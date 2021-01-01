Новая руководительница ОБСЕ Линде свой первый визит совершит в Украину, - украинская делегация в ТКГ
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая с сегодняшнего дня возглавляет ОБСЕ, свой первый зарубежный визит в новой должности планирует осуществить в Украину.
Об этом сообщила в Facebook украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.
"Символично, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украину. Ожидаем ее в Киеве уже в этом месяце. Рассчитываем, что этот визит будет важным случаем действующего председателя ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией частей территории Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Швеция традиционно поддерживала Украину и является одним из крупнейших друзей.
Как сообщалось, с 1 января дня Швеция возглавила ОБСЕ и в течение года сосредоточится на защите европейского порядка безопасности, решении затяжных конфликтов и укреплении демократии и гендерного равенства.
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Грубо говоря -- в Пороха я бы вложился... -- не ахти -- но была надежда.
А щас в Зелю вкладываюсь -- в мутную безнадёгу.
Причём, когда вся эта украинская шняга рухнет -- всё станет ещё дороже.
...а мне до пенсии ещё 4 года пахать...
-- украинскую я уже заработал -- шо-то там 23 еврика -- с 1974 года...*)
Так что оставь надежду на заграницу, там нечего ловить. Дружи с Турцией и строй беспилотники.
имперским синдромом не страдают, в дела чужих стран не лезут, в мировые войны отсиживаются в сторонке