с Турцией и строй беспилотники.
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01.01.2021 17:33
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Это как надевать презерватив импотенту.
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01.01.2021 17:16 Ответить
Хотелось бы, чтобы глубокая стурбованисть наконец то переросла в полную блокаду кацапии, отключение ее от SWIFT.
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01.01.2021 17:22 Ответить
очередной визит ,которы для Украины и ее народа не значит ровным счетом ничего,из за того,что ОБСЕ,есть кантора, спонсором которой есть рашист
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01.01.2021 17:19 Ответить
Новая руководительница ОБСЕ Линде свой первый визит совершит в Украину, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 363
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01.01.2021 17:27 Ответить
-- жалко, шо меня не спрашивают, куда мои бабки тратятся?

Грубо говоря -- в Пороха я бы вложился... -- не ахти -- но была надежда.
А щас в Зелю вкладываюсь -- в мутную безнадёгу.

Причём, когда вся эта украинская шняга рухнет -- всё станет ещё дороже.

...а мне до пенсии ещё 4 года пахать...
-- украинскую я уже заработал -- шо-то там 23 еврика -- с 1974 года...*)
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01.01.2021 17:32 Ответить
Анька типичный представитель левых либерастов, (типа воспитанницы компартии Италии комсомолки Могерини и Столтенберга из Норвежской рабочей партии). Из Социал-демократической рабочей партии Швеции.

Так что оставь надежду на заграницу, там нечего ловить. Дружи с Турцией и строй беспилотники.
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01.01.2021 17:33 Ответить
так в Швеции вроде хорошо живут?

имперским синдромом не страдают, в дела чужих стран не лезут, в мировые войны отсиживаются в сторонке
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01.01.2021 18:44 Ответить
товарищ Столтенберг руководит НАТО?
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01.01.2021 18:46 Ответить
А то ты не знаешь. В юности Йенс состоял на связи с полковником КГБ Борисом Кирилловым и проходил в картотеке как "агент Стеклов". Но в 1991 года раскаялся, ну с кем по-молодости не бывает.
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01.01.2021 19:02 Ответить
Цікаво, а куди зациндрили, ту європейську (красотку) діячку ,яка на Майдані бублики роздавала ,бо думала що вона в зоопарку на екскурсії ?😈
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01.01.2021 17:40 Ответить
Так шо теперь, шею помыть? А если таки не приедет, ходить как дураку с помытой шеей?
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01.01.2021 17:47 Ответить
руководительница это сексизм, правильно руководителька
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01.01.2021 18:43 Ответить
И шо с того пэрэсичным громадянам?
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01.01.2021 20:06 Ответить
 
 